मारुति सुजुकी ग्रांड विटारा Phantom Blaq एडिशन हुआ पेश

फैंटम ब्लैक एडिशन मूलतः ग्रांड विटारा एसयूवी का एक स्पेशल एडिशन है, जो पूरी तरह से काले रंग की थीम पर आधारित है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित अगस्त 11, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • इसमें कई तरह के काले रंग के बाहरी डिज़ाइन हैं
  • इसमें पूरी तरह से काला कैबिन मिलता है
  • पावरट्रेन की बात करें तो इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है

मारुति सुजुकी ने भारतीय बाज़ार में ग्रांड विटारा फैंटम ब्लैक एडिशन को पेश किया है. यह मूल रूप से ग्रांड विटारा एसयूवी का एक स्पेशल एडिशन है, जो पूरी तरह से ब्लैक थीम पर आधारित है और एसयूवी के मानक वैरिएंट की तुलना में इसमें कई कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं. हालाँकि, मैकेनिकल रूप से यह मानक मॉडल जैसा ही है. यह खास एडिशन केवल एसयूवी के स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड अल्फा+ वैरिएंट के साथ उपलब्ध होगा, और इसकी कीमतों की घोषणा आने वाले दिनों में की जाएगी.

 

यह भी पढ़ें: 2025 मारुति सुजुकी ग्रांड विटारा सीएनजी रु.13.48 लाख में हुई लॉन्च, 6 एयरबैग के साथ मिले नए फीचर्स

Maruti Suzuki Grand Vitara Blaq Edition

ग्रा्ंड विटारा के फैंटम ब्लैक एडिशन को मैट ब्लैक रंग में फ़िनिश किया गया है और इसमें चारों ओर ब्लैक-आउट एलिमेंट्स हैं. बंपर और रूफ रेल्स पर क्रोम के सभी हिस्सों को वैरिएंट की थीम के अनुरूप काले रंग से रंगा गया है. अन्य बदलावों में नए अलॉय व्हील्स भी शामिल हैं, जिन्हें काले रंग में फ़िनिश किया गया है. बाहरी बदलावो के अलावा, कार में ब्लैक अपहोल्स्ट्री और शैंपेन गोल्ड एक्सेंट के साथ ऑल-ब्लैक कैबिन भी है.

Maruti Suzuki Grand Vitara Phantom Blaq Edition Unveiled

ग्रांड विटारा के इस वैरिएंट में वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी वाला 9-इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम, क्लेरियन साउंड सिस्टम, हेड-अप डिस्प्ले, वायरलेस चार्जर और 360-डिग्री कैमरा शामिल हैं. इस एसयूवी के सुरक्षा फीचर्स में 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन (EBD) के साथ एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS), हिल होल्ड कंट्रोल, रिवर्स पार्किंग सेंसर और रिमाइंडर के साथ 3-पॉइंट सीट बेल्ट शामिल हैं.

 

पावरट्रेन की बात करें तो, ग्रांड विटारा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ एक इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है. पेट्रोल इंजन 91 बीएचपी और 122 एनएम टॉर्क बनाता है, जबकि इलेक्ट्रिक मोटर 79 बीएचपी और 141 एनएम टॉर्क पैदा करती है. कुल ताकत 114 बीएचपी है. मानक रूप से, पावर को आगे के पहियों तक ई-सीवीटी गियरबॉक्स के माध्यम से भेजा जाता है.

  रिलेटेड आर्टिकल्स

