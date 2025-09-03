मारुति सुजुकी विक्टोरिस एसयूवी से उठा पर्दा, L2 ADAS के साथ भारत एनकैप से मिली है 5-स्टार सुरक्षा रेटिंग

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
मारुति सुजुकी विक्टोरिसमारुति सुजुकी ई-विटारामर्सिडीज़-बेंज़ जीएलसी EVऑडी क्यू ई-ट्रॉन
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
टीवीएसबेनेली लिओसीनो 800यामाहा वाईज़ेडएफ आर1एमयामाहा वाईज़ेडएफ-आर1रॉयल एनफील्ड
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

मारुति सुजुकी विक्टोरिस एसयूवी से उठा पर्दा, L2 ADAS के साथ भारत एनकैप से मिली है 5-स्टार सुरक्षा रेटिंग

ह्यून्दे क्रेटा के प्रतिद्वंदी के रूप में डिजाइन की गई विक्टोरिस को मारुति की एरिना रिटेल सीरीज़ के माध्यम से बेचा जाएगा. यह ग्रांड विटारा के समान आर्किटेक्चर पर आधारित है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

3 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित सितंबर 3, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • मारुति सुजुकी विक्टोरिस, ग्रैंड विटारा पर आधारित नई 4.3 मीटर एसयूवी है
  • पेट्रोल, सीएनजी और ऑटोमैटिक विकल्पों में उपलब्ध होगी
  • मारुति के एरिना नेटवर्क के माध्यम से बेची जाएगी

इस त्योहारी सीज़न में, मारुति सुजुकी साल के अपने सबसे बड़े लॉन्च - विक्टोरिस - पर दांव लगा रही है. 'सेबर' कोडनेम वाली यह एसयूवी ग्रांड विटारा वाले ही प्लेटफॉर्म पर आधारित है, जिसे मारुति के प्रीमियम नेक्सा नेटवर्क के ज़रिए बेचा जाता है. विक्टोरिस को एरिना रिटेल चेन के ज़रिए बेचा जाएगा, जिसकी भारत भर में बड़े स्तर पर पहुँच है.

 

यह भी पढ़ें: मारुति सुजुकी ने यूरोपीय बाजार में ई-विटारा का निर्यात शुरू किया

 

Maruti Suzuki Victoris 1
यह 5 सीटों वाली एसयूवी (ग्रांड विटारा से भी बड़ा बूट स्पेस) अपने समकक्ष जितनी ही बड़ी है, बस यह ऊँचाई में छोटी लगती है. ग्राउंड क्लीयरेंस वही है और इसमें 17 इंच के पहिए लगे हैं. भारत में डिज़ाइन की गई यह एसयूवी मौजूदा ब्रेज़ा और स्विफ्ट मालिकों के लिए एक अपग्रेड मानी जा रही है.

 

विक्टोरिस की ऊँचाई ग्रांड विटारा जितनी नहीं है और यह कम बॉक्सी दिखती है, हालाँकि हमें लगता है कि इस बारे में राय अलग-अलग होगी इसका डिज़ाइन मारुति की दूसरी कारों, जैसे दो साल पहले आई ईविटारा कॉन्सेप्ट, यहाँ तक कि छोटी ब्रेज़ा और लंबी ग्रांड विटारा से प्रेरणा लेने की कोशिश करता है. इसका आगे का हिस्सा फ्लश-फिट हेडलाइट्स और एक मिनिमलिस्ट ग्रिल के साथ ज़्यादा मिनिमलिस्ट है. पीछे का हिस्सा एक बड़ी, गोल हैचबैक और कनेक्टेड टेल लैंप के साथ ज़्यादा आकर्षक दिखता है. साइड से, इस एसयूवी में ऊँची कमर, चौकोर व्हील आर्च और एक ढलानदार छत है. यह थोड़ी उभरी हुई भी दिखती है.

 

विक्टोरिस में ग्रांड विटारा वाले ही इंजन और गियरबॉक्स विकल्प हैं. हुड के नीचे 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन है, जो टोयोटा से उधार लिए गए एक मज़बूत हाइब्रिड सिस्टम या सीएनजी के साथ भी उपलब्ध है, जिसे छह-स्पीड मैनुअल या टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक के साथ जोड़ा गया है. इसमें मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों ही रूपों में ऑल-ग्रिप ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम भी उपलब्ध है. दिलचस्प बात यह है कि मारुति के इंजीनियरों ने एक छिपा हुआ सीएनजी टैंक डिज़ाइन किया है, जिसका मतलब है कि इसमें एक फुल आकार का बूट भी होगा. डेमो यूनिट में हमने स्पेयर टायर या स्पेस सेवर के बजाय पंचर रिपेयर किट को विकल्प के रूप में देखा. इसकी ईंधन दक्षता ग्रांड विटारा के समान होनी चाहिए, जो 13-20 किमी/लीटर की रेंज में है.

