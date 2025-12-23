क्या कावासाकी W230 भारत में होगी लॉन्च?

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
किया सेल्टोस 2026महिंद्रा एक्सयूवी 7XOनिसान ग्रेवाइटमारुति सुजुकी ई-विटारा
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
यामाहा यामाहा एनमैक्स 155बीएमडब्ल्यूज़ीनोट्रायंफयामाहा YZF MT-07
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

क्या कावासाकी W230 भारत में होगी लॉन्च?

कावासाकी इंडिया ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर W230 की झलक दिखाई है, जिससे संकेत मिलता है कि कावासाकी W230 को भारत में लॉन्च करने पर विचार किया जा रहा है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित दिसंबर 23, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • क्या कावासाकी W230 भारत में लॉन्च होने की संभावना है?
  • 233 सीसी, सिंगल-सिलेंडर इंजन, 17.3 बीएचपी, 18.6 एनएम
  • 133 किलोग्राम सूखा वजन, 745 मिमी सीट की ऊंचाई

कावासाकी इंडिया ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपनी नई मॉडर्न क्लासिक रोडस्टर, कावासाकी W230 की झलक दिखाई है. कावासाकी ने W230 की घोषणा पिछले महीने ही यूरोप के लिए की थी, और अब W सीरीज़ के पहले मॉडल, 1965 के 650-W1 की 60वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में, कावासाकी इंडिया ने अपने नए W मॉडल, W230 का एक वीडियो जारी किया है. अब बड़ा सवाल यह है कि क्या कावासाकी इंडिया वास्तव में W230 को भारत में लॉन्च करने की योजना बना रही है?

 

यह भी पढ़ें: कावासाकी वर्सेस-एक्स 300 पर मिल रहा रु.25,000 का डिस्काउंट

undefined
Kawasaki W230 m2

W230 में 233 सीसी का एयर-कूल्ड सिंगल-सिलेंडर इंजन लगा है जो 7,000 आरपीएम पर 17.3 बीएचपी की ताकत और 5,800 आरपीएम पर 18.6 एनएम का अधिकतम टॉर्क पैदा करता है. मात्र 133 किलोग्राम के सूखे वजन और 745 मिमी की सीट ऊंचाई के साथ, W230 कम से कम स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, एक आसानी से चलाई जाने वाली और सुलभ एंट्री-लेवल आधुनिक क्लासिक बाइक होने का वादा करती है.

Kawasaki W230 Details carandbike edited 5

इस बाइक में 12 लीटर का फ्यूल टैंक और 150 मिमी का ग्राउंड क्लीयरेंस है. इसमें आगे 37 मिमी के टेलीस्कोपिक फ्रंट फोर्क और पीछे प्रीलोड एडजस्टेबल ट्विन शॉक एब्जॉर्बर दिए गए हैं. ब्रेकिंग के लिए आगे और पीछे सिंगल डिस्क ब्रेक हैं, जिनमें 265 मिमी का फ्रंट डिस्क और 220 मिमी का रियर डिस्क शामिल है.

Kawasaki W230 m3

650-W1 से प्रेरित स्टाइलिंग के साथ, नई W230 में कई खूबियां हैं - समकालीन आधुनिक क्लासिक डिजाइन, और समग्र आयाम और प्रमुख विशिष्टताएं जो आशाजनक लगती हैं, और भारत में बढ़ते सिंगल-सिलेंडर सब-350 सीसी आधुनिक क्लासिक सेगमेंट पर छाप छोड़ने के लिए लगभग विशेष रूप से तैयार की गई हैं.

Kawasaki W230 m1

अगर कावासाकी इंडिया वाकई भारत में W230 लॉन्च करने पर विचार कर रही है, तो इसमें निर्णायक कारण होगा इसका स्थानीयकरण और कीमत. KLX230 की तरह, अगर कावासाकी इंडिया W230 का स्थानीयकरण करके इसे आकर्षक कीमत पर लॉन्च करने में सफल हो जाती है, तो यह कावासाकी की आधुनिक क्लासिक बाइक निश्चित रूप से आशाजनक दिखती है और भारत में कावासाकी के सबसे लोकप्रिय मॉडलों में से एक बन सकती है.

Kawasaki W230 Details carandbike edited 2

लेकिन कावासाकी इंडिया को अपने स्थापित प्रतिद्वंद्वियों को ध्यान में रखना होगा, जिनमें मुख्य रूप से रॉयल एनफील्ड 350, हंटर 350, टीवीएस रोनिन और जावा-येज़्दी 350 शामिल हैं. यदि उचित मूल्य पर, लगभग रु.1.75 लाख (एक्स-शोरूम) या इससे भी कम में, कावासाकी W230 भारत में सबसे लोकप्रिय कावासाकी मोटरसाइकिलों में से एक बन सकती है और एंट्री-लेवल मॉडर्न क्लासिक सेगमेंट में स्थापित प्रतिद्वंद्वियों को कड़ी टक्कर दे सकती है.

