रॉयल एनफील्ड बुलेट 650 को EICMA 2025 में पेश किया

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
ह्युंडई New Venue N Lineमहिंद्रा बीई.05जीप एवेंजरह्युंडई आयोनिक 6
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
यामाहा यामाहा एनमैक्स 155यामाहा एक्सएसआर155टीवीएस जेपलिनयामाहा YZF MT-07ट्रायंफ
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

रॉयल एनफील्ड बुलेट 650 को EICMA 2025 में पेश किया

नई बुलेट 650, 650 ट्विन्स प्लेटफॉर्म के साथ-साथ रॉयल एनफील्ड की प्रतिष्ठित बुलेट रेंज का 650cc मॉडल के साथ विस्तार करती है और यह रॉयल एनफील्ड क्लासिक 650 पर आधारित है.
Calendar-icon

द्वारा कारएंडबाइक टीम

clock-icon

2 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित नवंबर 4, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • रॉयल एनफील्ड बुलेट 650 को पेश किया गया
  • दुनिया के सबसे पुराने प्रोडक्शन मोटरसाइकिल मॉडल में 650cc का इंजन लगा है
  • नई बुलेट 650, रॉयल एनफील्ड क्लासिक 650 पर आधारित है

रॉयल एनफील्ड ने नई बुलेट 650 से पर्दा उठा दिया है, जो प्रतिष्ठित रॉयल एनफील्ड बुलेट मॉडल का एक अतिरिक्त 650 सीसी इंजन है. नई बुलेट 650, रॉयल एनफील्ड क्लासिक 650 पर आधारित है और 650 ट्विन्स प्लेटफॉर्म का नया मॉडल है, जिसे पहली बार 2018 में इंटरसेप्टर 650 और कॉन्टिनेंटल जीटी 650 के साथ पेश किया गया था. क्लासिक 650 पर आधारित होने के बावजूद, बुलेट 650 के अपने खास एलिमेंट्स हैं, जो इसे एक 'बुलेट' के रूप में अपनी पहचान देते हैं.

 

यह भी पढ़ें: रॉयल एनफील्ड 350 सीसी मोटरसाइकिलें अब अमेज़न पर उपलब्ध

Royal Enfield Bullet 600 m2

पूरा डिजाइन प्रतिष्ठित बुलेट 350 से प्रेरित है, जो ब्रांड के आधुनिक इतिहास में रॉयल एनफील्ड का सबसे लंबे समय तक चलने वाला मॉडल है, जिसमें मेटेलिक रॉयल एनफील्ड टैंक बैज, बॉडीवर्क पर हाथ से पेंट की गई पिन-स्ट्रिपिंग और हेडलाइट असेंबली पर सिग्नेचर "टाइगर आइज़" पायलट लैंप शामिल हैं.

Royal Enfield Bullet 600 m6

साइड पैनल्स में 'बुलेट' की खास स्टाइलिंग है, और सिंगल-पीस सीट भी बुलेट लाइन की याद दिलाती है. इंस्ट्रूमेंट कंसोल बिल्कुल क्लासिक 650 जैसा ही है, जिसमें एनालॉग स्पीडोमीटर के साथ फ्यूल गेज, ट्रिपमीटर और ओडोमीटर वाली एक छोटी डिजिटल स्क्रीन है. ट्रिपर नेविगेशन पॉड टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन की सुविधा देता है.

Royal Enfield Bullet 600 m5

नई रॉयल एनफील्ड बुलेट 650 में वही 648 सीसी, एयर और ऑयल-कूल्ड, पैरेलल-ट्विन SOHC इंजन लगा है जो 7,250 आरपीएम पर 46.4 बीएचपी और 5,650 आरपीएम पर 52.3 एनएम का पीक टॉर्क पैदा करता है. यह इंजन क्लासिक 650 वाले स्लिप और असिस्ट क्लच वाले 6-स्पीड गियरबॉक्स से जुड़ा है.

