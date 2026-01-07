एथर 450X में क्रूज़ कंट्रोल मिलेगा: 2025 के सभी मॉडल्स को OTA अपडेट के ज़रिए मिलेगा इन्फिनिट क्रूज़ कंट्रोल

एथर एनर्जी ने एक बार फिर एक नया फीचर पेश किया है जिससे मौजूदा 450X स्कूटर मालिकों को फायदा होगा. कंपनी का क्रूज़ कंट्रोल सिस्टम, जिसका नाम इन्फिनिट क्रूज़ है, मूल रूप से 2025 के सबसे महंगे 450 एपेक्स इलेक्ट्रिक स्कूटर में पेश किया गया था. इन्फिनिट क्रूज़ अब से बेचे जाने वाले सभी एथर 450X मॉडलों में उपलब्ध होगा, लेकिन इससे भी दिलचस्प बात यह है कि यह ओवर-द-एयर (OTA) अपडेट के माध्यम से मौजूदा 450X स्कूटरों में भी आ जाएगा. एथर एनर्जी के सह-संस्थापक तरुण मेहता ने सोशल मीडिया पर इस खबर की पुष्टि करते हुए बताया कि 2025 में निर्मित 450X मॉडलों में इन्फिनिट क्रूज़ को सक्षम करने के लिए आवश्यक हार्डवेयर पहले से ही मौजूद है.

“हमारा प्रयास है कि हम अपने बेहतरीन अनुभवों को यथासंभव और हार्डवेयर की अनुमति के अनुसार बैकवर्ड कम्पैटिबल बनाएं. न केवल नए एथर 450X, बल्कि 2025 में बने और बेचे गए सभी 450X और 450 Apex में 'ट्रैक्शन कंट्रोल' और 'मैजिक ट्विस्ट' शामिल थे - ये दोनों ही इन्फिनिट क्रूज़ को सक्षम करने के लिए आवश्यक हार्डवेयर के प्रमुख हिस्सा हैं”, मेहता ने सोशल प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में लिखा.

Scaling up Infinite Cruise:



At Ather Community Day 2025, we introduced Infinite Cruise on the 450 Apex and the response since then has been terrific. We saw that once riders start using Cruise, it becomes second nature to enable it on every ride.



So we’re now bringing Infinite… — Tarun Mehta (@tarunsmehta) January 7, 2026 undefined undefined

एथर का इन्फिनिट क्रूज़ क्या है, और यह सामान्य क्रूज़ कंट्रोल से कितना अलग है?

भारतीय सड़कों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, एथर का क्रूज़ कंट्रोल सिस्टम संभवतः अब तक का सबसे तार्किक अनुप्रयोग है. एक पारंपरिक क्रूज़ कंट्रोल सिस्टम के विपरीत, जो एक निर्धारित स्पीड पर लॉक हो जाता है और राइडर द्वारा स्पीड लिमिट से अधिक बढ़ने या धीमा होने पर बंद हो जाता है, एथर का इन्फिनिट क्रूज़ केवल कुछ देर के लिए रुकता है.

एथरस्टैक प्रो से लैस सभी 450X मॉडल्स पर इन्फिनिट क्रूज़ फीचर सक्षम हो जाएगा

तो, अगर आप एथर 450X पर इनफिनिट क्रूज़ को 50 किमी प्रति घंटे की गति पर सेट करते हैं, तो यह आपकी इच्छानुसार उस स्पीड पर चलता रहेगा, लेकिन अगर आप किसी को जल्दी से ओवरटेक करने के लिए स्पीड बढ़ाते हैं (50 किमी प्रति घंटे से अधिक), या धीमा होने या पूरी तरह से रुकने की आवश्यकता होती है, तो इन्फिनिट क्रूज़ बैकग्राउंड में एक्टिव रहता है, इसलिए अगली बार जब आप चलना शुरू करेंगे, तो यह फिर से 50 किमी प्रति घंटे की गति पर सेट हो जाएगा.

रिवर्स मोड स्विच चलते समय इन्फिनिट क्रूज़ स्विच के रूप में भी काम करता है

इ्न्फिनिट क्रूज़ को चालू करना भी आसान है; स्कूटर के चलने के बाद बस दाईं ओर के क्यूब पर एक बटन दबाना होता है. इन्फिनिट क्रूज़ 10 किमी प्रति घंटे से लेकर 90 किमी प्रति घंटे तक की स्पीड पर काम करता है, और ढलान और चढ़ाई पर भी ठीक से काम करता है.

एथर का इन्फिनिट क्रूज़: क्या यह 450X में स्टैंडर्ड फीचर है?

450X में मौजूद दो अन्य फीचर्स - ट्रैक्शन कंट्रोल और मैजिक ट्विस्ट (जो नेगेटिव थ्रॉटल इनपुट से स्कूटर की स्पीड कम करता है) - की बदौलत यह संभव हो पाता है. ये दोनों फीचर्स एथर ड्राइव कंट्रोलर के ज़रिए एक्टिवेट होते हैं. हालांकि, यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि इन सभी फीचर्स, जिनमें इन्फिनिट क्रूज़ भी शामिल है, केवल एथरस्टैक प्रो सॉफ्टवेयर पैकेज से लैस स्कूटरों पर ही काम करेंगे.

450X की कीमतें रु.1.48 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती हैं

कीमत बढ़ने के बाद, एथर 450X रेंज की शुरुआती कीमत रु.1.48 लाख (एक्स-शोरूम, पीएम ई-ड्राइव सब्सिडी सहित) है, लेकिन एथरस्टैक प्रो उस कीमत में रु.21,000 से रु.22,000 तक की अच्छी-खासी बढ़ोतरी कर देता है.

यह पहली बार नहीं है जब एथर ने मौजूदा स्कूटरों के लिए कोई नया फीचर पेश किया है। अगस्त 2025 में, कंपनी ने एक OTA अपडेट के माध्यम से एथर रिज्ता के नॉन-टच डिस्प्ले को टचस्क्रीन में बदल दिया था.

एथर महाराष्ट्र में स्थित अपने बिल्कुल नए प्लांट में 2026 में अपनी नई 'ईएल' रेंज के इलेक्ट्रिक स्कूटरों का निर्माण शुरू करने जा रहा है. इनमें से पहला स्कूटर एक फैमिली स्कूटर होने की उम्मीद है, जो संभवतः एथर का अब तक का सबसे किफायती स्कूटर होगा.