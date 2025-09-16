GST 2.0: रॉयल एनफील्ड हिमालयन और गुरिल्ला 450 की कीमतें रु.22,000 तक बढ़ीं

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
ऑडी ए5ह्युंडई आयोनिक 6मर्सिडीज़-बेंज़ सीएलए ईवीऑडी ई कॉन्सेप्ट
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
बेनेली लिओसीनो 800यामाहा वाईज़ेडएफ आर1एमयामाहा वाईज़ेडएफ-आर1रॉयल एनफील्डओला इलेक्ट्रिक New Gig
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

GST 2.0: रॉयल एनफील्ड हिमालयन और गुरिल्ला 450 की कीमतें रु.22,000 तक बढ़ीं

गुरिल्ला 450 की कीमत में वैरिएंट के आधार पर अधिकतम रु.18,479 की बढ़ोतरी हुई है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित सितंबर 16, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • हिमालयन की कीमतें अब रु.3 लाख से ज़्यादा (एक्स-शोरूम, जीएसटी के बाद) से शुरू होती हैं
  • स्क्रैम 440 की कीमत में अधिकतम रु.15,641 की बढ़ोतरी हुई है
  • सभी कीमतें 22 सितंबर, 2025 से प्रभावी होंगी

हाल ही में जीएसटी दरों में बदलाव के साथ, रॉयल एनफील्ड ने अपने सभी मॉडलों की कीमतों में बदलाव किया है, जिसमें 350, 450 और 650 मॉडल शामिल हैं. 22 सितंबर से, नई हिमालयन और गुरिल्ला 450 की कीमतों में वैरिएंट के आधार पर रु.21,682 तक की बढ़ोतरी हुई है. स्क्रैम 440 की कीमतों में भी रु.15,641 तक की बढ़ोतरी हुई है.

 

यह भी पढ़ें: 2025 रॉयल एनफील्ड मीटिओर 350 रु.1.96 लाख में हुई लॉन्च

Royal Enfield Himalayan 450 or Guerrilla 450 image 4

तीनों मोटरसाइकिलों की (एक्स-शोरूम) कीमतों में एक समान 7.3% की बढ़ोतरी हुई है. मॉडल और वैरिएंट के हिसाब से हुए बदलावों पर एक नज़र डालते हैं.

 

रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450: अधिकतम रु.21,682 की बढ़ोतरी

मॉडलरंग/वैरिएंट जीएसटी से पहलेजीएसटी के बादकीमत में अंतर 
हिमालयन काज़ा ब्राउन ₹2,85,000 ₹3,05,736 + ₹20,736 
हिमालयन स्लेट हिमालयन सॉल्ट ₹2,89,000 ₹3,10,028 + ₹21,028 
हिमालयन स्लेट पॉपी ब्लू ₹2,89,000 ₹3,10,028 + ₹21,028 
हिमालयन कमेट व्हाइट ₹2,93,000 ₹3,14,319 + ₹21,319 
हिमालयन हानले ब्लैक₹2,98,000₹3,19,682+ ₹21,682

तीनों रॉयल एनफील्ड 400 में से, हिमालयन 450 की कीमत में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है. रंग विकल्पों के आधार पर, यह बढ़ोतरी रु.20,736 से रु.21,682 तक है. काज़ा ब्राउन की कीमत अब रु.3.06 लाख , स्लेट हिमालयन सॉल्ट और स्लेट पॉपी ब्लू की कीमत रु.3.10 लाख है, जबकि कामेट व्हाइट की कीमत रु.3.14 लाख हो गई है. सबसे महंगे हानले ब्लैक की कीमत में रु.21,682 की बढ़ोतरी हुई है और अब इसकी कीमत लगभग रु.3.20 लाख (सभी कीमतें जीएसटी के बाद एक्स-शोरूम) है.

Royal Enfield Himalayan 450 Image 16

नई हिमालयन में 452 सीसी सिंगल-सिलेंडर, DOHC शेरपा इंजन लगा है जो 8,000 आरपीएम पर 39.47 बीएचपी और 5,500 आरपीएम पर 40 एनएम टॉर्क पैदा करता है. यह 6-स्पीड गियरबॉक्स से लैस है और राइड-बाय-वायर, तीन राइडिंग मोड और स्लिप-एंड-असिस्ट क्लच से लैस है.

