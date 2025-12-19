मारुति सुजुकी ई-विटारा का रिव्यू: क्या इंतज़ार करना सही था?

कुछ कारें आने में काफी समय लेती हैं; इंतज़ार और उम्मीद उनके आने को और भी खास बना देते हैं. कुछ कारें अपनी उम्मीदों पर खरी उतरती हैं, तो कुछ आसानी से फ्लॉप हो जाती हैं. और इसी के साथ हम बात करते हैं मारुति सुजुकी की पहली ऑल-इलेक्ट्रिक कार की. इसका नाम ई-विटारा है, और हमने इसे पहली बार 2025 भारत मोबिलिटी एक्सपो में देखा था.

यह भी पढ़ें: मारुति सुजुकी ई विटारा को भारत एनकैप क्रैश टैस्ट में मिले पूरे 5 स्टार

जनवरी में लॉन्च होने वाली ई-विटारा, जिसे एक साल पहले दिखाया गया था, ऐसे मार्केट में आ रही है जहाँ पहले से ही कुछ जाने-माने कॉम्पिटिटर मौजूद हैं. तो, क्या ई-विटारा इंतज़ार के लायक है, या यह बहुत देर से आ रही है? आइए पता करते हैं.

मारुति सुजुकी ई-विटारा रिव्यू: बाहरी डिज़ाइन

सबसे पहले, आकार की बात करते हैं. ई-विटारा लगभग ह्यून्दे क्रेटा इलेक्ट्रिक जितनी ही बड़ी है, जो इसके कई प्रतिद्वंदियों में से एक है. स्टाइलिंग नई होने के साथ-साथ जानी-पहचानी भी है, जिसमें Y-शेप की LED हेडलाइट्स, मज़बूत कैरेक्टर लाइन्स, चारों ओर भारी बॉडी क्लैडिंग, 18-इंच के अलॉय व्हील्स और आकर्षक ढंग से उभरे हुए पिछले व्हील आर्च हैं जो ORVMs से देखने पर शानदार लगते हैं. पीछे का हिस्सा देखने में थोड़ा अजीब लगता है – टेल लैंप बार का डिज़ाइन और बेहतर हो सकता था, और छोटी पिछली विंडो, छोटा रूफ-माउंटेड स्पॉइलर और मोटे बंपर, ये सभी डिज़ाइन एलिमेंट्स अलग-अलग तो अच्छे लगते हैं, लेकिन एक साथ मिलकर उतने अच्छे नहीं लगते.

इसका रोड प्रेजेंस शायद इसके कुछ राइवल्स जितना बड़ा या इम्प्रेसिव न लगे. और ऐसा शायद कोहेसिव डिज़ाइन की कमी की वजह से हो सकता है.

खैर, लुक तो सबकी अपनी-अपनी पसंद होती है, लेकिन एक बात पक्की है कि ई-विटारा उन लोगों के लिए नहीं है जो अपने पड़ोसियों को अपनी कार के बारे में बताना पसंद करते हैं. यह उन लोगों के लिए है जो - हम करोड़ों भारतीयों की तरह - चाहते हैं कि उनकी EV बस ठीक से काम करे. और इस लिहाज़ से, यह डिज़ाइन आपको बिल्कुल बताता है कि यह किस तरह की इलेक्ट्रिक कार होने वाली है.

मारुति सुजुकी ई-विटारा रिव्यू: कैबिन

अंदर जाने पर, ई-विटारा, मारुति सुजुकी के खास स्टाइल में, पहले पांच सेकंड में आपको हैरान करने या इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करती. यह कैबिन नया है और ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमने मारुति की लाइन-अप में पहले कभी देखा हो. लेकिन फिर भी यह किसी तरह जाना-पहचाना सा लगता है.

मैं स्टीयरिंग से शुरू करना चाहूंगा, जो टू-स्पोक है, जो मारुति के लिए पहली बार है. और यह गोल नहीं है. यह ऊपर और नीचे से चपटा है, और यह पकड़ने में अच्छा लगता है, खासकर महिंद्रा BE6 की चौकोर स्टीयरिंग की तुलना में, जो ई-विटारा की दूसरी राइवल है.

अब, जहाँ तक कैबिन की बात है, BE6 सबसे रेडिकल अनोखा कैबिन अनुभव देती है, वहीं ई-विटारा इसके बिल्कुल उलट है. यह पारंपरिक है. इंफोटेनमेंट और MID बिनेकल पारंपरिक हैं. फ्लोटिंग सेंटर कंसोल पारंपरिक है. कपहोल्डर, स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल और डोर पैड (एम्बिएंट लाइटिंग की एकमात्र स्ट्रिप के साथ) पारंपरिक हैं. जो एक चीज़ पारंपरिक नहीं है, वह है ह्यूमन–मशीन इंटरफ़ेस (तकनीकी भाषा में HMI) — यानी इस सर्कुलर गियर सेलेक्टर को ऑपरेट करने का तरीका.

