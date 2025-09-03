मारुति सुजुकी विक्टोरिस के माइलेज के आंकड़े आए सामने
द्वारा ऋषभ परमार
2 मिनट पढ़े
प्रकाशित सितंबर 3, 2025
हाइलाइट्स
- लॉन्च के समय CNG के अलावा दो पावरट्रेन उपलब्ध होंगे
- सबसे महंगे वैरिएंट में AWD भी उपलब्ध होगा
- नए 'मिस्टिक ग्रीन' और 'इटर्नल ब्लू' सहित 10 (3 डुअल टोन और 7 मोनोटोन) रंग विकल्पों में उपलब्ध है
मारुति सुजुकी ने अपनी लाइन-अप में एक बिल्कुल नया मॉडल विक्टोरिस पेश किया है. ग्रांड विटारा की एक सहयोगी, विक्टोरिस को त्योहारी सीज़न से पहले लॉन्च किया जाएगा और इसे एरिना शोरूम्स के ज़रिए बेचा जाएगा. अपने समकक्षों के समान पावरट्रेन के साथ, यहाँ पावरट्रेन और माइलेज की जानकारी दी गई है जो आपको जाननी चाहिए.
विक्टोरिस में 1.5-लीटर K-सीरीज़ डुअल जेट डुअल VVT पेट्रोल इंजन लगा है. यह 6000rpm पर 102bhp और 4300rpm पर 139Nm टॉर्क बनाता है. यह 5-स्पीड मैनुअल या 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक में उपलब्ध है. पहले कॉन्फ़िगरेशन में, इसका दावा किया गया माइलेज 21.18 किमी/लीटर है, जबकि दूसरे कॉन्फ़िगरेशन में 21.06 किमी/लीटर की रेंज है. यह इंजन मारुति के ऑल-ग्रिप AWD सेटअप के साथ भी उपलब्ध है, जिसमें ऑटोमैटिक गियरबॉक्स ही एकमात्र विकल्प है. इस स्पेसिफिकेशन में, दावा किया गया माइलेज 19.07 किमी/लीटर है.
|पावरट्रेन
|सत्यापित माइलेज के आंकड़े
|5-स्पीड मैनुअल
|21.18 किमी/प्रतिलीटर
|6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर
|21.06किमी/प्रतिलीटर
|ऑलl-ग्रिप ऑल व्हील ड्राइव ऑटोमेटिक
|19.07किमी/प्रतिलीटर
|एस-सीएनजी मैनुअल
|27.02किमी/प्रतिकिलोग्राम
|पावरट्रेन
|सत्यापित माइलेज के आंकड़े
|eCVT
|28.65किमी/प्रतिलीटर
सीएनजी वैरिएंट की बात करें तो, इसी इंजन की ताकत लगभग 87 बीएचपी कम है, लेकिन माइलेज 27.02 किमी/किग्रा बताया गया है. यह केवल मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ही उपलब्ध है, लेकिन एस-सीएनजी के साथ भी आता है, जहाँ 55-लीटर का सीएनजी टैंक बूट के नीचे छिपा होता है, जिससे सामान रखने की ज़्यादा जगह मिलती है.
यह भी पढ़ें: नई मारुति सुजुकी विक्टोरिस को भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में मिली 5 स्टार की सुरक्षा रेटिंग
और अंत में, टोयोटा से लिया गया एक स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड मॉडल है, जो 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर के साथ आता है. यह पेट्रोल इंजन 5500 आरपीएम पर 92 बीएचपी से ज़्यादा और 3800 से 4800 आरपीएम के बीच 122 एनएम टॉर्क बनाता है. इसका एकमात्र गियरबॉक्स eCVT है, और इसका दावा किया गया माइलेज 28.65 किमी/लीटर है.
मारुति सुजुकी ग्रांड विटारा और टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर के समान आर्किटेक्चर पर आधारित, नई विक्टोरिस अन्य सी-एसयूवी के साथ प्रतिस्पर्धा करेगी, जिसमें सेगमेंट लीडर ह्यून्दे क्रेटा और किआ सेल्टॉस के अलावा फोक्सवैगन टाइगुन, स्कोडा कुशक, एमजी एस्टोर और होंडा एलिवेट शामिल हैं.
