GST 2.0 का प्रभाव: मारुति सुज़ुकी की कीमतों में रु.1.30 लाख तक की हुई कटौती, ऑल्टो, स्विफ्ट, डिज़ायर और ब्रेज़ा होंगी ज्यादा किफायती

मारुति सुज़ुकी भारत के उन ऑटोमेकर में शामिल हो गई है जिन्होंने GST दरों में बदलाव के कारण कीमतों में कटौती की घोषणा की है. कंपनी ने कहा कि इसके मॉडल अब रु.1.30 लाख तक अधिक किफायती होंगे, जिसमें S-प्रेसो, आल्टो, फ्रोंक्स, ब्रेज़ा और ग्रांड विटारा को सबसे अधिक लाभ मिलेगा.







छोटी कारों की शुरुआत करते हुए, S-प्रेसो अब ऑल्टो की जगह मारुति सुज़ुकी की सबसे किफायती एंट्री-लेवल कार होगी, जिसकी कीमत में रु.1.30 लाख तक की कटौती की गई है. नई कीमत अब ₹3.50 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होगी, जबकि पुरानी कीमत ₹4.27 लाख थी. ऑल्टो की कीमतें भी रु.1.08 लाख तक कम की गई हैं, और इसकी नई शुरुआती कीमत ₹3.70 लाख (एक्स-शोरूम) होगी.



सिलेरियो की कीमतों में भी रु.94,000 तक की कटौती की गई है, और इसकी नई कीमत ₹4.70 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होगी. वैगनआर की कीमतों में रु.80,000 तक की कमी हुई है, और अब यह ₹4.99 लाख (एक्स-शोरूम) से उपलब्ध होगी. इग्निस की कीमतें भी रु.72,000 तक कम की गई हैं, और इसकी शुरुआती (एक्स-शोरूम) कीमत ₹5.35 लाख होगी.



लोकप्रिय मॉडल







स्विफ्ट और बलेनो की कीमतों में क्रमशः रु.85,000 और रु.86,000 तक की कटौती की गई है. स्विफ्ट की नई कीमत ₹5.79 लाख और बलेनो की कीमत ₹5.99 लाख (एक्स-शोरूम) होगी. डिज़ायर की कीमतें भी रु.88,000 तक कम की गई हैं, और इसकी नई कीमत ₹6.26 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होगी.



नेक्सा और एसयूवी रेंज







फ्रोंक्स और ब्रेज़ा दोनों की कीमतों में रु.1.13 लाख तक की कमी हुई है. फ्रोंक्स अब ₹6.85 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होगी, जबकि ब्रेज़ा की नई कीमत ₹8.26 लाख (एक्स-शोरूम) होगी. बड़ी ग्रांड विटारा की कीमतों में रु.1.07 लाख तक की कटौती की गई है और इसकी नई कीमत ₹10.77 लाख (एक्स-शोरूम) होगी. जिम्नी की कीमतों में भी रु.52,000 तक की कमी की गई है.



कमर्शियल और MPV मॉडल

एमपीवी मॉडल अर्टिगा और प्रीमियम XL6 की कीमतों में क्रमशः रु.47,000 और रु.52,000 तक की कटौती हुई है, जबकि बड़ी इन्विक्टो की कीमत में रु.62,000 तक की कमी की गई है. नई कीमतें इस प्रकार हैं: अर्टिगा ₹8.80 लाख, XL6 ₹11.52 लाख और इन्विक्टो ₹24.97 लाख (एक्स-शोरूम) है.