Royal Enfield Bullet 600 m3

क्लासिक 650 की तरह, बुलेट 650 भी उसी स्टील ट्यूबलर स्पाइन फ्रेम पर बनी है जिसमें 120 मिमी व्हील ट्रैवल वाला 43 मिमी टेलीस्कोपिक फ्रंट फोर्क और 90 मिमी रियर व्हील ट्रैवल वाले ट्विन रियर शॉक एब्जॉर्बर हैं. डुअल-चैनल ABS मानक है, और बुलेट 350 भी 19-इंच फ्रंट और 18-इंच रियर व्हील कॉम्बिनेशन पर चलती है. इसका कर्ब वेट 243 किलोग्राम है, जिसमें 90% ईधन और तेल है, जो क्लासिक 650 के समान है, और इसका ग्राउंड क्लीयरेंस 154 मिमी और ईंधन टैंक क्षमता 14.8 लीटर है.

Royal Enfield Bullet 600 m4

नई रॉयल एनफील्ड बुलेट 650 को दो रंगों - कैनन ब्लैक और बैटलशिप ब्लू - में पेश किया गया है. नई रॉयल एनफील्ड बुलेट 650 की कीमतों की घोषणा इस महीने के अंत में गोवा में होने वाले रॉयल एनफील्ड के वार्षिक उत्सव मोटोवर्स 2025 में होने की उम्मीद है. हमारा अनुमान है कि बुलेट 650 की शुरुआती कीमत लगभग रु.3.75 लाख (एक्स-शोरूम) होगी.

Royal Enfield Bullet 600 m7

2025 रॉयल एनफील्ड बुलेट 650 की मुख्य खासियतें:

इंजन टाइपइनलाइन ट्विन-सिलेंडर 4-स्ट्रोल SOHC 
डिस्प्लेसमेंट647.95 सीसी
अधिकतम ताकत46.4 बीएचपी at 7,250 आरपीएम
पीक टॉर्क52.3 एनएम at 5,650 आरपीएम
ग्राउंड क्लीयरेंस154 मिमी
सीट हाईट800 मिमी
कर्ब वेट 243 किलोग्राम
फ्यू टैंक कैपेसिटी14.8 लीटर
व्हीलबेस1475 मिमी
ब्रेकडुअल-चैनल ABS (320 मिमी फ्रंट डिस्क, 300 मिमी रियर डिस्क)
# Royal Enfield Bullet 650 EICMA# Royal Enfield Bullet 650# RE Bullet 650# Bikes# Two Wheelers# Latest News# Auto Industry# Bikes# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2024 किया सॉनेट, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 किया सॉनेट
    HTX | 16,940 km | डीज़ल | आटोमेटिक
    Rs. 12.25 लाख
    ₹ 27,436/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 ह्युंडई क्रेटा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.2
    2022 ह्युंडई क्रेटा
    1.5 SX Executive Trim | 44,525 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 12.25 लाख
    ₹ 25,905/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2019 ह्युंडई क्रेटा, Yozna Vihar, New Delhi
    7.9
    2019 ह्युंडई क्रेटा
    1.6 E Plus | 39,970 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 9.25 लाख
    ₹ 20,717/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.4
    2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा
    Alpha | 32,437 km | हाइब्रिड | मैन्युअल
    Rs. 13.99 लाख
    ₹ 31,330/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा, Yozna Vihar, New Delhi
    9
    2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा
    VXI | 6,199 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 9.35 लाख
    ₹ 20,941/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 मारुति सुजुकी स्विफ्ट, Yozna Vihar, New Delhi
    8.6
    2022 मारुति सुजुकी स्विफ्ट
    VXI BS IV | 29,000 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 6.75 लाख
    ₹ 15,118/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 महिंद्रा थार, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 महिंद्रा थार
    LX RWD 4 Seater Hard Top | 15,465 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 13.99 लाख
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 टोयोटा अर्बन क्रूजर टैसर, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 टोयोटा अर्बन क्रूजर टैसर
    G 1.0 | 23,740 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 9.9 लाख
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2016 मारुति सुजुकी अल्टो 800, Yozna Vihar, New Delhi
    7.9
    2016 मारुति सुजुकी अल्टो 800
    LXI | 67,123 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 2.35 लाख
    ₹ 5,263/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 महिंद्रा थार, Yozna Vihar, New Delhi
    8.6
    2022 महिंद्रा थार
    LX Hard Top 4 seater | 23,631 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 12.99 लाख
    ₹ 29,091/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi

