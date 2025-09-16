GST 2.0: रॉयल एनफील्ड हिमालयन और गुरिल्ला 450 की कीमतें रु.22,000 तक बढ़ीं

हाल ही में जीएसटी दरों में बदलाव के साथ, रॉयल एनफील्ड ने अपने सभी मॉडलों की कीमतों में बदलाव किया है, जिसमें 350, 450 और 650 मॉडल शामिल हैं. 22 सितंबर से, नई हिमालयन और गुरिल्ला 450 की कीमतों में वैरिएंट के आधार पर रु.21,682 तक की बढ़ोतरी हुई है. स्क्रैम 440 की कीमतों में भी रु.15,641 तक की बढ़ोतरी हुई है.

तीनों मोटरसाइकिलों की (एक्स-शोरूम) कीमतों में एक समान 7.3% की बढ़ोतरी हुई है. मॉडल और वैरिएंट के हिसाब से हुए बदलावों पर एक नज़र डालते हैं.

रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450: अधिकतम रु.21,682 की बढ़ोतरी

मॉडल रंग/वैरिएंट जीएसटी से पहले जीएसटी के बाद कीमत में अंतर हिमालयन काज़ा ब्राउन ₹2,85,000 ₹3,05,736 + ₹20,736 हिमालयन स्लेट हिमालयन सॉल्ट ₹2,89,000 ₹3,10,028 + ₹21,028 हिमालयन स्लेट पॉपी ब्लू ₹2,89,000 ₹3,10,028 + ₹21,028 हिमालयन कमेट व्हाइट ₹2,93,000 ₹3,14,319 + ₹21,319 हिमालयन हानले ब्लैक ₹2,98,000 ₹3,19,682 + ₹21,682

तीनों रॉयल एनफील्ड 400 में से, हिमालयन 450 की कीमत में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है. रंग विकल्पों के आधार पर, यह बढ़ोतरी रु.20,736 से रु.21,682 तक है. काज़ा ब्राउन की कीमत अब रु.3.06 लाख , स्लेट हिमालयन सॉल्ट और स्लेट पॉपी ब्लू की कीमत रु.3.10 लाख है, जबकि कामेट व्हाइट की कीमत रु.3.14 लाख हो गई है. सबसे महंगे हानले ब्लैक की कीमत में रु.21,682 की बढ़ोतरी हुई है और अब इसकी कीमत लगभग रु.3.20 लाख (सभी कीमतें जीएसटी के बाद एक्स-शोरूम) है.

नई हिमालयन में 452 सीसी सिंगल-सिलेंडर, DOHC शेरपा इंजन लगा है जो 8,000 आरपीएम पर 39.47 बीएचपी और 5,500 आरपीएम पर 40 एनएम टॉर्क पैदा करता है. यह 6-स्पीड गियरबॉक्स से लैस है और राइड-बाय-वायर, तीन राइडिंग मोड और स्लिप-एंड-असिस्ट क्लच से लैस है.

रॉयल एनफील्ड गुरिल्ला 450: अधिकतम रु.18,479 की बढ़ोतरी

मॉडल रंग/वैरिएंट जीएसटी से पहले जीएसटी के बाद कीमत में अंतर गुरिल्ला स्मोक सिल्वर 2,39,000 2,56,387 + ₹17,387 गुरिल्ला येलो रिबन 2,54,000 2,72,479 + ₹18,479 गुरिल्ला ब्रेव ब्लू 2,54,000 2,72,479 + ₹18,479

गुरिल्ला 450 की बात करें तो एडवेंचर मॉडल की तुलना में इसकी कीमत में थोड़ी कम बढ़ोतरी हुई है. स्मोक सिल्वर वैरिएंट की कीमत रु.17,387 बढ़कर रु.2.56 लाख हो गई है, जबकि येलो रिबन और ब्रावा ब्लू दोनों की कीमत रु.18,479 बढ़कर रु.2.72 लाख (एक्स-शोरूम, जीएसटी के बाद) हो गई है.

गुरिल्ला 450 में हिमी वाला ही 452 सीसी, लिक्विड-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन है, जो 39.45 बीएचपी और 40 एनएम टॉर्क पैदा करता है. इसमें असिस्ट और स्लिपर क्लच वाला 6-स्पीड गियरबॉक्स और हिमालयन वाले ही फ़ीचर्स हैं.

रॉयल एनफील्ड स्क्रैम 440: अधिकतम रु.15,641 की बढ़ोतरी हुई

मॉडल रंग/वैरिएंट जीएसटी से पहले जीएसटी के बाद कीमत में अंतर स्क्रैम ट्रेल ग्रीन ₹2,08,000 ₹2,23,131 + ₹15,131 स्क्रैम ट्रेल ब्लू ₹2,08,000 ₹2,23,131 + ₹15,131 स्क्रैम फोर्स ग्रे ₹2,15,000 ₹2,30,641 + ₹15,641 स्क्रैम फोर्स टील ₹2,15,000 ₹2,30,641 + ₹15,641 स्क्रैम फोर्स ब्लू 2,15,000 ₹2,30,641 + ₹15,641

स्क्रैम 440 की बात करें तो ट्रेल ग्रीन और ट्रेल ब्लू वैरिएंट की कीमत अब रु.2.23 लाख हो गई है, यानी दोनों की कीमत रु.15,131 बढ़ गई है. वहीं, फोर्स ग्रे, फोर्स टील और फोर्स ब्लू वेरिएंट की कीमतें रु.15,641 बढ़कर रु.2.30 लाख (एक्स-शोरूम, जीएसटी के बाद) हो गई हैं.

स्क्रैम 440 पुराने हिमालयन 411 प्लेटफ़ॉर्म पर आधारित है, लेकिन इसमें LS 411 इंजन का एक नया वैरिएंट है. इंजन को 3 मिमी बोर किया गया है, जिससे इसकी क्षमता 443 सीसी हो गई है और इसे LS 440 का दर्जा मिला है. गियरबॉक्स में छठा गियर भी जोड़ा गया है. इस नए वैरिएंट में, यह इंजन 6,250 आरपीएम पर 25.4 बीएचपी और 4,000 आरपीएम पर 34 एनएम टॉर्क पैदा करता है.