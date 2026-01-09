सुजुकी ई-एक्सेस रु.1.88 लाख में हुई लॉन्च, LFP बैटरी के साथ 95 किमी की रेंज का दावा

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
मारुति सुजुकी ई-विटाराटाटा पंच फेसलिफ्ट 2026एमजी महामहिमफॉक्सवैगन तेरा
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
ज़ीनोट्रायंफयामाहा YZF MT-07होंडा एक्टिवा 7जीसुज़ुकी
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

सुजुकी ई-एक्सेस रु.1.88 लाख में हुई लॉन्च, LFP बैटरी के साथ 95 किमी की रेंज का दावा

मूल रूप से जून 2025 में लॉन्च होने की पुष्टि की गई, सुजुकी का भारत के लिए पहला इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर आखिरकार ऑटो एक्सपो 2025 में अपने वैश्विक पदार्पण के लगभग एक साल बाद आ गया है,
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित जनवरी 9, 2026

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • सुजुकी ई-एक्सेस की कीमत पेट्रोल से चलने वाली फुली-लोडेड एक्सेस से लगभग दोगुनी है
  • इसमें 5.5 बीएचपी की मोटर लगी है, जो 95 किमी (IDC) तक की रेंज का वादा करती है
  • इसमें 3.07 किलोवाट-घंटे की फिक्स्ड बैटरी पैक है जिसमें एलएफपी सेल लगे हैं

सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने आखिरकार ई-एक्सेस इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च कर दिया है, जिसकी कीमत चौंका देने वाली है – रु.1.88 लाख (एक्स-शोरूम) है. ई-एक्सेस का वर्ल्ड प्रीमियर जनवरी 2025 में नई दिल्ली ऑटो एक्सपो में हुआ था. इसे मूल रूप से जून 2025 में लॉन्च किया जाना था. हालांकि, स्कूटर की लॉन्चिंग में छह महीने से अधिक की देरी हुई. सुजुकी ने अपने सभी डीलरों के यहां ई-एक्सेस की बुकिंग शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक यह पुष्टि नहीं की है कि क्या इस पहले इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर को चरणबद्ध तरीके से लॉन्च किया जाएगा. यह स्कूटर चार डुअल-टोन कलर ऑप्शन ब्लैक/रेड, व्हाइट/ग्रे, ग्रीन/ग्रे और ब्लू/ग्रे में उपलब्ध है.

 

यह भी पढ़ें: सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने 1 करोड़ दोहपिया वाहन बनाने का आंकड़ा पार किया

suzuki e access electric scooter in pictures 4

ई-एक्सेस, सुजुकी का भारत के लिए पहला इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर है

 

सुजुकी ई-एक्सेस: आयाम और वजन

भले ही इसका नाम मशहूर हो, लेकिन ई-एक्सेस का अपने पेट्रोल मॉडल से लगभग कोई लेना-देना नहीं है. दिखने में यह बिल्कुल अलग है, इसका आगे का हिस्सा नीचा और नुकीला है, और इसमें पूरी तरह से एलईडी लाइट्स लगी हैं. ई-एक्सेस की लंबाई 1,860 मिमी, व्हीलबेस 1,305 मिमी और ग्राउंड क्लीयरेंस 160 मिमी है. सीट की ऊंचाई 765 मिमी है और ई-एक्सेस का वजन 122 किलोग्राम है.

 

सुजुकी ई-एक्सेस: बैटरी, प्रदर्शन और रेंज

सुजुकी उन चुनिंदा इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर निर्माताओं में से एक है जो आज अपने स्कूटरों में लिथियम-फेरो फॉस्फेट (एलएफपी) सेल का उपयोग कर रही है, और ई-एक्सेस में 3.07 किलोवाट-घंटे की एलएफपी बैटरी लगी है.

suzuki e access electric scooter in pictures 9

स्कूटर 12 इंच के मल्टी-स्पोक अलॉय व्हील्स पर चलता है

 

हालांकि, एनएमसी बैटरी की तुलना में अपेक्षाकृत कम ऊर्जा घनत्व के कारण, ई-एक्सेस की रेंज काफी सीमित है, जो अधिकतम 95 किलोमीटर (आईडीसी) तक है. वास्तविक परिस्थितियों में, हमें उम्मीद है कि यह आंकड़ा 65 से 75 किलोमीटर के बीच होगा. दिलचस्प बात यह है कि बैटरी की टिकाऊपन पर जोर देने के बावजूद, सुजुकी ने अभी तक बैटरी वारंटी के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है. सुजुकी द्वारा इस महत्वपूर्ण जानकारी को साझा किए जाने पर हम इस खबर को अपडेट करेंगे.

