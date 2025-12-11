एथर ने पार किया 2 लाख रिज़्टा की बिक्री का आंकड़ा

एथर रिज़्टा इलेक्ट्रिक स्कूटर ने 2 लाख यूनिट बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है, मई 2025 में 1 लाख की बिक्री का आंकड़ा छूने के 6 महीने से कुछ ज़्यादा समय बाद यह कामयाबी हासिल की है. अप्रैल 2024 में भारत में लॉन्च हुआ यह इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च के 2 साल के अंदर ही 2 लाख यूनिट के माइलस्टोन तक पहुँच गया है और फिलहाल देश में इसकी कुल बिक्री का 70% से ज़्यादा हिस्सा इसी का है.

इसकी सफलता पर बात करते हुए, एथर एनर्जी के CBO, रवनीत सिंह फोकेला ने कहा, “रिज़्टा शुरू से ही बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, जिससे हमारा मार्केट बढ़ रहा है और हम डिस्ट्रीब्यूशन को तेज़ी से बढ़ा पा रहे हैं, खासकर मिडिल और नॉर्थ इंडिया में. आगे भी, हमारा ध्यान बेहतर डिस्ट्रीब्यूशन के ज़रिए प्रोडक्ट की पहुंच को मज़बूत करने और इस मज़बूत आधार पर आगे बढ़ने पर रहेगा.”

एथर का कहना है कि रिज़्टा ने सेंट्रल और नॉर्थ इंडिया में अपने मार्केट शेयर को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है. कंपनी ने वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही और वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही के बीच मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और पंजाब जैसे राज्यों में मार्केट शेयर में अच्छी-खासी बढ़ोतरी का ज़िक्र किया है.

एथर रिज़्टा दो वैरिएंट, S और Z में उपलब्ध है, जिसमें तीन बैटरी ऑप्शन हैं: 2.7 kW, 2.9 kW, और 3.7 kW मिलते हैं. वैरिएंट के आधार पर, IDC रेंज 123 km से 159 km के बीच अलग-अलग दी गई है. दोनों वैरिएंट 4.3 kW (5.77 bhp) की पीक ताकत और 22 एनएम का टॉर्क बनाते हैं. दोनों वैरिएंट के लिए दावा की गई टॉप स्पीड 80 kmph है, जिसमें 0-40 kmph की एक्सेलरेशन टाइम 4.7 सेकंड है. स्कूटर की कीमतें अभी रु.1.05 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती हैं.

एथर रिज़्टा के प्रतिद्वंद्वियों में टीवीएस आईक्यूब और बजाज चेतक शामिल हैं.