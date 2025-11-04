रॉयल एनफील्ड बुलेट 650 को EICMA 2025 में पेश किया
द्वारा कारएंडबाइक टीम
2 मिनट पढ़े
प्रकाशित नवंबर 4, 2025
हाइलाइट्स
- रॉयल एनफील्ड बुलेट 650 को पेश किया गया
- दुनिया के सबसे पुराने प्रोडक्शन मोटरसाइकिल मॉडल में 650cc का इंजन लगा है
- नई बुलेट 650, रॉयल एनफील्ड क्लासिक 650 पर आधारित है
रॉयल एनफील्ड ने नई बुलेट 650 से पर्दा उठा दिया है, जो प्रतिष्ठित रॉयल एनफील्ड बुलेट मॉडल का एक अतिरिक्त 650 सीसी इंजन है. नई बुलेट 650, रॉयल एनफील्ड क्लासिक 650 पर आधारित है और 650 ट्विन्स प्लेटफॉर्म का नया मॉडल है, जिसे पहली बार 2018 में इंटरसेप्टर 650 और कॉन्टिनेंटल जीटी 650 के साथ पेश किया गया था. क्लासिक 650 पर आधारित होने के बावजूद, बुलेट 650 के अपने खास एलिमेंट्स हैं, जो इसे एक 'बुलेट' के रूप में अपनी पहचान देते हैं.
यह भी पढ़ें: रॉयल एनफील्ड 350 सीसी मोटरसाइकिलें अब अमेज़न पर उपलब्ध
पूरा डिजाइन प्रतिष्ठित बुलेट 350 से प्रेरित है, जो ब्रांड के आधुनिक इतिहास में रॉयल एनफील्ड का सबसे लंबे समय तक चलने वाला मॉडल है, जिसमें मेटेलिक रॉयल एनफील्ड टैंक बैज, बॉडीवर्क पर हाथ से पेंट की गई पिन-स्ट्रिपिंग और हेडलाइट असेंबली पर सिग्नेचर "टाइगर आइज़" पायलट लैंप शामिल हैं.
साइड पैनल्स में 'बुलेट' की खास स्टाइलिंग है, और सिंगल-पीस सीट भी बुलेट लाइन की याद दिलाती है. इंस्ट्रूमेंट कंसोल बिल्कुल क्लासिक 650 जैसा ही है, जिसमें एनालॉग स्पीडोमीटर के साथ फ्यूल गेज, ट्रिपमीटर और ओडोमीटर वाली एक छोटी डिजिटल स्क्रीन है. ट्रिपर नेविगेशन पॉड टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन की सुविधा देता है.
नई रॉयल एनफील्ड बुलेट 650 में वही 648 सीसी, एयर और ऑयल-कूल्ड, पैरेलल-ट्विन SOHC इंजन लगा है जो 7,250 आरपीएम पर 46.4 बीएचपी और 5,650 आरपीएम पर 52.3 एनएम का पीक टॉर्क पैदा करता है. यह इंजन क्लासिक 650 वाले स्लिप और असिस्ट क्लच वाले 6-स्पीड गियरबॉक्स से जुड़ा है.
क्लासिक 650 की तरह, बुलेट 650 भी उसी स्टील ट्यूबलर स्पाइन फ्रेम पर बनी है जिसमें 120 मिमी व्हील ट्रैवल वाला 43 मिमी टेलीस्कोपिक फ्रंट फोर्क और 90 मिमी रियर व्हील ट्रैवल वाले ट्विन रियर शॉक एब्जॉर्बर हैं. डुअल-चैनल ABS मानक है, और बुलेट 350 भी 19-इंच फ्रंट और 18-इंच रियर व्हील कॉम्बिनेशन पर चलती है. इसका कर्ब वेट 243 किलोग्राम है, जिसमें 90% ईधन और तेल है, जो क्लासिक 650 के समान है, और इसका ग्राउंड क्लीयरेंस 154 मिमी और ईंधन टैंक क्षमता 14.8 लीटर है.
नई रॉयल एनफील्ड बुलेट 650 को दो रंगों - कैनन ब्लैक और बैटलशिप ब्लू - में पेश किया गया है. नई रॉयल एनफील्ड बुलेट 650 की कीमतों की घोषणा इस महीने के अंत में गोवा में होने वाले रॉयल एनफील्ड के वार्षिक उत्सव मोटोवर्स 2025 में होने की उम्मीद है. हमारा अनुमान है कि बुलेट 650 की शुरुआती कीमत लगभग रु.3.75 लाख (एक्स-शोरूम) होगी.