 

मारुति की एक और पहली कार, विक्टोरिस में लेवल 2, रडार-आधारित ADAS दिया गया है. अन्य नए फ़ीचर्स में नए इंटरफ़ेस वाला 10.1-इंच पोर्ट्रेट-ओरिएंटेड टचस्क्रीन और एक नया 10.1-इंच ऑल-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले शामिल है जिसे कस्टमाइज़ किया जा सकता है.


विक्टोरिस में आगे की ओर हवादार सीटें, एम्बिएंट लाइटिंग (हालांकि ज़्यादा विस्तृत नहीं), एक हेड-अप डिस्प्ले (बलेनो जैसा) और डॉल्बी के साथ इन्फिनिटी म्यूज़िक सिस्टम जैसे कई फ़ीचर हैं. अन्य फ़ीचर्स में आगे की ओर वायरलेस चार्जिंग शामिल है. विक्टोरिस में आगे और पीछे दो टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट भी हैं. इसमें डायरेक्शनल फ्लैप के साथ पीछे की ओर एसी वेंट भी हैं, लेकिन ब्लोअर कंट्रोल नहीं हैं. एक पैनोरमिक सनरूफ भी उपलब्ध है.

 

सीटें आलीशान और मज़बूत लगती हैं. 3-पॉइंट सीटबेल्ट के साथ एडजस्टेबल हेडरेस्ट सभी पाँचों कारों में मानक हैं. पीछे की तरफ लेगरूम तो पर्याप्त है, लेकिन पीछे की तरफ हेडरूम ज़्यादा सीधी ग्रांड विटारा जितना नहीं है. यह तीन लोगों के लिए थोड़ी ज़्यादा आरामदायक भी लगती है.

 

विक्टोरिस एक सोची-समझी SUV है जो भारतीय कार ग्राहकों की ज़रूरतों को पूरा करती है. इसकी फ़ीचर लिस्ट काफ़ी प्रभावशाली है और हमें यह बात पसंद है कि मारुति ने अपनी प्रीमियम ग्रांड विटारा की तरह ही सभी ड्राइव विकल्पों में कोई कमी नहीं छोड़ी है. और हाँ, यह ज़्यादा फ़ीचर्स से भरपूर लगती है. 