 

ई-एक्सेस में 5.5 बीएचपी की अधिकतम ताकत और 15 एनएम के टॉर्क वाला परमानेंट मैग्नेट मोटर लगा है. इसकी अधिकतम गति 71 किमी प्रति घंटा है.

 

सुजुकी ई-एक्सेस: नियमित और तेज़ चार्जिंग

मानक के तौर पर, ई-एक्सेस के साथ एक पोर्टेबल चार्जर आएगा जो छह घंटे और 40 मिनट से अधिक समय में बैटरी को पूरी तरह से चार्ज करने में सक्षम है.

e access charging port carandbike 1

ई-एक्सेस में टाइप 6 डीसी फास्ट-चार्जिंग प्लग है

 

हालांकि, ई-एक्सेस डीसी फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है, क्योंकि इसमें टाइप 6 प्लग लगा है – जो ओला इलेक्ट्रिक, सिंपल एनर्जी और अल्ट्रावॉयलेट ऑटोमोटिव के मॉडलों में भी देखने को मिलता है. सुजुकी के अनुसार, फास्ट चार्जिंग में दो घंटे से थोड़ा अधिक समय लगेगा.

 

दोपहिया वाहन बनाने वाली कंपनी का दावा है कि उसके पास देश भर में 240 से अधिक शोरूमों में पहले से ही डीसी फास्ट चार्जर मौजूद हैं, और सभी डीलरशिप पर नियमित एसी चार्जर उपलब्ध हैं.

 

सुजुकी ई-एक्सेस: प्रतिद्वंद्वी कारों की तुलना में कीमत

तार्किक रूप से देखा जाए तो, सुजुकी ई-एक्सेस को भारत के कुछ सबसे लोकप्रिय इलेक्ट्रिक स्कूटरों, जैसे बजाज चेतक, टीवीएस आईक्यूबे और एथर रिज्टा को टक्कर देगी. हालांकि, कीमत के लिहाज से देखें तो, ई-एक्सेस इन सभी स्कूटरों से काफी महंगा है. तुलना के लिए बता दें कि इसकी कीमत पूरी तरह से से फीचर लोडेड पेट्रोल सुजुकी एक्सेस की कीमत से लगभग दोगुने से भी अधिक है.

 

इसकी कीमत सबसे महंगे चेतक से रु.50,000 से अधिक, कहीं अधिक बड़ी 5.3 किलोवाट-घंटे की बैटरी से लैस टीवीएस आईक्यूबे एसटी से रु.30,000 अधिक और एथर रिज्टा Z 3.7 किलोवाट-घंटे की बैटरी से रु.30,000 से अधिक है.

# Suzuki E-Access# E-Access# Suzuki Access Electric# Access Electric# Electric two wheelers# Bikes# Electric Mobility# Electric Two Wheelers# Latest News# Auto Industry# Bikes# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2014 होंडा ब्रियो,
    2014 होंडा ब्रियो
    V | 80,494 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 2.54 लाख
    Spinny
  • यूज़्ड 2017 मारुति सुजुकी स्विफ्ट,
    2017 मारुति सुजुकी स्विफ्ट
    LXI (O) | 71,291 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 3.66 लाख
    ₹ 8,187/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2016 ह्युंडई क्रेटा,
    2016 ह्युंडई क्रेटा
    1.6 SX Plus | 61,817 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 7.01 लाख
    ₹ 14,819/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2022 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा,
    2022 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा
    ZXI | 40,113 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 8.58 लाख
    ₹ 19,211/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2015 फोर्ड इकोस्पोर्ट,
    2015 फोर्ड इकोस्पोर्ट
    1.0L Ecoboost Titanium | 94,965 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 3.59 लाख
    ₹ 8,038/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2016 मारुति सुजुकी सियाज़,
    2016 मारुति सुजुकी सियाज़
    ZXI | 71,542 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 4.76 लाख
    ₹ 10,651/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2014 टोयोटा कोरोला ऑल्टिस,
    2014 टोयोटा कोरोला ऑल्टिस
    1.8 GL | 74,560 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 5.09 लाख
    Spinny
  • यूज़्ड 2022 फॉक्सवैगन वेंटो,
    2022 फॉक्सवैगन वेंटो
    1.0 L TSI Highline | 24,474 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 8.29 लाख
    ₹ 18,564/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2017 मारुति सुजुकी सेलेरियो,
    2017 मारुति सुजुकी सेलेरियो
    ZXI A | 79,120 km | पेट्रोल | एएमटी
    Rs. 2.92 लाख
    ₹ 6,532/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2017 ह्युंडई ग्रैंड आई10,
    2017 ह्युंडई ग्रैंड आई10
    1.2 Sportz | 63,039 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 4.25 लाख
    ₹ 9,519/माह emi
    Spinny

