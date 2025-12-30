2026 कावासाकी वर्सेस 650, वल्कन एस और Z650RS E20 कंप्लायंट इंजन के साथ हुईं लॉन्च

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
किया सेल्टोस 2026महिंद्रा एक्सयूवी 7XOनिसान ग्रेवाइटमारुति सुजुकी ई-विटारा
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
यामाहा यामाहा एनमैक्स 155बीएमडब्ल्यूज़ीनोट्रायंफयामाहा YZF MT-07
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

2026 कावासाकी वर्सेस 650, वल्कन एस और Z650RS E20 कंप्लायंट इंजन के साथ हुईं लॉन्च

कावासाकी ने अपनी 650सीसी मोटरसाइकिल रेंज को E20 ईंधन के अनुकूल बनाकर अपडेट किया है और नए पेंट विकल्प भी पेश कर रही है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित दिसंबर 30, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • वर्सेस 650, वल्कन S और Z650RS को E20 ईंधन मानकों के अनुरूप अपडेट किया गया है
  • E20 अनुकूलता के अलावा कोई मैकेनिकल परिवर्तन नहीं किए गए हैं
  • मॉडल के आधार पर कीमतों में ₹54,000 तक की वृद्धि हुई है

कावासाकी इंडिया ने नए साल के अंत में अपनी 650cc मोटरसाइकिल लाइनअप में कई मॉडल्स को अपडेट किया है. ये नए अपडेट हाल ही में अपडेट हुई निंजा 650 के बाद वर्सेस 650, वल्कन एस और Z650RS में किए गए हैं. तीनों मोटरसाइकिलों में सबसे खास बात यह है कि ये E20 ईंधन मानकों का पालन करती हैं और इनमें नए रंग विकल्प भी जोड़े गए हैं. मैकेनिकली रूप से, सभी मोटरसाइकिलों में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

 

2026 कावासाकी वर्सेस 650

2026 kawasaki versys 650 vulcan s z650rs launched in india 3

2026 वर्सेस 650 अब नए ग्रेफाइट ग्रे और ब्लैक रंग में उपलब्ध है और इसकी कीमत रु.8.63 लाख (एक्स-शोरूम) है. नए रंग और E20 ईंधन के इस्तेमाल के अलावा, इस एडवेंचर टूरर में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इस अपडेट के साथ, इसकी कीमत मौजूदा मॉडल से रु.15,000 बढ़ गई है.

 

यह भी पढ़ें: 2026 कावासाकी निंजा 650 भारत में रु.7.91 लाख में हुई लॉन्च

 

वर्सेस 650 में वही 649cc लिक्विड-कूल्ड पैरेलल-ट्विन इंजन लगा है, जो 65.7 bhp पावर और 61 Nm टॉर्क पैदा करता है. यह इंजन 6-स्पीड गियरबॉक्स और स्लिपर क्लच के साथ आता है. इसमें 4.3 इंच का TFT डिस्प्ले, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, स्विच करने योग्य ट्रैक्शन कंट्रोल और ABS जैसे फीचर्स भी शामिल हैं.

 

कावासाकी वल्कन एस

2026 kawasaki versys 650 vulcan s z650rs launched in india 2

वल्कन एस को भी 2026 के लिए E20 अपडेट मिला है, जबकि बाकी मोटरसाइकिलें पहले जैसी ही हैं. यह केवल स्पार्क ब्लैक रंग में उपलब्ध है और इसकी कीमत रु.8.13 लाख (एक्स-शोरूम) है. 2024 में हुए पिछले अपडेट की तुलना में नया मॉडल रु.54,000 महंगा है.

 

इस क्रूज़र में वही 649cc पैरेलल-ट्विन इंजन लगा है, जो 7,500 rpm पर 60 bhp और 6,600 rpm पर 62.4 Nm की ताकत बनाता है. बाकी मोटरसाइकिल में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जिसमें एलसीडी के साथ एनालॉग स्टाइल का टैकोमीटर भी शामिल है.

 

2026 कावासाकी Z650RS

2026 kawasaki versys 650 vulcan s z650rs launched in india 1

अपडेट्स की सूची में Z650RS भी शामिल है, जो E20 ईंधन मानकों को पूरा करती है और नए ओशन ब्लू रंग में उपलब्ध है. इस रेट्रो रोडस्टर की कीमत रु.7.83 लाख (एक्स-शोरूम) है, जो पिछले मॉडल से रु.14,000 अधिक है.

 

Z650RS में पहले की तरह ही 649cc लिक्विड-कूल्ड पैरेलल-ट्विन इंजन लगा है, जो 8,000 rpm पर 67 bhp और 6,700 rpm पर 64 Nm का टॉर्क बनाता है. बेहतर फ्यूल कंपैटिबिलिटी और नए पेंट ऑप्शन के अलावा, मोटरसाइकिल में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