2025 रॉयल एनफील्ड बुलेट 650 की मुख्य खासियतें:
|इंजन टाइप
|इनलाइन ट्विन-सिलेंडर 4-स्ट्रोल SOHC
|डिस्प्लेसमेंट
|647.95 सीसी
|अधिकतम ताकत
|46.4 बीएचपी at 7,250 आरपीएम
|पीक टॉर्क
|52.3 एनएम at 5,650 आरपीएम
|ग्राउंड क्लीयरेंस
|154 मिमी
|सीट हाईट
|800 मिमी
|कर्ब वेट
|243 किलोग्राम
|फ्यू टैंक कैपेसिटी
|14.8 लीटर
|व्हीलबेस
|1475 मिमी
|ब्रेक
|डुअल-चैनल ABS (320 मिमी फ्रंट डिस्क, 300 मिमी रियर डिस्क)
पुरानी कारों पर शानदार डीलसभी यूज़्ड कार देखें
लोकप्रिय रॉयल एनफील्ड मॉडल्स
- रॉयल एनफील्ड हंटर 350एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.38 - 1.67 लाख
- रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.81 - 2.16 लाख
- रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर 650एक्स-शोरूम कीमत₹ 3.32 - 3.63 लाख
- रॉयल एनफील्ड बुलेट 350एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.62 - 2.02 लाख
- रॉयल एनफील्ड सुपर मेटियोर 650एक्स-शोरूम कीमत₹ 3.99 - 4.33 लाख
- रॉयल एनफील्ड कॉन्टिनेंटल जीटी 650एक्स-शोरूम कीमत₹ 3.5 - 3.78 लाख
- रॉयल एनफील्ड मेटियोर 350एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.91 - 2.14 लाख
- रॉयल एनफील्ड बियर 650एक्स-शोरूम कीमत₹ 3.72 - 3.94 लाख
- रॉयल एनफील्ड क्लासिक 650एक्स-शोरूम कीमत₹ 3.61 - 3.75 लाख
- रॉयल एनफील्ड गोवा क्लासिक 350एक्स-शोरूम कीमत₹ 2.18 - 2.21 लाख
- रॉयल एनफील्ड गुरिल्ला 450एक्स-शोरूम कीमत₹ 2.56 - 2.72 लाख
- रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450एक्स-शोरूम कीमत₹ 3.06 - 3.3 लाख
- रॉयल एनफील्ड स्क्रैम 440एक्स-शोरूम कीमत₹ 2.23 - 2.31 लाख
- रॉयल एनफील्ड शॉटगन 650एक्स-शोरूम कीमत₹ 3.94 - 4.09 लाख
अपकमिंग कार्स
- ह्युंडई वेन्यू एन लाइनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 4, 2025
- महिंद्रा बीई.05एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 12, 2025
- जीप एवेंजरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 15, 2025
- ह्युंडई आयोनिक 6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 65 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 15, 2025
- एमजी 7एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 24 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 18, 2025
- किया EV4एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 15 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 18, 2025
- एमजी एचएस पीएचईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 23 - 28 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 20, 2025
- फॉक्सवैगन तेराएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 40 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 20, 2025
- टाटा सिएरा ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 25, 2025
- निसान छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 18 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 25, 2025
अपकमिंग बाइक्स
- यामाहा एनएमएक्स 155एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.6 - 1.7 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 22, 2025
- यामाहा एक्सएसआर155एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.35 - 1.45 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 25, 2025
- टीवीएस टसेपेल्लिनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2 - 3.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 29, 2025
- यामाहा YZF MT-07एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8.5 - 10 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 30, 2025
- बेनेली 752 एसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 6 - 7 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 15, 2025
- यामाहा YZF R7एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9.5 - 11 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 15, 2025
- ट्रायंफ Tiger Sport 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11.5 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 15, 2025
- ज़ीनो Emara ADVएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.1 - 1.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 30, 2026
- यामाहा YZF R9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12.2 - 13.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 15, 2026
- हीरो Xpulse 421एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.9 - 4 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 21, 2026
और ज्यादा खोजें
लेटेस्ट News
रिलेटेड आर्टिकल्स