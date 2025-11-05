EICMA 2025: रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 Mana ब्लैक हुई पेश
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित नवंबर 5, 2025
हाइलाइट्स
- रॉयल एनफील्ड हिमालयन माना ब्लैक एडिशन हुआ पेश
- काले रंग की पेंट स्कीम के साथ; अतिरिक्त एक्सेसरीज़
- बाहरी डिज़ाइन पहले जैसा ही है
रॉयल एनफील्ड ने हिमालयन 450 लाइनअप का विस्तार करते हुए एक नया वेरिएंट 'माना ब्लैक एडिशन' लॉन्च किया है. उत्तराखंड के माना दर्रे से प्रेरित होकर, जो भारत के सबसे ऊँचे मोटरेबल रोड्स में से एक है, इस नए वर्जन में इस एडवेंचर मोटरसाइकिल को ब्लैक-आउट लुक दिया गया है. ये अपडेट पूरी तरह से विजुअल हैं और स्टैंडर्ड मॉडल की तुलना में इसमें कोई मैकेनिकल बदलाव नहीं किया गया है.
हिमालयन 450 मन ब्लैक एडिशन पूरी तरह से काले रंग में उपलब्ध है, जो साइकिल के सभी हिस्सों और बॉडी पैनल पर दिखाई देता है, जबकि ईंधन टैंक पर हल्के ग्रे ग्राफिक्स के साथ कंट्रास्ट का स्पर्श मिलता है.
यह भी पढ़ें: रॉयल एनफील्ड बुलेट 650 को EICMA 2025 में पेश किया
मोटरसाइकिल में ब्लैक रैली हैंडगार्ड, रैली सीट, रैली-स्टाइल फ्रंट मडगार्ड और रैली से प्रेरित रियर सेक्शन जैसे एक्सेसरीज़ भी हैं. इसमें ट्यूबलेस स्पोक व्हील्स भी हैं.
इन दिखने वाले बदलावों और सहायक फीचर्स के अलावा, बाइक मैकेनिकली रूप से मानक हिमालयन 450 के समान ही है. इसमें 452 सीसी सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड शेरपा इंजन लगा है, जो 8,000 आरपीएम पर 39.5 बीएचपी और 5,500 आरपीएम पर 40 एनएम टॉर्क पैदा करता है, तथा इसे 6-स्पीड गियरबॉक्स से जोड़ा गया है.
हिमालयन 450 मन ब्लैक एडिशन आने वाले महीनों में भारत में लॉन्च होने की उम्मीद है, संभवतः ब्रांड के वार्षिक मोटोवर्स इवेंट में, जहां कंपनी बुलेट 650 की कीमतों की भी घोषणा कर सकती है.
