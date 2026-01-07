पत्रिकायूज़्ड कार्स
एथर 450X में क्रूज़ कंट्रोल मिलेगा: 2025 के सभी मॉडल्स को OTA अपडेट के ज़रिए मिलेगा इन्फिनिट क्रूज़ कंट्रोल

2025 में एथर 450X खरीदने वाले 44,000 से अधिक ग्राहक ओवर-द-एयर अपडेट के लिए पात्र होंगे, जिसमें 'इन्फिनिट क्रूज़' की सुविधा शुरू की जाएगी.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित जनवरी 7, 2026

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • 2026 में बेचे गए सभी एथर 450X मॉडल क्रूज़ कंट्रोल के साथ आएंगे
  • 2025 में खरीदे गए 450X स्कूटरों को OTA अपडेट के ज़रिए क्रूज़ कंट्रोल मिलेगा
  • इन्फिनिट क्रूज़ कंट्रोल केवल एथरस्टैक प्रो से लैस स्कूटरों पर ही काम करेगा

एथर एनर्जी ने एक बार फिर एक नया फीचर पेश किया है जिससे मौजूदा 450X स्कूटर मालिकों को फायदा होगा. कंपनी का क्रूज़ कंट्रोल सिस्टम, जिसका नाम इन्फिनिट क्रूज़ है, मूल रूप से 2025 के सबसे महंगे 450 एपेक्स इलेक्ट्रिक स्कूटर में पेश किया गया था. इन्फिनिट क्रूज़ अब से बेचे जाने वाले सभी एथर 450X मॉडलों में उपलब्ध होगा, लेकिन इससे भी दिलचस्प बात यह है कि यह ओवर-द-एयर (OTA) अपडेट के माध्यम से मौजूदा 450X स्कूटरों में भी आ जाएगा. एथर एनर्जी के सह-संस्थापक तरुण मेहता ने सोशल मीडिया पर इस खबर की पुष्टि करते हुए बताया कि 2025 में निर्मित 450X मॉडलों में इन्फिनिट क्रूज़ को सक्षम करने के लिए आवश्यक हार्डवेयर पहले से ही मौजूद है.

 

यह भी पढ़ें: एथर ने पार किया 2 लाख रिज़्टा की बिक्री का आंकड़ा

 

“हमारा प्रयास है कि हम अपने बेहतरीन अनुभवों को यथासंभव और हार्डवेयर की अनुमति के अनुसार बैकवर्ड कम्पैटिबल बनाएं. न केवल नए एथर 450X, बल्कि 2025 में बने और बेचे गए सभी 450X और 450 Apex में 'ट्रैक्शन कंट्रोल' और 'मैजिक ट्विस्ट' शामिल थे - ये दोनों ही इन्फिनिट क्रूज़ को सक्षम करने के लिए आवश्यक हार्डवेयर के प्रमुख हिस्सा हैं”, मेहता ने सोशल प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में लिखा.

undefined

एथर का इन्फिनिट क्रूज़ क्या है, और यह सामान्य क्रूज़ कंट्रोल से कितना अलग है?

भारतीय सड़कों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, एथर का क्रूज़ कंट्रोल सिस्टम संभवतः अब तक का सबसे तार्किक अनुप्रयोग है. एक पारंपरिक क्रूज़ कंट्रोल सिस्टम के विपरीत, जो एक निर्धारित स्पीड पर लॉक हो जाता है और राइडर द्वारा स्पीड लिमिट से अधिक बढ़ने या धीमा होने पर बंद हो जाता है, एथर का इन्फिनिट क्रूज़ केवल कुछ देर के लिए रुकता है.

Ather 450 X Web 5

एथरस्टैक प्रो से लैस सभी 450X मॉडल्स पर इन्फिनिट क्रूज़ फीचर सक्षम हो जाएगा

 

तो, अगर आप एथर 450X पर इनफिनिट क्रूज़ को 50 किमी प्रति घंटे की गति पर सेट करते हैं, तो यह आपकी इच्छानुसार उस स्पीड पर चलता रहेगा, लेकिन अगर आप किसी को जल्दी से ओवरटेक करने के लिए स्पीड बढ़ाते हैं (50 किमी प्रति घंटे से अधिक), या धीमा होने या पूरी तरह से रुकने की आवश्यकता होती है, तो इन्फिनिट क्रूज़ बैकग्राउंड में एक्टिव रहता है, इसलिए अगली बार जब आप चलना शुरू करेंगे, तो यह फिर से 50 किमी प्रति घंटे की गति पर सेट हो जाएगा.

