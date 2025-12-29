पत्रिकायूज़्ड कार्स
जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया ने एश्योर बायबैक वारंटी प्लान को 5 साल तक बढ़ाया

एमजी ने अपने इलेक्ट्रिक वाहन बायबैक कार्यक्रम का विस्तार किया है, जो कमर्शियल एमजी जेडएस ईवी मालिकों के लिए भी उपलब्ध है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

2 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित दिसंबर 29, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • गारंटेड बायबैक अवधि 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष तक कर दी गई है
  • 3, 4 या 5 वर्ष की स्वामित्व अवधि पर गारंटेड रीसेल वैल्यू की पेशकश की जा रही है
  • यह कार्यक्रम लोन या फाइनेंस योजनाओं से स्वतंत्र रूप से लागू होता है

जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया ने अपने इलेक्ट्रिक वाहन ग्राहकों के लिए लंबे समय में स्वामित्व को आसान बनाने और इलेक्ट्रिक वाहन खरीदारों की रीसेल संबंधी चिंताओं को दूर करने के उद्देश्य से एक नए बायबैक कार्यक्रम की घोषणा की है. इस पहल के तहत, एमजी अपने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सुनिश्चित बायबैक कवरेज को मौजूदा तीन साल की अवधि से बढ़ाकर पांच साल तक कर रही है, जिससे ग्राहकों को चयनित अवधि के अंत में गारंटेंड रीसेल वैल्यू मिलेगी.

MG Windsor PRO 14

इस कार्यक्रम के तहत, एमजी ईवी के मालिक अपनी चुनी हुई योजना के अनुसार, तीन, चार या पांच साल के स्वामित्व के बाद सुनिश्चित रीसेल वैल्यू का विकल्प चुन सकते हैं. यह एमजी की पिछली बायबैक योजना के बाद आया है, जिसमें तीन साल बाद वाहन की वैल्यू का 60% तक सुनिश्चित किया गया था. खास बात यह है कि यह योजना किसी भी फाइनेंस या लोन व्यवस्था से स्वतंत्र है, जिससे ग्राहक वाहन की खरीद के तरीके की परवाह किए बिना इसका लाभ उठा सकते हैं.

 

यह भी पढ़ें: एमजी मोटर्स इंडिया ने M9 लग्जरी इलेक्ट्रिक एमपीवी की प्री-बुकिंग रु.51,000 में शुरू की

 

इस बायबैक योजना के बारे में बात करते हुए, जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया के एमडी अनुराग मेहरोत्रा ​​ने कहा, “एक ग्राहक-केंद्रित ब्रांड के रूप में, एमजी ने हमेशा BaaS (बैटरी-एज़-ए-सर्विस) जैसी पहल और ईवी बैटरी पर आजीवन वारंटी जैसी पहल शुरू की हैं, जो ईवी स्वामित्व को एक सुखद आवागमन अनुभव बनाती हैं. ईवी खरीदने पर विचार कर रहे कई ग्राहकों के लिए रीसेल कीमत एक महत्वपूर्ण कारण रहा है.”

 

उन्होंने आगे कहा, "लॉकटन इंडिया इंश्योरेंस ब्रोकिंग एंड एडवाइजरी लिमिटेड और ज़ुनो जनरल इंश्योरेंस की साझेदारी में शुरू किए गए हमारे इंडस्ट्री-फर्स्ट एमजी वैल्यू प्रॉमिस प्रोग्राम (आश्वासित बायबैक) के साथ, हम एमजी ईवी मालिकों को पूर्ण मानसिक शांति देना चाहते हैं, क्योंकि अब हम एक सुनिश्चित रीसेल वैल्यू देते हैं, जिसमें ग्राहक 3 से 5 वर्षों तक की अवधि चुन सकते हैं. हमारा मानना ​​है कि यह पहल खरीदारों की एक बड़ी चिंता को दूर करके और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में मजबूत विश्वास का निर्माण करके भारत के ईवी बाजार के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी."

2024 MG ZS EV 5

यह कार्यक्रम एमजी जेडएस ईवी के व्यावसायिक खरीदारों पर भी लागू होता है, जिसमें तीन साल तक पुरानी या प्रति वर्ष 60,000 किमी तक चली गाड़ियाँ शामिल हैं. चुनी गई अवधि समाप्त होने पर, ग्राहक वाहन को अपने पास रखने, वापस करने या किसी अन्य एमजी मॉडल में अपग्रेड करने का निर्णय ले सकते हैं.

Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

  • निसान की सबकॉम्पैक्ट एमपीवी रेनॉ ट्राइबर के साथ अपने आधारभूत ढांचे को साझा करेगी.
    जनवरी 2026 में लॉन्च होने से पहले निसान Gravite एमपीवी एक बार फिर टैस्टिंग के दौरान दिखी
  • जगुआर एफ-पेस ब्रांड की पेट्रोल-डीज़ल इंजन वाली कारों की सीरीज़ का अंत है, क्योंकि इसका अंतिम मॉडल प्रोडक्शन लाइन से बनकर आ रहा है.
    जगुआर F-Pace का सफर खत्म, आख़िरी कार असेंबली लाइन से आई बाहर
  • नई टाटा हैरियर और सफारी पेट्रोल में नया 1.5-लीटर टीजीडीआई हाइपरियन इंजन दिया गया है, लेकिन क्या यह डीजल वैरिएंट का दूसरा ताकतवर विकल्प है?
    2026 टाटा हैरियर और सफारी 1.5 लीटर पेट्रोल एसयूवी का रिव्यू, नए इंजन के साथ ताज़ा जोश
  • छह एयरबैग वाले मॉडल को बड़ों के लिए 3-स्टार और बच्चों के लिए 2-स्टार सुरक्षा रेटिंग मिली; डुअल एयरबैग वाले मॉडल को 2-स्टार रेटिंग दी गई है.
    मारुति सुजुकी सिलेरियो को ग्लोबल एनकैप क्रैश टैस्ट में मिली 3-स्टार की सुरक्षा रेटिंग
  • बहुप्रतीक्षित हैरियर और सफारी के पेट्रोल वैरिएंट में सिएरा के 1.5 टर्बो-पेट्रोल इंजन का अधिक शक्तिशाली बनाकर लगाया गया है.
    टाटा हैरियर और सफारी के पेट्रोल वैरिएंट की जानकारी आई सामने, मिलेगा सबसे महंगा अल्ट्रा ट्रिम