# Kawasaki W230# Kawasaki W230 modern classic# Kawasaki W230 retro-styled roadster# Kawasaki modern classic# Bikes# Two Wheelers# Auto Industry# Latest News# Auto Industry# Bikes# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2024 किया सॉनेट, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 किया सॉनेट
    HTX | 16,940 km | डीज़ल | आटोमेटिक
    Rs. 11.9 लाख
    ₹ 26,652/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 ह्युंडई क्रेटा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.2
    2022 ह्युंडई क्रेटा
    1.5 SX Executive Trim | 44,525 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 12.25 लाख
    ₹ 25,905/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2019 ह्युंडई क्रेटा, Yozna Vihar, New Delhi
    7.9
    2019 ह्युंडई क्रेटा
    1.6 E Plus | 39,970 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 9.25 लाख
    ₹ 20,717/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 टोयोटा अर्बन क्रूजर टैसर, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 टोयोटा अर्बन क्रूजर टैसर
    G 1.0 | 23,740 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 10.5 लाख
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा, Yozna Vihar, New Delhi
    9
    2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा
    VXI | 6,199 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 10.25 लाख
    ₹ 22,956/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.4
    2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा
    Alpha | 32,437 km | हाइब्रिड | मैन्युअल
    Rs. 13.5 लाख
    ₹ 30,235/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 मारुति सुजुकी स्विफ्ट, Yozna Vihar, New Delhi
    8.6
    2022 मारुति सुजुकी स्विफ्ट
    VXI BS IV | 29,000 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 6.75 लाख
    ₹ 15,118/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 महिंद्रा थार, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 महिंद्रा थार
    LX RWD 4 Seater Hard Top | 15,465 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 13.9 लाख
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2016 मारुति सुजुकी अल्टो 800, Yozna Vihar, New Delhi
    7.9
    2016 मारुति सुजुकी अल्टो 800
    LXI | 67,123 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 2.15 लाख
    ₹ 4,815/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2023 ह्युंडई आए20 [2008-2014], Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2023 ह्युंडई आए20 [2008-2014]
    1.2 Asta | 21,952 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 7.9 लाख
    ₹ 17,693/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi

लोकप्रिय कावासाकी मॉडल्स

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • इंजन के कंपन के कारण साइड स्टैंड स्प्रिंग में खराबी का पता चलने के बाद केटीएम ने चुनिंदा 390 मॉडलों के लिए वैश्विक रिकॉल जारी किया है.
    साइड स्टैंड की समस्या के चलते केटीएम 390 एडवेंचर X और 390 एंड्यूरो R के लिए जारी किया गया रिकॉल
  • केटीएम 390 एडवेंचर R की बुकिंग बहुत जल्द शुरू होने की उम्मीद है, और डिलेवरी जनवरी 2026 में शुरू होगी.
    केटीएम फरवरी 2026 में भारत में पहली एडवेंचर रैली करेगा आयोजित
  • केटीएम 390 एडवेंचर R की बुकिंग बहुत जल्द शुरू होने की उम्मीद है, और डिलेवरी जनवरी 2026 में शुरू होगी.
    केटीएम 390 एडवेंचर R जनवरी 2026 में होगी लॉन्च
  • कीमतों में बढ़ोतरी 1 जनवरी, 2026 से लागू होगी, और यह BMW के सभी टू-व्हीलर्स पर होगी और इसका कारण रुपये की कीमत में तेज़ी से गिरावट है.
    बीएमडब्ल्यू मोटरराड इंडिया 2026 से कीमतों में 6% तक की करेगी बढ़ोतरी
  • यामाहा इंडिया के सबसे पॉपुलर मोटरसाइकिल मॉडल्स में से एक, यामाहा R15, शायद तब भी जारी रहेगी, जब R2 आखिरकार पेश करेगी.
    यामाहा ने YZF-R2 नाम को भारत में ट्रेडमार्क कराया
  • इंजन के कंपन के कारण साइड स्टैंड स्प्रिंग में खराबी का पता चलने के बाद केटीएम ने चुनिंदा 390 मॉडलों के लिए वैश्विक रिकॉल जारी किया है.
    साइड स्टैंड की समस्या के चलते केटीएम 390 एडवेंचर X और 390 एंड्यूरो R के लिए जारी किया गया रिकॉल
  • केटीएम 390 एडवेंचर R की बुकिंग बहुत जल्द शुरू होने की उम्मीद है, और डिलेवरी जनवरी 2026 में शुरू होगी.
    केटीएम फरवरी 2026 में भारत में पहली एडवेंचर रैली करेगा आयोजित
  • केटीएम 390 एडवेंचर R की बुकिंग बहुत जल्द शुरू होने की उम्मीद है, और डिलेवरी जनवरी 2026 में शुरू होगी.
    केटीएम 390 एडवेंचर R जनवरी 2026 में होगी लॉन्च
  • कीमतों में बढ़ोतरी 1 जनवरी, 2026 से लागू होगी, और यह BMW के सभी टू-व्हीलर्स पर होगी और इसका कारण रुपये की कीमत में तेज़ी से गिरावट है.
    बीएमडब्ल्यू मोटरराड इंडिया 2026 से कीमतों में 6% तक की करेगी बढ़ोतरी
  • यामाहा इंडिया के सबसे पॉपुलर मोटरसाइकिल मॉडल्स में से एक, यामाहा R15, शायद तब भी जारी रहेगी, जब R2 आखिरकार पेश करेगी.
    यामाहा ने YZF-R2 नाम को भारत में ट्रेडमार्क कराया
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें