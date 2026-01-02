कावासाकी Z1100 की बुकिंग 2026 के लिए हुई फुल

कावासाकी की नई बड़ी बाइक, Z1100, वर्ष 2026 के लिए पूरी तरह से बुक हो चुकी है. नवंबर 2025 में रु.12.79 लाख की (एक्स-शोरूम) कीमत पर लॉन्च हुई इस बाइक की सभी 20 यूनिट्स बुक हो चुकी हैं. कावासाकी ने इस मोटरसाइकिल की बुकिंग बंद कर दी है और कंपनी ने अभी तक बुकिंग के अगले बैच की समयसीमा की घोषणा नहीं की है.

भारत में पहले से बिक चुकी Z1000 की उत्तराधिकारी, Z1100 भारत में लीटर-श्रेणी की नेकेड मोटरसाइकिलों की निरंतर मांग को पूरा करती है. रोजमर्रा के उपयोग में आसानी और दमदार परफॉर्मेंस के मिश्रण के लिए जानी जाने वाली Z1100, ब्रांड की सुगोमी डिजाइन फिलॉसफी को बरकरार रखती है, जो इसे एक तीखा, आक्रामक और स्पष्ट रूप से स्ट्रीट फाइटर लुक देती है. नीचे की ओर झुकी हुई LED हेडलाइट, उभरे हुए विस्तारों वाला तराशा हुआ फ्यूल टैंक और न्यूनतम टेल सेक्शन मोटरसाइकिल को एक मजबूत लेकिन कॉम्पैक्ट रूप देते हैं. खुले हुए मैकेनिकल कंपोनेंट्स और आगे की ओर झुकी हुई बनावट इसके नेकेड बाइक वाले लुक को और भी निखारते हैं, जिससे Z1100 स्थिर अवस्था में भी खतरनाक दिखती है.

कावासाकी Z1100 में 1,099 सीसी का इनलाइन चार-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजन लगा है जो लगभग 134 बीएचपी और 113 एनएम का टॉर्क पैदा करता है. यह इंजन 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ आता है. मोटरसाइकिल हल्के चेसिस पर चलती है और इसमें दोनों सिरों पर एडजस्टेबल सस्पेंशन और प्रीमियम ब्रेकिंग सिस्टम लगे हैं. इसके अलावा, बाइक में व्हीली और स्लाइड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक इंजन ब्रेकिंग, राइड मोड्स और अन्य कई इलेक्ट्रॉनिक सहायक उपकरण भी मौजूद हैं.

भारत में, कावासाकी Z1100 प्रीमियम नेकेड मोटरसाइकिल सेगमेंट में प्रतिस्पर्धा करती है और डुकाटी स्ट्रीटफाइटर V2, बीएमडब्ल्यू S 1000 R, होंडा CB1000R और ट्रायम्फ स्पीड ट्रिपल 1200 जैसे प्रतिद्वंद्वियों से टक्कर लेती है.