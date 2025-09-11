सुजुकी कटाना की भारत में बंद हुई बिक्री

सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने चुपचाप अपने लाइनअप से कटाना को बंद कर दिया है, और अब इस मॉडल को ब्रांड की आधिकारिक भारतीय वेबसाइट से भी हटा दिया गया है. जुलाई 2022 में लॉन्च हुई कटाना अपने रेट्रो-मॉडर्न डिज़ाइन और दमदार परफॉर्मेंस के चलते खासी लोकप्रिय थी, लेकिन भारतीय बाज़ार में अपनी पकड़ बनाने में इसे काफ़ी संघर्ष करना पड़ा. देश में अपनी शुरुआत के लगभग तीन साल बाद ही इसे बंद कर दिया गया है.



रु.13.61 लाख (एक्स-शोरूम) की कीमत वाली कटाना को भारत में कम्प्लीटली नॉक्ड डाउन (CKD) रूट से लाया गया था और स्थानीय स्तर पर असेंबल किया गया था. हालाँकि सुजुकी ने इस मॉडल को बाज़ार से वापस लेने के कारणों के बारे में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन यह पूरी तरह से आश्चर्यजनक नहीं है. अपने आकर्षक डिज़ाइन और स्पेसिफिकेशन के बावजूद,कटाना अपनी वैश्विक प्रतिष्ठा को भारत में कभी भी अच्छी बिक्री में नहीं बदल पाई.

अपने नाम पर बनी प्रतिष्ठित जापानी समुराई तलवार से प्रेरित, सुजुकी कटाना को 1981 में पहली बार लॉन्च किया गया था और यह जल्द ही दुनिया भर में सुजुकी के सबसे बेहतरीन मॉडलों में से एक बन गई. नए वैरिएंट ने अपने नियो-रेट्रो डिज़ाइन और शार्प स्टाइलिंग के साथ उस विरासत को आगे बढ़ाया. इसमें 999 सीसी, लिक्विड-कूल्ड, इनलाइन फोर-सिलेंडर इंजन लगा था जो 11,000 आरपीएम पर 150 बीएचपी और 9,250 आरपीएम पर 106 एनएम टॉर्क पैदा करता था.

अब जब कटाना भारत से बाहर हो गई है, तो भारत में सुजुकी के बड़े बाइक पोर्टफोलियो में वर्तमान में तीन मॉडल शामिल हैं: हायाबुसा जिसकी कीमत रु.16.90 लाख है, GSX-8R जिसकी कीमत रु.9.25 लाख है, और वी-स्ट्रॉम 800DE जिसकी कीमत रु.10.30 लाख है (सभी कीमतें एक्स-शोरूम) तय की गई हैं.