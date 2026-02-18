पत्रिकायूज़्ड कार्स
2026 रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 में मिलेगा अपटेडेड साइड स्टैंड

अपडेटेड साइड स्टैंड MY26 हिमालयन में स्टैंडर्ड इक्विपमेंट के तौर पर मिलेगा, जबकि मौजूदा मालिक अधिकृत रॉयल एनफील्ड सर्विस सेंटरों के माध्यम से इसे खरीदने का विकल्प चुन सकते हैं.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित फ़रवरी 18, 2026

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 में नया किक स्टैंड लगाया जाएगा
  • मौजूदा ग्राहक इसे सर्विस स्टेशन से खरीद सकते हैं
  • मौजूदा ग्राहकों के लिए अपडेटेड साइड स्टैंड की कीमत रु.3,250 है

रॉयल एनफील्ड ने हिमालयन 450 के लिए एक अपडेटेड साइड स्टैंड पेश किया है, जिससे मोटरसाइकिल के लॉन्च होने के बाद से कई मालिकों को आ रही समस्या का समाधान हो गया है. संशोधित कंपोनेंट का डिज़ाइन अधिक सीधा है और अब यह 2026 मॉडल वर्ष की हिमालयन में स्टैंडर्ड फीचर के रूप में उपलब्ध होगा.

Royal Enfield Himalayan 450 Image 16

मौजूदा मॉडलों में, साइड स्टैंड के कारण पार्क करते समय मोटरसाइकिल काफी झुक जाती थी। हिमालयन का वजन 196 किलोग्राम है, इसलिए इस झुकाव के कारण राइडर्स को मोटरसाइकिल को सीधा करना मुश्किल हो जाता था, खासकर ऊबड़-खाबड़ या नरम सतहों पर. समय के साथ, कई मालिकों ने स्थिरता और उपयोग में आसानी बढ़ाने के लिए स्टैंड के चौड़े बेस लगाने या स्टैंड में एक्सटेंशन जोड़ने जैसे वैकल्पिक समाधानों का विकल्प चुना.

 

यह भी पढ़ें: रॉयल एनफील्ड अपनी वार्षिक निर्माण क्षमता को बढ़ाकर करेगी 20 लाख मोटरसाइकिल

 

नए डिज़ाइन के साथ, रॉयल एनफील्ड का लक्ष्य अधिक संतुलित विश्राम स्थिति देना है, जिससे पार्किंग के समय मोटरसाइकिल को संभालना आसान हो जाता है. बदला हुआ साइड स्टैंड का मुख्य उद्देश्य पुराने हिस्से के अत्यधिक झुकाव को कम करना है.

 

हिमालयन के मौजूदा मालिक भी नए साइड स्टैंड में अपग्रेड कर सकेंगे. यह कंपोनेंट रॉयल एनफील्ड के अधिकृत सर्विस सेंटरों से मंगवाया जा सकता है, हालांकि सूत्रों का कहना है कि यह सभी आउटलेट्स पर आसानी से उपलब्ध नहीं होगा और इसके लिए पहले से ऑर्डर देना पड़ सकता है. उपलब्ध होने पर इसे सीधे सर्विस स्टेशन पर ही लगवाया जा सकता है. अपडेटेड साइड स्टैंड की कीमत रु.3,250 है. मौजूदा मालिकों के लिए यह एक अतिरिक्त खर्च है, लेकिन यह एक लंबे समय से चली आ रही समस्या का फैक्ट्री-अप्रूव्ड समाधान देता है.

Royal Enfield Himalayan 450 Side Stand Update

हिमालयन के मालिकों से लगातार मिल रही प्रतिक्रिया के बाद साइड स्टैंड में यह बदलाव किया गया है. कई मालिकों ने बताया था कि इसका अत्यधिक झुकाव रोजमर्रा की असुविधा का कारण बनता है. राइडर्स ने यह भी बताया था कि इसके तेज झुकाव के कारण मोटरसाइकिल को पार्क करना और उठाना मुश्किल हो जाता है, खासकर तब जब बाइक पूरी तरह से लोड हो या खड़ी हो. डिज़ाइन में बदलाव करके रॉयल एनफील्ड ने वास्तविक प्रतिक्रिया का उपयोग करते हुए इन चिंताओं का सीधा समाधान किया है.

# Royal Enfield# Royal Enfield Himalayan 450# Royal Enfield Himalayan Price# Royal Enfield Himalayan# Royal Enfield Himalayan updated Side stand# Royal Enfield Himalayan Side stand# Royal Enfield Himalayan Kick stand# Bikes# Auto Industry# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

  • अधिकांश ब्रांडों ने वित्त वर्ष 2026 के पहले महीने में साल-दर-साल वृद्धि दर्ज की है.
    जनवरी 2026 में टू-व्हीलर बिक्री: हीरो मोटोकॉर्प, टीवीएस, रॉयल एनफील्ड और सुजुकी की बिक्री में वृद्धि जारी
  • पिछले महीने में, प्रमुख दोपहिया वाहन निर्माताओं ने अलग-अलग प्रदर्शन की सूचना दी, जिसमें अधिकांश ब्रांडों ने घरेलू और निर्यात बाजारों में साल-दर-साल वृद्धि दर्ज की, जबकि कुछ में मामूली गिरावट देखी गई.
    नवंबर 2025 में दोपहिया वाहनों की बिक्री ने पकड़ी रफ्तार, ज़्यादातर कंपनियों हुआ फायदा
  • सनडाउनर ऑरेंज, मीटिओर 350 का लिमिटेड एडिशन है और इसकी कीमत रु.2.19 लाख (एक्स-शोरूम) है.
    रॉयल एनफील्ड मीटिओर 350 सनडाउनर ऑरेंज हुई लॉन्च, मिले ट्यूबलेस स्पोक व्हील्स
  • माना ब्लैक ट्रिम की कीमत हैनले ब्लैक से रु.17,000 अधिक है और इसमें मुख्य रूप से नए रंग के साथ-साथ अतिरिक्त सहायक एक्सेसरीज़ भी शामिल हैं.
    रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 माना ब्लैक हुई लॉन्च, कीमत रु.3.37 लाख
  • माना ब्लैक एडिशन मूलतः मोटरसाइकिल में नई रंग योजना और अतिरिक्त सहायक फीचर्स को लाता है.
    EICMA 2025: रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 Mana ब्लैक हुई पेश
