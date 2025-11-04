रॉयल एनफील्ड बुलेट 650 को EICMA 2025 में पेश किया

रॉयल एनफील्ड ने नई बुलेट 650 से पर्दा उठा दिया है, जो प्रतिष्ठित रॉयल एनफील्ड बुलेट मॉडल का एक अतिरिक्त 650 सीसी इंजन है. नई बुलेट 650, रॉयल एनफील्ड क्लासिक 650 पर आधारित है और 650 ट्विन्स प्लेटफॉर्म का नया मॉडल है, जिसे पहली बार 2018 में इंटरसेप्टर 650 और कॉन्टिनेंटल जीटी 650 के साथ पेश किया गया था. क्लासिक 650 पर आधारित होने के बावजूद, बुलेट 650 के अपने खास एलिमेंट्स हैं, जो इसे एक 'बुलेट' के रूप में अपनी पहचान देते हैं.

पूरा डिजाइन प्रतिष्ठित बुलेट 350 से प्रेरित है, जो ब्रांड के आधुनिक इतिहास में रॉयल एनफील्ड का सबसे लंबे समय तक चलने वाला मॉडल है, जिसमें मेटेलिक रॉयल एनफील्ड टैंक बैज, बॉडीवर्क पर हाथ से पेंट की गई पिन-स्ट्रिपिंग और हेडलाइट असेंबली पर सिग्नेचर "टाइगर आइज़" पायलट लैंप शामिल हैं.

साइड पैनल्स में 'बुलेट' की खास स्टाइलिंग है, और सिंगल-पीस सीट भी बुलेट लाइन की याद दिलाती है. इंस्ट्रूमेंट कंसोल बिल्कुल क्लासिक 650 जैसा ही है, जिसमें एनालॉग स्पीडोमीटर के साथ फ्यूल गेज, ट्रिपमीटर और ओडोमीटर वाली एक छोटी डिजिटल स्क्रीन है. ट्रिपर नेविगेशन पॉड टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन की सुविधा देता है.

नई रॉयल एनफील्ड बुलेट 650 में वही 648 सीसी, एयर और ऑयल-कूल्ड, पैरेलल-ट्विन SOHC इंजन लगा है जो 7,250 आरपीएम पर 46.4 बीएचपी और 5,650 आरपीएम पर 52.3 एनएम का पीक टॉर्क पैदा करता है. यह इंजन क्लासिक 650 वाले स्लिप और असिस्ट क्लच वाले 6-स्पीड गियरबॉक्स से जुड़ा है.

क्लासिक 650 की तरह, बुलेट 650 भी उसी स्टील ट्यूबलर स्पाइन फ्रेम पर बनी है जिसमें 120 मिमी व्हील ट्रैवल वाला 43 मिमी टेलीस्कोपिक फ्रंट फोर्क और 90 मिमी रियर व्हील ट्रैवल वाले ट्विन रियर शॉक एब्जॉर्बर हैं. डुअल-चैनल ABS मानक है, और बुलेट 350 भी 19-इंच फ्रंट और 18-इंच रियर व्हील कॉम्बिनेशन पर चलती है. इसका कर्ब वेट 243 किलोग्राम है, जिसमें 90% ईधन और तेल है, जो क्लासिक 650 के समान है, और इसका ग्राउंड क्लीयरेंस 154 मिमी और ईंधन टैंक क्षमता 14.8 लीटर है.

नई रॉयल एनफील्ड बुलेट 650 को दो रंगों - कैनन ब्लैक और बैटलशिप ब्लू - में पेश किया गया है. नई रॉयल एनफील्ड बुलेट 650 की कीमतों की घोषणा इस महीने के अंत में गोवा में होने वाले रॉयल एनफील्ड के वार्षिक उत्सव मोटोवर्स 2025 में होने की उम्मीद है. हमारा अनुमान है कि बुलेट 650 की शुरुआती कीमत लगभग रु.3.75 लाख (एक्स-शोरूम) होगी.

