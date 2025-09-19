पत्रिकायूज़्ड कार्स
GST 2.0 का प्रभाव: मारुति सुज़ुकी की कीमतों में रु.1.30 लाख तक की हुई कटौती, ऑल्टो, स्विफ्ट, डिज़ायर और ब्रेज़ा होंगी ज्यादा किफायती

मारुति सुज़ुकी ने 22 सितंबर, 2025 से लागू होने वाले नए GST 2.0 नियमों के मद्देनजर अपनी कारों और एसयूवी रेंज की नई कीमतें घोषित कर दी हैं.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित सितंबर 19, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • नई कीमतें 22 सितंबर, 2025 से लागू होंगी
  • ऑल्टो, सिलेरियो, फ्रोंक्स, ब्रेज़ा और ग्रांड विटारा को सबसे बड़ी कीमत कटौती मिलेगी
  • S-प्रेसो की कीमत अब ऑल्टो से भी कम से शुरू होगी

मारुति सुज़ुकी भारत के उन ऑटोमेकर में शामिल हो गई है जिन्होंने GST दरों में बदलाव के कारण कीमतों में कटौती की घोषणा की है. कंपनी ने कहा कि इसके मॉडल अब रु.1.30 लाख तक अधिक किफायती होंगे, जिसमें S-प्रेसो, आल्टो, फ्रोंक्स, ब्रेज़ा और ग्रांड विटारा को सबसे अधिक लाभ मिलेगा.

Maruti Alto K10 S Presso
 

छोटी कारों की शुरुआत करते हुए, S-प्रेसो अब ऑल्टो की जगह मारुति सुज़ुकी की सबसे किफायती एंट्री-लेवल कार होगी, जिसकी कीमत में रु.1.30 लाख तक की कटौती की गई है. नई कीमत अब ₹3.50 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होगी, जबकि पुरानी कीमत ₹4.27 लाख थी. ऑल्टो की कीमतें भी रु.1.08 लाख तक कम की गई हैं, और इसकी नई शुरुआती कीमत ₹3.70 लाख (एक्स-शोरूम) होगी.
 

यह भी पढ़ें: मारुति सुजुकी विक्टोरिस का रिव्यू: हाई-टेक फीचर्स और किफ़ायती माइलेज 

 

सिलेरियो की कीमतों में भी रु.94,000 तक की कटौती की गई है, और इसकी नई कीमत ₹4.70 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होगी. वैगनआर की कीमतों में रु.80,000 तक की कमी हुई है, और अब यह ₹4.99 लाख (एक्स-शोरूम) से उपलब्ध होगी. इग्निस की कीमतें भी रु.72,000 तक कम की गई हैं, और इसकी शुरुआती (एक्स-शोरूम) कीमत ₹5.35 लाख होगी.
 

लोकप्रिय मॉडल

Maruti Suzuki Swift 44
 

स्विफ्ट और बलेनो की कीमतों में क्रमशः रु.85,000 और रु.86,000 तक की कटौती की गई है. स्विफ्ट की नई कीमत ₹5.79 लाख और बलेनो की कीमत ₹5.99 लाख (एक्स-शोरूम) होगी. डिज़ायर की कीमतें भी रु.88,000 तक कम की गई हैं, और इसकी नई कीमत ₹6.26 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होगी.
 

नेक्सा और एसयूवी रेंज

Maruti Suzuki Breeza vs Fronx 10
 

फ्रोंक्स और ब्रेज़ा दोनों की कीमतों में रु.1.13 लाख तक की कमी हुई है. फ्रोंक्स अब ₹6.85 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होगी, जबकि ब्रेज़ा की नई कीमत ₹8.26 लाख (एक्स-शोरूम) होगी. बड़ी ग्रांड विटारा की कीमतों में रु.1.07 लाख तक की कटौती की गई है और इसकी नई कीमत ₹10.77 लाख (एक्स-शोरूम) होगी. जिम्नी की कीमतों में भी रु.52,000 तक की कमी की गई है.
 

कमर्शियल और MPV मॉडल
 एमपीवी मॉडल अर्टिगा और प्रीमियम XL6 की कीमतों में क्रमशः रु.47,000 और रु.52,000 तक की कटौती हुई है, जबकि बड़ी इन्विक्टो की कीमत में रु.62,000 तक की कमी की गई है. नई कीमतें इस प्रकार हैं: अर्टिगा ₹8.80 लाख, XL6 ₹11.52 लाख और इन्विक्टो ₹24.97 लाख (एक्स-शोरूम) है.

# MARUTI# maruti suzuki sales# GST on cars# GST on SUVs# GST Rates on cars# GST Council# GST Rate Cuts# GST Council# GST on vehicles# GST Council Cut Rates# GST in India# GST Rates Auto# Cars# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

  मारुति सुज़ुकी ने भारतीय बाज़ार में अपनी बिल्कुल नई एसयूवी विक्टोरिस पेश की है. इसमें हाई-टेक फीचर्स. दमदार डिज़ाइन. सेफ़्टी पैकेज और कई पावरट्रेन विकल्प शामिल किए गए हैं. हमने इसे नज़दीक से देखा और जाना कि यह रोज़मर्रा की ड्राइविंग में कैसी साबित हो सकती है.

मारुति सुजुकी विक्टोरिस का रिव्यू: हाई-टेक फीचर्स और किफ़ायती माइलेज
    मारुति सुजुकी विक्टोरिस का रिव्यू: हाई-टेक फीचर्स और किफ़ायती माइलेज
  • गुरिल्ला 450 की कीमत में वैरिएंट के आधार पर अधिकतम रु.18,479 की बढ़ोतरी हुई है.
    GST 2.0: रॉयल एनफील्ड हिमालयन और गुरिल्ला 450 की कीमतें रु.22,000 तक बढ़ीं
  • G 310 RR बदले हुए जीएसटी से लाभान्वित होने वाला दूसरा बीएमडब्ल्यू दोपहिया वाहन है, इससे पहले सी 400 जीटी स्कूटर को लाभ मिला था.
    GST 2.0: बीएमडब्ल्यू G 310 RR की कीमतों में रु.24,000 की कटौती, अब कीमत रु.2.81 लाख
  • रॉयल एनफील्ड की 350cc रेंज की कीमतों में रु.19,665 तक की कटौती की गई है, जबकि 450cc और 650cc मॉडल अब अधिक कीमत पर उपलब्ध हैं.
    जीएसटी 2.0: रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350, हंटर की कीमतें घटीं; हिमालयन, सुपर मीटिओर रु.29,500 तक महंगी हुई
  • C 400 GT 350 सीसी इंजन पर चलती है, जो कम GST ब्रैकेट के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है.
    GST 2.0 प्रभाव: BMW C 400 GT की कीमत में रु.92,000 की कटौती हुई, अब इसकी कीमत रु.10.83 लाख
