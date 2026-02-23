प्रोडक्शन रेडी रॉयल एनफील्ड फ्लाइंग फ्ली C6 टैस्टिंग के दौरान दिखी
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित फ़रवरी 23, 2026
हाइलाइट्स
- FF C6 टैस्ट बाइक 2024 में पेश किये गए कॉन्सेप्ट से काफी मिलती-जुलती दिखती है
- कई यूनिट्स को बिना किसी कवर के एक साथ टैस्टिंग करते हुए देखा गया
- संभवतः कुछ महीनों में लॉन्च हो जाएगी
रॉयल एनफील्ड की पहली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, फ्लाइंग फ्ली सी6, एक बार फिर भारतीय सड़कों पर नजर आई है, इस बार बिना किसी ढके हुए. इससे पहले अप्रैल 2025 में टैस्टिंग के दौरान यह बाइक पूरी तरह से ढकी हुई देखी गई थी. हालांकि, हाल ही में देखी गई इस मोटरसाइकिल में निर्माण के लिए लगभग तैयार स्थिति दिख रही है. फ्लाइंग फ्ली सी6 ने नवंबर 2024 में वैश्विक स्तर पर अपनी शुरुआत की थी और भारत में इसके 2026 की पहली तिमाही में लॉन्च होने की उम्मीद है.
नई तस्वीरें मॉडल पहले पेश किए गए मॉडल से काफी मिलती-जुलती हैं. पहले के स्पाई शॉट्स से पता चला था कि इसमें एक पिलियन सीट जोड़ी गई है, और वर्तमान टेस्ट बाइक में सेंटर स्टैंड भी है. इन जानकारियों के अलावा, पूरा रूप से इसका आकार पतला और सरल है.
FF C6 की प्रमुख खासियतों में से एक इसका गर्डर-स्टाइल फ्रंट फोर्क है, जो इसे एक खास पहचान देता है. मोटरसाइकिल दोनों सिरों पर 10-स्पोक अलॉय व्हील्स पर चलती है और इसमें मिड-माउंटेड परमानेंट मैग्नेट मोटर के साथ बेल्ट-ड्रिवन फाइनल ड्राइव का इस्तेमाल किया गया है. हेडलाइट, टेललाइट और इंडिकेटर्स के लिए LED यूनिट्स का उपयोग किया गया है, जबकि कॉकपिट में गोलाकार TFT टचस्क्रीन डिस्प्ले दिया गया है.
यह भी पढ़ें: 2026 रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 में मिलेगा अपटेडेड साइड स्टैंड
हालांकि विस्तृत तकनीकी खासियतों का खुलासा अभी बाकी है, लेकिन रॉयल एनफील्ड ने पहले ही पुष्टि कर दी है कि फ्लाइंग फ्ली सी6 स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, कॉर्नरिंग एबीएस, ट्रैक्शन कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल और रिवर्स, सिटी और परफॉर्मेंस सहित पांच राइडिंग मोड्स से लैस होगी.
लॉन्च के समय रॉयल एनफील्ड ने बताया था कि फ्लाइंग फ्ली सी6 मुख्य रूप से शहरी उपयोग के लिए है, न कि लंबी दूरी की यात्राओं के लिए. बैटरी पैक, मोटर आउटपुट और परफॉर्मेंस से संबंधित अतिरिक्त जानकारी लॉन्च के समय सामने आने की उम्मीद है. फ्लाइंग फ्ली लाइनअप को प्रीमियम श्रेणी में रखा जाएगा और इसकी कीमत रु.25 लाख से अधिक होने की संभावना है.
पुरानी कारों पर शानदार डीलसभी यूज़्ड कार देखें
लोकप्रिय रॉयल एनफील्ड मॉडल्स
- रॉयल एनफील्ड हंटर 350एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.38 - 1.67 लाख
- रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.81 - 2.16 लाख
- रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर 650एक्स-शोरूम कीमत₹ 3.32 - 3.63 लाख
- रॉयल एनफील्ड बुलेट 350एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.62 - 2.02 लाख
- रॉयल एनफील्ड सुपर मेटियोर 650एक्स-शोरूम कीमत₹ 3.99 - 4.33 लाख
- रॉयल एनफील्ड कॉन्टिनेंटल जीटी 650एक्स-शोरूम कीमत₹ 3.5 - 3.78 लाख
- रॉयल एनफील्ड मेटियोर 350एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.96 - 2.19 लाख
- रॉयल एनफील्ड बियर 650एक्स-शोरूम कीमत₹ 3.72 - 3.94 लाख
- रॉयल एनफील्ड क्लासिक 650एक्स-शोरूम कीमत₹ 3.61 - 3.75 लाख
- रॉयल एनफील्ड गोवा क्लासिक 350एक्स-शोरूम कीमत₹ 2.2 - 2.23 लाख
- रॉयल एनफील्ड गुरिल्ला 450एक्स-शोरूम कीमत₹ 2.56 - 2.72 लाख
- रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450एक्स-शोरूम कीमत₹ 3.06 - 3.37 लाख
- रॉयल एनफील्ड स्क्रैम 440एक्स-शोरूम कीमत₹ 2.23 - 2.31 लाख
- रॉयल एनफील्ड शॉटगन 650एक्स-शोरूम कीमत₹ 3.98 - 4.13 लाख
अपकमिंग कार्स
- स्कोडा एलरोकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 24, 2026
- बीयेडी एटो 3 ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 27 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 25, 2026
- वॉल्वो ईएम 90एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 80 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 26, 2026
- बीयेडी सीगलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 10 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 28, 2026
- बीएमडब्ल्यू 4 सीरीज़एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 60 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 28, 2026
- टोयोटा Urban Cruiser Ebellaएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 7, 2026
- ऑडी क्यू ई-ट्रॉनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 65 - 75 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 9, 2026
- मर्सिडीज़-बेंज़ सीएलए ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 70 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 13, 2026
- सिट्रॉन सी3 एयरक्रॉसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 15, 2026
- किया ईवी5एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 55 - 57 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 18, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- सुज़ुकी Hayabusa 2026एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 28, 2026
- हीरो करिज्मा XMR 250एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2 - 2.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 28, 2026
- हीरो Xpulse 421एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.9 - 4 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 21, 2026
- बेनेली 752 एसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 6 - 7 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 31, 2026
- रॉयल एनफील्ड स्क्रैम्बलर 450एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.6 - 2.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 31, 2026
- रॉयल एनफील्ड फ्लाइंग पिस्सू S6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 7.5 - 8.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 31, 2026
- बेनेली लिओसीनो 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 8.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
- बीएमडब्ल्यू F 450 GSएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.1 - 4.4 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
- यामाहा YZF R9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12.2 - 13.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
- बीएसए स्क्रैम्बलर 650एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.25 - 3.6 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
और ज्यादा खोजें
लेटेस्ट News
रिलेटेड आर्टिकल्स