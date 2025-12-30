2026 कावासाकी वर्सेस 650, वल्कन एस और Z650RS E20 कंप्लायंट इंजन के साथ हुईं लॉन्च

कावासाकी इंडिया ने नए साल के अंत में अपनी 650cc मोटरसाइकिल लाइनअप में कई मॉडल्स को अपडेट किया है. ये नए अपडेट हाल ही में अपडेट हुई निंजा 650 के बाद वर्सेस 650, वल्कन एस और Z650RS में किए गए हैं. तीनों मोटरसाइकिलों में सबसे खास बात यह है कि ये E20 ईंधन मानकों का पालन करती हैं और इनमें नए रंग विकल्प भी जोड़े गए हैं. मैकेनिकली रूप से, सभी मोटरसाइकिलों में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

2026 कावासाकी वर्सेस 650

2026 वर्सेस 650 अब नए ग्रेफाइट ग्रे और ब्लैक रंग में उपलब्ध है और इसकी कीमत रु.8.63 लाख (एक्स-शोरूम) है. नए रंग और E20 ईंधन के इस्तेमाल के अलावा, इस एडवेंचर टूरर में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इस अपडेट के साथ, इसकी कीमत मौजूदा मॉडल से रु.15,000 बढ़ गई है.

यह भी पढ़ें: 2026 कावासाकी निंजा 650 भारत में रु.7.91 लाख में हुई लॉन्च

वर्सेस 650 में वही 649cc लिक्विड-कूल्ड पैरेलल-ट्विन इंजन लगा है, जो 65.7 bhp पावर और 61 Nm टॉर्क पैदा करता है. यह इंजन 6-स्पीड गियरबॉक्स और स्लिपर क्लच के साथ आता है. इसमें 4.3 इंच का TFT डिस्प्ले, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, स्विच करने योग्य ट्रैक्शन कंट्रोल और ABS जैसे फीचर्स भी शामिल हैं.

कावासाकी वल्कन एस

वल्कन एस को भी 2026 के लिए E20 अपडेट मिला है, जबकि बाकी मोटरसाइकिलें पहले जैसी ही हैं. यह केवल स्पार्क ब्लैक रंग में उपलब्ध है और इसकी कीमत रु.8.13 लाख (एक्स-शोरूम) है. 2024 में हुए पिछले अपडेट की तुलना में नया मॉडल रु.54,000 महंगा है.

इस क्रूज़र में वही 649cc पैरेलल-ट्विन इंजन लगा है, जो 7,500 rpm पर 60 bhp और 6,600 rpm पर 62.4 Nm की ताकत बनाता है. बाकी मोटरसाइकिल में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जिसमें एलसीडी के साथ एनालॉग स्टाइल का टैकोमीटर भी शामिल है.

2026 कावासाकी Z650RS

अपडेट्स की सूची में Z650RS भी शामिल है, जो E20 ईंधन मानकों को पूरा करती है और नए ओशन ब्लू रंग में उपलब्ध है. इस रेट्रो रोडस्टर की कीमत रु.7.83 लाख (एक्स-शोरूम) है, जो पिछले मॉडल से रु.14,000 अधिक है.

Z650RS में पहले की तरह ही 649cc लिक्विड-कूल्ड पैरेलल-ट्विन इंजन लगा है, जो 8,000 rpm पर 67 bhp और 6,700 rpm पर 64 Nm का टॉर्क बनाता है. बेहतर फ्यूल कंपैटिबिलिटी और नए पेंट ऑप्शन के अलावा, मोटरसाइकिल में कोई बदलाव नहीं किया गया है.