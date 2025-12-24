2026 कावासाकी निंजा 650 भारत में रु.7.91 लाख में हुई लॉन्च

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
किया सेल्टोस 2026महिंद्रा एक्सयूवी 7XOनिसान ग्रेवाइटमारुति सुजुकी ई-विटारा
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
यामाहा यामाहा एनमैक्स 155बीएमडब्ल्यूज़ीनोट्रायंफयामाहा YZF MT-07
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

2026 कावासाकी निंजा 650 भारत में रु.7.91 लाख में हुई लॉन्च

E20 मानकों के अनुरूप, 2026 निंजा 650 को एक नया रंग अपडेट और एक प्रीमियम कीमत मिलती है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित दिसंबर 24, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • अब यह पहले से रु.14,000 अधिक महंगी है
  • यह केवल एक नए रंग, लाइम ग्रीन में उपलब्ध है
  • इसका इंजन अब E20 मानकों के अनुरूप है

कावासाकी ने भारत में 2026 मॉडल वर्ष के लिए निंजा 650 को अपडेट किया है, जिसकी कीमत अब रु.7.91 लाख (एक्स-शोरूम) है. 2025 मॉडल की तुलना में, इस नए मॉडल की कीमत में रु.14,000 की बढ़ोतरी हुई है. नई कीमत को देखते हुए, अपडेट काफी मामूली है. निंजा 650 भारतीय बाजार में लाइम ग्रीन रंग में ही उपलब्ध रहेगी, साथ ही इसमें नए ग्राफिक्स भी जोड़े गए हैं.

 

यह भी पढ़ें: क्या कावासाकी W230 भारत में होगी लॉन्च?

2026 Kawasaki Ninja 650 edited carandbike 2

सबसे बड़ा बदलाव बॉडीवर्क के नीचे देखने को मिलता है. कावासाकी ने 649 सीसी पैरेलल-ट्विन इंजन को E20 उत्सर्जन मानकों के अनुरूप अपडेट किया है. इस अपग्रेड के अलावा, इंजन में मैकेनिकल रूप से कोई बदलाव नहीं किया गया है और यह पहले की तरह ही 8,000 आरपीएम पर 67 बीएचपी और 62.1 एनएम का टॉर्क बनाता है, जिसे 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है.

2026 Kawasaki Ninja 650 edited carandbike 3

साइकिल के पार्ट्स और उपकरण भी अपरिवर्तित रखे गए हैं. निंजा 650 में पहले की तरह ही इनवर्टेड फ्रंट फोर्क और रियर मोनोशॉक सस्पेंशन है, यह 17 इंच के अलॉय व्हील्स पर चलती है, और इसमें ब्रेकिंग के लिए आगे की तरफ ट्विन 300 मिमी डिस्क और पीछे की तरफ 220 मिमी डिस्क के साथ डुअल-चैनल एबीएस दिया गया है.

2026 Kawasaki Ninja 650 edited carandbike 1

E20 मानकों का पालन करना आवश्यक और स्वागत योग्य कदम है, लेकिन MY26 का अपडेट कुल मिलाकर रूढ़िवादी लगता है. अधिक कीमत को देखते हुए, निंजा 650 में और अधिक सार्थक अपडेट या कम से कम अतिरिक्त रंग विकल्प होने चाहिए थे, खासकर तब जब अंतरराष्ट्रीय बाजारों में पहले से ही गहरे और अधिक सौम्य रंगों की विस्तृत सीरीज़ उपलब्ध है.