लोकप्रिय सुज़ुकी मॉडल्स

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • 2025 में एथर 450X खरीदने वाले 44,000 से अधिक ग्राहक ओवर-द-एयर अपडेट के लिए पात्र होंगे, जिसमें 'इन्फिनिट क्रूज़' की सुविधा शुरू की जाएगी.
    एथर 450X में क्रूज़ कंट्रोल मिलेगा: 2025 के सभी मॉडल्स को OTA अपडेट के ज़रिए मिलेगा इन्फिनिट क्रूज़ कंट्रोल
  • चेतक परिवार का यह नया सदस्य, जिसे प्रतिष्ठित बजाज स्कूटर के अधिक किफायती वैरिएंट के रूप में स्थापित किए जाने की उम्मीद है, टीवीएस ऑर्बिटर और विडा VX2 को टक्कर देने के लिए बनाया गया है.
    नया बजाज चेतक हब मोटर के साथ 14 जनवरी को होगा लॉन्च
  • मौजूदा स्कूटर में कई बदलाव करने के बाद, स्टार्ट-अप का दावा है कि उसने सिंपल वन की रेंज, टॉप स्पीड और सड़क पर इसके प्रदर्शन में सुधार किया है.
    बदला हुआ सिंपल वन इलेक्ट्रिक स्कूटर रु.1.50 लाख में हुआ लॉन्च, 5 kWh वाले वैरिएंट से 265 km तक की रेंज का दावा
  • नई चेतक की ताजा तस्वीरों में अन्य बदलावों के साथ-साथ हब पर लगी इलेक्ट्रिक मोटर को भी दिखाया गया है.
    लॉन्च से पहले नया बजाज चेतक आया नज़र
  • 2026 के लिए आवंटित कावासाकी Z1100 की सभी 20 यूनिटें पूरी तरह से बुक हो चुकी हैं. अगले बैच की बुकिंग की घोषणा अभी तक नहीं की गई है.
    कावासाकी Z1100 की बुकिंग 2026 के लिए हुई फुल
  • 2025 में एथर 450X खरीदने वाले 44,000 से अधिक ग्राहक ओवर-द-एयर अपडेट के लिए पात्र होंगे, जिसमें 'इन्फिनिट क्रूज़' की सुविधा शुरू की जाएगी.
    एथर 450X में क्रूज़ कंट्रोल मिलेगा: 2025 के सभी मॉडल्स को OTA अपडेट के ज़रिए मिलेगा इन्फिनिट क्रूज़ कंट्रोल
  • चेतक परिवार का यह नया सदस्य, जिसे प्रतिष्ठित बजाज स्कूटर के अधिक किफायती वैरिएंट के रूप में स्थापित किए जाने की उम्मीद है, टीवीएस ऑर्बिटर और विडा VX2 को टक्कर देने के लिए बनाया गया है.
    नया बजाज चेतक हब मोटर के साथ 14 जनवरी को होगा लॉन्च
  • मौजूदा स्कूटर में कई बदलाव करने के बाद, स्टार्ट-अप का दावा है कि उसने सिंपल वन की रेंज, टॉप स्पीड और सड़क पर इसके प्रदर्शन में सुधार किया है.
    बदला हुआ सिंपल वन इलेक्ट्रिक स्कूटर रु.1.50 लाख में हुआ लॉन्च, 5 kWh वाले वैरिएंट से 265 km तक की रेंज का दावा
  • नई चेतक की ताजा तस्वीरों में अन्य बदलावों के साथ-साथ हब पर लगी इलेक्ट्रिक मोटर को भी दिखाया गया है.
    लॉन्च से पहले नया बजाज चेतक आया नज़र
  • 2026 के लिए आवंटित कावासाकी Z1100 की सभी 20 यूनिटें पूरी तरह से बुक हो चुकी हैं. अगले बैच की बुकिंग की घोषणा अभी तक नहीं की गई है.
    कावासाकी Z1100 की बुकिंग 2026 के लिए हुई फुल
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • सुजुकी ई-एक्सेस रु.1.88 लाख में हुई लॉन्च, LFP बैटरी के साथ 95 किमी की रेंज का दावा