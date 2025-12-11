पत्रिकायूज़्ड कार्स
एथर ने पार किया 2 लाख रिज़्टा की बिक्री का आंकड़ा

यह आंकड़ा अप्रैल 2024 में स्कूटर लॉन्च होने के 2 साल के अंदर हासिल हुआ है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित दिसंबर 11, 2025

Story

हाइलाइट्स

  • लॉन्च के 2 साल के अंदर रिज़्टा की बिक्री 2 लाख का आंकड़ा पार कर गई
  • पिछले 1 लाख यूनिट्स 6 महीने से थोड़े ज़्यादा समय में बिके
  • रिज़्टा की कीमतें अभी रु.1.05 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती हैं

एथर रिज़्टा इलेक्ट्रिक स्कूटर ने 2 लाख यूनिट बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है, मई 2025 में 1 लाख की बिक्री का आंकड़ा छूने के 6 महीने से कुछ ज़्यादा समय बाद यह कामयाबी हासिल की है. अप्रैल 2024 में भारत में लॉन्च हुआ यह इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च के 2 साल के अंदर ही 2 लाख यूनिट के माइलस्टोन तक पहुँच गया है और फिलहाल देश में इसकी कुल बिक्री का 70% से ज़्यादा हिस्सा इसी का है.

Ather Rizta milestone carandbike edited 2

इसकी सफलता पर बात करते हुए, एथर एनर्जी के CBO, रवनीत सिंह फोकेला ने कहा, “रिज़्टा शुरू से ही बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, जिससे हमारा मार्केट बढ़ रहा है और हम डिस्ट्रीब्यूशन को तेज़ी से बढ़ा पा रहे हैं, खासकर मिडिल और नॉर्थ इंडिया में. आगे भी, हमारा ध्यान बेहतर डिस्ट्रीब्यूशन के ज़रिए प्रोडक्ट की पहुंच को मज़बूत करने और इस मज़बूत आधार पर आगे बढ़ने पर रहेगा.”

 

यह भी पढ़ें: एथर एनर्जी ने 5 लाख इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन बनाने का आंकड़ा पार किया

 

एथर का कहना है कि रिज़्टा ने सेंट्रल और नॉर्थ इंडिया में अपने मार्केट शेयर को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है. कंपनी ने वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही और वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही के बीच मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और पंजाब जैसे राज्यों में मार्केट शेयर में अच्छी-खासी बढ़ोतरी का ज़िक्र किया है.

Ather Rizta 29

एथर रिज़्टा दो वैरिएंट, S और Z में उपलब्ध है, जिसमें तीन बैटरी ऑप्शन हैं: 2.7 kW, 2.9 kW, और 3.7 kW मिलते हैं. वैरिएंट के आधार पर, IDC रेंज 123 km से 159 km के बीच अलग-अलग दी गई है. दोनों वैरिएंट 4.3 kW (5.77 bhp) की पीक ताकत और 22 एनएम का टॉर्क बनाते हैं. दोनों वैरिएंट के लिए दावा की गई टॉप स्पीड 80 kmph है, जिसमें 0-40 kmph की एक्सेलरेशन टाइम 4.7 सेकंड है. स्कूटर की कीमतें अभी रु.1.05 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती हैं.

 

एथर रिज़्टा के प्रतिद्वंद्वियों में टीवीएस आईक्यूब और बजाज चेतक शामिल हैं.

Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • X440 लाइनअप में अब तीन मॉडल शामिल हैं: X440 विविड, X440 S और नया X440 T. यहां प्रत्येक मॉडल के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है.
    2025 हार्ली-डेविडसन X440 T और X440 S और X440 विविड: लाइनअप की जानकारी
  • हुस्कवर्ना स्वार्टपिलेन 401, साथ ही विटपिलेन 401 अब इंजन कंट्रोल यूनिट (ईसीयू) के सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए वैश्विक रिकॉल का हिस्सा हैं.
    इंजन स्टॉल समस्या के कारण हुस्कवर्ना 401 मॉडल बुलाया गया वापस
  • हार्ली-डेविडसन के भारत पोर्टफोलियो में नये शामिलियां दो पूरी तरह आयातित मॉडल हैं, जो ब्रांड के मॉडल रेंज का मुख्य आकर्षण हैं, तथा इनमें कंपनी का मिल्वौकी 8 वीवीटी 121 वी-ट्विन इंजन लगा है.
    हार्ली-डेविडसन CVO रोड ग्लाइड और स्ट्रीट ग्लाइड भारत में हुईं लॉन्च, कीमत एक टोयोटा फॉर्च्यूनर से भी ज़्यादा
  • मौजूदा (लेकिन अब दोबारा बदले) X440 लाइनअप में शामिल होकर X440T में नया रियर सबफ्रेम, राइड-बाय-वायर और स्विचेबल ABS शामिल है.
    हार्ली-डेविडसन X440T रु.2.80 लाख में हुई लॉन्च, जानें क्या है नया
  • केटीएम 390 मॉडल के लिए रिकॉल की घोषणा इंजन स्टॉल समस्या के समाधान के लिए की गई है, तथा सभी प्रभावित मोटरसाइकिलों में इंजन कंट्रोल यूनिट (ईसीयू) को निःशुल्क अपडेट किया जाएगा.
    इंजन बंद होने के खतरे के चलते KTM 390 एडवेंचर और 390 ड्यूक और 390 एंड्यूरो को वापस बुलाया
