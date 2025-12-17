पत्रिकायूज़्ड कार्स
कावासाकी वर्सेस-एक्स 300 पर मिल रहा रु.25,000 का डिस्काउंट

डिस्काउंट के बाद, एंट्री-लेवल कावासाकी एडवेंचर टूरर की कीमत रु.3.24 लाख (एक्स-शोरूम) है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित दिसंबर 17, 2025

Story

हाइलाइट्स

  • MY25 कावासाकी वर्सेस-X 300 साल के आखिर में डिस्काउंट के साथ मिल रही है
  • यह स्कीम 31 दिसंबर, 2025 तक वैलिड है
  • डिस्काउंट के बाद कीमत रु.3.24 लाख (एक्स-शोरूम) है

कावासाकी अपनी एंट्री-लेवल एडवेंचर टूरर, वर्सेस-एक्स 300 पर साल के आखिर में डिस्काउंट दे रही है. यह मोटरसाइकिल अभी रु.3.49 लाख की एक्स-शोरूम कीमत पर फ्लैट रु.25,000 के डिस्काउंट के साथ मिल रही है, जिससे इसकी कीमत घटकर रु.3.24 लाख हो गई है.

 

यह भी पढ़ें: 2026 कावासाकी Z1100 हुई लॉन्च, कीमत रु.12.79 लाख

 

यह ऑफर सिर्फ़ 31 दिसंबर, 2025 तक वैलिड है, और वर्सेस-X 300 के MY2025 वैरिएंट पर लागू होता है. दूसरी डिस्काउंट स्कीम की तरह, कावासाकी ने बताया है कि यह ऑफर भी एक वाउचर के रूप में है, जिसे खरीदते समय मोटरसाइकिल की एक्स-शोरूम कीमत पर सीधे रिडीम किया जा सकता है.

undefined

वर्सेस-X 300 में निंजा 300 से लिया गया 296 cc का पैरेलल-ट्विन इंजन है. यह मोटर 11,500 rpm पर 39.45 bhp और 10,000 rpm पर 25.7 Nm का टॉर्क पैदा करता है. यह इंजन OBD-2B कम्प्लायंट है और इसमें असिस्ट और स्लिपर क्लच वाला सिक्स-स्पीड गियरबॉक्स लगा है.

2025 kawasaki versys 300 x launched at rs 380 lakh 5

वर्सेस-X 300 में 17-लीटर का फ्यूल टैंक है और यह 19-इंच के फ्रंट और 17-इंच के रियर स्पोक व्हील सेटअप पर चलती है. सस्पेंशन के लिए आगे 41 mm का टेलिस्कोपिक फोर्क है जो 130 mm का ट्रैवल देता है, जबकि पीछे 148 mm ट्रैवल वाला मोनोशॉक है. इस मोटरसाइकिल का ग्राउंड क्लीयरेंस 180 mm, सीट की ऊंचाई 815 mm और कर्ब वेट 175 किलोग्राम है.

 

फीचर्स की बात करें तो, वर्सेस-X 300 में गियर पोजीशन इंडिकेटर के साथ डिजिटल-एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है और यह स्टैंडर्ड के तौर पर डुअल-चैनल ABS से लैस है.

  रिलेटेड आर्टिकल्स

  • डुअल-चैनल ABS के साथ, पल्सर 220F को दो नए रंग विकल्प भी मिलते हैं.
    बदली हुई बजाज पल्सर 220F हुई लॉन्च, मिला डुअल-चैनल ABS
  • यह आंकड़ा अप्रैल 2024 में स्कूटर लॉन्च होने के 2 साल के अंदर हासिल हुआ है.
    एथर ने पार किया 2 लाख रिज़्टा की बिक्री का आंकड़ा
  • X440 लाइनअप में अब तीन मॉडल शामिल हैं: X440 विविड, X440 S और नया X440 T. यहां प्रत्येक मॉडल के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है.
    2025 हार्ली-डेविडसन X440 T और X440 S और X440 विविड: लाइनअप की जानकारी
  • हुस्कवर्ना स्वार्टपिलेन 401, साथ ही विटपिलेन 401 अब इंजन कंट्रोल यूनिट (ईसीयू) के सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए वैश्विक रिकॉल का हिस्सा हैं.
    इंजन स्टॉल समस्या के कारण हुस्कवर्ना 401 मॉडल बुलाया गया वापस
  • हार्ली-डेविडसन के भारत पोर्टफोलियो में नये शामिलियां दो पूरी तरह आयातित मॉडल हैं, जो ब्रांड के मॉडल रेंज का मुख्य आकर्षण हैं, तथा इनमें कंपनी का मिल्वौकी 8 वीवीटी 121 वी-ट्विन इंजन लगा है.
    हार्ली-डेविडसन CVO रोड ग्लाइड और स्ट्रीट ग्लाइड भारत में हुईं लॉन्च, कीमत एक टोयोटा फॉर्च्यूनर से भी ज़्यादा
