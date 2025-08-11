मारुति सुजुकी ग्रांड विटारा Phantom Blaq एडिशन हुआ पेश

मारुति सुजुकी ने भारतीय बाज़ार में ग्रांड विटारा फैंटम ब्लैक एडिशन को पेश किया है. यह मूल रूप से ग्रांड विटारा एसयूवी का एक स्पेशल एडिशन है, जो पूरी तरह से ब्लैक थीम पर आधारित है और एसयूवी के मानक वैरिएंट की तुलना में इसमें कई कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं. हालाँकि, मैकेनिकल रूप से यह मानक मॉडल जैसा ही है. यह खास एडिशन केवल एसयूवी के स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड अल्फा+ वैरिएंट के साथ उपलब्ध होगा, और इसकी कीमतों की घोषणा आने वाले दिनों में की जाएगी.

ग्रा्ंड विटारा के फैंटम ब्लैक एडिशन को मैट ब्लैक रंग में फ़िनिश किया गया है और इसमें चारों ओर ब्लैक-आउट एलिमेंट्स हैं. बंपर और रूफ रेल्स पर क्रोम के सभी हिस्सों को वैरिएंट की थीम के अनुरूप काले रंग से रंगा गया है. अन्य बदलावों में नए अलॉय व्हील्स भी शामिल हैं, जिन्हें काले रंग में फ़िनिश किया गया है. बाहरी बदलावो के अलावा, कार में ब्लैक अपहोल्स्ट्री और शैंपेन गोल्ड एक्सेंट के साथ ऑल-ब्लैक कैबिन भी है.

ग्रांड विटारा के इस वैरिएंट में वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी वाला 9-इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम, क्लेरियन साउंड सिस्टम, हेड-अप डिस्प्ले, वायरलेस चार्जर और 360-डिग्री कैमरा शामिल हैं. इस एसयूवी के सुरक्षा फीचर्स में 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन (EBD) के साथ एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS), हिल होल्ड कंट्रोल, रिवर्स पार्किंग सेंसर और रिमाइंडर के साथ 3-पॉइंट सीट बेल्ट शामिल हैं.

पावरट्रेन की बात करें तो, ग्रांड विटारा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ एक इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है. पेट्रोल इंजन 91 बीएचपी और 122 एनएम टॉर्क बनाता है, जबकि इलेक्ट्रिक मोटर 79 बीएचपी और 141 एनएम टॉर्क पैदा करती है. कुल ताकत 114 बीएचपी है. मानक रूप से, पावर को आगे के पहियों तक ई-सीवीटी गियरबॉक्स के माध्यम से भेजा जाता है.