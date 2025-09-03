मारुति सुजुकी विक्टोरिस के माइलेज के आंकड़े आए सामने

मारुति सुजुकी ने अपनी लाइन-अप में एक बिल्कुल नया मॉडल विक्टोरिस पेश किया है. ग्रांड विटारा की एक सहयोगी, विक्टोरिस को त्योहारी सीज़न से पहले लॉन्च किया जाएगा और इसे एरिना शोरूम्स के ज़रिए बेचा जाएगा. अपने समकक्षों के समान पावरट्रेन के साथ, यहाँ पावरट्रेन और माइलेज की जानकारी दी गई है जो आपको जाननी चाहिए.

विक्टोरिस में 1.5-लीटर K-सीरीज़ डुअल जेट डुअल VVT पेट्रोल इंजन लगा है. यह 6000rpm पर 102bhp और 4300rpm पर 139Nm टॉर्क बनाता है. यह 5-स्पीड मैनुअल या 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक में उपलब्ध है. पहले कॉन्फ़िगरेशन में, इसका दावा किया गया माइलेज 21.18 किमी/लीटर है, जबकि दूसरे कॉन्फ़िगरेशन में 21.06 किमी/लीटर की रेंज है. यह इंजन मारुति के ऑल-ग्रिप AWD सेटअप के साथ भी उपलब्ध है, जिसमें ऑटोमैटिक गियरबॉक्स ही एकमात्र विकल्प है. इस स्पेसिफिकेशन में, दावा किया गया माइलेज 19.07 किमी/लीटर है.

पावरट्रेन सत्यापित माइलेज के आंकड़े 5-स्पीड मैनुअल 21.18 किमी/प्रतिलीटर 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर 21.06किमी/प्रतिलीटर ऑलl-ग्रिप ऑल व्हील ड्राइव ऑटोमेटिक 19.07किमी/प्रतिलीटर एस-सीएनजी मैनुअल 27.02किमी/प्रतिकिलोग्राम

पावरट्रेन सत्यापित माइलेज के आंकड़े eCVT 28.65किमी/प्रतिलीटर



सीएनजी वैरिएंट की बात करें तो, इसी इंजन की ताकत लगभग 87 बीएचपी कम है, लेकिन माइलेज 27.02 किमी/किग्रा बताया गया है. यह केवल मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ही उपलब्ध है, लेकिन एस-सीएनजी के साथ भी आता है, जहाँ 55-लीटर का सीएनजी टैंक बूट के नीचे छिपा होता है, जिससे सामान रखने की ज़्यादा जगह मिलती है.

यह भी पढ़ें: नई मारुति सुजुकी विक्टोरिस को भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में मिली 5 स्टार की सुरक्षा रेटिंग

और अंत में, टोयोटा से लिया गया एक स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड मॉडल है, जो 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर के साथ आता है. यह पेट्रोल इंजन 5500 आरपीएम पर 92 बीएचपी से ज़्यादा और 3800 से 4800 आरपीएम के बीच 122 एनएम टॉर्क बनाता है. इसका एकमात्र गियरबॉक्स eCVT है, और इसका दावा किया गया माइलेज 28.65 किमी/लीटर है.

मारुति सुजुकी ग्रांड विटारा और टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर के समान आर्किटेक्चर पर आधारित, नई विक्टोरिस अन्य सी-एसयूवी के साथ प्रतिस्पर्धा करेगी, जिसमें सेगमेंट लीडर ह्यून्दे क्रेटा और किआ सेल्टॉस के अलावा फोक्सवैगन टाइगुन, स्कोडा कुशक, एमजी एस्टोर और होंडा एलिवेट शामिल हैं.