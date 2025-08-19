मारुति सुजुकी ने 5 लाख फ्रोंक्स बनाने का आंकड़ा हासिल किया
- मारुति सुजुकी फ्रोंक्स का प्रोडक्शन मार्च 2023 में शुरू होगा
- वित्त वर्ष 2024-25 में फ्रोंक्स सबसे ज़्यादा निर्यात की जाने वाली यात्री कार भी थी
- मारुति सुजुकी फ्रोंक्स की कीमत रु.7.59 लाख से रु.13.07 लाख के बीच है
मारुति सुजुकी इंडिया ने फ्रोंक्स क्रॉसओवर एसयूवी के साथ बनाने में एक नया मील का पत्थर हासिल करने की घोषणा की है. कंपनी ने हाल ही में 2023 में लॉन्च होने के बाद से 5,00,000वीं मारुति सुजुकी फ्रोंक्स लॉन्च की है. बलेनो पर आधारित यह क्रॉसओवर एसयूवी 2023 ऑटो एक्सपो में मारुति सुजुकी पवेलियन की सबसे बड़ी खासियतों में से एक थी. हालाँकि बिक्री के मामले में इस कार की शुरुआत धीमी रही, लेकिन जल्द ही यह बिक्री के मामले में काफी आगे निकल गई और हर महीने 12,000 से 15,000 यूनिट से ज़्यादा बिकने लगी.
मारुति सुजुकी फ्रोक्स का निर्माण मार्च 2023 में शुरू हुआ और इसने 28 महीनों में 5 लाख यूनिट का आंकड़ा पार कर लिया.
मारुति ने मार्च 2023 में फ्रोंक्स का निर्माण शुरू किया और दिसंबर 2023 तक लगभग 9 महीनों में 1 लाख का आंकड़ा पार कर लिया. अगली एक लाख यूनिट्स का उत्पादन 6 महीनों में, जून 2024 तक किया गया, जो बाद में नवंबर 2024 तक बढ़कर 3 लाख यूनिट्स और फरवरी 2025 तक 4 लाख यूनिट्स हो गई, और अंत में, जुलाई 2025 में, कंपनी ने फ्रोंक्स के लिए 5 लाख यूनिट्स के निर्माण का आंकड़ा पार कर लिया.
फ्रोंक्स को नेक्सा डीलरशिप श्रृंखला के माध्यम से बेचा जाता है
इस नई उपलब्धि पर टिप्पणी करते हुए, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के एमडी और सीईओ, हिसाशी ताकेउची ने कहा, "हम अपने ग्राहकों के प्रति बेहद आभारी हैं कि उन्होंने फ्रोंक्स को अपनी पसंदीदा गाड़ी के रूप में चुना और इसे भारत में सबसे ज़्यादा बिकने वाली कॉम्पैक्ट एसयूवी में से एक बनाया. यह उपलब्धि भारत की प्रोडक्शन उत्कृष्टता और भविष्योन्मुखी डिज़ाइन वाले वाहनों के प्रति ग्राहकों की स्वीकार्यता को दर्शाती है. अपनी बोल्ड स्टाइलिंग, सेग्मेंट में सर्वश्रेष्ठ माइलेज और एडवांस तकनीकी खासियतों के साथ, फ्रोंक्स ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में तेज़ी से लोकप्रियता हासिल की. आगे बढ़ते हुए, हम अपने ग्राहकों की अपेक्षाओं से बढ़कर रोमांचक और मूल्य-संपन्न उत्पाद प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं."
फ्रोंक्स 1.2 पेट्रोल, 1.0 टर्बो पेट्रोल और सीएनजी विकल्प के साथ आती है
कंपनी ने यह भी खुलासा किया है कि वित्त वर्ष 2024-25 में मारुति सुजुकी फ्रोंक्स देश का सबसे ज़्यादा निर्यात किया जाने वाला यात्री वाहन था. कंपनी का कहना है कि भारत में निर्मित हर पाँच में से एक फ्रोंक्स वैश्विक बाज़ारों में निर्यात किया जाता है. स्थानीय और निर्यात निर्माण के अलावा, मारुति सुजुकी इंडिया फ्रोंक्स का री-बैज वैरिएंट भी बनाती है, जिसे टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स अर्बन क्रूज़र टैलर के नाम से बेचती है.
टोयोटा द्वारा फ्रॉन्क्स के री-बैज वैरिएंट को अर्बन क्रूजर टैसर के नाम से बेचा जाता है
मारुति सुजुकी फ्रोंक्स की बिक्री कंपनी के नेक्सा नेटवर्क के ज़रिए होती है. यह वर्तमान में दो पावरट्रेन विकल्पों में उपलब्ध है - 1.2-लीटर पेट्रोल और 1.0-लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन. दोनों ही 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ-साथ AMT (1.2 पेट्रोल) और 6-स्पीड ऑटोमैटिक टॉर्क कन्वर्टर (1.0 टर्बो पेट्रोल) के विकल्प के साथ आते हैं. 1.2-लीटर NA इंजन के साथ CNG विकल्प भी उपलब्ध है.
मारुति फ्रोंक्स को 5 वैरिएंट्स में पेश करती है - सिग्मा, डेल्टा, डेल्टा+, जेटा और अल्फा, और कीमतें रु.7.59 लाख से रु.13.07 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच हैं.
