मारुति सुजुकी ने फ्यूल गेज में खराबी के चलते ग्रांड विटारा की 30,000 से अधिक कारों के लिए जारी किया रिकॉल
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित नवंबर 17, 2025
हाइलाइट्स
- 39,506 कारें रिकॉल से प्रभावित
- फ्यूल गेज गलत फ्यूल लेवल दिखा सकता है
- इस पुर्जे का निरीक्षण किया जाएगा और उसे निःशुल्क बदला जाएगा
मारुति सुजुकी ने दिसंबर 2024 और अप्रैल 2025 के बीच बनी ग्रांड विटारा की 39,000 से ज़्यादा यूनिट्स को वापस मंगाने का आदेश जारी किया है. कार निर्माता का कहना है कि प्रभावित वाहनों में फ्यूल लेवल इंडिकेटर और चेतावनी लाइट में गड़बड़ी होने का संदेह है. कुल 39,506 यूनिट्स प्रभावित हुई हैं.
यह भी पढ़ें: मारुति सुजुकी विक्टोरिस के माइलेज के आंकड़े आए सामने
मारुति का कहना है कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में फ्यूल लेवल सूचक में खराबी के कारण वाहन चालक को फ्यूल का गलत लेवल दिख सकता है. हालाँकि इस खराबी का सुरक्षा पर कोई बड़ा असर होने की संभावना नहीं है, लेकिन इससे वाहनों में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में दर्शाए गए स्तर से कम ईंधन होने की स्थिति पैदा हो सकती है.
मारुति का कहना है कि उसके डीलर और सर्विस सेंटर, रिकॉल से प्रभावित एसयूवी के सभी मालिकों से संपर्क करेंगे और उन्हें निःशुल्क पार्ट्स निरीक्षण और बदलाव करेंगे.
मारुति सुजुकी ने 2022 में भारत में ग्रांड विटारा नाम को एक बिल्कुल नई कॉम्पैक्ट एसयूवी के रूप में फिर से पेश किया, जिसने कंपनी के लाइन-अप में एस-क्रॉस की जगह ली और प्रतिष्ठित ह्यून्दे क्रेटा को कड़ी टक्कर दी. ग्रांड विटारा मारुति सुजुकी-टोयोटा साझेदारी के तहत विकसित पहला मॉडल भी था, और इस एसयूवी को टोयोटा से एक सहयोगी मॉडल - अर्बन क्रूजर हायराइराइडर भी मिला.
ग्रांड विटारा कई पावरट्रेन विकल्पों के साथ उपलब्ध है – एक 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड (NA) पेट्रोल इंजन जिसमें मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स विकल्प हैं, और एक 1.5-लीटर पेट्रोल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन जो मानक रूप से CVT गियरबॉक्स के साथ आता है. NA पेट्रोल इंजन के कई वेरिएंट में फ़ैक्टरी CNG किट और सबसे महंगे वैरिएंट में वैकल्पिक ऑल-व्हील ड्राइव का विकल्प भी मिलता है.
ग्रांड विटारा भारतीय बाजार में काफी सफल रही है और इस वर्ष की शुरुआत में इसकी बिक्री 3 लाख यूनिट्स को पार कर गई.
पुरानी कारों पर शानदार डीलसभी यूज़्ड कार देखें
लोकप्रिय मारुति सुजुकी मॉडल्स
- मारुति सुजुकी फ्रोंक्सएक्स-शोरूम कीमत₹ 6.85 - 11.98 लाख
- मारुति सुजुकी अर्टिगाएक्स-शोरूम कीमत₹ 9.65 - 14.71 लाख
- मारुति सुजुकी इकोएक्स-शोरूम कीमत₹ 5.21 - 6.36 लाख
- मारुति सुजुकी अल्टो के10एक्स-शोरूम कीमत₹ 3.7 - 5.45 लाख
- मारुति सुजुकी स्विफ्टएक्स-शोरूम कीमत₹ 5.79 - 8.65 लाख
- मारुति सुजुकी वैगन आरएक्स-शोरूम कीमत₹ 5.16 - 7.94 लाख
- मारुति सुजुकी इनविक्टोएक्स-शोरूम कीमत₹ 24.97 - 28.61 लाख
- मारुति सुजुकी रों-प्रेस्सोएक्स-शोरूम कीमत₹ 3.5 - 5.25 लाख
- मारुति सुजुकी इग्निसएक्स-शोरूम कीमत₹ 5.02 - 7.55 लाख
- मारुति सुजुकी जिम्नीएक्स-शोरूम कीमत₹ 12.32 - 14.45 लाख
- मारुति सुजुकी एक्सएल6एक्स-शोरूम कीमत₹ 11.52 - 14.48 लाख
- मारुति सुजुकी सेलेरियोएक्स-शोरूम कीमत₹ 4.7 - 6.73 लाख
- मारुति सुजुकी बलेनोएक्स-शोरूम कीमत₹ 5.99 - 9.1 लाख
- मारुति सुजुकी सियाज़एक्स-शोरूम कीमत₹ 9.09 - 11.89 लाख
- मारुति सुजुकी ग्रैंड विटाराएक्स-शोरूम कीमत₹ 11.03 - 19.66 लाख
- मारुति सुजुकी ब्रेज़ाएक्स-शोरूम कीमत₹ 8.26 - 13.01 लाख
- मारुति सुजुकी विक्टोरिसएक्स-शोरूम कीमत₹ 10.5 - 19.99 लाख
- मारुति सुजुकी 2025 न्यू डिजायरएक्स-शोरूम कीमत₹ 6.21 - 9.31 लाख
अपकमिंग कार्स
- एमजी 7एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 24 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 18, 2025
- किया ईवी4एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 15 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 18, 2025
- एमजी एचएस पीएचईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 23 - 28 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 20, 2025
- फॉक्सवैगन तेराएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 40 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 20, 2025
- निसान छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 18 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 25, 2025
- टाटा सिएराएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 25, 2025
- टाटा सिएरा ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 25, 2025
- मर्सिडीज़-बेंज़ जीएलसी EVएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 70 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 26, 2025
- महिंद्रा क्सइवी नाइनएसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 35 - 40 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 27, 2025
- मारुति सुजुकी ई-विटाराएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 2, 2025
अपकमिंग बाइक्स
- यामाहा एनएमएक्स 155एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.6 - 1.7 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 22, 2025
- टीवीएस टसेपेल्लिनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2 - 3.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 29, 2025
- यामाहा YZF MT-07एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8.5 - 10 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 30, 2025
- बेनेली 752 एसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 6 - 7 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 15, 2025
- यामाहा YZF R7एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9.5 - 11 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 15, 2025
- ट्रायंफ Tiger Sport 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11.5 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 15, 2025
- बीएमडब्ल्यू F 450 GSएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.1 - 4.4 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 31, 2025
- ज़ीनो Emara ADVएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.1 - 1.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 30, 2026
- यामाहा YZF R9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12.2 - 13.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 15, 2026
- हीरो Xpulse 421एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.9 - 4 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 21, 2026
और ज्यादा खोजें
लेटेस्ट News
रिलेटेड आर्टिकल्स