मारुति सुजुकी ने यूरोपीय बाजार में ई-विटारा का निर्यात शुरू किया

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
मारुति सुजुकी ई-विटारामर्सिडीज़-बेंज़ जीएलसी EVऑडी क्यू ई-ट्रॉनसिट्रॉन बेसाल्ट X
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
टीवीएसबेनेली लिओसीनो 800यामाहा वाईज़ेडएफ आर1एमयामाहा वाईज़ेडएफ-आर1रॉयल एनफील्ड
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

मारुति सुजुकी ने यूरोपीय बाजार में ई-विटारा का निर्यात शुरू किया

पिछले महीने शुरू हुए निर्यात ने सरकार के 'मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड' विजन के तहत ईवी निर्माण के वैश्विक केंद्र के रूप में मारुति सुजुकी की स्थिति को मजबूत किया है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित सितंबर 2, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • मारुति सुजुकी ने यूरोपीय देशों में ई-विटारा का निर्यात शुरू कर दिया है
  • जर्मनी, नॉर्वे, फ्रांस, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, स्वीडन, हंगरी, आइसलैंड, ऑस्ट्रिया और बेल्जियम जैसे देशों में ईवी भेजी जाएंगी
  • मारुति सुजुकी ई-विटारा को पहली बार ऑटो एक्सपो 2025 में दिखाया गया था

भारत की सबसे बड़ी कार निर्यातक कंपनी मारुति सुज़ुकी ने सोमवार को कहा कि उसने अपनी नई ई-विटारा, सुज़ुकी के पहले बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन, का निर्यात 12 यूरोपीय देशों को शुरू कर दिया है. इस तरह भारत वैश्विक इलेक्ट्रिक वाहन बाज़ार में प्रवेश कर गया है. पिछले महीने शुरू हुए निर्यात ने सरकार के 'मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड' विजन के तहत इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण के वैश्विक केंद्र के रूप में मारुति सुजुकी की स्थिति को और मजबूत किया है.

 

यह भी पढ़ें: मारुति सुजुकी ई विटारा का निर्माण हुआ शुरू

 

गुजरात के हंसलपुर प्लांट में बनी, इस वाहन निर्माता ने अगस्त में गुजरात के पिपावाव पोर्ट से यूके, जर्मनी, नॉर्वे, फ्रांस, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, स्वीडन, हंगरी, आइसलैंड, ऑस्ट्रिया और बेल्जियम को 2,900 ई-विटारा एसयूवी भेजीं. यह निर्यात ई-विटारा की पहली अंतरराष्ट्रीय बिक्री है. 26 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हंसलपुर प्लांट से पहली ई-विटारा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जहां इलेक्ट्रिक मॉडल का विशेष रूप से निर्यात के लिए विनिर्माण किया जाता है.

 

Maruti Suzuki E vitara 1
 

मारुति सुजुकी इंडिया के एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हिसाशी ताकेउची ने एक बयान में कहा, “यूरोप को ई-विटारा का निर्यात शुरू होना वास्तव में हमारे लिए गौरवपूर्ण और निर्णायक क्षण है.” उन्होंने कहा कि कंपनी इस मॉडल को 100 से अधिक देशों में निर्यात करने की योजना बना रही है तथा इसे घरेलू बाजार में भी बेचा जाएगा. अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने जोड़ा "100 से ज़्यादा देशों के ग्राहकों को खुश करने के लिए, मॉडल को तकनीक, डिज़ाइन, सुरक्षा और प्रदर्शन के मामले में सचमुच विश्वस्तरीय होना ज़रूरी है. हमें यकीन है कि तेज़ ड्राइविंग अनुभव के साथ, यह यूरोप के ग्राहकों को भी खुश करेगी."

