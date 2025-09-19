पत्रिकायूज़्ड कार्स
मारुति सुजुकी विक्टोरिस का रिव्यू: हाई-टेक फीचर्स और किफ़ायती माइलेज

मारुति सुज़ुकी ने भारतीय बाज़ार में अपनी बिल्कुल नई एसयूवी विक्टोरिस पेश की है. इसमें हाई-टेक फीचर्स. दमदार डिज़ाइन. सेफ़्टी पैकेज और कई पावरट्रेन विकल्प शामिल किए गए हैं. हमने इसे नज़दीक से देखा और जाना कि यह रोज़मर्रा की ड्राइविंग में कैसी साबित हो सकती है.
Calendar-icon

द्वारा कारएंडबाइक-टीम

clock-icon

4 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित सितंबर 19, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • विक्टोरिस ,कंपनी की अब तक की सबसे अधिक माइलेज देने वाली हाइब्रिड एसयूवी
  • कीमत: ₹10.50 लाख से शुरू होकर ₹20 लाख तक
  • पहली मारुति एसयूवी जिसमें लेवल-2 एडीएएस दिया गया

मारुति विक्टोरिस कंपनी की अब तक की सबसे अधिक मा इलेज देने वाली हाइब्रिड कार है. सेफ़्टी के मामले में इसे 5-स्टार रेटिंग मिली है और फ़ीचर लिस्ट भी काफ़ी मज़बूत रखी गई है. हालांकि. पावरट्रेन वही पुराना सेटअप है जो पहले से इस्तेमाल हो रहा है. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या विक्टोरिस सिर्फ़ किफ़ायत और सेफ़्टी के दम पर ग्राहकों को आकर्षित कर पाएगी. या फिर इसमें परफ़ॉर्मेंस की कमी महसूस होगी. हमने जयपुर की सड़कों और हाईवे पर इसे चलाकर इसकी असली तस्वीर जानने की कोशिश की.

डिज़ाइन

Maruti Suzuki Victoris Web 41
 

विक्टोरिस का डिज़ाइन और सिलोएट दूर से देखने पर कुछ-कुछ ग्रैंड विटारा जैसा लगता है. लेकिन नज़दीक से देखने पर इसका अगला और पिछला हिस्सा पूरी तरह अलग नज़र आता है. फ्रंट में नया ग्रिल. शार्प एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स और डीआरएल इसे ज्यादा मॉडर्न और फ्रेश अपील देते हैं.

Maruti Suzuki Victoris Web 13वहीं पीछे जुड़े हुए एलईडी टेललैम्प्स और स्पोर्टी बम्पर इसे अलग पहचान देते हैं. साइड प्रोफ़ाइल में साफ़ पता चलता है कि इसकी लंबाई ग्रैंड विटारा के लगभग बराबर है. और हो भी क्यों न. दोनों का प्लेटफ़ॉर्म और डीएनए साझा है. 17-इंच के ड्यूल-टोन अलॉय व्हील्स इसके लुक को और प्रीमियम टच देते हैं.

कैबिन और टेक

Maruti Suzuki Victoris Web 38
 

विक्टोरिस का कैबिन काफ़ी आधुनिक और तकनीकी तौर पर उन्नत नज़र आता है. डैशबोर्ड लेआउट साफ़-सुथरा डिज़ाइन वाला है. आइवरी रंग की ड्यूल-टोन थीम प्रीमियम अहसास देती है. जबकि पियानो ब्लैक इंसर्ट और टेक्सचर्ड सीट अपहोल्स्ट्री इसे क्लासी टच देते हैं. पैनोरमिक सनरूफ़ और 64-रंगों वाली एम्बिएंट लाइटिंग के साथ यह केबिन बाकी मारुति कारों से अलग खड़ा होता है.

Maruti Suzuki Victoris Web 35

फ़ीचर्स की बात करें तो विक्टोरिस में 25.6 सेंटीमीटर (10.1 इंच) का स्मार्टप्ले प्रो एक्स टचस्क्रीन दिया गया है. यह बिना तार वाले एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो को सपोर्ट करता है. इसमें इन-बिल्ट ऐप स्टोर और एलेक्सा वॉयस एआई जैसे 35 से अधिक स्मार्ट फ़ीचर्स भी शामिल हैं.

 

संगीत प्रेमियों के लिए इसमें 8-स्पीकर प्रीमियम इन्फ़िनिटी साउंड सिस्टम दिया गया है. जो डॉल्बी एटमॉस तकनीक के साथ “पहियों पर थिएटर” जैसा अनुभव कराता है. डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अलग-अलग मोड्स के साथ आकर्षक और जानकारीपूर्ण नज़र आता है.
 

इसमें स्मार्ट पावर्ड टेलगेट. वायरलेस चार्जिंग पैड. वेंटिलेटेड आगे की सीटें और 8-तरफ़ा इलेक्ट्रिक ड्राइवर सीट शामिल है. वहीं. नेक्स्ट-जनरेशन सुज़ुकी कनेक्ट में 60 से अधिक कनेक्टेड फ़ीचर्स मौजूद हैं. जिनमें ई-कॉल और दूर से नियंत्रित फ़ंक्शन शामिल हैं.

राइड और हैंडलिंग

Maruti Suzuki Victoris Web 28
 

विक्टोरिस दिखने में भले ही नई हो. लेकिन इसका इंजन और पावरट्रेन सेटअप हमें पहले से ही ग्रैंड विटारा में देखने को मिला है. इसमें दो प्रमुख हाइब्रिड विकल्प मिलते हैं – माइल्ड हाइब्रिड और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड.
 

