JSW MG मोटर इंडिया ने वित्त वर्ष 2025 में 46,735 विंडसर इलेक्ट्रिक कारें बेची, इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में हुई 111% की वृद्धि

कार निर्माता कंपनी ने वर्ष 2025 को 19% की पूरी वृद्धि के साथ समाप्त किया, जबकि वर्ष 2024 की तुलना में इसकी इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) की बिक्री में 111% की वृद्धि हुई.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित जनवरी 5, 2026

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • एमजी विंडसर ईवी की 2025 की चौथी तिमाही में बिक्री में 2024 की चौथी तिमाही की तुलना में 20% की वृद्धि दर्ज की गई
  • नवंबर 2025 में लॉन्च होने के 400 दिनों के भीतर ही 50,000 बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया गया
  • विंडसर ईवी को भारत में अक्टूबर 2024 में लॉन्च किया गया था

जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया ने वर्ष 2025 के दौरान भारतीय बाजार में विंडसर ईवी की 46,735 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की है, जिससे यह देश में सबसे अधिक बिकने वाले इलेक्ट्रिक कारों में से एक बन गई है. कार निर्माता ने वर्ष 2025 में कुल मिलाकर 19% की वृद्धि दर्ज की, जबकि इसकी ईवी बिक्री वर्ष 2024 की तुलना में 111% बढ़ी. एमजी ने यह भी बताया कि वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में विंडसर ईवी की बिक्री पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 20% से अधिक रही.

 

यह भी पढ़ें: जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया ने एश्योर बायबैक वारंटी प्लान को 5 साल तक बढ़ाया

MG Windsor web 3

नवंबर 2025 में, एमजी ने घोषणा की कि विंडसर ईवी की कुल बिक्री 50,000 यूनिट का आंकड़ा पार कर चुकी है. यह उपलब्धि एक साल से थोड़े ही अधिक समय में हासिल की गई, लॉन्च होने के 400 दिनों के भीतर ही इस मॉडल ने यह आंकड़ा प्राप्त कर लिया. भारत में विंडसर ईवी के लिए यह पहली बड़ी बिक्री उपलब्धि थी.

MG Windsor PRO 30

विंडसर ईवी ने अक्टूबर 2024 में लॉन्च होने के बाद से ही सबका ध्यान आकर्षित किया है. इसकी लोकप्रियता में योगदान देने वाले कारकों में से एक एमजी का बैटरी-एज़-अ-सर्विस (BaaS) कार्यक्रम है, जो खरीदारों को बैटरी सब्सक्रिप्शन का विकल्प चुनकर शुरुआती खरीद मूल्य को कम करने की सुविधा देता है. लॉन्च के बाद से, विंडसर एमजी की मासिक ईवी बिक्री में एक महत्वपूर्ण हिस्सा रखती है.

MG Windsor PRO 33

मई 2025 में, एमजी ने विंडसर लाइनअप का विस्तार करते हुए विंडसर प्रो नाम का एक नया सबसे महंगा वैरिएंट पेश किया. प्रो वैरिएंट में स्टैंडर्ड 38 किलोवाट-घंटे की बैटरी की जगह 52.9 किलोवाट-घंटे की बड़ी बैटरी दी गई है, जिससे इसकी दावा की गई रेंज स्टैंडर्ड मॉडल के 331 किलोमीटर की तुलना में बढ़कर 449 किलोमीटर हो गई है.

 

बाद में, अक्टूबर 2025 में, एमजी ने कार की बिक्री के पहले वर्ष का जश्न मनाने के लिए मॉडल का पहला स्पेशल एडिशन, विंडसर इंस्पायर एडिशन लॉन्च किया. केवल 300 यूनिट तक सीमित इस एडिशन में बाहरी हिस्से में काले रंग के एलिमेंट्स और कैबिन के अंदर लाल रंग के एक्सेंट जैसे कॉस्मेटिक अपडेट शामिल थे. इसकी कीमत रु.16.65 लाख थी, जबकि BaaS प्लान चुनने वाले ग्राहक इसे रु.9.99 लाख में खरीद सकते थे.

# JSW MG Motor India# JSW Group# MG Motor India# MG Windsor EV Sales# MG Windsor EV# Windsor EV# Windsor EV Sales# MG Cars# MG Cars in India# Electric vehicles# Cars# Electric Cars# Latest News# Auto Industry# Cars# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

