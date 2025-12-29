जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया ने एश्योर बायबैक वारंटी प्लान को 5 साल तक बढ़ाया

जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया ने अपने इलेक्ट्रिक वाहन ग्राहकों के लिए लंबे समय में स्वामित्व को आसान बनाने और इलेक्ट्रिक वाहन खरीदारों की रीसेल संबंधी चिंताओं को दूर करने के उद्देश्य से एक नए बायबैक कार्यक्रम की घोषणा की है. इस पहल के तहत, एमजी अपने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सुनिश्चित बायबैक कवरेज को मौजूदा तीन साल की अवधि से बढ़ाकर पांच साल तक कर रही है, जिससे ग्राहकों को चयनित अवधि के अंत में गारंटेंड रीसेल वैल्यू मिलेगी.

इस कार्यक्रम के तहत, एमजी ईवी के मालिक अपनी चुनी हुई योजना के अनुसार, तीन, चार या पांच साल के स्वामित्व के बाद सुनिश्चित रीसेल वैल्यू का विकल्प चुन सकते हैं. यह एमजी की पिछली बायबैक योजना के बाद आया है, जिसमें तीन साल बाद वाहन की वैल्यू का 60% तक सुनिश्चित किया गया था. खास बात यह है कि यह योजना किसी भी फाइनेंस या लोन व्यवस्था से स्वतंत्र है, जिससे ग्राहक वाहन की खरीद के तरीके की परवाह किए बिना इसका लाभ उठा सकते हैं.

इस बायबैक योजना के बारे में बात करते हुए, जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया के एमडी अनुराग मेहरोत्रा ​​ने कहा, “एक ग्राहक-केंद्रित ब्रांड के रूप में, एमजी ने हमेशा BaaS (बैटरी-एज़-ए-सर्विस) जैसी पहल और ईवी बैटरी पर आजीवन वारंटी जैसी पहल शुरू की हैं, जो ईवी स्वामित्व को एक सुखद आवागमन अनुभव बनाती हैं. ईवी खरीदने पर विचार कर रहे कई ग्राहकों के लिए रीसेल कीमत एक महत्वपूर्ण कारण रहा है.”

उन्होंने आगे कहा, "लॉकटन इंडिया इंश्योरेंस ब्रोकिंग एंड एडवाइजरी लिमिटेड और ज़ुनो जनरल इंश्योरेंस की साझेदारी में शुरू किए गए हमारे इंडस्ट्री-फर्स्ट एमजी वैल्यू प्रॉमिस प्रोग्राम (आश्वासित बायबैक) के साथ, हम एमजी ईवी मालिकों को पूर्ण मानसिक शांति देना चाहते हैं, क्योंकि अब हम एक सुनिश्चित रीसेल वैल्यू देते हैं, जिसमें ग्राहक 3 से 5 वर्षों तक की अवधि चुन सकते हैं. हमारा मानना ​​है कि यह पहल खरीदारों की एक बड़ी चिंता को दूर करके और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में मजबूत विश्वास का निर्माण करके भारत के ईवी बाजार के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी."

यह कार्यक्रम एमजी जेडएस ईवी के व्यावसायिक खरीदारों पर भी लागू होता है, जिसमें तीन साल तक पुरानी या प्रति वर्ष 60,000 किमी तक चली गाड़ियाँ शामिल हैं. चुनी गई अवधि समाप्त होने पर, ग्राहक वाहन को अपने पास रखने, वापस करने या किसी अन्य एमजी मॉडल में अपग्रेड करने का निर्णय ले सकते हैं.