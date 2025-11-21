रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 मन ब्लैक हुई लॉन्च, कीमत रु.3.37 लाख

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
टाटा सिएरा ईवीटाटा सिएरामर्सिडीज़-बेंज़ जीएलसी EVमहिंद्रा क्सइवी नाइनएस
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
यामाहा यामाहा एनमैक्स 155टीवीएस जेपलिनयामाहा YZF MT-07ट्रायंफरॉयल एनफील्ड
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 मन ब्लैक हुई लॉन्च, कीमत रु.3.37 लाख

माना ब्लैक ट्रिम की कीमत हैनले ब्लैक से रु.17,000 अधिक है और इसमें मुख्य रूप से नए रंग के साथ-साथ अतिरिक्त सहायक एक्सेसरीज़ भी शामिल हैं.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित नवंबर 21, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 में नया माना ब्लैक ट्रिम दिया गया है
  • इसकी कीमत रु.3.37 लाख (एक्स-शोरूम) है
  • इसमें ब्लैक-आउट पेंट स्कीम और अतिरिक्त एक्सेसरीज़ भी हैं

EICMA 2025 में अपनी वैश्विक शुरुआत के बाद, रॉयल एनफील्ड ने मोटोवर्स 2025 में भारत में हिमालयन 450 माना ब्लैक एडिशन लॉन्च किया है. रु.3.37 लाख (एक्स-शोरूम) की कीमत के साथ, यह असल में नया सबसे महंगा वेरिएंट बन गया है, जो हानले ब्लैक ट्रिम से ऊपर स्थित है. यह एडिशन उत्तराखंड के माना दर्रे से प्रेरित है, जो भारत की सबसे ऊँची मोटरेबल सड़कों में से एक है.

Website 5

माना ब्लैक एडिशन हिमालयन को पूरी तरह से ब्लैक-आउट लुक देता है. इस नए ट्रिम में ऑल-ब्लैक पेंट है जो बॉडी पैनल और पार्ट्स तक फैला हुआ है, और फ्यूल टैंक पर हल्के ग्रे ग्राफ़िक्स इसे और भी बेहतर बनाते हैं. इसमें ब्लैक रैली हैंडगार्ड, रैली सीट, रैली-स्टाइल वाला उठा हुआ फ्रंट फेंडर और रैली से प्रेरित रियर सेक्शन सहित कई एक्सेसरीज़ भी हैं. ट्यूबलेस स्पोक व्हील्स भी इस पैकेज का हिस्सा हैं.

 

यह भी पढ़ें: EICMA 2025: रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 Mana ब्लैक हुई पेश

 

सभी बदलाव दिखने में किये गए हैं, मानक मॉडल की तुलना में कोई मैकेनिकल बदलाव नहीं किया गया है. हालाँकि, इसमें 452 सीसी सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड शेरपा इंजन लगा है जो 8,000 आरपीएम पर 39.5 बीएचपी और 5,500 आरपीएम पर 40 एनएम टॉर्क पैदा करता है, और 6-स्पीड गियरबॉक्स से लैस है.

Website 4

 

रु.3.37 लाख की कीमत वाला माना ब्लैक ट्रिम, हनले ब्लैक वैरिएंट से रु.17,000 महंगा है.

