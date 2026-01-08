सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने 1 करोड़ दोहपिया वाहन बनाने का आंकड़ा पार किया

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
मारुति सुजुकी ई-विटाराटाटा पंच फेसलिफ्ट 2026एमजी महामहिमफॉक्सवैगन तेरा
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
ज़ीनोट्रायंफयामाहा YZF MT-07होंडा एक्टिवा 7जीसुज़ुकी
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने 1 करोड़ दोहपिया वाहन बनाने का आंकड़ा पार किया

100 करोड़वीं यूनिट एक्सेस 125 स्कूटर थी, जिसका निर्माण सुजुकी के गुरुग्राम स्थित प्लांट से शुरू हुआ.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित जनवरी 8, 2026

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • सुजुकी ने भारत में अब तक 1 करोड़ दोपहिया वाहनों का निर्माण किया है
  • गुरुग्राम प्लांट से निकलने वाली एक्सेस 125 यूनिट इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है
  • हरियाणा में दूसरा प्रोडक्शन प्लांट निर्माणाधीन है

सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने घोषणा की है कि उसने देश में दोपहिया वाहनों के कुल निर्माण का 1 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. यह उपलब्धि एक्सेस 125 स्कूटर की थी, जो ब्रांड के लिए विशेष महत्व रखता है क्योंकि फरवरी 2006 में भारत में सुजुकी के परिचालन शुरू होने के बाद बड़े पैमाने पर बनने वाला यह पहला मॉडल था.

Suzuki India 10 Million Production Milestone

निर्माण की शुरुआत कंपनी के गुरुग्राम स्थित प्लांट में हुई, और एक्सेस 125 ने भारतीय बाजार में सुजुकी की शुरुआती वृद्धि में अहम भूमिका निभाई. वर्षों से, सुजुकी के वाहन पोर्टफोलियो के विस्तार के साथ-साथ निर्माण मात्रा में लगातार वृद्धि हुई है. कंपनी ने अपना पहला वाहन लॉन्च करने के 14 साल बाद, 2020 में 50 लाख यूनिट का पहला बड़ा मील का पत्थर हासिल किया.

 

यह भी पढ़ें: दिसंबर 2025 में मारुति सुजुकी ऑल्टो ने कंपनी की एंट्री लेवल कार बिक्री में सुधार का किया नेतृत्व

 

इसके बाद के वर्षों में निर्माण में और भी तेज़ी आई. अप्रैल 2024 में, सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने घोषणा की कि उसने 80 लाख दोपहिया वाहन बना लिए हैं, और एवेनिस 125 ने इस उपलब्धि को चिह्नित किया. तब से, निर्माता ने दो साल से भी कम समय में 20 लाख और यूनिट्स का निर्माण किया है, जिससे कुल निर्माण 100 लाख तक पहुंच गया है.

Suzuki Gixxer V Strom SX

भविष्य में विकास को गति देने के लिए, सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया हरियाणा के खरखोदा में अपना दूसरा प्लांट बना रही है, जो गुरुग्राम स्थित मौजूदा प्लांट का पूरक होगा. वर्तमान में, कंपनी भारत भर में 1,200 से अधिक बिक्री और सर्विस सेंटर के माध्यम से सर्विस देती है और भारत में निर्मित दोपहिया वाहनों का 60 से अधिक विदेशी बाजारों में निर्यात करती है.

# Suzuki Motorcycle India# Suzuki Motorcycle# Production Milestone# Suzuki Motorcycles# Suzuki Scooters# Suzuki Access 125# Suzuki Access 125cc# Latest News# Auto Industry# Bikes# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2020 टोयोटा इनोवा क्रिस्टा,
    2020 टोयोटा इनोवा क्रिस्टा
    2.4 Z 7 STR | 89,246 km | डीज़ल | मैन्युअल
    Rs. 15.95 लाख
    ₹ 35,722/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2014 होंडा ब्रियो,
    2014 होंडा ब्रियो
    V | 80,494 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 2.54 लाख
    Spinny
  • यूज़्ड 2017 मारुति सुजुकी स्विफ्ट,
    2017 मारुति सुजुकी स्विफ्ट
    LXI (O) | 71,291 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 3.66 लाख
    ₹ 8,187/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2016 ह्युंडई क्रेटा,
    2016 ह्युंडई क्रेटा
    1.6 SX Plus | 61,817 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 7.01 लाख
    ₹ 14,819/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2022 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा,
    2022 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा
    ZXI | 40,113 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 8.58 लाख
    ₹ 19,211/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2015 फोर्ड इकोस्पोर्ट,
    2015 फोर्ड इकोस्पोर्ट
    1.0L Ecoboost Titanium | 94,965 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 3.59 लाख
    ₹ 8,038/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2016 मारुति सुजुकी सियाज़,
    2016 मारुति सुजुकी सियाज़
    ZXI | 71,542 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 4.76 लाख
    ₹ 10,651/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2014 टोयोटा कोरोला ऑल्टिस,
    2014 टोयोटा कोरोला ऑल्टिस
    1.8 GL | 74,560 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 5.09 लाख
    Spinny
  • यूज़्ड 2015 ह्युंडई ग्रैंड आई10,
    2015 ह्युंडई ग्रैंड आई10
    Magna 1.2 Kappa VTVT | 71,220 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 2.59 लाख
    ₹ 5,798/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2022 फॉक्सवैगन वेंटो,
    2022 फॉक्सवैगन वेंटो
    1.0 L TSI Highline | 24,474 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 8.29 लाख
    ₹ 18,564/माह emi
    Spinny

