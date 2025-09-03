नई मारुति सुजुकी विक्टोरिस को भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में मिली 5 स्टार की सुरक्षा रेटिंग

मारुति सुजुकी विक्टोरिस, इंडो-जापानी कार निर्माता की बिल्कुल नई कॉम्पैक्ट एसयूवी है, और इसे शुरू से ही 5-स्टार सुरक्षा रेटिंग मिली है. जी हाँ, इस नई एसयूवी को आज भारत में पेश किया गया है और इसका आधिकारिक लॉन्च इसी महीने के अंत में होने वाला है. हालाँकि अभी कीमतों की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन मारुति सुजुकी ने खुलासा किया है कि नई विक्टोरिस ने भारत एनकैप (न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम) द्वारा किए गए क्रैश टेस्ट में सबसे ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं.

नई मारुति सुजुकी विक्टोरिस को एडल्ट और बाल सुरक्षा, दोनों के लिए 5-स्टार रेटिंग मिली है. कार का एडल्ट सुरक्षा स्कोर 32 में से 31.66 रहा, जबकि बच्चों की सुरक्षा स्कोर 49 में से 43 रहा, दोनों ही मारुति सुजुकी मॉडल के लिए अब तक का सर्वोच्च स्कोर है.

एडल्ट यात्री सुरक्षा की जाँच के लिए एसयूवी का फ्रंट ऑफसेट इम्पैक्ट, साइड इम्पैक्ट और साइड पोल इम्पैक्ट टेस्ट किया गया. फ्रंट ऑफसेट टेस्ट में, ड्राइवर की छाती और पैरों को दी गई सुरक्षा पर्याप्त पाई गई, जबकि बाकी सुरक्षा अच्छी पाई गई. आगे बैठे यात्री के लिए भी यही रेटिंग पूरी तरह से अच्छी पाई गई. साइड इम्पैक्ट और साइड पोल इम्पैक्ट टैस्ट में भी इसी तरह की अच्छी रेटिंग मिली.

अब, जबकि सुरक्षा नियामक ने स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और पेट्रोल ऑटोमैटिक, दोनों के केवल उच्च-स्तरीय ZXI+ और ZXI+(O) वैरिएंट का ही टैस्ट किया है, भारत NCAP रिपोर्ट कहती है कि यह सुरक्षा रेटिंग सभी वेरिएंट लाइन-अप पर लागू होगी. कारण? उपलब्ध मानक सुरक्षा फीचर्स की सूची. रिपोर्ट के अनुसार, इस एसयूवी में 6 एयरबैग, ABS के साथ EBD और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल मानक रूप से उपलब्ध होंगे. आगे की दो सीटों में प्रीटेंशनर और लोड-लिमिटर के साथ सीटबेल्ट हैं, जबकि पीछे की दो आउटबोर्ड सीटों में ISOFIX एंकरेज है.

मारुति सुजुकी विक्टोरिस में ग्रांड विटारा वाले ही पावरट्रेन विकल्प होंगे, जिनमें 1.5-लीटर पेट्रोल और 1.5-लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन शामिल हैं. पहले वाले में 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, दोनों का विकल्प मिलता है, जबकि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में eCVT ऑटोमैटिक मिलता है. पेट्रोल ऑटोमैटिक में ऑल-व्हील ड्राइव का विकल्प भी मिलता है.