मारुति सुजुकी ई विटारा का निर्माण हुआ शुरू
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित अगस्त 26, 2025
हाइलाइट्स
- इस कार्यक्रम में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया
- ई विटारा वर्तमान में यूके में £29,999 (लगभग रु.35 लाख) पर बिक्री पर है
- विदेश में दो बैटरी पैक वैरिएंट के साथ पेश किया गया
मारुति सुजुकी ने भारत में अपनी पहली ईवी ई विटारा का निर्माण शुरू कर दिया है. ई विटारा की पहली खेप जल्द ही यूके भेजी जाएगी. समारोह में भाग लेने वाले गणमान्य व्यक्तियों की सूची में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल और जापान के राजदूत केइची ओनो शामिल थे. एसयूवी, जिसे 2025 भारत मोबिलिटी एक्सपो में पेश किया गया था, का निर्माण गुजरात में मारुति सुजुकी के हंसलपुर प्लांट में किया जाएगा. ईवी को 100 से अधिक देशों में निर्यात किया जाएगा, जिसमें यूके भी शामिल है, जहां वाहन वर्तमान में £29,999 (लगभग रु.35 लाख) की शुरुआती कीमत पर बिक्री पर है.
मूल रूप से मई 2025 तक निर्माण शुरू करने की योजना थी, भारत में नेक्सा डीलरों को प्रेषण शुरू होने के बावजूद, अज्ञात कारणों से ई विटारा को लॉन्च करने की योजना में देरी हुई. पिछली कमाई कॉल में, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष, आरसी भार्गव ने कहा था कि कार की घरेलू बिक्री सितंबर के अंत से पहले शुरू हो जाएगी और इस वर्ष का वार्षिक निर्माण लगभग 70,000 [यूनिट्स] के करीब होगा, जिनमें से अधिकांश निर्यात किया जाएगा.
ई विटारा में दिये जाने वाले फीचर्स की सूची में एंबियंट लाइटिंग, हरमन साउंड सिस्टम, वेंटिलेटेड सीटें और 10-वे पावर-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट शामिल होगी. सुरक्षा सुविधाओं में मानक के रूप में सात एयरबैग और लेवल 2 एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम (ADAS) शामिल हैं. ADAS सुइट में 360-डिग्री कैमरा, लेन कीप असिस्ट और एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल जैसी सुविधाएं शामिल हैं.
जब पावरट्रेन विकल्पों की बात आती है, तो ई विटारा को 49 kWh या 61 kWh बैटरी पैक के साथ पेश की जाएगी. फ्रंट-व्हील ड्राइव 142 बीएचपी और 192.5 एनएम मोटर के साथ मानक है जो निचले-स्पेक मॉडल में फ्रंट एक्सल में जुड़ी है. महंगे वैरिएंट में टैप पर मजबूत 172 बीएचपी मिलती है. WLTP के अनुसार, 49 kWh वैरिएंट 346 किमी तक की रेंज देती है, जबकि 61 kWh वैरिएंट अपने सिंगल-मोटर, टू-व्हील-ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन में 428 किमी तक जा सकती है. यूके बाजार में समान 61 kWh बैटरी के साथ एक डुअल मोटर, 4WD वैरिएंट भी मिलता है, जो 412 किमी तक की रेंज देती है.
