सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने 1 करोड़ दोहपिया वाहन बनाने का आंकड़ा पार किया

सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने घोषणा की है कि उसने देश में दोपहिया वाहनों के कुल निर्माण का 1 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. यह उपलब्धि एक्सेस 125 स्कूटर की थी, जो ब्रांड के लिए विशेष महत्व रखता है क्योंकि फरवरी 2006 में भारत में सुजुकी के परिचालन शुरू होने के बाद बड़े पैमाने पर बनने वाला यह पहला मॉडल था.

निर्माण की शुरुआत कंपनी के गुरुग्राम स्थित प्लांट में हुई, और एक्सेस 125 ने भारतीय बाजार में सुजुकी की शुरुआती वृद्धि में अहम भूमिका निभाई. वर्षों से, सुजुकी के वाहन पोर्टफोलियो के विस्तार के साथ-साथ निर्माण मात्रा में लगातार वृद्धि हुई है. कंपनी ने अपना पहला वाहन लॉन्च करने के 14 साल बाद, 2020 में 50 लाख यूनिट का पहला बड़ा मील का पत्थर हासिल किया.

इसके बाद के वर्षों में निर्माण में और भी तेज़ी आई. अप्रैल 2024 में, सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने घोषणा की कि उसने 80 लाख दोपहिया वाहन बना लिए हैं, और एवेनिस 125 ने इस उपलब्धि को चिह्नित किया. तब से, निर्माता ने दो साल से भी कम समय में 20 लाख और यूनिट्स का निर्माण किया है, जिससे कुल निर्माण 100 लाख तक पहुंच गया है.

भविष्य में विकास को गति देने के लिए, सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया हरियाणा के खरखोदा में अपना दूसरा प्लांट बना रही है, जो गुरुग्राम स्थित मौजूदा प्लांट का पूरक होगा. वर्तमान में, कंपनी भारत भर में 1,200 से अधिक बिक्री और सर्विस सेंटर के माध्यम से सर्विस देती है और भारत में निर्मित दोपहिया वाहनों का 60 से अधिक विदेशी बाजारों में निर्यात करती है.