कावासाकी Z1100 की बुकिंग 2026 के लिए हुई फुल
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित जनवरी 2, 2026
हाइलाइट्स
- शॉर्प बॉडीवर्क और आक्रामक स्टांस के साथ सोगोमी-प्रेरित आक्रामक डिज़ाइन
- एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स पैकेज में कई राइडिंग मोड, ट्रैक्शन कंट्रोल और स्मार्टफोन कनेक्टिविटी वाला टीएफटी डिस्प्ले शामिल है
- बड़ी बाइक की परफॉर्मेंस के साथ स्ट्रीट-फोकस्ड एर्गोनॉमिक्स का बेहतरीन मेल है
कावासाकी की नई बड़ी बाइक, Z1100, वर्ष 2026 के लिए पूरी तरह से बुक हो चुकी है. नवंबर 2025 में रु.12.79 लाख की (एक्स-शोरूम) कीमत पर लॉन्च हुई इस बाइक की सभी 20 यूनिट्स बुक हो चुकी हैं. कावासाकी ने इस मोटरसाइकिल की बुकिंग बंद कर दी है और कंपनी ने अभी तक बुकिंग के अगले बैच की समयसीमा की घोषणा नहीं की है.
यह भी पढ़ें: 2026 कावासाकी वर्सेस 650, वल्कन एस और Z650RS E20 कंप्लायंट इंजन के साथ हुईं लॉन्च
भारत में पहले से बिक चुकी Z1000 की उत्तराधिकारी, Z1100 भारत में लीटर-श्रेणी की नेकेड मोटरसाइकिलों की निरंतर मांग को पूरा करती है. रोजमर्रा के उपयोग में आसानी और दमदार परफॉर्मेंस के मिश्रण के लिए जानी जाने वाली Z1100, ब्रांड की सुगोमी डिजाइन फिलॉसफी को बरकरार रखती है, जो इसे एक तीखा, आक्रामक और स्पष्ट रूप से स्ट्रीट फाइटर लुक देती है. नीचे की ओर झुकी हुई LED हेडलाइट, उभरे हुए विस्तारों वाला तराशा हुआ फ्यूल टैंक और न्यूनतम टेल सेक्शन मोटरसाइकिल को एक मजबूत लेकिन कॉम्पैक्ट रूप देते हैं. खुले हुए मैकेनिकल कंपोनेंट्स और आगे की ओर झुकी हुई बनावट इसके नेकेड बाइक वाले लुक को और भी निखारते हैं, जिससे Z1100 स्थिर अवस्था में भी खतरनाक दिखती है.
कावासाकी Z1100 में 1,099 सीसी का इनलाइन चार-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजन लगा है जो लगभग 134 बीएचपी और 113 एनएम का टॉर्क पैदा करता है. यह इंजन 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ आता है. मोटरसाइकिल हल्के चेसिस पर चलती है और इसमें दोनों सिरों पर एडजस्टेबल सस्पेंशन और प्रीमियम ब्रेकिंग सिस्टम लगे हैं. इसके अलावा, बाइक में व्हीली और स्लाइड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक इंजन ब्रेकिंग, राइड मोड्स और अन्य कई इलेक्ट्रॉनिक सहायक उपकरण भी मौजूद हैं.
भारत में, कावासाकी Z1100 प्रीमियम नेकेड मोटरसाइकिल सेगमेंट में प्रतिस्पर्धा करती है और डुकाटी स्ट्रीटफाइटर V2, बीएमडब्ल्यू S 1000 R, होंडा CB1000R और ट्रायम्फ स्पीड ट्रिपल 1200 जैसे प्रतिद्वंद्वियों से टक्कर लेती है.