सबसे आरामदायक सीटों में से एक मारुति की होती है. उदाहरण के लिए, पिछली पीढ़ी की स्विफ्ट की सीटें लें, जो बहुत अच्छी तरह से डिज़ाइन की गई थीं. इसी तरह, ये सीटें भी उतनी ही अच्छी हैं. इनमें डेढ़ दिन और 770 km बिताने के बाद भी मुझे कभी शिकायत का मौका नहीं मिला. हालांकि, अगर मुझे शिकायत करनी होती, तो वह इसकी बनावट - या उसकी कमी - के बारे में होती, जिसमें हैज़र्ड बटन को इतने बड़े बेज़ल के साथ सेंटर में रखा गया है. डैशबोर्ड का प्लास्टिक बेहतर हो सकता था, और मुझे स्क्रीन के बारे में कुछ शिकायतें हैं.

10.25-इंच के इंफोटेनमेंट सिस्टम का इंटरफ़ेस ऐसा लगता है जैसे यह प्री-कोविड ज़माने का हो. यह कॉन्फ़िगरेबल है, और मारुति की स्क्रीन कभी भी सबसे ज़्यादा शानदार नहीं रही, बल्कि यह फ़ंक्शन से ज़्यादा फ़ॉर्म पर ध्यान देती थी. लेकिन ऐसे समय में जब कारें आपको टैबलेट, ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप और न जाने क्या-क्या दे रही हैं, तो इसकी तुलना में यह एक कदम पीछे लगता है. ड्राइवर का डिस्प्ले भी उतना मॉडर्न नहीं है जितना होना चाहिए. यह कॉन्फ़िगरेबल है लेकिन मोनोक्रोमैटिक है.

और पीछे की सीट पर शिकायतें जारी हैं. घुटने ऊपर वाली पोजीशन पहली समस्या थी जिसका सामना EVs को तब करना पड़ा जब वे सिर्फ़ पेट्रोल-डीज़ल प्लेटफॉर्म को EV में बदला गया था. यह ई-विटारा e-HEARTECT प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करती है, जो कागज़ पर स्टैंडर्ड पेट्रोल-डीज़ल कार जैसा नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ वैसा ही लगता है. कई नई EVs ने इस समस्या को ठीक कर लिया है, लेकिन यहाँ यह बनी हुई है. मेरे 5.6' कद के लिए हेडरूम भी बहुत अच्छा नहीं है. पीछे दो लोग आराम से बैठ सकते हैं, जहाँ आपको कपहोल्डर के साथ फोल्डिंग आर्मरेस्ट मिलता है. तीन लोगों के लिए यह शायद सबसे अच्छा ऑप्शन नहीं होगा.

हैचबैक स्टैंडर्ड के हिसाब से बूट भी करीब 306 लीटर का है, जो इस सेगमेंट के हिसाब से काफी बड़ा है. और यह तभी होता है जब सीटों को आगे किया जाता है. इसका लोडिंग लिप भी काफी ऊंचा है, लेकिन सीटों को फोल्ड करने पर 500 लीटर से ज़्यादा जगह मिल जाती है.



मारुति सुजुकी ई-विटारा रिव्यू: ड्राइविंग

अब आपको पता चल गया है कि ई-विटारा का प्रोडक्शन भारत में शुरू हो गया है, और इसे UK मार्केट में एक्सपोर्ट किया जाता है. यह जानना ज़रूरी है क्योंकि इसकी राइड क्वालिटी थोड़ी सख्त है, जैसे यह यूरोपियन सड़कों के लिए बनी हो. यह अनकम्फर्टेबल नहीं है, लेकिन यह दूसरी कुछ EVs जितनी स्मूथ नहीं है. और जब आप खराब सड़कों पर चलते हैं, तो आपको वह परेशानी और अस्थिरता महसूस होती है.

फिर बात करते हैं पावर डिलेवरी की, जो स्मूथ, बहुत स्मूथ और लीनियर है. यह एकदम से पुश देने वाली तेज़ नहीं है, और ऐसा नहीं लगता कि इसमें 170 हॉर्सपावर है. लेकिन यकीन मानिए, यह आपको कभी बोर नहीं करेगी. आपको लगेगा कि यह थोड़ी कंट्रोल में है ताकि एफिशिएंसी पर फोकस किया जा सके, जैसा कि किसी भी दूसरी मारुति में होता है, लेकिन यह बोरिंग नहीं है. इसकी पावर डिलीवरी एडिक्टिव है. जब आप इसे पूरा दबाते हैं, तो यह ज़ोर से खींचती है. और यह EVs का एक ऐसा पहलू है जिसे e-विटारा ने बिल्कुल सही किया है.

इसमें तीन रीजेन सेटिंग्स हैं, लेकिन इनमें से कोई भी वन-पेडल सेटअप नहीं है. और अजीब बात यह है कि इसमें दूसरी EVs की तरह पैडल शिफ्टर्स नहीं हैं. रीजन को सक्रिय करने के लिए एक बटन दिया गया है; इसके अलावा कोई रीजनरेशन नहीं है. साथ ही, आप चलते-फिरते रीजेनरेशन सेटिंग नहीं बदल सकते. इसका मतलब है, जब आप इस रीजेन को एक्टिवेट करते हैं, तो यह एक ही सेटिंग - लो-मीडियम-हाई में एक्टिवेट होता है, और आप इसे चलते-फिरते नहीं बदल सकते. इसलिए, हर बार जब आप अलग रीजेन सेटिंग चाहते हैं, तो आपको पहले गाड़ी पार्क करनी होगी और फिर सेटिंग बदलनी होगी.