माइल्ड हाइब्रिड वर्ज़न में 1.5 लीटर ड्यूल जेट इंजन दिया गया है. यह लगभग 103 बीएचपी की पावर और 139 एनएम का टॉर्क बनाता है. इसके साथ 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन और 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स दोनों का विकल्प मिलता है. कंपनी का दावा है कि मैनुअल गियरबॉक्स वाले वर्ज़न की माइलेज 21.18 किमी/लीटर तक है. जबकि ऑटोमैटिक वर्ज़न 21.06 किमी/लीटर देता है.

Maruti Suzuki Victoris Web 26
 

स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वर्ज़न में 1.5 लीटर इंजन के साथ ई-सीवीटी ट्रांसमिशन मिलता है. इसका इंजन 91 बीएचपी और 122 एनएम का टॉर्क पैदा करता है. हाइब्रिड मोटर की मदद से यह वर्ज़न इलेक्ट्रिक मोड में भी चल सकता है. कंपनी ने इसकी ईंधन दक्षता 28.65 किमी/लीटर बताई है. जो इसे सेगमेंट में सबसे किफ़ायती विकल्पों में से एक बनाती है.
 

माइल्ड हाइब्रिड वर्ज़न में विक्टोरिस को ऑलग्रिप सिलेक्ट 4x4 तकनीक के साथ भी पेश किया गया है. इसमें मल्टी-टेरेन मोड सेलेक्टर मिलता है – ऑटो. स्नो. स्पोर्ट और लॉक – जो अलग-अलग परिस्थितियों में बेहतर ग्रिप और कंट्रोल देता है. इसके अलावा हिल डिसेंट कंट्रोल भी दिया गया है. जिससे ऑफ-रोडिंग या पहाड़ी रास्तों पर ड्राइविंग और आसान हो जाती है.

Maruti Suzuki Victoris Web 34
 

ऑन-रोड ड्राइविंग के दौरान स्टीयरिंग हल्का और सटीक महसूस होता है. जबकि सस्पेंशन सेटअप शहर की टूटी-फूटी सड़कों और हाइवे दोनों के लिए संतुलित लगता है.

सेफ़्टी फीचर्स

Maruti Suzuki Victoris side impact
 

विक्टोरिस ने हाल ही में ग्लोबल एनसीएपी और भारत एनसीएपी दोनों से ही 5-स्टार सेफ़्टी रेटिंग हासिल की है. इसमें लेवल-2 एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) दिया गया है. इसमें अडैप्टिव क्रूज़ कंट्रोल. लेन कीप असिस्ट. ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग. रियर क्रॉस ट्रैफ़िक अलर्ट और ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसे हाई-टेक फीचर्स शामिल हैं. सभी वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड तौर पर 6 एयरबैग. 360-डिग्री कैमरा. ईएसपी. एबीएस+ईबीडी. हिल-होल्ड कंट्रोल और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम दिए गए हैं.

 निर्णय
 

मारुति सुज़ुकी विक्टोरिस ब्रांड के लिए एक बड़ा कदम है. यह केवल ग्रैंड विटारा की छोटी या सीधी बहन नहीं है. कंपनी ने इसे अपने सेगमेंट में अलग और प्रगतिशील रूप देने की कोशिश की है. ताकि यह खुद की अलग पहचान बना सके. डिज़ाइन स्टाइलिश और प्रीमियम है. फीचर्स हाई-टेक हैं और पावरट्रेन विकल्प हर तरह के ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करते हैं.
 

हालाँकि. रियर सीट स्पेस और कुछ प्रीमियम टच में सुधार की गुंजाइश हो सकती है. कुल मिलाकर विक्टोरिस अपने नाम के मुताबिक उच्च मूल्य और फीचर्स का बेहतरीन संतुलन पेश करती है. भारत में इसकी कीमत ₹10.50 लाख से शुरू होकर वेरिएंट के अनुसार लगभग ₹20 लाख तक जाती है.

  रिलेटेड आर्टिकल्स

  • मारुति की नई क्रेटा-प्रतिद्वंद्वी एसयूवी ग्रांड विटारा के साथ बिक्री पर है और यह केवल एरिना डीलरशिप पर उपलब्ध होगी.
    मारुति सुजुकी विक्टोरिस भारत में हुई लॉन्च, कीमत रु.10.50 लाख से शुरू
  • एरिना लाइन-अप में शामिल होकर, मारुति सुज़ुकी विक्टोरिस इस त्योहारी सीज़न में ग्राहकों के लिए सबसे नई एसयूवी कार है. पेश है क्रेटा की इस प्रतिद्वंदी कार का दावा किया गया माइलेज के आंकड़े.
    मारुति सुजुकी विक्टोरिस के माइलेज के आंकड़े आए सामने
  • ह्यून्दे क्रेटा के प्रतिद्वंदी के रूप में डिजाइन की गई विक्टोरिस को मारुति की एरिना रिटेल सीरीज़ के माध्यम से बेचा जाएगा. यह ग्रांड विटारा के समान आर्किटेक्चर पर आधारित है.
    मारुति सुजुकी विक्टोरिस एसयूवी से उठा पर्दा, L2 ADAS के साथ भारत एनकैप से मिली है 5-स्टार सुरक्षा रेटिंग
  • सिकुड़ते सेगमेंट के बावजूद, VW ने इस वर्ष अब तक 2024 की इसी अवधि की तुलना में अधिक बिक्री की है.
    फोक्सवैगन वर्टुस 2025 के पहले 7 महीनों में सबसे ज़्यादा बिकने वाली कॉम्पैक्ट सेडान बनी
  • पिछले महीने शुरू हुए निर्यात ने सरकार के 'मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड' विजन के तहत ईवी निर्माण के वैश्विक केंद्र के रूप में मारुति सुजुकी की स्थिति को मजबूत किया है.
    मारुति सुजुकी ने यूरोपीय बाजार में ई-विटारा का निर्यात शुरू किया
