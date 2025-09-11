पत्रिकायूज़्ड कार्स
सुजुकी कटाना की भारत में बंद हुई बिक्री

कटाना को भारत में जुलाई 2022 में लॉन्च किया गया था और इसकी कीमत रु.13.61 लाख (एक्स-शोरूम) रखी गई थी.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

2 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित सितंबर 11, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • सुजुकी कटाना को 3 साल बाद भारतीय लाइनअप से हटा दिया गया
  • इसका नाम जापानी समुराई तलवार के नाम पर रखा गया था
  • सुजुकी इंडिया अब केवल 3 बड़ी बाइक ही उपलब्ध कराती है

सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने चुपचाप अपने लाइनअप से कटाना को बंद कर दिया है, और अब इस मॉडल को ब्रांड की आधिकारिक भारतीय वेबसाइट से भी हटा दिया गया है. जुलाई 2022 में लॉन्च हुई कटाना अपने रेट्रो-मॉडर्न डिज़ाइन और दमदार परफॉर्मेंस के चलते खासी लोकप्रिय थी, लेकिन भारतीय बाज़ार में अपनी पकड़ बनाने में इसे काफ़ी संघर्ष करना पड़ा. देश में अपनी शुरुआत के लगभग तीन साल बाद ही इसे बंद कर दिया गया है.

Suzuki Katana


रु.13.61 लाख (एक्स-शोरूम) की कीमत वाली कटाना को भारत में कम्प्लीटली नॉक्ड डाउन (CKD) रूट से लाया गया था और स्थानीय स्तर पर असेंबल किया गया था. हालाँकि सुजुकी ने इस मॉडल को बाज़ार से वापस लेने के कारणों के बारे में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन यह पूरी तरह से आश्चर्यजनक नहीं है. अपने आकर्षक डिज़ाइन और स्पेसिफिकेशन के बावजूद,कटाना अपनी वैश्विक प्रतिष्ठा को भारत में कभी भी अच्छी बिक्री में नहीं बदल पाई.

 

यह भी पढ़ें: सुजुकी दो नए मॉडलों के साथ GSX-8 लाइन-अप का करेगी विस्तार

 

अपने नाम पर बनी प्रतिष्ठित जापानी समुराई तलवार से प्रेरित, सुजुकी कटाना को 1981 में पहली बार लॉन्च किया गया था और यह जल्द ही दुनिया भर में सुजुकी के सबसे बेहतरीन मॉडलों में से एक बन गई. नए वैरिएंट ने अपने नियो-रेट्रो डिज़ाइन और शार्प स्टाइलिंग के साथ उस विरासत को आगे बढ़ाया. इसमें 999 सीसी, लिक्विड-कूल्ड, इनलाइन फोर-सिलेंडर इंजन लगा था जो 11,000 आरपीएम पर 150 बीएचपी और 9,250 आरपीएम पर 106 एनएम टॉर्क पैदा करता था.

Suzuki Katana

अब जब कटाना भारत से बाहर हो गई है, तो भारत में सुजुकी के बड़े बाइक पोर्टफोलियो में वर्तमान में तीन मॉडल शामिल हैं: हायाबुसा जिसकी कीमत रु.16.90 लाख है, GSX-8R जिसकी कीमत रु.9.25 लाख है, और वी-स्ट्रॉम 800DE जिसकी कीमत रु.10.30 लाख है (सभी कीमतें एक्स-शोरूम) तय की गई हैं.

  • पूरे अपाचे लाइनअप को एक स्पेशल एडिशन मिलता है, जबकि RTR 160 4V और RTR 200 4V को दो नए वैरिएंट मिलते हैं.
    टीवीएस अपाचे के 20 साल पूरे होने पर कंपनी ने लॉन्च किया एनिवर्सरी एडिशन, नए वेरिएंट भी हुए पेश
  • 2025 यामाहा R15 रेंज की कीमतें अब R15S वैरिएंट के लिए रु.1.67 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती हैं, जो R15M के लिए रु.2.01 लाख (एक्स-शोरूम) तक जाती हैं.
    2025 यामाहा R15 नए रंगों में के साथ हुई लॉन्च
  • 7 साल से भी अधिक समय पहले 125 के लॉन्च के बाद से एनटॉर्क परिवार में पहला जुड़ाव, एनटॉर्क 150 टीवीएस का अब तक का सबसे तेज, सबसे शक्तिशाली पेट्रोल स्कूटर है.
    टीवीएस एनटॉर्क 150 हुआ लॉन्च, कीमत रु.1.19 लाख ट्रैक्शन कंट्रोल के साथ मिला सिंगल-चैनल एबीएस
  • अगस्त 2025 में, रॉयल एनफील्ड और टीवीएस ने मजबूत वृद्धि देखी, होंडा और सुजुकी ने स्थिर लाभ दर्ज किया, जबकि बजाज ऑटो को उच्च निर्यात द्वारा कम घरेलू बिक्री का सामना करना पड़ा.
    अगस्त 2025 टू-व्हीलर बिक्री: टीवीएस, रॉयल एनफील्ड, सुजुकी की बिक्री में हुआ इजाफा, बजाज की घरेलू बिक्री गिरी
  • रिज़्टा जेड के मौजूदा मालिकों को ओवर-द-एयर (ओटीए) अपडेट के माध्यम से टच कार्यक्षमता मिलेगी.
    एथर ने रिज़्टा Z में पेश किया टच-टचस्क्रीन डिस्प्ले