# India Kawasaki Motor# India Kawasaki Motors Pvt Ltd# Kawasaki India# Kawasaki India bikes# 2026 Kawasaki Versys 650# 2026 Kawasaki Vulcan S# 2026 Kawasaki Z650RS# 2026 Kawasaki Motorcycles# Kawasaki 650# Kawasaki Motorcycles# Kawasaki Motorcycle India# Bikes# Two wheeler# Latest News# Auto Industry# Cars# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2019 ह्युंडई क्रेटा, Yozna Vihar, New Delhi
    7.9
    2019 ह्युंडई क्रेटा
    1.6 E Plus | 39,970 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 9.25 लाख
    ₹ 20,717/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 किया सॉनेट, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 किया सॉनेट
    HTX | 16,940 km | डीज़ल | आटोमेटिक
    Rs. 11.9 लाख
    ₹ 26,652/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 ह्युंडई क्रेटा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.2
    2022 ह्युंडई क्रेटा
    1.5 SX Executive Trim | 44,525 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 12.25 लाख
    ₹ 25,905/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 मारुति सुजुकी स्विफ्ट, Yozna Vihar, New Delhi
    8.6
    2022 मारुति सुजुकी स्विफ्ट
    VXI BS IV | 29,000 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 6.75 लाख
    ₹ 15,118/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 महिंद्रा थार, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 महिंद्रा थार
    LX RWD 4 Seater Hard Top | 15,465 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 13.9 लाख
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 टोयोटा अर्बन क्रूजर टैसर, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 टोयोटा अर्बन क्रूजर टैसर
    G 1.0 | 23,740 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 10.5 लाख
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.4
    2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा
    Alpha | 32,437 km | हाइब्रिड | मैन्युअल
    Rs. 13.5 लाख
    ₹ 30,235/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा, Yozna Vihar, New Delhi
    9
    2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा
    VXI | 6,199 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 10.25 लाख
    ₹ 22,956/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2016 मारुति सुजुकी अल्टो 800, Yozna Vihar, New Delhi
    7.9
    2016 मारुति सुजुकी अल्टो 800
    LXI | 67,123 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 2.15 लाख
    ₹ 4,815/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 महिंद्रा थार, Yozna Vihar, New Delhi
    8.6
    2022 महिंद्रा थार
    LX Hard Top 4 seater | 23,631 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 12.75 लाख
    ₹ 28,556/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi

लोकप्रिय कावासाकी मॉडल्स

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • एक्सडियावेल V4 और डियावेल रेंज में एक क्रूज़र के रूप में आती है और इसे मानक मॉडल के साथ बेचा जाएगा.
    डुकाटी एक्सडियावेल V4 भारत में रु.30.89 लाख की कीमत पर हुई लॉन्च
  • होंडा ने एक नई तकनीक के लिए पेटेंट लिया है, जो ड्राइविंग के दौरान “ब्लाइंड-स्पॉट” (जहां आप किसी वाहन को आसानी से नहीं देख पाते) के खतरे में धीरे-धीरे स्टीयरिंग में सहायता करेगा ताकि दुर्घटना होने से पहले बाइक या वाहन को सुरक्षित दिशा में हिला सके.
    होंडा ने मोटरसाइकिलों के लिए स्टीयरिंग असिस्ट तकनीक का पेटेंट कराया
  • पल्सर 150 तीन वैरिएंट में उपलब्ध है, जिसकी कीमत रु.1.15 लाख (एक्स-शोरूम) तक जाती है.
    बदली हुई बजाज पल्सर 150 रु.1.09 लाख में हुई लॉन्च, एलईडी लाइटिंग के साथ मिले नए रंग विकल्प
  • E20 मानकों के अनुरूप, 2026 निंजा 650 को एक नया रंग अपडेट और एक प्रीमियम कीमत मिलती है.
    2026 कावासाकी निंजा 650 भारत में रु.7.91 लाख में हुई लॉन्च
  • कावासाकी इंडिया ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर W230 की झलक दिखाई है, जिससे संकेत मिलता है कि कावासाकी W230 को भारत में लॉन्च करने पर विचार किया जा रहा है.
    क्या कावासाकी W230 भारत में होगी लॉन्च?
  • एक्सडियावेल V4 और डियावेल रेंज में एक क्रूज़र के रूप में आती है और इसे मानक मॉडल के साथ बेचा जाएगा.
    डुकाटी एक्सडियावेल V4 भारत में रु.30.89 लाख की कीमत पर हुई लॉन्च
  • होंडा ने एक नई तकनीक के लिए पेटेंट लिया है, जो ड्राइविंग के दौरान “ब्लाइंड-स्पॉट” (जहां आप किसी वाहन को आसानी से नहीं देख पाते) के खतरे में धीरे-धीरे स्टीयरिंग में सहायता करेगा ताकि दुर्घटना होने से पहले बाइक या वाहन को सुरक्षित दिशा में हिला सके.
    होंडा ने मोटरसाइकिलों के लिए स्टीयरिंग असिस्ट तकनीक का पेटेंट कराया
  • पल्सर 150 तीन वैरिएंट में उपलब्ध है, जिसकी कीमत रु.1.15 लाख (एक्स-शोरूम) तक जाती है.
    बदली हुई बजाज पल्सर 150 रु.1.09 लाख में हुई लॉन्च, एलईडी लाइटिंग के साथ मिले नए रंग विकल्प
  • E20 मानकों के अनुरूप, 2026 निंजा 650 को एक नया रंग अपडेट और एक प्रीमियम कीमत मिलती है.
    2026 कावासाकी निंजा 650 भारत में रु.7.91 लाख में हुई लॉन्च
  • कावासाकी इंडिया ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर W230 की झलक दिखाई है, जिससे संकेत मिलता है कि कावासाकी W230 को भारत में लॉन्च करने पर विचार किया जा रहा है.
    क्या कावासाकी W230 भारत में होगी लॉन्च?
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • 2026 कावासाकी वर्सेस 650, वल्कन एस और Z650RS E20 कंप्लायंट इंजन के साथ हुईं लॉन्च