क्या कावासाकी W230 भारत में होगी लॉन्च?

कावासाकी इंडिया ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपनी नई मॉडर्न क्लासिक रोडस्टर, कावासाकी W230 की झलक दिखाई है. कावासाकी ने W230 की घोषणा पिछले महीने ही यूरोप के लिए की थी, और अब W सीरीज़ के पहले मॉडल, 1965 के 650-W1 की 60वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में, कावासाकी इंडिया ने अपने नए W मॉडल, W230 का एक वीडियो जारी किया है. अब बड़ा सवाल यह है कि क्या कावासाकी इंडिया वास्तव में W230 को भारत में लॉन्च करने की योजना बना रही है?

यह भी पढ़ें: कावासाकी वर्सेस-एक्स 300 पर मिल रहा रु.25,000 का डिस्काउंट

W230 में 233 सीसी का एयर-कूल्ड सिंगल-सिलेंडर इंजन लगा है जो 7,000 आरपीएम पर 17.3 बीएचपी की ताकत और 5,800 आरपीएम पर 18.6 एनएम का अधिकतम टॉर्क पैदा करता है. मात्र 133 किलोग्राम के सूखे वजन और 745 मिमी की सीट ऊंचाई के साथ, W230 कम से कम स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, एक आसानी से चलाई जाने वाली और सुलभ एंट्री-लेवल आधुनिक क्लासिक बाइक होने का वादा करती है.

इस बाइक में 12 लीटर का फ्यूल टैंक और 150 मिमी का ग्राउंड क्लीयरेंस है. इसमें आगे 37 मिमी के टेलीस्कोपिक फ्रंट फोर्क और पीछे प्रीलोड एडजस्टेबल ट्विन शॉक एब्जॉर्बर दिए गए हैं. ब्रेकिंग के लिए आगे और पीछे सिंगल डिस्क ब्रेक हैं, जिनमें 265 मिमी का फ्रंट डिस्क और 220 मिमी का रियर डिस्क शामिल है.

650-W1 से प्रेरित स्टाइलिंग के साथ, नई W230 में कई खूबियां हैं - समकालीन आधुनिक क्लासिक डिजाइन, और समग्र आयाम और प्रमुख विशिष्टताएं जो आशाजनक लगती हैं, और भारत में बढ़ते सिंगल-सिलेंडर सब-350 सीसी आधुनिक क्लासिक सेगमेंट पर छाप छोड़ने के लिए लगभग विशेष रूप से तैयार की गई हैं.

अगर कावासाकी इंडिया वाकई भारत में W230 लॉन्च करने पर विचार कर रही है, तो इसमें निर्णायक कारण होगा इसका स्थानीयकरण और कीमत. KLX230 की तरह, अगर कावासाकी इंडिया W230 का स्थानीयकरण करके इसे आकर्षक कीमत पर लॉन्च करने में सफल हो जाती है, तो यह कावासाकी की आधुनिक क्लासिक बाइक निश्चित रूप से आशाजनक दिखती है और भारत में कावासाकी के सबसे लोकप्रिय मॉडलों में से एक बन सकती है.

लेकिन कावासाकी इंडिया को अपने स्थापित प्रतिद्वंद्वियों को ध्यान में रखना होगा, जिनमें मुख्य रूप से रॉयल एनफील्ड 350, हंटर 350, टीवीएस रोनिन और जावा-येज़्दी 350 शामिल हैं. यदि उचित मूल्य पर, लगभग रु.1.75 लाख (एक्स-शोरूम) या इससे भी कम में, कावासाकी W230 भारत में सबसे लोकप्रिय कावासाकी मोटरसाइकिलों में से एक बन सकती है और एंट्री-लेवल मॉडर्न क्लासिक सेगमेंट में स्थापित प्रतिद्वंद्वियों को कड़ी टक्कर दे सकती है.