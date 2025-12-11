एथर ने पार किया 2 लाख रिज़्टा की बिक्री का आंकड़ा
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित दिसंबर 11, 2025
हाइलाइट्स
- लॉन्च के 2 साल के अंदर रिज़्टा की बिक्री 2 लाख का आंकड़ा पार कर गई
- पिछले 1 लाख यूनिट्स 6 महीने से थोड़े ज़्यादा समय में बिके
- रिज़्टा की कीमतें अभी रु.1.05 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती हैं
एथर रिज़्टा इलेक्ट्रिक स्कूटर ने 2 लाख यूनिट बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है, मई 2025 में 1 लाख की बिक्री का आंकड़ा छूने के 6 महीने से कुछ ज़्यादा समय बाद यह कामयाबी हासिल की है. अप्रैल 2024 में भारत में लॉन्च हुआ यह इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च के 2 साल के अंदर ही 2 लाख यूनिट के माइलस्टोन तक पहुँच गया है और फिलहाल देश में इसकी कुल बिक्री का 70% से ज़्यादा हिस्सा इसी का है.
इसकी सफलता पर बात करते हुए, एथर एनर्जी के CBO, रवनीत सिंह फोकेला ने कहा, “रिज़्टा शुरू से ही बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, जिससे हमारा मार्केट बढ़ रहा है और हम डिस्ट्रीब्यूशन को तेज़ी से बढ़ा पा रहे हैं, खासकर मिडिल और नॉर्थ इंडिया में. आगे भी, हमारा ध्यान बेहतर डिस्ट्रीब्यूशन के ज़रिए प्रोडक्ट की पहुंच को मज़बूत करने और इस मज़बूत आधार पर आगे बढ़ने पर रहेगा.”
यह भी पढ़ें: एथर एनर्जी ने 5 लाख इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन बनाने का आंकड़ा पार किया
एथर का कहना है कि रिज़्टा ने सेंट्रल और नॉर्थ इंडिया में अपने मार्केट शेयर को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है. कंपनी ने वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही और वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही के बीच मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और पंजाब जैसे राज्यों में मार्केट शेयर में अच्छी-खासी बढ़ोतरी का ज़िक्र किया है.
एथर रिज़्टा दो वैरिएंट, S और Z में उपलब्ध है, जिसमें तीन बैटरी ऑप्शन हैं: 2.7 kW, 2.9 kW, और 3.7 kW मिलते हैं. वैरिएंट के आधार पर, IDC रेंज 123 km से 159 km के बीच अलग-अलग दी गई है. दोनों वैरिएंट 4.3 kW (5.77 bhp) की पीक ताकत और 22 एनएम का टॉर्क बनाते हैं. दोनों वैरिएंट के लिए दावा की गई टॉप स्पीड 80 kmph है, जिसमें 0-40 kmph की एक्सेलरेशन टाइम 4.7 सेकंड है. स्कूटर की कीमतें अभी रु.1.05 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती हैं.
एथर रिज़्टा के प्रतिद्वंद्वियों में टीवीएस आईक्यूब और बजाज चेतक शामिल हैं.
पुरानी कारों पर शानदार डीलसभी यूज़्ड कार देखें
अपकमिंग कार्स
- सिट्रॉन सी3 एयरक्रॉसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 15, 2025
- एमजी जेडएस एचईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 20, 2025
- फॉक्सवैगन टी-रॉकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 24 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 23, 2025
- फॉक्सवैगन टेरॉनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 24, 2025
- सिट्रॉन सी5 एयरक्रॉसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 32 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 24, 2025
- स्कोडा एन्याकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 55 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 25, 2025
- ऑडी ए5एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 60 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 29, 2025
- वॉल्वो ईए एक्स रिचार्जएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95 लाख - 1 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 30, 2025
- स्कोडा कॉमिकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 18 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 31, 2025
- एमजी 4 ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 27 - 32 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 31, 2025
अपकमिंग बाइक्स
- रॉयल एनफील्ड स्क्रैम्बलर 450एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.6 - 2.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 15, 2025
- ट्रायंफ Tiger Sport 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11.5 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 15, 2025
- रॉयल एनफील्ड Himalayan 750एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4 - 4.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 15, 2025
- यामाहा YZF R7एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9.5 - 11 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 15, 2025
- बेनेली 752 एसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 6 - 7 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 15, 2025
- यामाहा एनएमएक्स 155एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.6 - 1.7 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 31, 2025
- बीएमडब्ल्यू F 450 GSएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.1 - 4.4 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 31, 2025
- ज़ीनो Emara ADVएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.1 - 1.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 30, 2026
- यामाहा YZF MT-07एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8.5 - 10 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 31, 2026
- होंडा एक्टिवा 7जीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 80,000 - 95,000 एक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 10, 2026
और ज्यादा खोजें
लेटेस्ट News
रिलेटेड आर्टिकल्स