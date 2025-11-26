रॉयल एनफील्ड मीटिओर 350 सनडाउनर ऑरेंज हुई लॉन्च, मिले ट्यूबलेस स्पोक व्हील्स

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
महिंद्रा क्सइवी नाइनएसमारुति सुजुकी ई-विटाराकिया नई सेल्टोसएमजी 4 ईवी
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
टीवीएस जेपलिनयामाहा YZF MT-07रॉयल एनफील्डट्रायंफबेनेली 752 एस
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

रॉयल एनफील्ड मीटिओर 350 सनडाउनर ऑरेंज हुई लॉन्च, मिले ट्यूबलेस स्पोक व्हील्स

सनडाउनर ऑरेंज, मीटिओर 350 का लिमिटेड एडिशन है और इसकी कीमत रु.2.19 लाख (एक्स-शोरूम) है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित नवंबर 26, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • रॉयल एनफील्ड मीटिओर 350 का स्पेशल एडिशन मॉडल लॉन्च हुआ
  • नए रंग और अतिरिक्त एक्सेसरीज़ के साथ
  • एल्युमीनियम ट्यूबलेस स्पोक व्हील्स भी हैं

रॉयल एनफील्ड ने मोटोवर्स 2025 में मीटिओर 350 के लिए एक नया लिमिटेड-एडिशन सनडाउनर ऑरेंज वेरिएंट लॉन्च किया है. रु.2.19 लाख (एक्स-शोरूम, चेन्नई) की कीमत वाला यह एडिशन मीटिओर लाइनअप में सबसे ऊपर है और इसमें ऑरेंज-एंड-क्रीम पेंट स्कीम है जो इसे बाकी रेंज से अलग बनाती है.

 

यह भी पढ़ें: रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 माना ब्लैक हुई लॉन्च, कीमत रु.3.37 लाख

Royal Enfield Meteor 350 Sundowner Orange Details Price Motoverse 2025

सनडाउनर ऑरेंज एडिशन में फ़ैक्ट्री-फ़िटेड एक्सेसरीज़ का एक सेट भी शामिल है. इनमें एक टूरिंग सीट, एक लंबी फ्लाईस्क्रीन, पीछे बैठने वाले के लिए बैकरेस्ट और रॉयल एनफ़ील्ड का ट्रिपर नेविगेशन पॉड शामिल हैं. ख़ास बात यह है कि इस स्पेशल एडिशन में एल्युमीनियम ट्यूबलेस स्पोक व्हील्स भी हैं.

 

इस सीमित वैरिएंट में एक स्मारक बैज शामिल है, और रॉयल एनफील्ड का कहना है कि इसे मीटिओर समुदाय को चिह्नित करने के लिए पेश किया गया है, जो अब वैश्विक स्तर पर बिक्री में 5 लाख से अधिक सवारों तक बढ़ गया है.

Royal Enfield Meteor 350 Sundowner Orange Details Price Motoverse 2025 3

इसके पावरट्रेन में कोई बदलाव नहीं किया गया है. मोटरसाइकिल में 349 सीसी का सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड इंजन लगा है जो 20.2 बीएचपी और 27 एनएम का पीक टॉर्क पैदा करता है. यह इंजन 5-स्पीड गियरबॉक्स से जुड़ा है.

 

रु.2.19 लाख रु(एक्स-शोरूम) की कीमत वाला यह वैरिएंट रु.2.16 लाख वाले सुपर नोवा ट्रिम से थोड़ा ऊपर है.  रु.3,000 अतिरिक्त देकर, इसमें लिमिटेड-एडिशन पैकेज के साथ आने वाले अतिरिक्त फ़ीचर्स मिलते हैं.

# Royal Enfield Meteor 350 Sundowner Orange# Royal Enfield Meteor 350# Meteor 350 Sundowner Orange# Royal Enfield Meteor 350 Price# Meteor 350# Royal Enfield# Motoverse 2025# Bikes# Two Wheelers# Latest News# Auto Industry# Bikes# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2024 किया सॉनेट, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 किया सॉनेट
    HTX | 16,940 km | डीज़ल | आटोमेटिक
    Rs. 11.9 लाख
    ₹ 26,652/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 ह्युंडई क्रेटा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.2
    2022 ह्युंडई क्रेटा
    1.5 SX Executive Trim | 44,525 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 12.25 लाख
    ₹ 25,905/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2019 ह्युंडई क्रेटा, Yozna Vihar, New Delhi
    7.9
    2019 ह्युंडई क्रेटा
    1.6 E Plus | 39,970 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 9.25 लाख
    ₹ 20,717/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा, Yozna Vihar, New Delhi
    9
    2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा
    VXI | 6,199 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 10.25 लाख
    ₹ 22,956/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.4
    2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा
    Alpha | 32,437 km | हाइब्रिड | मैन्युअल
    Rs. 13.5 लाख
    ₹ 30,235/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 मारुति सुजुकी स्विफ्ट, Yozna Vihar, New Delhi
    8.6
    2022 मारुति सुजुकी स्विफ्ट
    VXI BS IV | 29,000 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 6.75 लाख
    ₹ 15,118/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 महिंद्रा थार, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 महिंद्रा थार
    LX RWD 4 Seater Hard Top | 15,465 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 13.9 लाख
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 टोयोटा अर्बन क्रूजर टैसर, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 टोयोटा अर्बन क्रूजर टैसर
    G 1.0 | 23,740 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 10.5 लाख
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2016 मारुति सुजुकी अल्टो 800, Yozna Vihar, New Delhi
    7.9
    2016 मारुति सुजुकी अल्टो 800
    LXI | 67,123 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 2.15 लाख
    ₹ 4,815/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 महिंद्रा थार, Yozna Vihar, New Delhi
    8.6
    2022 महिंद्रा थार
    LX Hard Top 4 seater | 23,631 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 12.75 लाख
    ₹ 28,556/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi

