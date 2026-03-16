डुकाटी डेस्मो450 MX भारत में रु.17.24 लाख की कीमत पर हुई लॉन्च

डुकाटी इंडिया ने भारत में अपनी पहली मोटोक्रॉस बाइक, डुकाटी डेस्मों 450 MX लॉन्च की है, जिसकी शुरुआती कीमत रु.17,23,600 (एक्स-शोरूम) है. डुकाटी के अनुसार, डेस्मो450 MX को भारत भर के पेशेवर राइडर्स और शौकिया उत्साही लोगों को रोमांचक प्रदर्शन देने के लिए डिज़ाइन किया गया है. हालांकि, बाज़ार में मौजूद कई मोटोक्रॉस बाइकों की तरह, डेस्मो450 MX को सड़कों पर चलाने की अनुमति नहीं है और इसे केवल बंद सर्किटों में ही इस्तेमाल किया जा सकता है.

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जैसा कि नाम से पता चलता है, डेस्मो 450 MX में 449.6 सीसी का सिंगल-सिलेंडर इंजन लगा है जिसमें डेस्मोड्रोमिक वॉल्व वितरण प्रणाली है, जो मोटोक्रॉस जगत में एक अनूठी विशेषता है. डुकाटी का कहना है कि डेस्मोड्रोमिक वॉल्व प्रणाली असाधारण रूप से व्यापक पावर डिलेवरी की अनुमति देती है, जो कम से मध्यम रेव्स पर मजबूत टॉर्क और उल्लेखनीय विस्तार का संयोजन करती है.

डेस्मो450 MX में एक रिफाइन ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम भी है, जो इस सिस्टम से लैस होने वाली मोटोक्रॉस बाइक में पहली बाइक है. यह सिस्टम पिछले पहिये के फिसलने को सटीक रूप से मापता है और जरूरत पड़ने पर ही समझदारी से एक्टिव होता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि बाइक के प्रदर्शन में कोई बाधा न आए.

450 सीसी का सिंगल-सिलेंडर इंजन 9,400 आरपीएम पर 64 बीएचपी की ताकत और 7,500 आरपीएम पर 53.5 एनएम का अधिकतम टॉर्क पैदा करता है. इंजन में टाइटेनियम इनटेक वॉल्व और स्टील एग्जॉस्ट वॉल्व लगे हैं और इसकी अधिकतम रेव लिमिट 11,900 आरपीएम है. इंजन को 5-स्पीड गियरबॉक्स से जोड़ा गया है और इसमें क्विकशिफ्टर भी है. इसे न्यूनतम वेल्डिंग वाले हल्के एल्यूमीनियम फ्रेम पर लगाया गया है ताकि मजबूती, कठोरता और चपलता में सुधार हो सके.

इसमें 21 इंच का फ्रंट व्हील और 19 इंच का रियर व्हील है, जिन पर पिरेली स्कॉर्पियन MX32 मिड-सॉफ्ट टायर लगे हैं. सस्पेंशन में शोवा 49 मिमी अपसाइड डाउन फोर्क और रियर मोनोशॉक शामिल हैं, दोनों पूरी तरह से एडजस्टेबल हैं. ब्रेकिंग सिस्टम में 260 मिमी का फ्रंट डिस्क और 240 मिमी का रियर डिस्क शामिल है.

रुु.17.24 लाख से अधिक की शुरुआती (एक्स-शोरूम) कीमत के साथ, डेस्मो 450 MX एक महंगी बाइक है. यह भारत भर में केवल चार चुनिंदा डुकाटी डीलरों - डुकाटी नई दिल्ली, डुकाटी वीएफएम बेंगलुरु, डुकाटी चेन्नई और डुकाटी पुणे - पर ही उपलब्ध होगी. बुकिंग शुरू हो चुकी है और डिलेवरी मार्च 2026 के अंत तक शुरू होने की उम्मीद है.