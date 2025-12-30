2026 कावासाकी वर्सेस 650, वल्कन एस और Z650RS E20 कंप्लायंट इंजन के साथ हुईं लॉन्च
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित दिसंबर 30, 2025
हाइलाइट्स
- वर्सेस 650, वल्कन S और Z650RS को E20 ईंधन मानकों के अनुरूप अपडेट किया गया है
- E20 अनुकूलता के अलावा कोई मैकेनिकल परिवर्तन नहीं किए गए हैं
- मॉडल के आधार पर कीमतों में ₹54,000 तक की वृद्धि हुई है
कावासाकी इंडिया ने नए साल के अंत में अपनी 650cc मोटरसाइकिल लाइनअप में कई मॉडल्स को अपडेट किया है. ये नए अपडेट हाल ही में अपडेट हुई निंजा 650 के बाद वर्सेस 650, वल्कन एस और Z650RS में किए गए हैं. तीनों मोटरसाइकिलों में सबसे खास बात यह है कि ये E20 ईंधन मानकों का पालन करती हैं और इनमें नए रंग विकल्प भी जोड़े गए हैं. मैकेनिकली रूप से, सभी मोटरसाइकिलों में कोई बदलाव नहीं किया गया है.
2026 कावासाकी वर्सेस 650
2026 वर्सेस 650 अब नए ग्रेफाइट ग्रे और ब्लैक रंग में उपलब्ध है और इसकी कीमत रु.8.63 लाख (एक्स-शोरूम) है. नए रंग और E20 ईंधन के इस्तेमाल के अलावा, इस एडवेंचर टूरर में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इस अपडेट के साथ, इसकी कीमत मौजूदा मॉडल से रु.15,000 बढ़ गई है.
यह भी पढ़ें: 2026 कावासाकी निंजा 650 भारत में रु.7.91 लाख में हुई लॉन्च
वर्सेस 650 में वही 649cc लिक्विड-कूल्ड पैरेलल-ट्विन इंजन लगा है, जो 65.7 bhp पावर और 61 Nm टॉर्क पैदा करता है. यह इंजन 6-स्पीड गियरबॉक्स और स्लिपर क्लच के साथ आता है. इसमें 4.3 इंच का TFT डिस्प्ले, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, स्विच करने योग्य ट्रैक्शन कंट्रोल और ABS जैसे फीचर्स भी शामिल हैं.
कावासाकी वल्कन एस
वल्कन एस को भी 2026 के लिए E20 अपडेट मिला है, जबकि बाकी मोटरसाइकिलें पहले जैसी ही हैं. यह केवल स्पार्क ब्लैक रंग में उपलब्ध है और इसकी कीमत रु.8.13 लाख (एक्स-शोरूम) है. 2024 में हुए पिछले अपडेट की तुलना में नया मॉडल रु.54,000 महंगा है.
इस क्रूज़र में वही 649cc पैरेलल-ट्विन इंजन लगा है, जो 7,500 rpm पर 60 bhp और 6,600 rpm पर 62.4 Nm की ताकत बनाता है. बाकी मोटरसाइकिल में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जिसमें एलसीडी के साथ एनालॉग स्टाइल का टैकोमीटर भी शामिल है.
2026 कावासाकी Z650RS
अपडेट्स की सूची में Z650RS भी शामिल है, जो E20 ईंधन मानकों को पूरा करती है और नए ओशन ब्लू रंग में उपलब्ध है. इस रेट्रो रोडस्टर की कीमत रु.7.83 लाख (एक्स-शोरूम) है, जो पिछले मॉडल से रु.14,000 अधिक है.
Z650RS में पहले की तरह ही 649cc लिक्विड-कूल्ड पैरेलल-ट्विन इंजन लगा है, जो 8,000 rpm पर 67 bhp और 6,700 rpm पर 64 Nm का टॉर्क बनाता है. बेहतर फ्यूल कंपैटिबिलिटी और नए पेंट ऑप्शन के अलावा, मोटरसाइकिल में कोई बदलाव नहीं किया गया है.
