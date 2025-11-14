पत्रिकायूज़्ड कार्स
2026 कावासाकी Z1100 हुई लॉन्च, कीमत रु.12.79 लाख

बड़ा इंजन, नए फीचर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स, कावासाकी के Z सीरीज के शीर्ष सुपरनेकेड मॉडल को नैचुरिली एस्पिरेटेड पावरप्लांट के साथ चिह्नित करते हैं.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित नवंबर 14, 2025

Story

हाइलाइट्स

  • 1099 सीसी इनलाइन फोर इंजन 134 बीएचपी और 113 एनएम टॉर्क पैदा करता है
  • IMU से चलने वाली इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्नरिंग फ़ंक्शन देती है
  • क्विकफिस्टर, इंजन ब्रेक नियंत्रण, रियर लिफ्ट ऑफ मिलता है

कावासाकी इंडिया ने भारत में 2026 कावासाकी Z1100 लॉन्च कर दी है, जिसकी कीमत रु.12,79,000 (एक्स-शोरूम) है. यह कावासाकी की नैचुरली-एस्पिरेटेड सुपरनेकेड Z सीरीज़ का सबसे महंगा मॉडल है. बड़े इंजन से लैस, नई कावासाकी Z1100 में Z1000 की तुलना में कई अपडेट दिए गए हैं. कावासाकी के अनुसार, नई Z1100, कावासाकी के अनूठे सुगोमी परफॉर्मेंस और स्टाइलिंग दर्शन का शिखर है, जो ब्रांड के सबसे बड़े डिस्प्लेसमेंट वाले सुपरनेकेड Z मॉडल में नैचुरली-एस्पिरेटेड इंजन के साथ समाहित है.

 

यह भी पढ़ें: GST 2.0 के कारण कावासाकी वर्सेस 1100 की कीमत में बढ़ी

2026 Kawasaki Z1100 m2

नई कावासाकी Z1100 में कावासाकी निंजा 1100SX वाला ही 1,099 सीसी इनलाइन फोर-सिलेंडर, DOHC 16-वाल्व, लिक्विड-कूल्ड इंजन लगा है जो 9,000 आरपीएम पर 134 बीएचपी और 7,600 आरपीएम पर 113 एनएम का पीक टॉर्क पैदा करता है. इंजन को असिस्ट और स्लिपर क्लच के साथ 6-स्पीड ट्रांसमिशन से जोड़ा गया है. कावासाकी के अनुसार, इनलाइन-फोर इंजन को बेहतर लो से मिड-रेंज रिस्पॉन्स और शार्प थ्रॉटल कंट्रोल के लिए ट्यून किया गया है, जिससे निर्बाध एक्सिलरेशन सुनिश्चित होता है.

2026 Kawasaki Z1100 m4

ट्विन-ट्यूब एल्युमीनियम फ्रेम पर निर्मित, Z1100 का कर्ब वज़न 221 किलोग्राम है, जिसकी सीट की ऊँचाई 815 मिमी और ग्राउंड क्लीयरेंस 125 मिमी है. कावासाकी का दावा है कि इसका माइलेज 17.8 किमी/लीटर है, और 17-लीटर टैंक क्षमता के साथ, यह लगभग 300 किमी की रेंज देती है. 41 मिमी शोवा SFF-BP इनवर्टेड फोर्क में स्प्रिंग प्रीलोड एडजस्टेबिलिटी के साथ रिबाउंड और कम्प्रेशन डैम्पिंग और 120 मिमी फ्रंट व्हील ट्रैवल की सुविधा है. हॉरिजॉन्टल गैस-चार्ज्ड रियर शॉक एब्जॉर्बर में 136 मिमी रियर व्हील ट्रैवल के साथ रिबाउंड और प्रीलोड एडजस्टेबिलिटी की सुविधा है.

2026 Kawasaki Z1100 m5

हैंडलबार की स्थिति बदल दी गई है, अब यह चौड़ा और आगे की ओर हो गया है, जिससे सवार के इनपुट पर बेहतर प्रतिक्रिया मिलती है. इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल वॉल्व के जुड़ने से इंजन नियंत्रण अधिक सटीक और प्रतिक्रियाशील हो जाता है, जिससे क्रूज़ कंट्रोल और एक मानक बॉय-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर संभव हो जाता है. एक इनर्शियल मेज़रमेंट यूनिट (IMU) राइडर सहायता इलेक्ट्रॉनिक तकनीकों की एक लंबी सूची को ताकत पैदा करती है, जिसमें ट्रैक्शन कंट्रोल, ABS, रियर लिफ्ट ऑफ और इंजन ब्रेक कंट्रोल, कॉर्नरिंग मैनेजमेंट फ़ंक्शन शामिल हैं.

2026 Kawasaki Z1100 m3

नई Z1100 का लॉन्च, प्रतिष्ठित Z विरासत के 50 वर्षों के विशेष मील के पत्थर का प्रतीक है, जिसकी शुरुआत 1972 में कावासाकी Z1 के लॉन्च के साथ हुई थी. कावासाकी का कहना है कि 2026 कावासाकी Z1100 उसी दर्शन का एक विस्तार है, जो अभूतपूर्व प्रदर्शन, विश्वसनीयता और दमदार स्टाइलिंग को दर्शाती है.

2026 Kawasaki Z1100 m8
2026 Kawasaki Z1100 m5 1
2026 Kawasaki Z1100 m6
2026 Kawasaki Z1100 m1 1
2026 Kawasaki Z1100 m7
  • इससे पहले भारत में अब बंद हो चुके मोटोरोयाल नेटवर्क के माध्यम से परिचालन कर रही FD मोंडियल, मोटोहाउस के माध्यम से वापसी करेगी.
    FB मोंडियल IBW में भारत में फिर से देगी दस्तक
  • एयरोक्स को रिवर इंडी-आधारित EC-06 इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ किया पेश गया है.
    यामाहा एयरोक्स इलेक्ट्रिक से उठा पर्दा, 106 किमी की रेंज के साथ मिले 3 राइडिंग मोड्स
  • यामाहा FZ-RAVE में बदली हुई स्टाइलिंग है, लेकिन मैेकेनिकल रूप से यह यामाहा FZ और यामाहा FZ-S मॉडल के समान है.
    यामाहा FZ-RAVE रु.1.17 लाख में हुई लॉन्च
  • बजाज ऑटो ने पुष्टि की है कि कंपनी भारतीय बाजार के लिए भारत में बनी केटीएम और ट्रायम्फ मोटरसाइकिलों के लिए 350 सीसी से कम क्षमता वाले प्लेटफॉर्म पर काम कर रही है.
    बजाज 350 सीसी से कम क्षमता वाली केटीएम और ट्रायम्फ मोटरसाइकिलों पर कर रही काम
  • ब्रांड के प्रमुख मॉडल में अब नया सिल्वर-ऑन-ब्लैक लोगो होगा, जबकि ईवी में होंडा वर्डमार्क लोगो होगा.
    होंडा मोटरसाइकिल्स ने फ्लैगशिप, इलेक्ट्रिक रेंज के लिए नई ब्रांडिंग को किया पेश
