कावासाकी Z1100 की बुकिंग 2026 के लिए हुई फुल

2026 के लिए आवंटित कावासाकी Z1100 की सभी 20 यूनिटें पूरी तरह से बुक हो चुकी हैं. अगले बैच की बुकिंग की घोषणा अभी तक नहीं की गई है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित जनवरी 2, 2026

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • शॉर्प बॉडीवर्क और आक्रामक स्टांस के साथ सोगोमी-प्रेरित आक्रामक डिज़ाइन
  • एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स पैकेज में कई राइडिंग मोड, ट्रैक्शन कंट्रोल और स्मार्टफोन कनेक्टिविटी वाला टीएफटी डिस्प्ले शामिल है
  • बड़ी बाइक की परफॉर्मेंस के साथ स्ट्रीट-फोकस्ड एर्गोनॉमिक्स का बेहतरीन मेल है

कावासाकी की नई बड़ी बाइक, Z1100, वर्ष 2026 के लिए पूरी तरह से बुक हो चुकी है. नवंबर 2025 में रु.12.79 लाख की (एक्स-शोरूम) कीमत पर लॉन्च हुई इस बाइक की सभी 20 यूनिट्स बुक हो चुकी हैं. कावासाकी ने इस मोटरसाइकिल की बुकिंग बंद कर दी है और कंपनी ने अभी तक बुकिंग के अगले बैच की समयसीमा की घोषणा नहीं की है.

 

यह भी पढ़ें: 2026 कावासाकी वर्सेस 650, वल्कन एस और Z650RS E20 कंप्लायंट इंजन के साथ हुईं लॉन्च

 

भारत में पहले से बिक चुकी Z1000 की उत्तराधिकारी, Z1100 भारत में लीटर-श्रेणी की नेकेड मोटरसाइकिलों की निरंतर मांग को पूरा करती है. रोजमर्रा के उपयोग में आसानी और दमदार परफॉर्मेंस के मिश्रण के लिए जानी जाने वाली Z1100, ब्रांड की सुगोमी डिजाइन फिलॉसफी को बरकरार रखती है, जो इसे एक तीखा, आक्रामक और स्पष्ट रूप से स्ट्रीट फाइटर लुक देती है. नीचे की ओर झुकी हुई LED हेडलाइट, उभरे हुए विस्तारों वाला तराशा हुआ फ्यूल टैंक और न्यूनतम टेल सेक्शन मोटरसाइकिल को एक मजबूत लेकिन कॉम्पैक्ट रूप देते हैं. खुले हुए मैकेनिकल कंपोनेंट्स और आगे की ओर झुकी हुई बनावट इसके नेकेड बाइक वाले लुक को और भी निखारते हैं, जिससे Z1100 स्थिर अवस्था में भी खतरनाक दिखती है.

Kawasaki Z1100 action carandbike edited 2

कावासाकी Z1100 में 1,099 सीसी का इनलाइन चार-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजन लगा है जो लगभग 134 बीएचपी और 113 एनएम का टॉर्क पैदा करता है. यह इंजन 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ आता है. मोटरसाइकिल हल्के चेसिस पर चलती है और इसमें दोनों सिरों पर एडजस्टेबल सस्पेंशन और प्रीमियम ब्रेकिंग सिस्टम लगे हैं. इसके अलावा, बाइक में व्हीली और स्लाइड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक इंजन ब्रेकिंग, राइड मोड्स और अन्य कई इलेक्ट्रॉनिक सहायक उपकरण भी मौजूद हैं.

 

भारत में, कावासाकी Z1100 प्रीमियम नेकेड मोटरसाइकिल सेगमेंट में प्रतिस्पर्धा करती है और डुकाटी स्ट्रीटफाइटर V2, बीएमडब्ल्यू S 1000 R, होंडा CB1000R और ट्रायम्फ स्पीड ट्रिपल 1200 जैसे प्रतिद्वंद्वियों से टक्कर लेती है.

  रिलेटेड आर्टिकल्स

  • 2025 के आखिरी महीने में, अधिकांश दोपहिया वाहन निर्माताओं ने मजबूत वृद्धि दर्ज की.
    दिसंबर 2025 में दोपहिया वाहनों की बिक्री: ज्यादातर ब्रांडों ने दर्ज की वृद्धि
  • कावासाकी ने अपनी 650सीसी मोटरसाइकिल रेंज को E20 ईंधन के अनुकूल बनाकर अपडेट किया है और नए पेंट विकल्प भी पेश कर रही है.
    2026 कावासाकी वर्सेस 650, वल्कन एस और Z650RS E20 कंप्लायंट इंजन के साथ हुईं लॉन्च
  • एक्सडियावेल V4 और डियावेल रेंज में एक क्रूज़र के रूप में आती है और इसे मानक मॉडल के साथ बेचा जाएगा.
    डुकाटी एक्सडियावेल V4 भारत में रु.30.89 लाख की कीमत पर हुई लॉन्च
  • होंडा ने एक नई तकनीक के लिए पेटेंट लिया है, जो ड्राइविंग के दौरान “ब्लाइंड-स्पॉट” (जहां आप किसी वाहन को आसानी से नहीं देख पाते) के खतरे में धीरे-धीरे स्टीयरिंग में सहायता करेगा ताकि दुर्घटना होने से पहले बाइक या वाहन को सुरक्षित दिशा में हिला सके.
    होंडा ने मोटरसाइकिलों के लिए स्टीयरिंग असिस्ट तकनीक का पेटेंट कराया
  • पल्सर 150 तीन वैरिएंट में उपलब्ध है, जिसकी कीमत रु.1.15 लाख (एक्स-शोरूम) तक जाती है.
    बदली हुई बजाज पल्सर 150 रु.1.09 लाख में हुई लॉन्च, एलईडी लाइटिंग के साथ मिले नए रंग विकल्प
