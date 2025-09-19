GST 2.0 का प्रभाव: मारुति सुज़ुकी की कीमतों में रु.1.30 लाख तक की हुई कटौती, ऑल्टो, स्विफ्ट, डिज़ायर और ब्रेज़ा होंगी ज्यादा किफायती
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित सितंबर 19, 2025
हाइलाइट्स
- नई कीमतें 22 सितंबर, 2025 से लागू होंगी
- ऑल्टो, सिलेरियो, फ्रोंक्स, ब्रेज़ा और ग्रांड विटारा को सबसे बड़ी कीमत कटौती मिलेगी
- S-प्रेसो की कीमत अब ऑल्टो से भी कम से शुरू होगी
मारुति सुज़ुकी भारत के उन ऑटोमेकर में शामिल हो गई है जिन्होंने GST दरों में बदलाव के कारण कीमतों में कटौती की घोषणा की है. कंपनी ने कहा कि इसके मॉडल अब रु.1.30 लाख तक अधिक किफायती होंगे, जिसमें S-प्रेसो, आल्टो, फ्रोंक्स, ब्रेज़ा और ग्रांड विटारा को सबसे अधिक लाभ मिलेगा.
छोटी कारों की शुरुआत करते हुए, S-प्रेसो अब ऑल्टो की जगह मारुति सुज़ुकी की सबसे किफायती एंट्री-लेवल कार होगी, जिसकी कीमत में रु.1.30 लाख तक की कटौती की गई है. नई कीमत अब ₹3.50 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होगी, जबकि पुरानी कीमत ₹4.27 लाख थी. ऑल्टो की कीमतें भी रु.1.08 लाख तक कम की गई हैं, और इसकी नई शुरुआती कीमत ₹3.70 लाख (एक्स-शोरूम) होगी.
यह भी पढ़ें: मारुति सुजुकी विक्टोरिस का रिव्यू: हाई-टेक फीचर्स और किफ़ायती माइलेज
सिलेरियो की कीमतों में भी रु.94,000 तक की कटौती की गई है, और इसकी नई कीमत ₹4.70 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होगी. वैगनआर की कीमतों में रु.80,000 तक की कमी हुई है, और अब यह ₹4.99 लाख (एक्स-शोरूम) से उपलब्ध होगी. इग्निस की कीमतें भी रु.72,000 तक कम की गई हैं, और इसकी शुरुआती (एक्स-शोरूम) कीमत ₹5.35 लाख होगी.
लोकप्रिय मॉडल
स्विफ्ट और बलेनो की कीमतों में क्रमशः रु.85,000 और रु.86,000 तक की कटौती की गई है. स्विफ्ट की नई कीमत ₹5.79 लाख और बलेनो की कीमत ₹5.99 लाख (एक्स-शोरूम) होगी. डिज़ायर की कीमतें भी रु.88,000 तक कम की गई हैं, और इसकी नई कीमत ₹6.26 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होगी.
नेक्सा और एसयूवी रेंज
फ्रोंक्स और ब्रेज़ा दोनों की कीमतों में रु.1.13 लाख तक की कमी हुई है. फ्रोंक्स अब ₹6.85 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होगी, जबकि ब्रेज़ा की नई कीमत ₹8.26 लाख (एक्स-शोरूम) होगी. बड़ी ग्रांड विटारा की कीमतों में रु.1.07 लाख तक की कटौती की गई है और इसकी नई कीमत ₹10.77 लाख (एक्स-शोरूम) होगी. जिम्नी की कीमतों में भी रु.52,000 तक की कमी की गई है.
कमर्शियल और MPV मॉडल
एमपीवी मॉडल अर्टिगा और प्रीमियम XL6 की कीमतों में क्रमशः रु.47,000 और रु.52,000 तक की कटौती हुई है, जबकि बड़ी इन्विक्टो की कीमत में रु.62,000 तक की कमी की गई है. नई कीमतें इस प्रकार हैं: अर्टिगा ₹8.80 लाख, XL6 ₹11.52 लाख और इन्विक्टो ₹24.97 लाख (एक्स-शोरूम) है.
पुरानी कारों पर शानदार डीलसभी यूज़्ड कार देखें
अपकमिंग कार्स
- सिट्रॉन Aircross Xएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 22, 2025
- ऑडी ए5एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 60 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 5, 2025
- ह्युंडई आयोनिक 6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 65 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 7, 2025
- मर्सिडीज़-बेंज़ सीएलए ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 70 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 13, 2025
- ऑडी ई कॉन्सेप्टएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1 - 1.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 14, 2025
- स्कोडा एलरोकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 15, 2025
- महिंद्रा एक्सयूवी.ई9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 45 - 50 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 16, 2025
- महिंद्रा कशूव900एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 19, 2025
- वॉल्वो ईए एक्स रिचार्जएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95 लाख - 1 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 20, 2025
- वॉल्वो ईएएक्स 30 रिचार्जएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 35 - 36 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 20, 2025
अपकमिंग बाइक्स
- यामाहा वाईज़ेडएफ आर1एमएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20.5 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 27, 2025
- यामाहा वाईज़ेडएफ-आर1एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20.4 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 27, 2025
- रॉयल एनफील्ड Continental GT 750एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 1, 2025
- ओला इलेक्ट्रिक Gigएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 45,000 - 55,000 एक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 21, 2025
- कावासाकी जेड400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4 - 5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 22, 2025
- होंडा सीआरएफ300एलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 23, 2025
- ट्रायंफ Tiger Sport 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11.5 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 31, 2025
- बेनेली 752 एसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 6 - 7 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 1, 2025
- टीवीएस टसेपेल्लिनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2 - 3.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 29, 2025
- यामाहा YZF MT-07एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8.5 - 10 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 30, 2025
और ज्यादा खोजें
लेटेस्ट News
रिलेटेड आर्टिकल्स