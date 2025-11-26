रॉयल एनफील्ड मीटिओर 350 सनडाउनर ऑरेंज हुई लॉन्च, मिले ट्यूबलेस स्पोक व्हील्स
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित नवंबर 26, 2025
हाइलाइट्स
- रॉयल एनफील्ड मीटिओर 350 का स्पेशल एडिशन मॉडल लॉन्च हुआ
- नए रंग और अतिरिक्त एक्सेसरीज़ के साथ
- एल्युमीनियम ट्यूबलेस स्पोक व्हील्स भी हैं
रॉयल एनफील्ड ने मोटोवर्स 2025 में मीटिओर 350 के लिए एक नया लिमिटेड-एडिशन सनडाउनर ऑरेंज वेरिएंट लॉन्च किया है. रु.2.19 लाख (एक्स-शोरूम, चेन्नई) की कीमत वाला यह एडिशन मीटिओर लाइनअप में सबसे ऊपर है और इसमें ऑरेंज-एंड-क्रीम पेंट स्कीम है जो इसे बाकी रेंज से अलग बनाती है.
यह भी पढ़ें: रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 माना ब्लैक हुई लॉन्च, कीमत रु.3.37 लाख
सनडाउनर ऑरेंज एडिशन में फ़ैक्ट्री-फ़िटेड एक्सेसरीज़ का एक सेट भी शामिल है. इनमें एक टूरिंग सीट, एक लंबी फ्लाईस्क्रीन, पीछे बैठने वाले के लिए बैकरेस्ट और रॉयल एनफ़ील्ड का ट्रिपर नेविगेशन पॉड शामिल हैं. ख़ास बात यह है कि इस स्पेशल एडिशन में एल्युमीनियम ट्यूबलेस स्पोक व्हील्स भी हैं.
इस सीमित वैरिएंट में एक स्मारक बैज शामिल है, और रॉयल एनफील्ड का कहना है कि इसे मीटिओर समुदाय को चिह्नित करने के लिए पेश किया गया है, जो अब वैश्विक स्तर पर बिक्री में 5 लाख से अधिक सवारों तक बढ़ गया है.
इसके पावरट्रेन में कोई बदलाव नहीं किया गया है. मोटरसाइकिल में 349 सीसी का सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड इंजन लगा है जो 20.2 बीएचपी और 27 एनएम का पीक टॉर्क पैदा करता है. यह इंजन 5-स्पीड गियरबॉक्स से जुड़ा है.
रु.2.19 लाख रु(एक्स-शोरूम) की कीमत वाला यह वैरिएंट रु.2.16 लाख वाले सुपर नोवा ट्रिम से थोड़ा ऊपर है. रु.3,000 अतिरिक्त देकर, इसमें लिमिटेड-एडिशन पैकेज के साथ आने वाले अतिरिक्त फ़ीचर्स मिलते हैं.
