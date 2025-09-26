पत्रिकायूज़्ड कार्स
GST 2.0 का प्रभाव: सुजुकी हायाबुसा, GSX-8R और V-स्ट्रॉम 800 DE की कीमतें रु.1.16 लाख तक बढ़ीं

हायाबुसा की कीमत में सबसे अधिक वृद्धि हुई है, उसके बाद वी-स्ट्रॉम 800 डीई और GSX-8आर की कीमत में वृद्धि हुई है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित सितंबर 26, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • जीएसटी 2.0 के बाद हायाबुसा की कीमत अब रु.18.06 लाख हो गई है
  • वी-स्ट्रॉम 800 डीई की कीमत में रु.70,763 की बढ़ोतरी हुई है
  • GSX-8R की कीमत अब रु.9.88 लाख हो गई है

कटाना के बंद होने के बाद, सुजुकी इंडिया का बड़ा बाइक पोर्टफोलियो अब तीन मॉडलों तक सीमित हो गया है. हायाबुसा, GSX-8R और V-स्टॉम 800 DE. ये तीनों ही बड़े इंजन वाली मोटरसाइकिलें उच्च GST स्लैब के अंतर्गत आती हैं और परिणामस्वरूप, अब इनकी कीमत पहले से ज़्यादा हो गई है. यहाँ प्रत्येक मॉडल की कीमत में कितना बदलाव किया गया है, इसके बारे में बताया गया है.

 

यह भी पढ़ें: जीएसटी 2.0 के बाद सुजुकी मोटरसाइकिल और स्कूटर और भी सस्ते हुए

मॉडलGST 2.0 से पहले कीमतGST 2.0 के बाद कीमतकीमत में फर्क
GSX-8Rरु.9,25,000रु.9,88,551रु.63,551
वी-स्टॉम 800 DEरु.10,30,000रु.1,00,763रु.70,763
हायाबुसारु.16,90,000रु.18,06,107रु.1,16,107


GSX-8R की कीमत पहले रु.9.25 लाख (एक्स-शोरूम) थी, और GST बदलाव के बाद, अब इसकी कीमत रु.9.88 लाख हो गई है, यानी रु.63,551 की बढ़ोतरी हुई है. V-स्ट्रॉम 800 DE की कीमत भी रु.10.30 लाख से बढ़कर रु.11.00 लाख हो गई है, जिससे इसकी कीमत रु.70,763 बढ़ गई है. वहीं, फ्लैगशिप हायाबुसा की कीमत रु.18 लाख के पार हो गई है, जिसकी कीमत रु.16.90 लाख से बढ़कर रु.18.06 लाख हो गई है, यानी रु.1.16 लाख का अंतर है.

2025 Suzuki Hayabusa Unveiled

सुजुकी की तीनों बड़ी बाइक्स को इस साल की शुरुआत में अपडेट किया गया था, जिसमें बदलाव केवल नई रंग योजनाओं और OBD-2B मानदंडों के अनुपालन तक सीमित थे.

 

GSX-8R में 776 सीसी, लिक्विड-कूल्ड, पैरेलल-ट्विन इंजन लगा है, जो V-स्ट्रॉम 800 DE में भी लगा है. यह इंजन 8,500 आरपीएम पर 82 बीएचपी और 6,800 आरपीएम पर 78 एनएम टॉर्क पैदा करता है और इसे 6-स्पीड गियरबॉक्स से जोड़ा गया है. वहीं, हायाबुसा में 1,340 सीसी का लिक्विड-कूल्ड इनलाइन-फोर इंजन लगा है जो 9,700 आरपीएम पर 187 बीएचपी और 7,000 आरपीएम पर 150 एनएम पीक टॉर्क बनाता है और इसे भी 6-स्पीड गियरबॉक्स से जोड़ा गया है.

Suzuki GSX 8 R

जीएसटी 2.0 के तहत जहाँ बड़े मॉडलों की कीमतों में बढ़ोतरी देखी गई है, वहीं सुजुकी के सब-350 सीसी लाइनअप, जिसमें स्कूटर और मोटरसाइकिल दोनों शामिल हैं, ने विपरीत दिशा में कदम बढ़ाया है. ये छोटे मॉडल ज़्यादा किफायती हो गए हैं, जिनकी कीमतों में रु.18,024 तक की कटौती हुई है क्योंकि कंपनी बदले हुए टैक्स  का लाभ ग्राहकों तक पहुँचा रही है.

 

बताई गईं सभी कीमतें (एक्स-शोरूम) हैं और शहर दर शहर अलग-अलग होती हैं

# Suzuki Hayabusa# Suzuki Hayabusa Price hike# Suzuki GSX-8R# Suzuki V-Strom 800 DE# V-Strom 800 DE Price hike# GST on Suzuki Bikes# GST Rate# GST on vehicles# GST Two Wheelers# GST on Suzuki Two-wheelers# Hayabusa# GSX-8R# Latest News# Auto Industry# Bikes# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

लोकप्रिय सुज़ुकी मॉडल्स

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