Maruti Suzuki E Vitara Production Commences 1

ई-विटारा को बिल्कुल नए HEARTECT-e प्लेटफ़ॉर्म पर बनाया गया है, जिसे ख़ास तौर पर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए डिज़ाइन किया गया है. यह एसयूवी एडवांस तकनीक और मज़बूत डिज़ाइन का संयोजन करती है, जो सुरक्षा, प्रदर्शन और ड्राइविंग अनुभव में वैश्विक मानक सुनिश्चित करती है. इस एसयूवी को पहले इटली के मिलान और नई दिल्ली में आयोजित भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में पेश किया जा चुका है.

 

Maruti Suzuki e Vitara Launch Delayed
 

ई-विटारा एक वैश्विक इलेक्ट्रिक एसयूवी है, जिसकी लंबाई 4,275 मिमी, चौड़ाई 1,800 मिमी, ऊँचाई 1,640 मिमी और व्हीलबेस 2,700 मिमी है. इसमें 3-इन-1 इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम है जो मोटर, इन्वर्टर और ट्रांसमिशन को एक ही यूनिट में जोड़ता है. खरीदार दो बैटरी विकल्पों में से चुन सकते हैं: एक 49kWh पैक जो सामने लगे मोटर के साथ मिलकर 144hp और 189Nm टॉर्क पैदा करता है, या एक बड़ा 61kWh पैक जो सामने लगे मोटर के साथ मिलकर 174hp और 189Nm टॉर्क बनाता है.

 

 