लोकप्रिय रॉयल एनफील्ड मॉडल्स

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • माना ब्लैक ट्रिम की कीमत हैनले ब्लैक से रु.17,000 अधिक है और इसमें मुख्य रूप से नए रंग के साथ-साथ अतिरिक्त सहायक एक्सेसरीज़ भी शामिल हैं.
    रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 माना ब्लैक हुई लॉन्च, कीमत रु.3.37 लाख
  • जिस प्रकार 160 ड्यूक ने 125 ड्यूक की जगह ली थी, उसी प्रकार RC 160 बंद हो चुकी RC 125 का स्थान लेगी.
    नई केटीएम RC 160 टैस्टिंग के दौरान आई नज़र
  • रिकॉल का मुद्दा ईंधन टैंक कैप सील से उत्पन्न होता है, जिसके परिणामस्वरूप टैंक कैप से ईंधन लीक हो सकता है.
    केटीएम ने दुनिया भर से 125, 250 और 390 ड्यूक मॉडलों के लिए जारी किया रिकॉल
  • बजाज ऑटो ने केटीएम की मूल कंपनी का पूरी तरह नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया है, पीबीएजी का पूरा अधिग्रहण कर लिया है और पूरे पियरर मोबिलिटी समूह को अपने स्वामित्व में ले लिया है.
    बजाज ऑटो ने केटीएम को पूरी तरह खरीद लिया, पियरर ग्रुप हुआ बाहर
  • रु.2 लाख से कम कीमत में स्पोर्ट बाइक ढूंढ रहे हैं? पेश हैं हमारी पसंद की टॉप 5 बाइक्स जो आपको एक मनोरंजक सवारी का अनुभव देंगी.
    यह है रु. 2 लाख से कीमत वाली 5 स्पोर्ट्स मोटरसाइकिलें
  • माना ब्लैक ट्रिम की कीमत हैनले ब्लैक से रु.17,000 अधिक है और इसमें मुख्य रूप से नए रंग के साथ-साथ अतिरिक्त सहायक एक्सेसरीज़ भी शामिल हैं.
    रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 माना ब्लैक हुई लॉन्च, कीमत रु.3.37 लाख
  • जिस प्रकार 160 ड्यूक ने 125 ड्यूक की जगह ली थी, उसी प्रकार RC 160 बंद हो चुकी RC 125 का स्थान लेगी.
    नई केटीएम RC 160 टैस्टिंग के दौरान आई नज़र
  • रिकॉल का मुद्दा ईंधन टैंक कैप सील से उत्पन्न होता है, जिसके परिणामस्वरूप टैंक कैप से ईंधन लीक हो सकता है.
    केटीएम ने दुनिया भर से 125, 250 और 390 ड्यूक मॉडलों के लिए जारी किया रिकॉल
  • बजाज ऑटो ने केटीएम की मूल कंपनी का पूरी तरह नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया है, पीबीएजी का पूरा अधिग्रहण कर लिया है और पूरे पियरर मोबिलिटी समूह को अपने स्वामित्व में ले लिया है.
    बजाज ऑटो ने केटीएम को पूरी तरह खरीद लिया, पियरर ग्रुप हुआ बाहर
  • रु.2 लाख से कम कीमत में स्पोर्ट बाइक ढूंढ रहे हैं? पेश हैं हमारी पसंद की टॉप 5 बाइक्स जो आपको एक मनोरंजक सवारी का अनुभव देंगी.
    यह है रु. 2 लाख से कीमत वाली 5 स्पोर्ट्स मोटरसाइकिलें
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • रॉयल एनफील्ड मीटिओर 350 सनडाउनर ऑरेंज हुई लॉन्च, मिले ट्यूबलेस स्पोक व्हील्स