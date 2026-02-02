जनवरी 2026 में टू-व्हीलर बिक्री: हीरो मोटोकॉर्प, टीवीएस, रॉयल एनफील्ड और सुजुकी की बिक्री में वृद्धि जारी
प्रकाशित फ़रवरी 2, 2026
- हीरो ने जनवरी 2026 में लगभग 5.58 लाख दोपहिया वाहन बेचे
- रॉयल एनफील्ड की बिक्री में सालाना आधार पर 14% की वृद्धि हुई
जनवरी 2026 भारत के दोपहिया वाहन उद्योग के लिए एक स्थिर महीना साबित हुआ, जिसमें निर्माताओं ने सभी क्षेत्रों में पिछले वर्ष की तुलना में अच्छी वृद्धि दर्ज की. हीरो मोटोकॉर्प, टीवीएस मोटर कंपनी, रॉयल एनफील्ड और सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया जैसी कंपनियों ने पिछले वर्ष की तुलना में अधिक माल की बिक्री की, जिसका मुख्य कारण घरेलू मांग में सुधार और निर्यात में तेजी थी. मोटरसाइकिलें मुख्य आधार बनी रहीं, जबकि स्कूटर और इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में भी वृद्धि देखी गई.
हीरो मोटोकॉर्प
हीरो मोटोकॉर्प ने जनवरी 2026 में 5,57,871 यूनिट्स की कुल बिक्री दर्ज की, जो जनवरी 2025 में हुई 4,42,873 यूनिट्स की तुलना में 26% की वृद्धि दर्शाती है. इस महीने मोटरसाइकिल की बिक्री 495,889 यूनिट्स रही, जबकि एक वर्ष पहले यह 4,00,293 यूनिट्स थी. वहीं, वित्त वर्ष 2026 के लिए अब तक मोटरसाइकिल की कुल बिक्री 4.81 मिलियन यूनिट्स तक पहुंच गई, जो पिछले वर्ष की 4.62 मिलियन यूनिट्स से अधिक है.
जनवरी 2026 में स्कूटरों की बिक्री 61,982 यूनिट रही, जबकि जनवरी 2025 में यह 42,580 यूनिट थी. वित्त वर्ष 2026 में अब तक की कुल बिक्री 5,02,010 यूनिट रही. विडा ने 13,000 वाहन (VAHAN) वाहनों का पंजीकरण दर्ज किया, जो मासिक आधार पर 21% की वृद्धि दर्शाता है. वहीं, वैश्विक स्तर पर स्कूटरों की बिक्री वार्षिक आधार पर 24% बढ़कर 37,663 यूनिट हो गई.
टीवीएस मोटर कंपनी
टीवीएस मोटर कंपनी ने जनवरी 2026 में कुल 5,11,766 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की, जो जनवरी 2025 में हुई 3,97,623 यूनिट्स की तुलना में 29% की वृद्धि दर्शाती है. कुल दोपहिया वाहनों की बिक्री में 28% की वृद्धि हुई और यह 4,94,195 यूनिट्स तक पहुंच गई, साथ ही घरेलू दोपहिया वाहनों की बिक्री में 30% की वृद्धि दर्ज की गई और यह 3,83,262 यूनिट्स तक पहुंच गई.
मोटरसाइकिल की बिक्री में 26% की वृद्धि दर्ज की गई और यह 2,19,188 यूनिट तक पहुंच गई, जबकि स्कूटर की बिक्री में 30% की वृद्धि हुई और यह 2,22,926 यूनिट तक पहुंच गई. इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में भी मजबूत तेजी देखी गई और इस महीने इसमें 50% की वृद्धि के साथ 37,756 यूनिट की बिक्री हुई. दोपहिया वाहनों के निर्यात में 18% की वृद्धि के कारण अंतरराष्ट्रीय कारोबार में 21% की वृद्धि हुई और यह 1,22,343 यूनिट तक पहुंच गया.
रॉयल एनफील्ड
रॉयल एनफील्ड ने जनवरी 2026 में 1,04,322 मोटरसाइकिलों की मासिक बिक्री दर्ज की, जो जनवरी 2025 में बेची गई 91,132 यूनिटों की तुलना में 14% की वृद्धि दर्शाती है. ब्रांड ने 10 महीनों में 10 लाख की कुल बिक्री का मील का पत्थर हासिल करने की भी घोषणा की. इस माह के दौरान घरेलू बिक्री 93,781 यूनिट रही, जो पिछले वर्ष की तुलना में 16% अधिक है, जबकि निर्यात 5% बढ़कर 10,541 यूनिट हो गया। वर्ष-दर-वर्ष के आधार पर, 2026 के लिए कुल बिक्री 1,025,420 यूनिट तक पहुंच गई, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 25% की वृद्धि दर्शाती है, साथ ही घरेलू बिक्री में 25% और निर्यात में 30% की वृद्धि हुई है.
सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया
सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने जनवरी 2026 में कुल 125,786 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की, जो जनवरी 2025 में बेची गई 108,921 यूनिट्स की तुलना में 15% की वृद्धि है. घरेलू बिक्री 100,296 यूनिट्स रही, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के 87,834 यूनिट्स से 14% अधिक है. निर्यात में जनवरी 2026 में 21% की वृद्धि दर्ज की गई और यह 25,490 यूनिट्स तक पहुंच गया, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह 21,087 यूनिट्स था.