पुरानी कारों पर शानदार डीलसभी यूज़्ड कार देखें
लोकप्रिय मारुति सुजुकी मॉडल्स
- मारुति सुजुकी फ्रोंक्सएक्स-शोरूम कीमत₹ 7.59 - 13.13 लाख
- मारुति सुजुकी अर्टिगाएक्स-शोरूम कीमत₹ 8.97 - 13.26 लाख
- मारुति सुजुकी इकोएक्स-शोरूम कीमत₹ 5.7 - 6.96 लाख
- मारुति सुजुकी अल्टो के10एक्स-शोरूम कीमत₹ 4.23 - 6.21 लाख
- मारुति सुजुकी स्विफ्टएक्स-शोरूम कीमत₹ 6.49 - 9.65 लाख
- मारुति सुजुकी वैगन आरएक्स-शोरूम कीमत₹ 5.65 - 7.5 लाख
- मारुति सुजुकी इनविक्टोएक्स-शोरूम कीमत₹ 25.51 - 29.22 लाख
- मारुति सुजुकी रों-प्रेस्सोएक्स-शोरूम कीमत₹ 4.27 - 6.12 लाख
- मारुति सुजुकी इग्निसएक्स-शोरूम कीमत₹ 5.49 - 8.12 लाख
- मारुति सुजुकी जिम्नीएक्स-शोरूम कीमत₹ 12.76 - 14.81 लाख
- मारुति सुजुकी एक्सएल6एक्स-शोरूम कीमत₹ 11.94 - 14.84 लाख
- मारुति सुजुकी सेलेरियोएक्स-शोरूम कीमत₹ 5.64 - 7.37 लाख
- मारुति सुजुकी बलेनोएक्स-शोरूम कीमत₹ 6.7 - 9.92 लाख
- मारुति सुजुकी सियाज़एक्स-शोरूम कीमत₹ 9.42 - 12.31 लाख
- मारुति सुजुकी ग्रैंड विटाराएक्स-शोरूम कीमत₹ 11.42 - 20.52 लाख
- मारुति सुजुकी ब्रेज़ाएक्स-शोरूम कीमत₹ 8.69 - 13.98 लाख
- मारुति सुजुकी 2025 न्यू डिजायरएक्स-शोरूम कीमत₹ 6.79 - 10.19 लाख
अपकमिंग कार्स
- मारुति सुजुकी विक्टोरिसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 13 - 22 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 3, 2025
- मारुति सुजुकी ई-विटाराएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 3, 2025
- मर्सिडीज़-बेंज़ जीएलसी EVएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 70 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 7, 2025
- सिट्रॉन बेसाल्ट Xएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 19 - 24 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 9, 2025
- ऑडी क्यू ई-ट्रॉनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 65 - 75 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 9, 2025
- विनफ़ास्ट वीएफ9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 65 - 68 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 18, 2025
- लीपमोटर B10एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 15 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 23, 2025
- ह्युंडई Nexoएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 65 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 24, 2025
- विनफ़ास्ट वीएफ6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 24 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 24, 2025
- स्कोडा एन्याकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 55 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 25, 2025
अपकमिंग बाइक्स
- टीवीएस Ntorq 150एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.2 - 1.3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 4, 2025
- बेनेली लिओसीनो 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 8.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 17, 2025
- यामाहा वाईज़ेडएफ आर1एमएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20.5 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 27, 2025
- यामाहा वाईज़ेडएफ-आर1एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20.4 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 27, 2025
- रॉयल एनफील्ड Continental GT 750एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 1, 2025
- ओला इलेक्ट्रिक Gigएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 45,000 - 55,000 एक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 21, 2025
- कावासाकी जेड400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4 - 5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 22, 2025
- होंडा सीआरएफ300एलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 23, 2025
- ट्रायंफ Tiger Sport 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11.5 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 31, 2025
- बेनेली 752 एसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 6 - 7 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 1, 2025
और ज्यादा खोजें
लेटेस्ट News
रिलेटेड आर्टिकल्स