# Maruti Suzuki# Maruti Suzuki Victoris# Victoris# SUVs in India# SUV# Maruti SUVs# Cars# Latest News# Auto Industry# Cars# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2023 महिंद्रा एक्सयूवी300, Rohini Courts, New Delhi
    8.1
    2023 महिंद्रा एक्सयूवी300
    W6 | 53,196 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 7.25 लाख
    ₹ 16,237/माह emi
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 एमजी हेक्टर, Rohini Courts, New Delhi
    8.8
    2024 एमजी हेक्टर
    Savvy Pro | 16,844 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 19.49 लाख
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा
    Sigma | 25,022 km | हाइब्रिड | मैन्युअल
    Rs. 11.25 लाख
    ₹ 25,196/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 टोयोटा गलांज़ा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.3
    2022 टोयोटा गलांज़ा
    S A | 48,197 km | पेट्रोल | एएमटी
    Rs. 7.11 लाख
    ₹ 15,914/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा
    VXI S- | 21,145 km | पेट्रोल+सीनजी | मैन्युअल
    Rs. 11.2 लाख
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 मारुति सुजुकी अर्टिगा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.2
    2022 मारुति सुजुकी अर्टिगा
    VXI | 55,230 km | पेट्रोल+सीनजी | मैन्युअल
    Rs. 10.25 लाख
    ₹ 22,956/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 ह्युंडई वरना, Yozna Vihar, New Delhi
    8.9
    2024 ह्युंडई वरना
    1.5 Turbo GDi SX | 11,112 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 16 लाख
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी स्विफ्ट, Yozna Vihar, New Delhi
    9.1
    2024 मारुति सुजुकी स्विफ्ट
    VXI AGS BS IV | 3,310 km | पेट्रोल | एएमटी
    Rs. 8.1 लाख
    ₹ 18,141/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2019 ह्युंडई ईलाइट आई20, Yozna Vihar, New Delhi
    7.8
    2019 ह्युंडई ईलाइट आई20
    1.2 Magna Plus BS IV | 69,389 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 6.25 लाख
    ₹ 13,998/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2023 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, Rohini Courts, New Delhi
    8.2
    2023 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा
    Zeta | 57,807 km | पेट्रोल+सीनजी | मैन्युअल
    Rs. 13.25 लाख
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • सिकुड़ते सेगमेंट के बावजूद, VW ने इस वर्ष अब तक 2024 की इसी अवधि की तुलना में अधिक बिक्री की है.
    फोक्सवैगन वर्टुस 2025 के पहले 7 महीनों में सबसे ज़्यादा बिकने वाली कॉम्पैक्ट सेडान बनी
  • होंडा कार्स इंडिया ने एलिवेट को नए कैबिन, स्टाइलिंग बदलाव और त्योहारी सीजन के लिए नए फीचर्स के साथ अपडेट किया है ताकि इसे प्रासंगिक और नया बनाए रखा जा सके.
    होंडा एलिवेट को त्योहारी सीज़न के लिए बाहरी और कैबिन बदलाव मिले
  • पिछले महीने शुरू हुए निर्यात ने सरकार के 'मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड' विजन के तहत ईवी निर्माण के वैश्विक केंद्र के रूप में मारुति सुजुकी की स्थिति को मजबूत किया है.
    मारुति सुजुकी ने यूरोपीय बाजार में ई-विटारा का निर्यात शुरू किया
  • BYD ने 2021 में e6 इलेक्ट्रिक MPV के साथ भारत में यात्री कार की बिक्री शुरू की.
    BYD इंडिया ने पार किया 10,000 वाहनों की बिक्री का आंकड़ा
  • 30 अगस्त को इथेनॉल मिश्रण पर आयोजित एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ने कहा कि वाहनों पर सभी मौजूदा वारंटियों का सम्मान किया जाएगा, भले ही कारें E20 के अनुरूप न हों.
    E20 ईंधन का उपयोग करने वाले नॉन-E20 कंप्लायंट पुराने वाहनों की वारंटी पर नहीं पड़ेगा कोई प्रभाव
  • सिकुड़ते सेगमेंट के बावजूद, VW ने इस वर्ष अब तक 2024 की इसी अवधि की तुलना में अधिक बिक्री की है.
    फोक्सवैगन वर्टुस 2025 के पहले 7 महीनों में सबसे ज़्यादा बिकने वाली कॉम्पैक्ट सेडान बनी
  • होंडा कार्स इंडिया ने एलिवेट को नए कैबिन, स्टाइलिंग बदलाव और त्योहारी सीजन के लिए नए फीचर्स के साथ अपडेट किया है ताकि इसे प्रासंगिक और नया बनाए रखा जा सके.
    होंडा एलिवेट को त्योहारी सीज़न के लिए बाहरी और कैबिन बदलाव मिले
  • पिछले महीने शुरू हुए निर्यात ने सरकार के 'मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड' विजन के तहत ईवी निर्माण के वैश्विक केंद्र के रूप में मारुति सुजुकी की स्थिति को मजबूत किया है.
    मारुति सुजुकी ने यूरोपीय बाजार में ई-विटारा का निर्यात शुरू किया
  • BYD ने 2021 में e6 इलेक्ट्रिक MPV के साथ भारत में यात्री कार की बिक्री शुरू की.
    BYD इंडिया ने पार किया 10,000 वाहनों की बिक्री का आंकड़ा
  • 30 अगस्त को इथेनॉल मिश्रण पर आयोजित एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ने कहा कि वाहनों पर सभी मौजूदा वारंटियों का सम्मान किया जाएगा, भले ही कारें E20 के अनुरूप न हों.
    E20 ईंधन का उपयोग करने वाले नॉन-E20 कंप्लायंट पुराने वाहनों की वारंटी पर नहीं पड़ेगा कोई प्रभाव
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • मारुति सुजुकी विक्टोरिस एसयूवी से उठा पर्दा, L2 ADAS के साथ भारत एनकैप से मिली है 5-स्टार सुरक्षा रेटिंग