मारुति सुजुकी विक्टोरिस के माइलेज के आंकड़े आए सामने

एरिना लाइन-अप में शामिल होकर, मारुति सुज़ुकी विक्टोरिस इस त्योहारी सीज़न में ग्राहकों के लिए सबसे नई एसयूवी कार है. पेश है क्रेटा की इस प्रतिद्वंदी कार का दावा किया गया माइलेज के आंकड़े.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

2 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित सितंबर 3, 2025

Story

हाइलाइट्स

  • लॉन्च के समय CNG के अलावा दो पावरट्रेन उपलब्ध होंगे
  • सबसे महंगे वैरिएंट में AWD भी उपलब्ध होगा
  • नए 'मिस्टिक ग्रीन' और 'इटर्नल ब्लू' सहित 10 (3 डुअल टोन और 7 मोनोटोन) रंग विकल्पों में उपलब्ध है

मारुति सुजुकी ने अपनी लाइन-अप में एक बिल्कुल नया मॉडल विक्टोरिस पेश किया है. ग्रांड विटारा की एक सहयोगी, विक्टोरिस को त्योहारी सीज़न से पहले लॉन्च किया जाएगा और इसे एरिना शोरूम्स के ज़रिए बेचा जाएगा. अपने समकक्षों के समान पावरट्रेन के साथ, यहाँ पावरट्रेन और माइलेज की जानकारी दी गई है जो आपको जाननी चाहिए.

Maruti Suzuki Victoris 2

विक्टोरिस में 1.5-लीटर K-सीरीज़ डुअल जेट डुअल VVT पेट्रोल इंजन लगा है. यह 6000rpm पर 102bhp और 4300rpm पर 139Nm टॉर्क बनाता है. यह 5-स्पीड मैनुअल या 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक में उपलब्ध है. पहले कॉन्फ़िगरेशन में, इसका दावा किया गया माइलेज 21.18 किमी/लीटर है, जबकि दूसरे कॉन्फ़िगरेशन में 21.06 किमी/लीटर की रेंज है. यह इंजन मारुति के ऑल-ग्रिप AWD सेटअप के साथ भी उपलब्ध है, जिसमें ऑटोमैटिक गियरबॉक्स ही एकमात्र विकल्प है. इस स्पेसिफिकेशन में, दावा किया गया माइलेज 19.07 किमी/लीटर है.

पावरट्रेनसत्यापित माइलेज के आंकड़े
5-स्पीड मैनुअल21.18 किमी/प्रतिलीटर
6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर21.06किमी/प्रतिलीटर
ऑलl-ग्रिप ऑल व्हील ड्राइव ऑटोमेटिक19.07किमी/प्रतिलीटर
एस-सीएनजी मैनुअल27.02किमी/प्रतिकिलोग्राम
पावरट्रेनसत्यापित माइलेज के आंकड़े
eCVT28.65किमी/प्रतिलीटर


सीएनजी वैरिएंट की बात करें तो, इसी इंजन की ताकत लगभग 87 बीएचपी कम है, लेकिन माइलेज 27.02 किमी/किग्रा बताया गया है. यह केवल मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ही उपलब्ध है, लेकिन एस-सीएनजी के साथ भी आता है, जहाँ 55-लीटर का सीएनजी टैंक बूट के नीचे छिपा होता है, जिससे सामान रखने की ज़्यादा जगह मिलती है.

 

यह भी पढ़ें: नई मारुति सुजुकी विक्टोरिस को भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में मिली 5 स्टार की सुरक्षा रेटिंग

 

और अंत में, टोयोटा से लिया गया एक स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड मॉडल है, जो 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर के साथ आता है. यह पेट्रोल इंजन 5500 आरपीएम पर 92 बीएचपी से ज़्यादा और 3800 से 4800 आरपीएम के बीच 122 एनएम टॉर्क बनाता है. इसका एकमात्र गियरबॉक्स eCVT है, और इसका दावा किया गया माइलेज 28.65 किमी/लीटर है.

maruti suzuki victoris suv unveiled 5 star bharat ncap rating l2 adas carandbike 2

मारुति सुजुकी ग्रांड विटारा और टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर के समान आर्किटेक्चर पर आधारित, नई विक्टोरिस अन्य सी-एसयूवी के साथ प्रतिस्पर्धा करेगी, जिसमें सेगमेंट लीडर ह्यून्दे क्रेटा और किआ सेल्टॉस के अलावा फोक्सवैगन टाइगुन, स्कोडा कुशक, एमजी एस्टोर और होंडा एलिवेट शामिल हैं.

# maruti india# maruti suzuki india# maruti suzuki victoris# maruti suzuki victoris launch# victoris# maruti suzuki mileage# maruti suzuki fuel mileage# maruti suzuki fuel mileage revealed# maruti suzuki cars
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

मारुति सुजुकी विक्टोरिस

मारुति सुजुकी विक्टोरिस

एक्सपेक्टेड प्राइस : ₹ 13 - 22 लाख

एक्सपेक्टेड लॉन्च : Sep 3, 2025

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • एडल्ट यात्री सुरक्षा स्कोर 32 में से 31.66 रहा, जबकि बाल यात्री सुरक्षा स्कोर 49 में से 43 रहा - दोनों ही मारुति सुजुकी मॉडल के लिए अब तक का सर्वोच्च स्कोर है.
    नई मारुति सुजुकी विक्टोरिस को भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में मिली 5 स्टार की सुरक्षा रेटिंग
  • ह्यून्दे क्रेटा के प्रतिद्वंदी के रूप में डिजाइन की गई विक्टोरिस को मारुति की एरिना रिटेल सीरीज़ के माध्यम से बेचा जाएगा. यह ग्रांड विटारा के समान आर्किटेक्चर पर आधारित है.
    मारुति सुजुकी विक्टोरिस एसयूवी से उठा पर्दा, L2 ADAS के साथ भारत एनकैप से मिली है 5-स्टार सुरक्षा रेटिंग
  • सिकुड़ते सेगमेंट के बावजूद, VW ने इस वर्ष अब तक 2024 की इसी अवधि की तुलना में अधिक बिक्री की है.
    फोक्सवैगन वर्टुस 2025 के पहले 7 महीनों में सबसे ज़्यादा बिकने वाली कॉम्पैक्ट सेडान बनी
  • होंडा कार्स इंडिया ने एलिवेट को नए कैबिन, स्टाइलिंग बदलाव और त्योहारी सीजन के लिए नए फीचर्स के साथ अपडेट किया है ताकि इसे प्रासंगिक और नया बनाए रखा जा सके.
    होंडा एलिवेट को त्योहारी सीज़न के लिए बाहरी और कैबिन बदलाव मिले
  • BYD ने 2021 में e6 इलेक्ट्रिक MPV के साथ भारत में यात्री कार की बिक्री शुरू की.
    BYD इंडिया ने पार किया 10,000 वाहनों की बिक्री का आंकड़ा
