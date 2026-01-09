सुजुकी ई-एक्सेस रु.1.88 लाख में हुई लॉन्च, LFP बैटरी के साथ 95 किमी की रेंज का दावा

सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने आखिरकार ई-एक्सेस इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च कर दिया है, जिसकी कीमत चौंका देने वाली है – रु.1.88 लाख (एक्स-शोरूम) है. ई-एक्सेस का वर्ल्ड प्रीमियर जनवरी 2025 में नई दिल्ली ऑटो एक्सपो में हुआ था. इसे मूल रूप से जून 2025 में लॉन्च किया जाना था. हालांकि, स्कूटर की लॉन्चिंग में छह महीने से अधिक की देरी हुई. सुजुकी ने अपने सभी डीलरों के यहां ई-एक्सेस की बुकिंग शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक यह पुष्टि नहीं की है कि क्या इस पहले इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर को चरणबद्ध तरीके से लॉन्च किया जाएगा. यह स्कूटर चार डुअल-टोन कलर ऑप्शन ब्लैक/रेड, व्हाइट/ग्रे, ग्रीन/ग्रे और ब्लू/ग्रे में उपलब्ध है.

ई-एक्सेस, सुजुकी का भारत के लिए पहला इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर है

सुजुकी ई-एक्सेस: आयाम और वजन

भले ही इसका नाम मशहूर हो, लेकिन ई-एक्सेस का अपने पेट्रोल मॉडल से लगभग कोई लेना-देना नहीं है. दिखने में यह बिल्कुल अलग है, इसका आगे का हिस्सा नीचा और नुकीला है, और इसमें पूरी तरह से एलईडी लाइट्स लगी हैं. ई-एक्सेस की लंबाई 1,860 मिमी, व्हीलबेस 1,305 मिमी और ग्राउंड क्लीयरेंस 160 मिमी है. सीट की ऊंचाई 765 मिमी है और ई-एक्सेस का वजन 122 किलोग्राम है.

सुजुकी ई-एक्सेस: बैटरी, प्रदर्शन और रेंज

सुजुकी उन चुनिंदा इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर निर्माताओं में से एक है जो आज अपने स्कूटरों में लिथियम-फेरो फॉस्फेट (एलएफपी) सेल का उपयोग कर रही है, और ई-एक्सेस में 3.07 किलोवाट-घंटे की एलएफपी बैटरी लगी है.

स्कूटर 12 इंच के मल्टी-स्पोक अलॉय व्हील्स पर चलता है

हालांकि, एनएमसी बैटरी की तुलना में अपेक्षाकृत कम ऊर्जा घनत्व के कारण, ई-एक्सेस की रेंज काफी सीमित है, जो अधिकतम 95 किलोमीटर (आईडीसी) तक है. वास्तविक परिस्थितियों में, हमें उम्मीद है कि यह आंकड़ा 65 से 75 किलोमीटर के बीच होगा. दिलचस्प बात यह है कि बैटरी की टिकाऊपन पर जोर देने के बावजूद, सुजुकी ने अभी तक बैटरी वारंटी के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है. सुजुकी द्वारा इस महत्वपूर्ण जानकारी को साझा किए जाने पर हम इस खबर को अपडेट करेंगे.

ई-एक्सेस में 5.5 बीएचपी की अधिकतम ताकत और 15 एनएम के टॉर्क वाला परमानेंट मैग्नेट मोटर लगा है. इसकी अधिकतम गति 71 किमी प्रति घंटा है.

सुजुकी ई-एक्सेस: नियमित और तेज़ चार्जिंग

मानक के तौर पर, ई-एक्सेस के साथ एक पोर्टेबल चार्जर आएगा जो छह घंटे और 40 मिनट से अधिक समय में बैटरी को पूरी तरह से चार्ज करने में सक्षम है.

ई-एक्सेस में टाइप 6 डीसी फास्ट-चार्जिंग प्लग है

हालांकि, ई-एक्सेस डीसी फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है, क्योंकि इसमें टाइप 6 प्लग लगा है – जो ओला इलेक्ट्रिक, सिंपल एनर्जी और अल्ट्रावॉयलेट ऑटोमोटिव के मॉडलों में भी देखने को मिलता है. सुजुकी के अनुसार, फास्ट चार्जिंग में दो घंटे से थोड़ा अधिक समय लगेगा.

दोपहिया वाहन बनाने वाली कंपनी का दावा है कि उसके पास देश भर में 240 से अधिक शोरूमों में पहले से ही डीसी फास्ट चार्जर मौजूद हैं, और सभी डीलरशिप पर नियमित एसी चार्जर उपलब्ध हैं.

सुजुकी ई-एक्सेस: प्रतिद्वंद्वी कारों की तुलना में कीमत

तार्किक रूप से देखा जाए तो, सुजुकी ई-एक्सेस को भारत के कुछ सबसे लोकप्रिय इलेक्ट्रिक स्कूटरों, जैसे बजाज चेतक, टीवीएस आईक्यूबे और एथर रिज्टा को टक्कर देगी. हालांकि, कीमत के लिहाज से देखें तो, ई-एक्सेस इन सभी स्कूटरों से काफी महंगा है. तुलना के लिए बता दें कि इसकी कीमत पूरी तरह से से फीचर लोडेड पेट्रोल सुजुकी एक्सेस की कीमत से लगभग दोगुने से भी अधिक है.

इसकी कीमत सबसे महंगे चेतक से रु.50,000 से अधिक, कहीं अधिक बड़ी 5.3 किलोवाट-घंटे की बैटरी से लैस टीवीएस आईक्यूबे एसटी से रु.30,000 अधिक और एथर रिज्टा Z 3.7 किलोवाट-घंटे की बैटरी से रु.30,000 से अधिक है.