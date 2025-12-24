2026 कावासाकी निंजा 650 भारत में रु.7.91 लाख में हुई लॉन्च
द्वारा ऋषभ परमार
प्रकाशित दिसंबर 24, 2025
हाइलाइट्स
- अब यह पहले से रु.14,000 अधिक महंगी है
- यह केवल एक नए रंग, लाइम ग्रीन में उपलब्ध है
- इसका इंजन अब E20 मानकों के अनुरूप है
कावासाकी ने भारत में 2026 मॉडल वर्ष के लिए निंजा 650 को अपडेट किया है, जिसकी कीमत अब रु.7.91 लाख (एक्स-शोरूम) है. 2025 मॉडल की तुलना में, इस नए मॉडल की कीमत में रु.14,000 की बढ़ोतरी हुई है. नई कीमत को देखते हुए, अपडेट काफी मामूली है. निंजा 650 भारतीय बाजार में लाइम ग्रीन रंग में ही उपलब्ध रहेगी, साथ ही इसमें नए ग्राफिक्स भी जोड़े गए हैं.
सबसे बड़ा बदलाव बॉडीवर्क के नीचे देखने को मिलता है. कावासाकी ने 649 सीसी पैरेलल-ट्विन इंजन को E20 उत्सर्जन मानकों के अनुरूप अपडेट किया है. इस अपग्रेड के अलावा, इंजन में मैकेनिकल रूप से कोई बदलाव नहीं किया गया है और यह पहले की तरह ही 8,000 आरपीएम पर 67 बीएचपी और 62.1 एनएम का टॉर्क बनाता है, जिसे 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है.
साइकिल के पार्ट्स और उपकरण भी अपरिवर्तित रखे गए हैं. निंजा 650 में पहले की तरह ही इनवर्टेड फ्रंट फोर्क और रियर मोनोशॉक सस्पेंशन है, यह 17 इंच के अलॉय व्हील्स पर चलती है, और इसमें ब्रेकिंग के लिए आगे की तरफ ट्विन 300 मिमी डिस्क और पीछे की तरफ 220 मिमी डिस्क के साथ डुअल-चैनल एबीएस दिया गया है.
E20 मानकों का पालन करना आवश्यक और स्वागत योग्य कदम है, लेकिन MY26 का अपडेट कुल मिलाकर रूढ़िवादी लगता है. अधिक कीमत को देखते हुए, निंजा 650 में और अधिक सार्थक अपडेट या कम से कम अतिरिक्त रंग विकल्प होने चाहिए थे, खासकर तब जब अंतरराष्ट्रीय बाजारों में पहले से ही गहरे और अधिक सौम्य रंगों की विस्तृत सीरीज़ उपलब्ध है.