# Kawasaki# Kawasaki Ninja 650# Kawasaki Ninja 650 price# Kawasaki Ninja 650 new colour# Kawasaki Ninja 650 specification# Kawasaki Ninja 650 india# Kawasaki Bikes# Bikes# Two wheeler# Latest News# Auto Industry# Bikes# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2022 ह्युंडई क्रेटा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.2
    2022 ह्युंडई क्रेटा
    1.5 SX Executive Trim | 44,525 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 12.25 लाख
    ₹ 25,905/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2019 ह्युंडई क्रेटा, Yozna Vihar, New Delhi
    7.9
    2019 ह्युंडई क्रेटा
    1.6 E Plus | 39,970 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 9.25 लाख
    ₹ 20,717/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 किया सॉनेट, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 किया सॉनेट
    HTX | 16,940 km | डीज़ल | आटोमेटिक
    Rs. 11.9 लाख
    ₹ 26,652/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा, Yozna Vihar, New Delhi
    9
    2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा
    VXI | 6,199 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 10.25 लाख
    ₹ 22,956/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 मारुति सुजुकी स्विफ्ट, Yozna Vihar, New Delhi
    8.6
    2022 मारुति सुजुकी स्विफ्ट
    VXI BS IV | 29,000 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 6.75 लाख
    ₹ 15,118/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.4
    2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा
    Alpha | 32,437 km | हाइब्रिड | मैन्युअल
    Rs. 13.5 लाख
    ₹ 30,235/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 महिंद्रा थार, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 महिंद्रा थार
    LX RWD 4 Seater Hard Top | 15,465 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 13.9 लाख
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 टोयोटा अर्बन क्रूजर टैसर, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 टोयोटा अर्बन क्रूजर टैसर
    G 1.0 | 23,740 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 10.5 लाख
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2016 मारुति सुजुकी अल्टो 800, Yozna Vihar, New Delhi
    7.9
    2016 मारुति सुजुकी अल्टो 800
    LXI | 67,123 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 2.15 लाख
    ₹ 4,815/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 महिंद्रा थार, Yozna Vihar, New Delhi
    8.6
    2022 महिंद्रा थार
    LX Hard Top 4 seater | 23,631 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 12.75 लाख
    ₹ 28,556/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi

लोकप्रिय कावासाकी मॉडल्स

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • कावासाकी इंडिया ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर W230 की झलक दिखाई है, जिससे संकेत मिलता है कि कावासाकी W230 को भारत में लॉन्च करने पर विचार किया जा रहा है.
    क्या कावासाकी W230 भारत में होगी लॉन्च?
  • इंजन के कंपन के कारण साइड स्टैंड स्प्रिंग में खराबी का पता चलने के बाद केटीएम ने चुनिंदा 390 मॉडलों के लिए वैश्विक रिकॉल जारी किया है.
    साइड स्टैंड की समस्या के चलते केटीएम 390 एडवेंचर X और 390 एंड्यूरो R के लिए जारी किया गया रिकॉल
  • केटीएम 390 एडवेंचर R की बुकिंग बहुत जल्द शुरू होने की उम्मीद है, और डिलेवरी जनवरी 2026 में शुरू होगी.
    केटीएम फरवरी 2026 में भारत में पहली एडवेंचर रैली करेगा आयोजित
  • केटीएम 390 एडवेंचर R की बुकिंग बहुत जल्द शुरू होने की उम्मीद है, और डिलेवरी जनवरी 2026 में शुरू होगी.
    केटीएम 390 एडवेंचर R जनवरी 2026 में होगी लॉन्च
  • कीमतों में बढ़ोतरी 1 जनवरी, 2026 से लागू होगी, और यह BMW के सभी टू-व्हीलर्स पर होगी और इसका कारण रुपये की कीमत में तेज़ी से गिरावट है.
    बीएमडब्ल्यू मोटरराड इंडिया 2026 से कीमतों में 6% तक की करेगी बढ़ोतरी
  • कावासाकी इंडिया ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर W230 की झलक दिखाई है, जिससे संकेत मिलता है कि कावासाकी W230 को भारत में लॉन्च करने पर विचार किया जा रहा है.
    क्या कावासाकी W230 भारत में होगी लॉन्च?
  • इंजन के कंपन के कारण साइड स्टैंड स्प्रिंग में खराबी का पता चलने के बाद केटीएम ने चुनिंदा 390 मॉडलों के लिए वैश्विक रिकॉल जारी किया है.
    साइड स्टैंड की समस्या के चलते केटीएम 390 एडवेंचर X और 390 एंड्यूरो R के लिए जारी किया गया रिकॉल
  • केटीएम 390 एडवेंचर R की बुकिंग बहुत जल्द शुरू होने की उम्मीद है, और डिलेवरी जनवरी 2026 में शुरू होगी.
    केटीएम फरवरी 2026 में भारत में पहली एडवेंचर रैली करेगा आयोजित
  • केटीएम 390 एडवेंचर R की बुकिंग बहुत जल्द शुरू होने की उम्मीद है, और डिलेवरी जनवरी 2026 में शुरू होगी.
    केटीएम 390 एडवेंचर R जनवरी 2026 में होगी लॉन्च
  • कीमतों में बढ़ोतरी 1 जनवरी, 2026 से लागू होगी, और यह BMW के सभी टू-व्हीलर्स पर होगी और इसका कारण रुपये की कीमत में तेज़ी से गिरावट है.
    बीएमडब्ल्यू मोटरराड इंडिया 2026 से कीमतों में 6% तक की करेगी बढ़ोतरी
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • 2026 कावासाकी निंजा 650 भारत में रु.7.91 लाख में हुई लॉन्च