इसमें ड्राइव मोड भी हैं, लेकिन इको और नॉर्मल मोड में कोई खास फर्क नहीं है. इसमें स्पोर्ट मोड भी मिलता है, जिससे थ्रॉटल रिस्पॉन्स तेज़ हो जाता है, लेकिन कभी-कभी यह थोड़ा अजीब भी लगता है. मैंने राइड के बारे में पहले ही बता दिया है, जो थोड़ी सख्त है, लेकिन स्टीयरिंग रिस्पॉन्स अच्छा है. यह हल्का है, चलाने में आसान है, लेकिन लॉक-टू-लॉक तीन टर्न लेता है, जिससे जब आप इसे तेज़ी से चलाना चाहते हैं तो यह थोड़ा धीमा लगता है. लेकिन यह अच्छी तरह से बैलेंस्ड है, आरामदायक है, और इस स्टीयरिंग सेटअप के साथ रहना आसान है.

ई-विटारा की क्लेम की गई ARAI रेंज ARAI साइकिल के तहत 543 km है. मैंने इंडिया गोज इलेक्ट्रिक के हिस्से के तौर पर इससे 770kms की दूरी तय की, और मैंने कुछ बातें नोटिस कीं. 100 परसेंट चार्ज से पहली बार में मैं 330kms चला, और इसमें 14 परसेंट चार्ज बचा था, जो और 63-64 kms के लिए काफी था. इसका मतलब है कि रियलिस्टिक रेंज 400 km है. लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि यह पूरी तरह से हाईवे स्पीड थी, कुछ मौकों पर तो स्पीड ट्रिपल-डिजिट तक भी पहुंची थी. अगले दिन, फुल चार्ज पर, इंडिकेटेड रेंज लगभग 415 km थी, और अगर हम थोड़ा चार्ज करने के लिए नहीं रुकते तो यह ज़्यादातर दूरी तय कर सकती थी. तो अभी, मैं इस बड़े 61kWh बैटरी पैक के लिए रियल-वर्ल्ड कंडीशन में 420-440 km की रियलिस्टिक रेंज मानूंगा.

चार्जिंग की बात करें, तो हमारी रोड ट्रिप के दौरान, हमने इसे डीलरशिप पर नेक्सा ई-चार्जर से 60kW गन से चार्ज किया, और कार 59.49kW चार्ज ले रही थी. इसी बात पर, मैं आपको बताता हूँ कि मारुति ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करने में देरी क्यों की. चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर. दूसरे मैन्युफैक्चरर्स के मुकाबले उनके पास जो सबसे बड़ी बढ़त है, वह है उनका बड़ा सेल्स और सर्विस नेटवर्क, और मारुति ने सबसे पहले इसी का फायदा उठाया है.

निर्णय

और देरी की बात करें तो, ई-विटारा को भारत में जनवरी में लॉन्च किया जाएगा, इसके सामने आने के एक साल बाद, जब यह पहले से ही इंटरनेशनल मार्केट में बिक रही है. क्योंकि यहां, उन्हें MG विंडसर EV, ह्यून्दे क्रेटा EV और टाटा कर्व EV जैसी कारों के मार्केट को टक्कर देने के लिए सही कीमत तय करनी होगी. और यहीं पर ई-विटारा को अपना सबसे मजबूत दांव खेलना होगा. क्योंकि यह सबसे बड़ी क्रांतिकारी कार नहीं है, यह सबसे कम रिस्की है, जैसा कि किसी भी मारुति कार को होना चाहिए. और शक के चलते हमें मुश्किल सवाल पूछना ही होगा. और सवाल यह है - क्या मारुति को अपनी ईवी लाने बहुत देर से हो गई है?

क्योंकि अगर यह कुछ साल पहले आती, तो यह गेम चेंजर होती, लेकिन अब गेम के नियम बदल गए हैं. और यह अब और ज़्यादा गोलपोस्ट नहीं बदल रही है. तो e-Vitara किसके लिए है? अगर आप चाहते हैं कि आपकी EV सबसे अलग दिखे और लोग उसे देखें, तो आपको बेहतर ऑप्शन मिल जाएंगे. लेकिन अगर आप ऐसे इंसान हैं जो मारुति पर भरोसा करते हैं, जो ऐसी EV चाहते हैं जो मारुति की तरह चले, जो दिखावे से ज़्यादा भरोसे को अहमियत देते हैं. तो e-Vitara अचानक बहुत सही लगने लगती है. हालांकि, इसमें कुछ कमियां भी हैं. लेकिन क्या आप इसे खरीदेंगे, यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कार खरीदने के मामले में कितने इंडियन हैं. क्योंकि कभी-कभी, जो सबसे आखिर में आता है, वही सबसे ज़्यादा समय तक टिकता है.

हिन्दी अनुवाद- ऋषभ परमार