# Maruti Suzuki# Maruti Suzuki EV# Maruti Suzuki Electric Vehicles# Maruti Suzuki Electric cars# Electric Cars in India# e-vehicle# Latest News# Auto Industry# Cars# Cover Story# Electric Mobility
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2023 महिंद्रा एक्सयूवी300, Rohini Courts, New Delhi
    8.1
    2023 महिंद्रा एक्सयूवी300
    W6 | 53,196 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 7.25 लाख
    ₹ 16,237/माह emi
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 एमजी हेक्टर, Rohini Courts, New Delhi
    8.8
    2024 एमजी हेक्टर
    Savvy Pro | 16,844 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 19.49 लाख
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा
    Sigma | 25,022 km | हाइब्रिड | मैन्युअल
    Rs. 11.25 लाख
    ₹ 25,196/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 टोयोटा गलांज़ा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.3
    2022 टोयोटा गलांज़ा
    S A | 48,197 km | पेट्रोल | एएमटी
    Rs. 7.11 लाख
    ₹ 15,914/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा
    VXI S- | 21,145 km | पेट्रोल+सीनजी | मैन्युअल
    Rs. 11.2 लाख
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2019 ह्युंडई ईलाइट आई20, Yozna Vihar, New Delhi
    7.8
    2019 ह्युंडई ईलाइट आई20
    1.2 Magna Plus BS IV | 69,389 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 6.25 लाख
    ₹ 13,998/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी स्विफ्ट, Yozna Vihar, New Delhi
    9.1
    2024 मारुति सुजुकी स्विफ्ट
    VXI AGS BS IV | 3,310 km | पेट्रोल | एएमटी
    Rs. 8.1 लाख
    ₹ 18,141/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 मारुति सुजुकी अर्टिगा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.2
    2022 मारुति सुजुकी अर्टिगा
    VXI | 55,230 km | पेट्रोल+सीनजी | मैन्युअल
    Rs. 10.25 लाख
    ₹ 22,956/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 ह्युंडई वरना, Yozna Vihar, New Delhi
    8.9
    2024 ह्युंडई वरना
    1.5 Turbo GDi SX | 11,112 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 16 लाख
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2023 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, Rohini Courts, New Delhi
    8.2
    2023 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा
    Zeta | 57,807 km | पेट्रोल+सीनजी | मैन्युअल
    Rs. 13.25 लाख
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • हाइब्रिड बैटरी सेल्स के लिए इलेक्ट्रोड अब तोशिबा डेंसो सुजुकी (टीडीएसजी) प्लांट में स्थानीय स्तर पर निर्मित किए जा रहे हैं.
    मारुति सुजुकी ने ग्रांड विटारा हाइब्रिड के लिए 80% बैटरी को लोकल स्तर पर बनाने की कामयाबी हासिल की
  • ई विटारा का निर्माण मारुति सुजुकी के गुजरात स्थित हंसलपुर प्लांट में किया जाएगा और इसे 100 देशों में निर्यात किया जाएगा.
    मारुति सुजुकी ई विटारा का निर्माण हुआ शुरू
  • इस स्वतंत्रता दिवस पर चार कारों में से एक, महिंद्रा ने अपने आगामी NU_IQ मॉड्यूलर प्लेटफ़ॉर्म पर आधारित विज़न टी कॉन्सेप्ट को पेश या है. "बॉर्न आइकॉनिक" विजन के साथ डिज़ाइन किया गया, यह कॉन्सेप्ट भारतीय और वैश्विक बाज़ारों के लिए 2027 में निर्माण के लिए तैयार है.
    महिंद्रा ने ग्लोबल विजन 2027 के तहत विजन टी कॉन्सेप्ट एसयूवी को पेश किया
  • फैंटम ब्लैक एडिशन मूलतः ग्रांड विटारा एसयूवी का एक स्पेशल एडिशन है, जो पूरी तरह से काले रंग की थीम पर आधारित है.
    मारुति सुजुकी ग्रांड विटारा Phantom Blaq एडिशन हुआ पेश
  • मारुति सुजुकी फ्रोंक्स की कीमतों में हुई बढ़ोतरी, कीमत रु.7.59 लाख से रु.12.95 लाख तक पहुंच गई हैं.
    मारुति सुजुकी फ्रोंक्स को अब मानक के रूप में मिले 6 एयरबैग, कीमत में हुई वृद्धि
  • हाइब्रिड बैटरी सेल्स के लिए इलेक्ट्रोड अब तोशिबा डेंसो सुजुकी (टीडीएसजी) प्लांट में स्थानीय स्तर पर निर्मित किए जा रहे हैं.
    मारुति सुजुकी ने ग्रांड विटारा हाइब्रिड के लिए 80% बैटरी को लोकल स्तर पर बनाने की कामयाबी हासिल की
  • ई विटारा का निर्माण मारुति सुजुकी के गुजरात स्थित हंसलपुर प्लांट में किया जाएगा और इसे 100 देशों में निर्यात किया जाएगा.
    मारुति सुजुकी ई विटारा का निर्माण हुआ शुरू
  • इस स्वतंत्रता दिवस पर चार कारों में से एक, महिंद्रा ने अपने आगामी NU_IQ मॉड्यूलर प्लेटफ़ॉर्म पर आधारित विज़न टी कॉन्सेप्ट को पेश या है. "बॉर्न आइकॉनिक" विजन के साथ डिज़ाइन किया गया, यह कॉन्सेप्ट भारतीय और वैश्विक बाज़ारों के लिए 2027 में निर्माण के लिए तैयार है.
    महिंद्रा ने ग्लोबल विजन 2027 के तहत विजन टी कॉन्सेप्ट एसयूवी को पेश किया
  • फैंटम ब्लैक एडिशन मूलतः ग्रांड विटारा एसयूवी का एक स्पेशल एडिशन है, जो पूरी तरह से काले रंग की थीम पर आधारित है.
    मारुति सुजुकी ग्रांड विटारा Phantom Blaq एडिशन हुआ पेश
  • मारुति सुजुकी फ्रोंक्स की कीमतों में हुई बढ़ोतरी, कीमत रु.7.59 लाख से रु.12.95 लाख तक पहुंच गई हैं.
    मारुति सुजुकी फ्रोंक्स को अब मानक के रूप में मिले 6 एयरबैग, कीमत में हुई वृद्धि
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • मारुति सुजुकी ने यूरोपीय बाजार में ई-विटारा का निर्यात शुरू किया