Ather 450 Apex Gets Infinity Cruise Control 1

रिवर्स मोड स्विच चलते समय इन्फिनिट क्रूज़ स्विच के रूप में भी काम करता है

 

इ्न्फिनिट क्रूज़ को चालू करना भी आसान है; स्कूटर के चलने के बाद बस दाईं ओर के क्यूब पर एक बटन दबाना होता है. इन्फिनिट क्रूज़ 10 किमी प्रति घंटे से लेकर 90 किमी प्रति घंटे तक की स्पीड पर काम करता है, और ढलान और चढ़ाई पर भी ठीक से काम करता है.

 

एथर का इन्फिनिट क्रूज़: क्या यह 450X में स्टैंडर्ड फीचर है?

450X में मौजूद दो अन्य फीचर्स - ट्रैक्शन कंट्रोल और मैजिक ट्विस्ट (जो नेगेटिव थ्रॉटल इनपुट से स्कूटर की स्पीड कम करता है) - की बदौलत यह संभव हो पाता है. ये दोनों फीचर्स एथर ड्राइव कंट्रोलर के ज़रिए एक्टिवेट होते हैं. हालांकि, यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि इन सभी फीचर्स, जिनमें इन्फिनिट क्रूज़ भी शामिल है, केवल एथरस्टैक प्रो सॉफ्टवेयर पैकेज से लैस स्कूटरों पर ही काम करेंगे.

Ather 450 X Web 21

450X की कीमतें रु.1.48 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती हैं

 

कीमत बढ़ने के बाद, एथर 450X रेंज की शुरुआती कीमत रु.1.48 लाख (एक्स-शोरूम, पीएम ई-ड्राइव सब्सिडी सहित) है, लेकिन एथरस्टैक प्रो उस कीमत में रु.21,000 से रु.22,000 तक की अच्छी-खासी बढ़ोतरी कर देता है.

 

यह पहली बार नहीं है जब एथर ने मौजूदा स्कूटरों के लिए कोई नया फीचर पेश किया है। अगस्त 2025 में, कंपनी ने एक OTA अपडेट के माध्यम से एथर रिज्ता के नॉन-टच डिस्प्ले को टचस्क्रीन में बदल दिया था.

 

एथर महाराष्ट्र में स्थित अपने बिल्कुल नए प्लांट में 2026 में अपनी नई 'ईएल' रेंज के इलेक्ट्रिक स्कूटरों का निर्माण शुरू करने जा रहा है. इनमें से पहला स्कूटर एक फैमिली स्कूटर होने की उम्मीद है, जो संभवतः एथर का अब तक का सबसे किफायती स्कूटर होगा.

# Ather 450X# Ather Energy# Ather cruise control# Ather Infinite Cruise# Infinite Cruise# Electric scooters# Electric two wheelers# Bikes# Latest News# Auto Industry# Bikes# Electric Mobility# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

  रिलेटेड आर्टिकल्स

  • चेतक परिवार का यह नया सदस्य, जिसे प्रतिष्ठित बजाज स्कूटर के अधिक किफायती वैरिएंट के रूप में स्थापित किए जाने की उम्मीद है, टीवीएस ऑर्बिटर और विडा VX2 को टक्कर देने के लिए बनाया गया है.
    नया बजाज चेतक हब मोटर के साथ 14 जनवरी को होगा लॉन्च
  • मौजूदा स्कूटर में कई बदलाव करने के बाद, स्टार्ट-अप का दावा है कि उसने सिंपल वन की रेंज, टॉप स्पीड और सड़क पर इसके प्रदर्शन में सुधार किया है.
    बदला हुआ सिंपल वन इलेक्ट्रिक स्कूटर रु.1.50 लाख में हुआ लॉन्च, 5 kWh वाले वैरिएंट से 265 km तक की रेंज का दावा
  • नई चेतक की ताजा तस्वीरों में अन्य बदलावों के साथ-साथ हब पर लगी इलेक्ट्रिक मोटर को भी दिखाया गया है.
    लॉन्च से पहले नया बजाज चेतक आया नज़र
  • 2026 के लिए आवंटित कावासाकी Z1100 की सभी 20 यूनिटें पूरी तरह से बुक हो चुकी हैं. अगले बैच की बुकिंग की घोषणा अभी तक नहीं की गई है.
    कावासाकी Z1100 की बुकिंग 2026 के लिए हुई फुल
  • 2025 के आखिरी महीने में, अधिकांश दोपहिया वाहन निर्माताओं ने मजबूत वृद्धि दर्ज की.
    दिसंबर 2025 में दोपहिया वाहनों की बिक्री: ज्यादातर ब्रांडों ने दर्ज की वृद्धि
