EICMA 2025: रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 Mana ब्लैक हुई पेश

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
महिंद्रा बीई.05ह्युंडई आयोनिक 6जीप एवेंजरएमजी 7
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
यामाहा यामाहा एनमैक्स 155यामाहा एक्सएसआर155टीवीएस जेपलिनयामाहा YZF MT-07ट्रायंफ
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

EICMA 2025: रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 Mana ब्लैक हुई पेश

माना ब्लैक एडिशन मूलतः मोटरसाइकिल में नई रंग योजना और अतिरिक्त सहायक फीचर्स को लाता है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित नवंबर 5, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • रॉयल एनफील्ड हिमालयन माना ब्लैक एडिशन हुआ पेश
  • काले रंग की पेंट स्कीम के साथ; अतिरिक्त एक्सेसरीज़
  • बाहरी डिज़ाइन पहले जैसा ही है

रॉयल एनफील्ड ने हिमालयन 450 लाइनअप का विस्तार करते हुए एक नया वेरिएंट 'माना ब्लैक एडिशन' लॉन्च किया है. उत्तराखंड के माना दर्रे से प्रेरित होकर, जो भारत के सबसे ऊँचे मोटरेबल रोड्स में से एक है, इस नए वर्जन में इस एडवेंचर मोटरसाइकिल को ब्लैक-आउट लुक दिया गया है. ये अपडेट पूरी तरह से विजुअल हैं और स्टैंडर्ड मॉडल की तुलना में इसमें कोई मैकेनिकल बदलाव नहीं किया गया है.

Website 4

हिमालयन 450 मन ब्लैक एडिशन पूरी तरह से काले रंग में उपलब्ध है, जो साइकिल के सभी हिस्सों और बॉडी पैनल पर दिखाई देता है, जबकि ईंधन टैंक पर हल्के ग्रे ग्राफिक्स के साथ कंट्रास्ट का स्पर्श मिलता है.

 

यह भी पढ़ें: रॉयल एनफील्ड बुलेट 650 को EICMA 2025 में पेश किया

 

मोटरसाइकिल में ब्लैक रैली हैंडगार्ड, रैली सीट, रैली-स्टाइल फ्रंट मडगार्ड और रैली से प्रेरित रियर सेक्शन जैसे एक्सेसरीज़ भी हैं. इसमें ट्यूबलेस स्पोक व्हील्स भी हैं.

Website 5

इन दिखने वाले बदलावों और सहायक फीचर्स के अलावा, बाइक मैकेनिकली रूप से मानक हिमालयन 450 के समान ही है. इसमें 452 सीसी सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड शेरपा इंजन लगा है, जो 8,000 आरपीएम पर 39.5 बीएचपी और 5,500 आरपीएम पर 40 एनएम टॉर्क पैदा करता है, तथा इसे 6-स्पीड गियरबॉक्स से जोड़ा गया है.

 

हिमालयन 450 मन ब्लैक एडिशन आने वाले महीनों में भारत में लॉन्च होने की उम्मीद है, संभवतः ब्रांड के वार्षिक मोटोवर्स इवेंट में, जहां कंपनी बुलेट 650 की कीमतों की भी घोषणा कर सकती है.

# Royal Enfield Himalayan 450 Mana Black# Royal Enfield Himalayan 450 Mana Black Edition# Royal Enfield Himalayan Mana Black# Himalayan 450 Mana Black# Himalayan Mana Black# Royal Enfield Himalayan 450# Royal Enfield Himalayan# Latest News# Auto Industry# Bikes# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2022 ह्युंडई क्रेटा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.2
    2022 ह्युंडई क्रेटा
    1.5 SX Executive Trim | 44,525 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 12.25 लाख
    ₹ 25,905/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2019 ह्युंडई क्रेटा, Yozna Vihar, New Delhi
    7.9
    2019 ह्युंडई क्रेटा
    1.6 E Plus | 39,970 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 9.25 लाख
    ₹ 20,717/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 किया सॉनेट, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 किया सॉनेट
    HTX | 16,940 km | डीज़ल | आटोमेटिक
    Rs. 12.25 लाख
    ₹ 27,436/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 मारुति सुजुकी स्विफ्ट, Yozna Vihar, New Delhi
    8.6
    2022 मारुति सुजुकी स्विफ्ट
    VXI BS IV | 29,000 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 6.75 लाख
    ₹ 15,118/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.4
    2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा
    Alpha | 32,437 km | हाइब्रिड | मैन्युअल
    Rs. 13.99 लाख
    ₹ 31,330/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 महिंद्रा थार, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 महिंद्रा थार
    LX RWD 4 Seater Hard Top | 15,465 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 13.99 लाख
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा, Yozna Vihar, New Delhi
    9
    2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा
    VXI | 6,199 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 9.35 लाख
    ₹ 20,941/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 टोयोटा अर्बन क्रूजर टैसर, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 टोयोटा अर्बन क्रूजर टैसर
    G 1.0 | 23,740 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 9.9 लाख
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2023 मारुति सुजुकी अर्टिगा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.5
    2023 मारुति सुजुकी अर्टिगा
    VXI (O) | 23,294 km | पेट्रोल+सीनजी | मैन्युअल
    Rs. 9.75 लाख
    ₹ 21,837/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2016 मारुति सुजुकी अल्टो 800, Yozna Vihar, New Delhi
    7.9
    2016 मारुति सुजुकी अल्टो 800
    LXI | 67,123 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 2.35 लाख
    ₹ 5,263/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi

