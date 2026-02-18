2026 रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 में मिलेगा अपटेडेड साइड स्टैंड
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित फ़रवरी 18, 2026
हाइलाइट्स
- रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 में नया किक स्टैंड लगाया जाएगा
- मौजूदा ग्राहक इसे सर्विस स्टेशन से खरीद सकते हैं
- मौजूदा ग्राहकों के लिए अपडेटेड साइड स्टैंड की कीमत रु.3,250 है
रॉयल एनफील्ड ने हिमालयन 450 के लिए एक अपडेटेड साइड स्टैंड पेश किया है, जिससे मोटरसाइकिल के लॉन्च होने के बाद से कई मालिकों को आ रही समस्या का समाधान हो गया है. संशोधित कंपोनेंट का डिज़ाइन अधिक सीधा है और अब यह 2026 मॉडल वर्ष की हिमालयन में स्टैंडर्ड फीचर के रूप में उपलब्ध होगा.
मौजूदा मॉडलों में, साइड स्टैंड के कारण पार्क करते समय मोटरसाइकिल काफी झुक जाती थी। हिमालयन का वजन 196 किलोग्राम है, इसलिए इस झुकाव के कारण राइडर्स को मोटरसाइकिल को सीधा करना मुश्किल हो जाता था, खासकर ऊबड़-खाबड़ या नरम सतहों पर. समय के साथ, कई मालिकों ने स्थिरता और उपयोग में आसानी बढ़ाने के लिए स्टैंड के चौड़े बेस लगाने या स्टैंड में एक्सटेंशन जोड़ने जैसे वैकल्पिक समाधानों का विकल्प चुना.
नए डिज़ाइन के साथ, रॉयल एनफील्ड का लक्ष्य अधिक संतुलित विश्राम स्थिति देना है, जिससे पार्किंग के समय मोटरसाइकिल को संभालना आसान हो जाता है. बदला हुआ साइड स्टैंड का मुख्य उद्देश्य पुराने हिस्से के अत्यधिक झुकाव को कम करना है.
हिमालयन के मौजूदा मालिक भी नए साइड स्टैंड में अपग्रेड कर सकेंगे. यह कंपोनेंट रॉयल एनफील्ड के अधिकृत सर्विस सेंटरों से मंगवाया जा सकता है, हालांकि सूत्रों का कहना है कि यह सभी आउटलेट्स पर आसानी से उपलब्ध नहीं होगा और इसके लिए पहले से ऑर्डर देना पड़ सकता है. उपलब्ध होने पर इसे सीधे सर्विस स्टेशन पर ही लगवाया जा सकता है. अपडेटेड साइड स्टैंड की कीमत रु.3,250 है. मौजूदा मालिकों के लिए यह एक अतिरिक्त खर्च है, लेकिन यह एक लंबे समय से चली आ रही समस्या का फैक्ट्री-अप्रूव्ड समाधान देता है.
हिमालयन के मालिकों से लगातार मिल रही प्रतिक्रिया के बाद साइड स्टैंड में यह बदलाव किया गया है. कई मालिकों ने बताया था कि इसका अत्यधिक झुकाव रोजमर्रा की असुविधा का कारण बनता है. राइडर्स ने यह भी बताया था कि इसके तेज झुकाव के कारण मोटरसाइकिल को पार्क करना और उठाना मुश्किल हो जाता है, खासकर तब जब बाइक पूरी तरह से लोड हो या खड़ी हो. डिज़ाइन में बदलाव करके रॉयल एनफील्ड ने वास्तविक प्रतिक्रिया का उपयोग करते हुए इन चिंताओं का सीधा समाधान किया है.