 

रॉयल एनफील्ड गुरिल्ला 450: अधिकतम रु.18,479 की बढ़ोतरी

मॉडल रंग/वैरिएंट जीएसटी से पहलेजीएसटी के बादकीमत में अंतर 
गुरिल्ला स्मोक सिल्वर 2,39,000 2,56,387 + ₹17,387 
गुरिल्ला येलो रिबन2,54,000 2,72,479 + ₹18,479 
गुरिल्ला ब्रेव ब्लू 2,54,000 2,72,479 + ₹18,479 

गुरिल्ला 450 की बात करें तो एडवेंचर मॉडल की तुलना में इसकी कीमत में थोड़ी कम बढ़ोतरी हुई है. स्मोक सिल्वर वैरिएंट की कीमत रु.17,387 बढ़कर रु.2.56 लाख हो गई है, जबकि येलो रिबन और ब्रावा ब्लू दोनों की कीमत रु.18,479 बढ़कर रु.2.72 लाख (एक्स-शोरूम, जीएसटी के बाद) हो गई है.

Royal Enfield Guerrilla 450 26

गुरिल्ला 450 में हिमी वाला ही 452 सीसी, लिक्विड-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन है, जो 39.45 बीएचपी और 40 एनएम टॉर्क पैदा करता है. इसमें असिस्ट और स्लिपर क्लच वाला 6-स्पीड गियरबॉक्स और हिमालयन वाले ही फ़ीचर्स हैं.

Royal Enfield Scram 440 image 4

रॉयल एनफील्ड स्क्रैम 440: अधिकतम रु.15,641 की बढ़ोतरी हुई

मॉडल रंग/वैरिएंट जीएसटी से पहलेजीएसटी के बादकीमत में अंतर 
स्क्रैम ट्रेल ग्रीन ₹2,08,000 ₹2,23,131 + ₹15,131 
स्क्रैम ट्रेल ब्लू₹2,08,000 ₹2,23,131 + ₹15,131 
स्क्रैम फोर्स ग्रे ₹2,15,000 ₹2,30,641 + ₹15,641 
स्क्रैम फोर्स टील ₹2,15,000 ₹2,30,641 + ₹15,641 
स्क्रैम फोर्स ब्लू 2,15,000 ₹2,30,641 + ₹15,641 

स्क्रैम 440 की बात करें तो ट्रेल ग्रीन और ट्रेल ब्लू वैरिएंट की कीमत अब रु.2.23 लाख हो गई है, यानी दोनों की कीमत रु.15,131 बढ़ गई है. वहीं, फोर्स ग्रे, फोर्स टील और फोर्स ब्लू वेरिएंट की कीमतें रु.15,641 बढ़कर रु.2.30 लाख (एक्स-शोरूम, जीएसटी के बाद) हो गई हैं.

Royal Enfield Scram 440 image 14

स्क्रैम 440 पुराने हिमालयन 411 प्लेटफ़ॉर्म पर आधारित है, लेकिन इसमें LS 411 इंजन का एक नया वैरिएंट है. इंजन को 3 मिमी बोर किया गया है, जिससे इसकी क्षमता 443 सीसी हो गई है और इसे LS 440 का दर्जा मिला है. गियरबॉक्स में छठा गियर भी जोड़ा गया है. इस नए वैरिएंट में, यह इंजन 6,250 आरपीएम पर 25.4 बीएचपी और 4,000 आरपीएम पर 34 एनएम टॉर्क पैदा करता है.

