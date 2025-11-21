रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 मन ब्लैक हुई लॉन्च, कीमत रु.3.37 लाख

EICMA 2025 में अपनी वैश्विक शुरुआत के बाद, रॉयल एनफील्ड ने मोटोवर्स 2025 में भारत में हिमालयन 450 माना ब्लैक एडिशन लॉन्च किया है. रु.3.37 लाख (एक्स-शोरूम) की कीमत के साथ, यह असल में नया सबसे महंगा वेरिएंट बन गया है, जो हानले ब्लैक ट्रिम से ऊपर स्थित है. यह एडिशन उत्तराखंड के माना दर्रे से प्रेरित है, जो भारत की सबसे ऊँची मोटरेबल सड़कों में से एक है.

माना ब्लैक एडिशन हिमालयन को पूरी तरह से ब्लैक-आउट लुक देता है. इस नए ट्रिम में ऑल-ब्लैक पेंट है जो बॉडी पैनल और पार्ट्स तक फैला हुआ है, और फ्यूल टैंक पर हल्के ग्रे ग्राफ़िक्स इसे और भी बेहतर बनाते हैं. इसमें ब्लैक रैली हैंडगार्ड, रैली सीट, रैली-स्टाइल वाला उठा हुआ फ्रंट फेंडर और रैली से प्रेरित रियर सेक्शन सहित कई एक्सेसरीज़ भी हैं. ट्यूबलेस स्पोक व्हील्स भी इस पैकेज का हिस्सा हैं.

यह भी पढ़ें: EICMA 2025: रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 Mana ब्लैक हुई पेश

सभी बदलाव दिखने में किये गए हैं, मानक मॉडल की तुलना में कोई मैकेनिकल बदलाव नहीं किया गया है. हालाँकि, इसमें 452 सीसी सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड शेरपा इंजन लगा है जो 8,000 आरपीएम पर 39.5 बीएचपी और 5,500 आरपीएम पर 40 एनएम टॉर्क पैदा करता है, और 6-स्पीड गियरबॉक्स से लैस है.

रु.3.37 लाख की कीमत वाला माना ब्लैक ट्रिम, हनले ब्लैक वैरिएंट से रु.17,000 महंगा है.