# Royal Enfield Himalayan 450 Mana Black# Royal Enfield Himalayan 450 Mana Black Edition# Himalayan 450 Mana Black# Royal Enfield Himalayan Mana Black# Royal Enfield Himalayan 450# Royal Enfield Himalayan# Motoverse 2025# Two wheeler# Latest News# Auto Industry# Bikes# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2024 किया सॉनेट, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 किया सॉनेट
    HTX | 16,940 km | डीज़ल | आटोमेटिक
    Rs. 11.9 लाख
    ₹ 26,652/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 ह्युंडई क्रेटा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.2
    2022 ह्युंडई क्रेटा
    1.5 SX Executive Trim | 44,525 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 12.25 लाख
    ₹ 25,905/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2019 ह्युंडई क्रेटा, Yozna Vihar, New Delhi
    7.9
    2019 ह्युंडई क्रेटा
    1.6 E Plus | 39,970 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 9.25 लाख
    ₹ 20,717/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा, Yozna Vihar, New Delhi
    9.0
    2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा
    VXI | 6,199 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 10.25 लाख
    ₹ 22,956/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.4
    2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा
    Alpha | 32,437 km | हाइब्रिड | मैन्युअल
    Rs. 13.5 लाख
    ₹ 30,235/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 मारुति सुजुकी स्विफ्ट, Yozna Vihar, New Delhi
    8.6
    2022 मारुति सुजुकी स्विफ्ट
    VXI BS IV | 29,000 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 6.75 लाख
    ₹ 15,118/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 महिंद्रा थार, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 महिंद्रा थार
    LX RWD 4 Seater Hard Top | 15,465 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 13.9 लाख
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 टोयोटा अर्बन क्रूजर टैसर, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 टोयोटा अर्बन क्रूजर टैसर
    G 1.0 | 23,740 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 10.5 लाख
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 महिंद्रा थार, Yozna Vihar, New Delhi
    8.6
    2022 महिंद्रा थार
    LX Hard Top 4 seater | 23,631 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 12.99 लाख
    ₹ 29,091/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2023 ह्युंडई आए20 [2008-2014], Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2023 ह्युंडई आए20 [2008-2014]
    1.2 Asta | 21,952 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 7.99 लाख
    ₹ 17,892/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • रु.2 लाख से कम कीमत में स्पोर्ट बाइक ढूंढ रहे हैं? पेश हैं हमारी पसंद की टॉप 5 बाइक्स जो आपको एक मनोरंजक सवारी का अनुभव देंगी.
    यह है रु. 2 लाख से कीमत वाली 5 स्पोर्ट्स मोटरसाइकिलें
  • सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ने अक्टूबर महीने के लिए देश भर में वाहनों की थोक बिक्री के आंकड़े जारी किए हैं, जो कार बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाते हैं.
    अक्टूबर 2025 में कारों की बिक्री में आया अच्छा उछाल, दोपहिया वाहनों की बिक्री मामूली तौर पर बढ़ी
  • बड़ा इंजन, नए फीचर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स, कावासाकी के Z सीरीज के शीर्ष सुपरनेकेड मॉडल को नैचुरिली एस्पिरेटेड पावरप्लांट के साथ चिह्नित करते हैं.
    2026 कावासाकी Z1100 हुई लॉन्च, कीमत रु.12.79 लाख
  • एयरोक्स को रिवर इंडी-आधारित EC-06 इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ किया पेश गया है.
    यामाहा एयरोक्स इलेक्ट्रिक से उठा पर्दा, 106 किमी की रेंज के साथ मिले 3 राइडिंग मोड्स
  • यामाहा FZ-RAVE में बदली हुई स्टाइलिंग है, लेकिन मैेकेनिकल रूप से यह यामाहा FZ और यामाहा FZ-S मॉडल के समान है.
    यामाहा FZ-RAVE रु.1.17 लाख में हुई लॉन्च
  • रु.2 लाख से कम कीमत में स्पोर्ट बाइक ढूंढ रहे हैं? पेश हैं हमारी पसंद की टॉप 5 बाइक्स जो आपको एक मनोरंजक सवारी का अनुभव देंगी.
    यह है रु. 2 लाख से कीमत वाली 5 स्पोर्ट्स मोटरसाइकिलें
  • सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ने अक्टूबर महीने के लिए देश भर में वाहनों की थोक बिक्री के आंकड़े जारी किए हैं, जो कार बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाते हैं.
    अक्टूबर 2025 में कारों की बिक्री में आया अच्छा उछाल, दोपहिया वाहनों की बिक्री मामूली तौर पर बढ़ी
  • बड़ा इंजन, नए फीचर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स, कावासाकी के Z सीरीज के शीर्ष सुपरनेकेड मॉडल को नैचुरिली एस्पिरेटेड पावरप्लांट के साथ चिह्नित करते हैं.
    2026 कावासाकी Z1100 हुई लॉन्च, कीमत रु.12.79 लाख
  • एयरोक्स को रिवर इंडी-आधारित EC-06 इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ किया पेश गया है.
    यामाहा एयरोक्स इलेक्ट्रिक से उठा पर्दा, 106 किमी की रेंज के साथ मिले 3 राइडिंग मोड्स
  • यामाहा FZ-RAVE में बदली हुई स्टाइलिंग है, लेकिन मैेकेनिकल रूप से यह यामाहा FZ और यामाहा FZ-S मॉडल के समान है.
    यामाहा FZ-RAVE रु.1.17 लाख में हुई लॉन्च
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 मन ब्लैक हुई लॉन्च, कीमत रु.3.37 लाख