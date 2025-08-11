मारुति सुजुकी ग्रांड विटारा Phantom Blaq एडिशन हुआ पेश
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित अगस्त 11, 2025
हाइलाइट्स
- इसमें कई तरह के काले रंग के बाहरी डिज़ाइन हैं
- इसमें पूरी तरह से काला कैबिन मिलता है
- पावरट्रेन की बात करें तो इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है
मारुति सुजुकी ने भारतीय बाज़ार में ग्रांड विटारा फैंटम ब्लैक एडिशन को पेश किया है. यह मूल रूप से ग्रांड विटारा एसयूवी का एक स्पेशल एडिशन है, जो पूरी तरह से ब्लैक थीम पर आधारित है और एसयूवी के मानक वैरिएंट की तुलना में इसमें कई कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं. हालाँकि, मैकेनिकल रूप से यह मानक मॉडल जैसा ही है. यह खास एडिशन केवल एसयूवी के स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड अल्फा+ वैरिएंट के साथ उपलब्ध होगा, और इसकी कीमतों की घोषणा आने वाले दिनों में की जाएगी.
यह भी पढ़ें: 2025 मारुति सुजुकी ग्रांड विटारा सीएनजी रु.13.48 लाख में हुई लॉन्च, 6 एयरबैग के साथ मिले नए फीचर्स
ग्रा्ंड विटारा के फैंटम ब्लैक एडिशन को मैट ब्लैक रंग में फ़िनिश किया गया है और इसमें चारों ओर ब्लैक-आउट एलिमेंट्स हैं. बंपर और रूफ रेल्स पर क्रोम के सभी हिस्सों को वैरिएंट की थीम के अनुरूप काले रंग से रंगा गया है. अन्य बदलावों में नए अलॉय व्हील्स भी शामिल हैं, जिन्हें काले रंग में फ़िनिश किया गया है. बाहरी बदलावो के अलावा, कार में ब्लैक अपहोल्स्ट्री और शैंपेन गोल्ड एक्सेंट के साथ ऑल-ब्लैक कैबिन भी है.
ग्रांड विटारा के इस वैरिएंट में वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी वाला 9-इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम, क्लेरियन साउंड सिस्टम, हेड-अप डिस्प्ले, वायरलेस चार्जर और 360-डिग्री कैमरा शामिल हैं. इस एसयूवी के सुरक्षा फीचर्स में 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन (EBD) के साथ एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS), हिल होल्ड कंट्रोल, रिवर्स पार्किंग सेंसर और रिमाइंडर के साथ 3-पॉइंट सीट बेल्ट शामिल हैं.
पावरट्रेन की बात करें तो, ग्रांड विटारा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ एक इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है. पेट्रोल इंजन 91 बीएचपी और 122 एनएम टॉर्क बनाता है, जबकि इलेक्ट्रिक मोटर 79 बीएचपी और 141 एनएम टॉर्क पैदा करती है. कुल ताकत 114 बीएचपी है. मानक रूप से, पावर को आगे के पहियों तक ई-सीवीटी गियरबॉक्स के माध्यम से भेजा जाता है.
पुरानी कारों पर शानदार डीलसभी यूज़्ड कार देखें
लोकप्रिय मारुति सुजुकी मॉडल्स
- मारुति सुजुकी फ्रोंक्सएक्स-शोरूम कीमत₹ 7.59 - 13.13 लाख
- मारुति सुजुकी अर्टिगाएक्स-शोरूम कीमत₹ 8.97 - 13.26 लाख
- मारुति सुजुकी इकोएक्स-शोरूम कीमत₹ 5.7 - 6.96 लाख
- मारुति सुजुकी अल्टो के10एक्स-शोरूम कीमत₹ 4.23 - 6.21 लाख
- मारुति सुजुकी स्विफ्टएक्स-शोरूम कीमत₹ 6.49 - 9.65 लाख
- मारुति सुजुकी वैगन आरएक्स-शोरूम कीमत₹ 5.65 - 7.5 लाख
- मारुति सुजुकी इनविक्टोएक्स-शोरूम कीमत₹ 25.51 - 29.22 लाख
- मारुति सुजुकी रों-प्रेस्सोएक्स-शोरूम कीमत₹ 4.27 - 6.12 लाख
- मारुति सुजुकी इग्निसएक्स-शोरूम कीमत₹ 5.49 - 8.12 लाख
- मारुति सुजुकी जिम्नीएक्स-शोरूम कीमत₹ 12.76 - 14.81 लाख
- मारुति सुजुकी एक्सएल6एक्स-शोरूम कीमत₹ 11.94 - 14.84 लाख
- मारुति सुजुकी सेलेरियोएक्स-शोरूम कीमत₹ 5.64 - 7.37 लाख
- मारुति सुजुकी बलेनोएक्स-शोरूम कीमत₹ 6.7 - 9.92 लाख
- मारुति सुजुकी सियाज़एक्स-शोरूम कीमत₹ 9.42 - 12.31 लाख
- मारुति सुजुकी ग्रैंड विटाराएक्स-शोरूम कीमत₹ 11.42 - 20.52 लाख
- मारुति सुजुकी ब्रेज़ाएक्स-शोरूम कीमत₹ 8.69 - 13.98 लाख
- मारुति सुजुकी 2025 न्यू डिजायरएक्स-शोरूम कीमत₹ 6.79 - 10.19 लाख
अपकमिंग कार्स
- महिंद्रा बीई.05एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 12, 2025
- विनफ़ास्ट वीएफ7एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 35 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 12, 2025
- मर्सिडीज़-एएमजी CLE 53एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.15 - 1.19 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 12, 2025
- एमजी जेडएस एचईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 20, 2025
- महिंद्रा एक्सयूवी.ई8एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 35 - 40 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 20, 2025
- विनफ़ास्ट वीएफ3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 14 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 27, 2025
- मारुति सुजुकी ई-विटाराएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 3, 2025
- मर्सिडीज़-बेंज़ जीएलसी EVएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 70 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 7, 2025
- ऑडी क्यू ई-ट्रॉनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 65 - 75 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 9, 2025
- विनफ़ास्ट वीएफ9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 65 - 68 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 18, 2025
अपकमिंग बाइक्स
- रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 बॉबरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.9 - 2.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 12, 2025
- बेनेली बीएन 302आरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.25 - 3.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 19, 2025
- सुज़ुकी वी-स्ट्रॉम 1050एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 14.4 - 15 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 21, 2025
- रॉयल एनफील्ड Himalayan 750एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4 - 4.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 1, 2025
- सुज़ुकी E-Accessएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1 - 1.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 1, 2025
- बेनेली लिओसीनो 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 8.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 17, 2025
- यामाहा वाईज़ेडएफ आर1एमएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20.5 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 27, 2025
- यामाहा वाईज़ेडएफ-आर1एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20.4 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 27, 2025
- रॉयल एनफील्ड Continental GT 750एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 1, 2025
- ओला इलेक्ट्रिक Gigएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 45,000 - 55,000 एक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 21, 2025
और ज्यादा खोजें
लेटेस्ट News
रिलेटेड आर्टिकल्स