लोकप्रिय सुज़ुकी मॉडल्स

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • पिछले महीने में, प्रमुख दोपहिया वाहन निर्माताओं ने अलग-अलग प्रदर्शन की सूचना दी, जिसमें अधिकांश ब्रांडों ने घरेलू और निर्यात बाजारों में साल-दर-साल वृद्धि दर्ज की, जबकि कुछ में मामूली गिरावट देखी गई.
    नवंबर 2025 में दोपहिया वाहनों की बिक्री ने पकड़ी रफ्तार, ज़्यादातर कंपनियों हुआ फायदा
  • 1970 के दशक की मूल वैनवैन लीजर मोटरसाइकिल से प्रेरणा लेते हुए, सुजुकी की नई दोपहिया वाहन कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर एक अलग मोड़ लाने का वादा करती है.
    सुजुकी ई-वैनवैन इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल कॉन्सेप्ट को जापान मोबिलिटी शो 2025 में किया जाएगा पेश
  • त्योहारी सीजन की शुरुआत और जीएसटी 2.0 के लागू होने से सितंबर 2025 में दोपहिया वाहनों की बिक्री को कुछ बढ़ावा मिलेगा,
    सितंबर 2025 में टू-व्हीलर बिक्री: रॉयल एनफील्ड ने अब तक की सर्वश्रेष्ठ बिक्री दर्ज की, हीरो, टीवीएस की बिक्री में वृद्धि; होंडा की बिक्री में साल-दर-साल आई गिरावट
  • कटाना को भारत में जुलाई 2022 में लॉन्च किया गया था और इसकी कीमत रु.13.61 लाख (एक्स-शोरूम) रखी गई थी.
    सुजुकी कटाना की भारत में बंद हुई बिक्री
  • अगस्त 2025 में, रॉयल एनफील्ड और टीवीएस ने मजबूत वृद्धि देखी, होंडा और सुजुकी ने स्थिर लाभ दर्ज किया, जबकि बजाज ऑटो को उच्च निर्यात द्वारा कम घरेलू बिक्री का सामना करना पड़ा.
    अगस्त 2025 टू-व्हीलर बिक्री: टीवीएस, रॉयल एनफील्ड, सुजुकी की बिक्री में हुआ इजाफा, बजाज की घरेलू बिक्री गिरी
  • पिछले महीने में, प्रमुख दोपहिया वाहन निर्माताओं ने अलग-अलग प्रदर्शन की सूचना दी, जिसमें अधिकांश ब्रांडों ने घरेलू और निर्यात बाजारों में साल-दर-साल वृद्धि दर्ज की, जबकि कुछ में मामूली गिरावट देखी गई.
    नवंबर 2025 में दोपहिया वाहनों की बिक्री ने पकड़ी रफ्तार, ज़्यादातर कंपनियों हुआ फायदा
  • 1970 के दशक की मूल वैनवैन लीजर मोटरसाइकिल से प्रेरणा लेते हुए, सुजुकी की नई दोपहिया वाहन कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर एक अलग मोड़ लाने का वादा करती है.
    सुजुकी ई-वैनवैन इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल कॉन्सेप्ट को जापान मोबिलिटी शो 2025 में किया जाएगा पेश
  • त्योहारी सीजन की शुरुआत और जीएसटी 2.0 के लागू होने से सितंबर 2025 में दोपहिया वाहनों की बिक्री को कुछ बढ़ावा मिलेगा,
    सितंबर 2025 में टू-व्हीलर बिक्री: रॉयल एनफील्ड ने अब तक की सर्वश्रेष्ठ बिक्री दर्ज की, हीरो, टीवीएस की बिक्री में वृद्धि; होंडा की बिक्री में साल-दर-साल आई गिरावट
  • कटाना को भारत में जुलाई 2022 में लॉन्च किया गया था और इसकी कीमत रु.13.61 लाख (एक्स-शोरूम) रखी गई थी.
    सुजुकी कटाना की भारत में बंद हुई बिक्री
  • अगस्त 2025 में, रॉयल एनफील्ड और टीवीएस ने मजबूत वृद्धि देखी, होंडा और सुजुकी ने स्थिर लाभ दर्ज किया, जबकि बजाज ऑटो को उच्च निर्यात द्वारा कम घरेलू बिक्री का सामना करना पड़ा.
    अगस्त 2025 टू-व्हीलर बिक्री: टीवीएस, रॉयल एनफील्ड, सुजुकी की बिक्री में हुआ इजाफा, बजाज की घरेलू बिक्री गिरी
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने 1 करोड़ दोहपिया वाहन बनाने का आंकड़ा पार किया