लोकप्रिय रॉयल एनफील्ड मॉडल्स

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • EICMA 2025 में इसके पहली बार पेश होने के बाद, उम्मीद है कि रॉयल एनफील्ड नवंबर में मोटोवर्स में हिमालयन 750 का प्रदर्शन करेगी.
    रॉयल एनफील्ड हिमालयन 750 से EICMA 2025 में उठा पर्दा
  • हिमालयन 450 के लिए ट्यूबलेस स्पोक व्हील विकल्प की कीमत पहले मोटरसाइकिल खरीद के साथ जोड़कर रु.11,000 थी.
    रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 ट्यूबलेस स्पोक व्हील्स की कीमतें बढ़ीं, अब कीमत रु.17,350
  • पहले मोटरसाइकिल की कीमत में रु.12,424 जुड़ने पर अब आपको रु.40,645 देने होंगे.
    रॉयल एनफील्ड हिमालयन के ट्यूबलेस व्हील हुए और महंगे; कीमत रु.40,645
  • यह पहली बार है जब कंपनी ने सड़क पर टैस्टिंग के दौरान मोटरसाइकिल की तस्वीरें साझा की हैं.
    रॉयल एनफील्ड ई-हिमालयन नई आधिकारिक तस्वीरों में टैस्टिंग के दौरान दिखी
  • पहले ही कई मौकों पर देखा जा चुका है, यह पहली बार है कि रॉयल एनफील्ड ने आगामी ट्विन-सिलेंडर हिमालयन 750 के बारे में आधिकारिक तौर पर पोस्ट किया है.
    रॉयल एनफील्ड हिमालयन 750 का पहली बार आधिकारिक तौर पर दिखी
  • EICMA 2025 में इसके पहली बार पेश होने के बाद, उम्मीद है कि रॉयल एनफील्ड नवंबर में मोटोवर्स में हिमालयन 750 का प्रदर्शन करेगी.
    रॉयल एनफील्ड हिमालयन 750 से EICMA 2025 में उठा पर्दा
  • हिमालयन 450 के लिए ट्यूबलेस स्पोक व्हील विकल्प की कीमत पहले मोटरसाइकिल खरीद के साथ जोड़कर रु.11,000 थी.
    रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 ट्यूबलेस स्पोक व्हील्स की कीमतें बढ़ीं, अब कीमत रु.17,350
  • पहले मोटरसाइकिल की कीमत में रु.12,424 जुड़ने पर अब आपको रु.40,645 देने होंगे.
    रॉयल एनफील्ड हिमालयन के ट्यूबलेस व्हील हुए और महंगे; कीमत रु.40,645
  • यह पहली बार है जब कंपनी ने सड़क पर टैस्टिंग के दौरान मोटरसाइकिल की तस्वीरें साझा की हैं.
    रॉयल एनफील्ड ई-हिमालयन नई आधिकारिक तस्वीरों में टैस्टिंग के दौरान दिखी
  • पहले ही कई मौकों पर देखा जा चुका है, यह पहली बार है कि रॉयल एनफील्ड ने आगामी ट्विन-सिलेंडर हिमालयन 750 के बारे में आधिकारिक तौर पर पोस्ट किया है.
    रॉयल एनफील्ड हिमालयन 750 का पहली बार आधिकारिक तौर पर दिखी
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • EICMA 2025: रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 Mana ब्लैक हुई पेश