रॉयल एनफील्ड 350 सीसी मोटरसाइकिलें अब अमेज़न पर उपलब्ध

रॉयल एनफील्ड की 350 सीसी मोटरसाइकिलें अब अमेज़न और फ्लिपकार्ट दोनों पर उपलब्ध हैं, जो भारत भर के 10 प्रमुख शहरों में उपलब्ध हैं.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित अक्तूबर 9, 2025

Story

हाइलाइट्स

  • रॉयल एनफील्ड 350 सीसी मॉडल अब 10 शहरों में ऑनलाइन उपलब्ध हैं
  • रॉयल एनफील्ड 350 सीसी बाइक अब अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध हैं
  • सितंबर 2025 से 350 सीसी रॉयल एनफील्ड बाइक और भी सस्ती हो गई हैं

रॉयल एनफील्ड ने अमेज़न इंडिया के साथ साझेदारी करके अपनी ऑनलाइन रिटेल उपस्थिति का विस्तार किया है. रॉयल एनफील्ड की 350 सीसी मोटरसाइकिलों की पूरी रेंज अब ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर खरीदी जा सकती है. 350 सीसी मॉडल रेंज में क्लासिक 350, बुलेट 350, हंटर 350, गोअन क्लासिक 350 और नई मीटिओर 350 शामिल हैं. अमेज़न के साथ यह नई साझेदारी, ब्रांड द्वारा कुछ हफ़्ते पहले फ्लिपकार्ट पर अपनी 350 सीसी मोटरसाइकिलों की पेशकश के अतिरिक्त है.

 

यह भी पढ़ें: GST 2.0: रॉयल एनफील्ड हिमालयन और गुरिल्ला 450 की कीमतें रु.22,000 तक बढ़ीं

Royal Enfield Bullet 350 30

सभी 350 सीसी रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिलें अमेज़न पर उपलब्ध होंगी

 

अमेज़न के साथ यह साझेदारी अमेज़न पर उपलब्ध लचीले और आसान भुगतान विकल्पों के साथ-साथ बेहतर सुविधा भी मिलती है. अहमदाबाद, चेन्नई, हैदराबाद, नई दिल्ली और पुणे जैसे 5 प्रमुख शहरों में ग्राहकों के लिए रॉयल एनफील्ड 350 सीसी मोटरसाइकिल खरीदना संभव है. शहर में ग्राहक की पसंदीदा रॉयल एनफील्ड डीलरशिप द्वारा डिलीवरी और बिक्री के बाद सहायता दी जाएगी.

2025 Royal Enfield Hunter 350 5

रॉयल एनफील्ड हंटर 350 सबसे सस्ती 350 सीसी रॉयल एनफील्ड है

 

रॉयल एनफील्ड ब्रांड पेज पर, ग्राहक असली मोटरसाइकिल एक्सेसरीज़, राइडिंग गियर और मर्चेंडाइज़ भी खरीद सकते हैं. अमेज़न के साथ साझेदारी के साथ, रॉयल एनफील्ड की 350 सीसी मोटरसाइकिलें दो प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं, जो 10 प्रमुख शहरों - अमेज़न पर अहमदाबाद, चेन्नई, हैदराबाद, नई दिल्ली और पुणे, और फ्लिपकार्ट पर बेंगलुरु, गुरुग्राम, कोलकाता, लखनऊ और मुंबई में उपलब्ध हैं.

Royal Enfield Goan Classic 350 13

सितंबर 2025 में जीएसटी दरों में कटौती के बाद रॉयल एनफील्ड की 350 सीसी मॉडल रेंज और अधिक किफायती हो गई है

 

सितंबर 2025 में 350 सीसी से कम के दोपहिया वाहनों के लिए जीएसटी दर में 28% से 18% की कटौती के बाद रॉयल एनफील्ड के 350 सीसी मॉडल अधिक किफायती हो गए हैं. क्लासिक 350 की कीमतें अब रु.1.81 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती हैं, जो रु.1.97 लाख (एक्स-शोरूम) से कम है.

