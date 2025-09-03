पत्रिकायूज़्ड कार्स
नई मारुति सुजुकी विक्टोरिस को भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में मिली 5 स्टार की सुरक्षा रेटिंग

एडल्ट यात्री सुरक्षा स्कोर 32 में से 31.66 रहा, जबकि बाल यात्री सुरक्षा स्कोर 49 में से 43 रहा - दोनों ही मारुति सुजुकी मॉडल के लिए अब तक का सर्वोच्च स्कोर है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित सितंबर 3, 2025

Story

हाइलाइट्स

  • मारुति सुजुकी विक्टोरिस को एडल्ट और बच्चों दोनों की सुरक्षा के लिए 5 स्टार मिले हैं
  • नई कॉम्पैक्ट एसयूवी में 6 एयरबैग, ABS, ISOFIX सभी मानक के रूप में उपलब्ध हैं
  • नई विक्टोरिस को सितंबर के अंत में लॉन्च किया जाएगा

मारुति सुजुकी विक्टोरिस, इंडो-जापानी कार निर्माता की बिल्कुल नई कॉम्पैक्ट एसयूवी है, और इसे शुरू से ही 5-स्टार सुरक्षा रेटिंग मिली है. जी हाँ, इस नई एसयूवी को आज भारत में पेश किया गया है और इसका आधिकारिक लॉन्च इसी महीने के अंत में होने वाला है. हालाँकि अभी कीमतों की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन मारुति सुजुकी ने खुलासा किया है कि नई विक्टोरिस ने भारत एनकैप (न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम) द्वारा किए गए क्रैश टेस्ट में सबसे ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं.

 

यह भी पढ़ें: मारुति सुजुकी विक्टोरिस एसयूवी से उठा पर्दा, L2 ADAS के साथ भारत एनकैप से मिली है 5-स्टार सुरक्षा रेटिंग

undefined

नई मारुति सुजुकी विक्टोरिस को एडल्ट और बाल सुरक्षा, दोनों के लिए 5-स्टार रेटिंग मिली है. कार का एडल्ट सुरक्षा स्कोर 32 में से 31.66 रहा, जबकि बच्चों की सुरक्षा स्कोर 49 में से 43 रहा, दोनों ही मारुति सुजुकी मॉडल के लिए अब तक का सर्वोच्च स्कोर है.

Maruti Suzuki Victoris 3

एडल्ट यात्री सुरक्षा स्कोर 31.66 / 32 था, जबकि बच्चों का सुरक्षा स्कोर 43 / 49 था.

 

एडल्ट यात्री सुरक्षा की जाँच के लिए एसयूवी का फ्रंट ऑफसेट इम्पैक्ट, साइड इम्पैक्ट और साइड पोल इम्पैक्ट टेस्ट किया गया. फ्रंट ऑफसेट टेस्ट में, ड्राइवर की छाती और पैरों को दी गई सुरक्षा पर्याप्त पाई गई, जबकि बाकी सुरक्षा अच्छी पाई गई. आगे बैठे यात्री के लिए भी यही रेटिंग पूरी तरह से अच्छी पाई गई. साइड इम्पैक्ट और साइड पोल इम्पैक्ट टैस्ट में भी इसी तरह की अच्छी रेटिंग मिली.

Maruti Suzuki Victoris Crash Report

ड्राइवर की छाती और पैरों को दी गई सुरक्षा को पर्याप्त माना गया, जबकि बाकी को अच्छा माना गया.

 

अब, जबकि सुरक्षा नियामक ने स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और पेट्रोल ऑटोमैटिक, दोनों के केवल उच्च-स्तरीय ZXI+ और ZXI+(O) वैरिएंट का ही टैस्ट किया है, भारत NCAP रिपोर्ट कहती है कि यह सुरक्षा रेटिंग सभी वेरिएंट लाइन-अप पर लागू होगी. कारण? उपलब्ध मानक सुरक्षा फीचर्स की सूची. रिपोर्ट के अनुसार, इस एसयूवी में 6 एयरबैग, ABS के साथ EBD और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल मानक रूप से उपलब्ध होंगे. आगे की दो सीटों में प्रीटेंशनर और लोड-लिमिटर के साथ सीटबेल्ट हैं, जबकि पीछे की दो आउटबोर्ड सीटों में ISOFIX एंकरेज है.

Maruti Suzuki Victoris 2

नई मारुति सुजुकी विक्टोरिस में 6 एयरबैग, ईबीडी के साथ एबीएस और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड तौर पर दिए गए हैं.

 

मारुति सुजुकी विक्टोरिस में ग्रांड विटारा वाले ही पावरट्रेन विकल्प होंगे, जिनमें 1.5-लीटर पेट्रोल और 1.5-लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन शामिल हैं. पहले वाले में 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, दोनों का विकल्प मिलता है, जबकि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में eCVT ऑटोमैटिक मिलता है. पेट्रोल ऑटोमैटिक में ऑल-व्हील ड्राइव का विकल्प भी मिलता है.

# Maruti Suzuki Victoris# Maruti Suzuki Victoris Safety# Maruti Victoris Safety Rating# Maruti Suzuki Victoris Crash Test# Victoris Crash Test# Maruti Suzuki Victoris Bharat NCAP# SUV sales# SUV# Family# Family SUV# Upcoming SUVs# Upcoming SUVs in India# Upcoming Cars# Latest News# Cars# Auto Industry# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

