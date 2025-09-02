मारुति सुजुकी ने यूरोपीय बाजार में ई-विटारा का निर्यात शुरू किया

भारत की सबसे बड़ी कार निर्यातक कंपनी मारुति सुज़ुकी ने सोमवार को कहा कि उसने अपनी नई ई-विटारा, सुज़ुकी के पहले बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन, का निर्यात 12 यूरोपीय देशों को शुरू कर दिया है. इस तरह भारत वैश्विक इलेक्ट्रिक वाहन बाज़ार में प्रवेश कर गया है. पिछले महीने शुरू हुए निर्यात ने सरकार के 'मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड' विजन के तहत इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण के वैश्विक केंद्र के रूप में मारुति सुजुकी की स्थिति को और मजबूत किया है.

गुजरात के हंसलपुर प्लांट में बनी, इस वाहन निर्माता ने अगस्त में गुजरात के पिपावाव पोर्ट से यूके, जर्मनी, नॉर्वे, फ्रांस, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, स्वीडन, हंगरी, आइसलैंड, ऑस्ट्रिया और बेल्जियम को 2,900 ई-विटारा एसयूवी भेजीं. यह निर्यात ई-विटारा की पहली अंतरराष्ट्रीय बिक्री है. 26 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हंसलपुर प्लांट से पहली ई-विटारा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जहां इलेक्ट्रिक मॉडल का विशेष रूप से निर्यात के लिए विनिर्माण किया जाता है.





मारुति सुजुकी इंडिया के एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हिसाशी ताकेउची ने एक बयान में कहा, “यूरोप को ई-विटारा का निर्यात शुरू होना वास्तव में हमारे लिए गौरवपूर्ण और निर्णायक क्षण है.” उन्होंने कहा कि कंपनी इस मॉडल को 100 से अधिक देशों में निर्यात करने की योजना बना रही है तथा इसे घरेलू बाजार में भी बेचा जाएगा. अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने जोड़ा "100 से ज़्यादा देशों के ग्राहकों को खुश करने के लिए, मॉडल को तकनीक, डिज़ाइन, सुरक्षा और प्रदर्शन के मामले में सचमुच विश्वस्तरीय होना ज़रूरी है. हमें यकीन है कि तेज़ ड्राइविंग अनुभव के साथ, यह यूरोप के ग्राहकों को भी खुश करेगी."

ई-विटारा को बिल्कुल नए HEARTECT-e प्लेटफ़ॉर्म पर बनाया गया है, जिसे ख़ास तौर पर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए डिज़ाइन किया गया है. यह एसयूवी एडवांस तकनीक और मज़बूत डिज़ाइन का संयोजन करती है, जो सुरक्षा, प्रदर्शन और ड्राइविंग अनुभव में वैश्विक मानक सुनिश्चित करती है. इस एसयूवी को पहले इटली के मिलान और नई दिल्ली में आयोजित भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में पेश किया जा चुका है.





ई-विटारा एक वैश्विक इलेक्ट्रिक एसयूवी है, जिसकी लंबाई 4,275 मिमी, चौड़ाई 1,800 मिमी, ऊँचाई 1,640 मिमी और व्हीलबेस 2,700 मिमी है. इसमें 3-इन-1 इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम है जो मोटर, इन्वर्टर और ट्रांसमिशन को एक ही यूनिट में जोड़ता है. खरीदार दो बैटरी विकल्पों में से चुन सकते हैं: एक 49kWh पैक जो सामने लगे मोटर के साथ मिलकर 144hp और 189Nm टॉर्क पैदा करता है, या एक बड़ा 61kWh पैक जो सामने लगे मोटर के साथ मिलकर 174hp और 189Nm टॉर्क बनाता है.