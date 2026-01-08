सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने 1 करोड़ दोहपिया वाहन बनाने का आंकड़ा पार किया
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित जनवरी 8, 2026
हाइलाइट्स
- सुजुकी ने भारत में अब तक 1 करोड़ दोपहिया वाहनों का निर्माण किया है
- गुरुग्राम प्लांट से निकलने वाली एक्सेस 125 यूनिट इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है
- हरियाणा में दूसरा प्रोडक्शन प्लांट निर्माणाधीन है
सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने घोषणा की है कि उसने देश में दोपहिया वाहनों के कुल निर्माण का 1 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. यह उपलब्धि एक्सेस 125 स्कूटर की थी, जो ब्रांड के लिए विशेष महत्व रखता है क्योंकि फरवरी 2006 में भारत में सुजुकी के परिचालन शुरू होने के बाद बड़े पैमाने पर बनने वाला यह पहला मॉडल था.
निर्माण की शुरुआत कंपनी के गुरुग्राम स्थित प्लांट में हुई, और एक्सेस 125 ने भारतीय बाजार में सुजुकी की शुरुआती वृद्धि में अहम भूमिका निभाई. वर्षों से, सुजुकी के वाहन पोर्टफोलियो के विस्तार के साथ-साथ निर्माण मात्रा में लगातार वृद्धि हुई है. कंपनी ने अपना पहला वाहन लॉन्च करने के 14 साल बाद, 2020 में 50 लाख यूनिट का पहला बड़ा मील का पत्थर हासिल किया.
यह भी पढ़ें: दिसंबर 2025 में मारुति सुजुकी ऑल्टो ने कंपनी की एंट्री लेवल कार बिक्री में सुधार का किया नेतृत्व
इसके बाद के वर्षों में निर्माण में और भी तेज़ी आई. अप्रैल 2024 में, सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने घोषणा की कि उसने 80 लाख दोपहिया वाहन बना लिए हैं, और एवेनिस 125 ने इस उपलब्धि को चिह्नित किया. तब से, निर्माता ने दो साल से भी कम समय में 20 लाख और यूनिट्स का निर्माण किया है, जिससे कुल निर्माण 100 लाख तक पहुंच गया है.
भविष्य में विकास को गति देने के लिए, सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया हरियाणा के खरखोदा में अपना दूसरा प्लांट बना रही है, जो गुरुग्राम स्थित मौजूदा प्लांट का पूरक होगा. वर्तमान में, कंपनी भारत भर में 1,200 से अधिक बिक्री और सर्विस सेंटर के माध्यम से सर्विस देती है और भारत में निर्मित दोपहिया वाहनों का 60 से अधिक विदेशी बाजारों में निर्यात करती है.
पुरानी कारों पर शानदार डीलसभी यूज़्ड कार देखें
लोकप्रिय सुज़ुकी मॉडल्स
- सुज़ुकी बर्गमनएक्स-शोरूम कीमत₹ 90,176 - 94,027
- सुज़ुकी हायाबुसाएक्स-शोरूम कीमत₹ 18.06 लाख
- सुज़ुकी न्यू एक्सेस 125एक्स-शोरूम कीमत₹ 77,284 - 93,877
- सुज़ुकी वी-स्ट्रॉम एसएक्स 250एक्स-शोरूम कीमत₹ 2 लाख
- सुज़ुकी जिक्सर एसएफएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.34 - 1.42 लाख
- सुज़ुकी एवेनिसएक्स-शोरूम कीमत₹ 83,793 - 86,177
- सुज़ुकी जिक्सरएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.26 - 1.27 लाख
- सुज़ुकी जिक्सर एसएफ 250एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.9 - 1.9 लाख
- सुज़ुकी बर्गमैन स्ट्रीट एक्सएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.08 लाख
- सुज़ुकी जिग्सेर 250एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.82 - 1.82 लाख
- सुज़ुकी जीएसएक्स-8आरएक्स-शोरूम कीमत₹ 10.44 लाख
- सुज़ुकी वी-स्ट्रॉम 800 डेएक्स-शोरूम कीमत₹ 11.01 लाख
अपकमिंग कार्स
- मारुति सुजुकी ई-विटाराएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 13, 2026
- टाटा पंचएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 5.9 - 10.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 13, 2026
- फॉक्सवैगन तेराएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 40 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 15, 2026
- एमजी महामहिमएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 38 - 43 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 15, 2026
- टोयोटा Urban Cruiser EVएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 19, 2026
- निसान ग्रेवाइटएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 5.5 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 21, 2026
- फॉक्सवैगन टेरॉनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 23, 2026
- रेनो डस्टरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 15 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 26, 2026
- बीयेडी एटो 2 ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 40 - 45 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 27, 2026
- मारुति सुजुकी वैगन आर इलेक्ट्रिकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8.5 - 10 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 27, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- ज़ीनो Emara ADVएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.1 - 1.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 30, 2026
- ट्रायंफ Tracker 400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.1 - 2.35 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 31, 2026
- यामाहा YZF MT-07एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8.5 - 10 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 31, 2026
- होंडा एक्टिवा 7जीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 80,000 - 95,000 एक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 10, 2026
- हीरो करिज्मा XMR 250एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2 - 2.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 28, 2026
- सुज़ुकी Hayabusa 2026एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 28, 2026
- यामाहा YZF R9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12.2 - 13.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 15, 2026
- हीरो Xpulse 421एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.9 - 4 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 21, 2026
- रॉयल एनफील्ड फ्लाइंग पिस्सू S6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 7.5 - 8.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 31, 2026
- बेनेली 752 एसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 6 - 7 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 31, 2026
और ज्यादा खोजें
लेटेस्ट News
रिलेटेड आर्टिकल्स