रॉयल एनफील्ड पर अधिक शोध

रॉयल एनफील्ड Bullet 650 Twin

रॉयल एनफील्ड Bullet 650 Twin

एक्सपेक्टेड प्राइस : ₹ 3.37 - 3.5 लाख

एक्सपेक्टेड लॉन्च : Aug 26, 2026

लोकप्रिय रॉयल एनफील्ड मॉडल्स

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • लिमिटेड एडिशन वाले मॉडल में सिर्फ 500 यूनिट्स होंगी और इसे नई डुकाटी स्क्रैम्बलर के 10 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में लॉन्च किया गया है.
    डुकाटी स्क्रैम्बलर 10 एनिवर्सारियो रिज़ोमा एडिशन लॉन्च हुआ, कीमत रु.17.10 लाख
  • प्रोजेक्ट VXZ संभवतः एक स्पोर्टी दिखने वाली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल को दर्शाएगी, जिसे आने वाले समय में विडा सब-ब्रांड के तहत लॉन्च किया जाएगा.
    हीरो ने EICMA 2025 में पेश होने से पहले नई Vida VXZ इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की झलक दिखाई
  • केटीएम की मूल कंपनी पियरर मोबिलिटी एजी 19 नवंबर 2025 को अपना नाम बदलकर बजाज मोबिलिटी एजी करने की तैयारी कर रही है.
    बजाज ऑटो के अधिग्रहण से KTM की मूल कंपनी का नाम बदलने की संभावना
  • Z900RS अब अधिक ताकत बनाता है, अपडेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स किट के कारण अधिक स्मार्ट है, तथा चेसिस में बदलाव के कारण बेहतर हैंडलिंग देता है.
    2026 कावासाकी Z900RS को किया पेश
  • टीज की गई मोटरसाइकिल काले रंग में है और इसमें एफ 450 के साथ एक बड़ा जीएस ग्राफिक है.
    EICMA 2025 में डेब्यू से पहले दिखी BMW F 450 GS की झलक
  • लिमिटेड एडिशन वाले मॉडल में सिर्फ 500 यूनिट्स होंगी और इसे नई डुकाटी स्क्रैम्बलर के 10 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में लॉन्च किया गया है.
    डुकाटी स्क्रैम्बलर 10 एनिवर्सारियो रिज़ोमा एडिशन लॉन्च हुआ, कीमत रु.17.10 लाख
  • प्रोजेक्ट VXZ संभवतः एक स्पोर्टी दिखने वाली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल को दर्शाएगी, जिसे आने वाले समय में विडा सब-ब्रांड के तहत लॉन्च किया जाएगा.
    हीरो ने EICMA 2025 में पेश होने से पहले नई Vida VXZ इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की झलक दिखाई
  • केटीएम की मूल कंपनी पियरर मोबिलिटी एजी 19 नवंबर 2025 को अपना नाम बदलकर बजाज मोबिलिटी एजी करने की तैयारी कर रही है.
    बजाज ऑटो के अधिग्रहण से KTM की मूल कंपनी का नाम बदलने की संभावना
  • Z900RS अब अधिक ताकत बनाता है, अपडेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स किट के कारण अधिक स्मार्ट है, तथा चेसिस में बदलाव के कारण बेहतर हैंडलिंग देता है.
    2026 कावासाकी Z900RS को किया पेश
  • टीज की गई मोटरसाइकिल काले रंग में है और इसमें एफ 450 के साथ एक बड़ा जीएस ग्राफिक है.
    EICMA 2025 में डेब्यू से पहले दिखी BMW F 450 GS की झलक
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • रॉयल एनफील्ड बुलेट 650 को EICMA 2025 में पेश किया