पुरानी कारों पर शानदार डीलसभी यूज़्ड कार देखें
लोकप्रिय कावासाकी मॉडल्स
- कावासाकी डब्ल्यू 175एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.19 - 1.32 लाख
- कावासाकी निंजा एच 2 आरएक्स-शोरूम कीमत₹ 90.11 लाख
- कावासाकी ज़ेड900एक्स-शोरूम कीमत₹ 10.18 लाख
- कावासाकी निंजा ज़ेडएक्स-10आरएक्स-शोरूम कीमत₹ 19.78 लाख
- कावासाकी निंजा 650एक्स-शोरूम कीमत₹ 7.91 लाख
- कावासाकी निंजा 300एक्स-शोरूम कीमत₹ 3.17 लाख
- कावासाकी निंजा 1000एक्स-शोरूम कीमत₹ 12.98 लाख
- कावासाकी निंजा ज़ेडएक्स-6आरएक्स-शोरूम कीमत₹ 12.49 लाख
- कावासाकी ज़ेड650एक्स-शोरूम कीमत₹ 7.26 लाख
- कावासाकी केएक्स 450एक्स-शोरूम कीमत₹ 9.92 लाख
- कावासाकी केएलएक्स 110एक्स-शोरूम कीमत₹ 2.92 लाख
- कावासाकी वलकैन एसएक्स-शोरूम कीमत₹ 7.59 लाख
- कावासाकी जेड900आरएसएक्स-शोरूम कीमत₹ 18.67 लाख
- कावासाकी जेड एच2एक्स-शोरूम कीमत₹ 25.85 - 30.56 लाख
- कावासाकी वर्सिस 650एक्स-शोरूम कीमत₹ 8.48 लाख
- कावासाकी केएलएक्स 450आरएक्स-शोरूम कीमत₹ 9.61 लाख
- कावासाकी ज़ेड650आरएसएक्स-शोरूम कीमत₹ 7.69 लाख
- कावासाकी डब्ल्यू 800 स्ट्रीटएक्स-शोरूम कीमत₹ 8.27 लाख
- कावासाकी केएक्स250एक्स-शोरूम कीमत₹ 7.78 लाख
- कावासाकी वर्सेस-एक्स 300एक्स-शोरूम कीमत₹ 3.49 लाख
- कावासाकी निंजा 1100 SXएक्स-शोरूम कीमत₹ 14.42 लाख
- कावासाकी एलिमिनेटरएक्स-शोरूम कीमत₹ 6.16 लाख
- कावासाकी केएलएक्स 230एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.84 लाख
- कावासाकी Z1100एक्स-शोरूम कीमत₹ 12.79 लाख
- कावासाकी केएलएक्स 300एसएक्स-शोरूम कीमत₹ 5.45 लाख
- कावासाकी वर्सेस 1100एक्स-शोरूम कीमत₹ 13.79 लाख
- कावासाकी केएलएक्स230एसआरएक्स-शोरूम कीमत₹ 5.07 लाख
- कावासाकी निंजा ZX-4RRएक्स-शोरूम कीमत₹ 10.63 लाख
- कावासाकी निंजा ZX-4Rएक्स-शोरूम कीमत₹ 9.4 लाख
- कावासाकी केएक्स 85एक्स-शोरूम कीमत₹ 4.09 लाख
- कावासाकी केएक्स112एक्स-शोरूम कीमत₹ 4.75 लाख
- कावासाकी निंजा 500एक्स-शोरूम कीमत₹ 5.97 लाख
- कावासाकी केएक्स65एक्स-शोरूम कीमत₹ 3.04 लाख
अपकमिंग कार्स
- किया सेल्टोसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 21 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 2, 2026
- महिंद्रा एक्सयूवी 7XOएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 14 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 5, 2026
- निसान ग्रेवाइटएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 5.5 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 12, 2026
- मारुति सुजुकी ई-विटाराएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 13, 2026
- फॉक्सवैगन तेराएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 40 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 15, 2026
- एमजी महामहिमएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 38 - 43 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 15, 2026
- फॉक्सवैगन टेरॉनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 23, 2026
- रेनो डस्टरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 15 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 26, 2026
- बीयेडी एटो 2 ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 40 - 45 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 27, 2026
- मारुति सुजुकी वैगन आर इलेक्ट्रिकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8.5 - 10 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 27, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- बीएमडब्ल्यू F 450 GSएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.1 - 4.4 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 31, 2025
- यामाहा एनएमएक्स 155एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.6 - 1.7 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 31, 2025
- ज़ीनो Emara ADVएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.1 - 1.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 30, 2026
- ट्रायंफ Tracker 400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.1 - 2.35 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 31, 2026
- यामाहा YZF MT-07एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8.5 - 10 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 31, 2026
- होंडा एक्टिवा 7जीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 80,000 - 95,000 एक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 10, 2026
- हीरो करिज्मा XMR 250एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2 - 2.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 28, 2026
- सुज़ुकी Hayabusa 2026एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 28, 2026
- यामाहा YZF R9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12.2 - 13.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 15, 2026
- हीरो Xpulse 421एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.9 - 4 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 21, 2026
और ज्यादा खोजें
लेटेस्ट News
रिलेटेड आर्टिकल्स