प्रोडक्शन रेडी रॉयल एनफील्ड फ्लाइंग फ्ली C6 टैस्टिंग के दौरान दिखी

रॉयल एनफील्ड की पहली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, फ्लाइंग फ्ली सी6, एक बार फिर भारतीय सड़कों पर नजर आई है, इस बार बिना किसी ढके हुए. इससे पहले अप्रैल 2025 में टैस्टिंग के दौरान यह बाइक पूरी तरह से ढकी हुई देखी गई थी. हालांकि, हाल ही में देखी गई इस मोटरसाइकिल में निर्माण के लिए लगभग तैयार स्थिति दिख रही है. फ्लाइंग फ्ली सी6 ने नवंबर 2024 में वैश्विक स्तर पर अपनी शुरुआत की थी और भारत में इसके 2026 की पहली तिमाही में लॉन्च होने की उम्मीद है.

नई तस्वीरें मॉडल पहले पेश किए गए मॉडल से काफी मिलती-जुलती हैं. पहले के स्पाई शॉट्स से पता चला था कि इसमें एक पिलियन सीट जोड़ी गई है, और वर्तमान टेस्ट बाइक में सेंटर स्टैंड भी है. इन जानकारियों के अलावा, पूरा रूप से इसका आकार पतला और सरल है.

FF C6 की प्रमुख खासियतों में से एक इसका गर्डर-स्टाइल फ्रंट फोर्क है, जो इसे एक खास पहचान देता है. मोटरसाइकिल दोनों सिरों पर 10-स्पोक अलॉय व्हील्स पर चलती है और इसमें मिड-माउंटेड परमानेंट मैग्नेट मोटर के साथ बेल्ट-ड्रिवन फाइनल ड्राइव का इस्तेमाल किया गया है. हेडलाइट, टेललाइट और इंडिकेटर्स के लिए LED यूनिट्स का उपयोग किया गया है, जबकि कॉकपिट में गोलाकार TFT टचस्क्रीन डिस्प्ले दिया गया है.

हालांकि विस्तृत तकनीकी खासियतों का खुलासा अभी बाकी है, लेकिन रॉयल एनफील्ड ने पहले ही पुष्टि कर दी है कि फ्लाइंग फ्ली सी6 स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, कॉर्नरिंग एबीएस, ट्रैक्शन कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल और रिवर्स, सिटी और परफॉर्मेंस सहित पांच राइडिंग मोड्स से लैस होगी.

लॉन्च के समय रॉयल एनफील्ड ने बताया था कि फ्लाइंग फ्ली सी6 मुख्य रूप से शहरी उपयोग के लिए है, न कि लंबी दूरी की यात्राओं के लिए. बैटरी पैक, मोटर आउटपुट और परफॉर्मेंस से संबंधित अतिरिक्त जानकारी लॉन्च के समय सामने आने की उम्मीद है. फ्लाइंग फ्ली लाइनअप को प्रीमियम श्रेणी में रखा जाएगा और इसकी कीमत रु.25 लाख से अधिक होने की संभावना है.

स्पाई शॉट्स सूत्र