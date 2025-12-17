कावासाकी वर्सेस-एक्स 300 पर मिल रहा रु.25,000 का डिस्काउंट

कावासाकी अपनी एंट्री-लेवल एडवेंचर टूरर, वर्सेस-एक्स 300 पर साल के आखिर में डिस्काउंट दे रही है. यह मोटरसाइकिल अभी रु.3.49 लाख की एक्स-शोरूम कीमत पर फ्लैट रु.25,000 के डिस्काउंट के साथ मिल रही है, जिससे इसकी कीमत घटकर रु.3.24 लाख हो गई है.

यह ऑफर सिर्फ़ 31 दिसंबर, 2025 तक वैलिड है, और वर्सेस-X 300 के MY2025 वैरिएंट पर लागू होता है. दूसरी डिस्काउंट स्कीम की तरह, कावासाकी ने बताया है कि यह ऑफर भी एक वाउचर के रूप में है, जिसे खरीदते समय मोटरसाइकिल की एक्स-शोरूम कीमत पर सीधे रिडीम किया जा सकता है.

वर्सेस-X 300 में निंजा 300 से लिया गया 296 cc का पैरेलल-ट्विन इंजन है. यह मोटर 11,500 rpm पर 39.45 bhp और 10,000 rpm पर 25.7 Nm का टॉर्क पैदा करता है. यह इंजन OBD-2B कम्प्लायंट है और इसमें असिस्ट और स्लिपर क्लच वाला सिक्स-स्पीड गियरबॉक्स लगा है.

वर्सेस-X 300 में 17-लीटर का फ्यूल टैंक है और यह 19-इंच के फ्रंट और 17-इंच के रियर स्पोक व्हील सेटअप पर चलती है. सस्पेंशन के लिए आगे 41 mm का टेलिस्कोपिक फोर्क है जो 130 mm का ट्रैवल देता है, जबकि पीछे 148 mm ट्रैवल वाला मोनोशॉक है. इस मोटरसाइकिल का ग्राउंड क्लीयरेंस 180 mm, सीट की ऊंचाई 815 mm और कर्ब वेट 175 किलोग्राम है.

फीचर्स की बात करें तो, वर्सेस-X 300 में गियर पोजीशन इंडिकेटर के साथ डिजिटल-एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है और यह स्टैंडर्ड के तौर पर डुअल-चैनल ABS से लैस है.