# Royal Enfield Himalayan 450 Prices Increased# Royal Enfield Guerrilla 450 Prices Increased# Royal Enfield Himalayan 450 Price# Royal Enfield Guerrilla 450 Price# Royal Enfield 450s Prices Increased# Royal Enfield 450cc Prices# Royal Enfield Scram 440 Prices Increased# GST on vehicles# GST on Two-Wheelers# GST on Bikes# GST on Royal Enfield Bikes# GST on Himalayan 450# GST on Guerrilla 450# GST on Royal Enfield Motorcycles# GST on Royal Enfield 450s# GST Council# Latest News# Bikes# Auto Industry# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2023 ह्युंडई आए20 [2008-2014], Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2023 ह्युंडई आए20 [2008-2014]
    1.2 Asta | 21,952 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 8.5 लाख
    ₹ 19,037/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 होंडा जैज़, Yozna Vihar, New Delhi
    2022 होंडा जैज़
    ZX | 62,122 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 7.25 लाख
    ₹ 16,237/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2023 मारुति सुजुकी अर्टिगा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.5
    2023 मारुति सुजुकी अर्टिगा
    VXI (O) | 23,294 km | पेट्रोल+सीनजी | मैन्युअल
    Rs. 9.9 लाख
    ₹ 22,173/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 महिंद्रा थार, Yozna Vihar, New Delhi
    8.6
    2022 महिंद्रा थार
    LX Hard Top 4 seater | 23,631 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 13.5 लाख
    ₹ 30,235/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2016 मारुति सुजुकी अल्टो 800, Yozna Vihar, New Delhi
    7.9
    2016 मारुति सुजुकी अल्टो 800
    LXI | 67,123 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 2.5 लाख
    ₹ 5,599/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 एमजी हेक्टर, Rohini Courts, New Delhi
    8.8
    2024 एमजी हेक्टर
    Savvy Pro | 16,844 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 19.49 लाख
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा
    Sigma | 25,022 km | हाइब्रिड | मैन्युअल
    Rs. 11.25 लाख
    ₹ 25,196/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 टोयोटा गलांज़ा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.3
    2022 टोयोटा गलांज़ा
    S A | 48,197 km | पेट्रोल | एएमटी
    Rs. 7.11 लाख
    ₹ 15,914/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा
    VXI S- | 21,145 km | पेट्रोल+सीनजी | मैन्युअल
    Rs. 11.2 लाख
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 मारुति सुजुकी अर्टिगा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.2
    2022 मारुति सुजुकी अर्टिगा
    VXI | 55,230 km | पेट्रोल+सीनजी | मैन्युअल
    Rs. 10.25 लाख
    ₹ 22,956/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • G 310 RR बदले हुए जीएसटी से लाभान्वित होने वाला दूसरा बीएमडब्ल्यू दोपहिया वाहन है, इससे पहले सी 400 जीटी स्कूटर को लाभ मिला था.
    GST 2.0: बीएमडब्ल्यू G 310 RR की कीमतों में रु.24,000 की कटौती, अब कीमत रु.2.81 लाख
  • रॉयल एनफील्ड की 350cc रेंज की कीमतों में रु.19,665 तक की कटौती की गई है, जबकि 450cc और 650cc मॉडल अब अधिक कीमत पर उपलब्ध हैं.
    जीएसटी 2.0: रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350, हंटर की कीमतें घटीं; हिमालयन, सुपर मीटिओर रु.29,500 तक महंगी हुई
  • C 400 GT 350 सीसी इंजन पर चलती है, जो कम GST ब्रैकेट के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है.
    GST 2.0 प्रभाव: BMW C 400 GT की कीमत में रु.92,000 की कटौती हुई, अब इसकी कीमत रु.10.83 लाख
  • बीएमडब्ल्यू इंडिया ने जीएसटी संशोधन के बाद अपनी आईसीई और हाइब्रिड रेंज की कीमतों में कमी की है.
    GST 2.0: बीएमडब्ल्यू कारों और एसयूवी की कीमतों में रु.13.60 लाख तक की कटौती हुई
  • 22 सितंबर 2025 से, GST सुधारों के बाद होंडा अपनी सभी कारों की कीमतों में कमी करेगी.
    GST 2.0 का असर: होंडा कारें रु.95,500 तक हुईं सस्ती
  • G 310 RR बदले हुए जीएसटी से लाभान्वित होने वाला दूसरा बीएमडब्ल्यू दोपहिया वाहन है, इससे पहले सी 400 जीटी स्कूटर को लाभ मिला था.
    GST 2.0: बीएमडब्ल्यू G 310 RR की कीमतों में रु.24,000 की कटौती, अब कीमत रु.2.81 लाख
  • रॉयल एनफील्ड की 350cc रेंज की कीमतों में रु.19,665 तक की कटौती की गई है, जबकि 450cc और 650cc मॉडल अब अधिक कीमत पर उपलब्ध हैं.
    जीएसटी 2.0: रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350, हंटर की कीमतें घटीं; हिमालयन, सुपर मीटिओर रु.29,500 तक महंगी हुई
  • C 400 GT 350 सीसी इंजन पर चलती है, जो कम GST ब्रैकेट के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है.
    GST 2.0 प्रभाव: BMW C 400 GT की कीमत में रु.92,000 की कटौती हुई, अब इसकी कीमत रु.10.83 लाख
  • बीएमडब्ल्यू इंडिया ने जीएसटी संशोधन के बाद अपनी आईसीई और हाइब्रिड रेंज की कीमतों में कमी की है.
    GST 2.0: बीएमडब्ल्यू कारों और एसयूवी की कीमतों में रु.13.60 लाख तक की कटौती हुई
  • 22 सितंबर 2025 से, GST सुधारों के बाद होंडा अपनी सभी कारों की कीमतों में कमी करेगी.
    GST 2.0 का असर: होंडा कारें रु.95,500 तक हुईं सस्ती
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • GST 2.0: रॉयल एनफील्ड हिमालयन और गुरिल्ला 450 की कीमतें रु.22,000 तक बढ़ीं