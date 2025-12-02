नवंबर 2025 में दोपहिया वाहनों की बिक्री ने पकड़ी रफ्तार, ज़्यादातर कंपनियों हुआ फायदा

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
मारुति सुजुकी ई-विटाराकिया सेल्टोस 2026एमजी 4 ईवीसिट्रॉन New Aircross
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
रॉयल एनफील्ड स्क्रैम्बलर 450ट्रायंफरॉयल एनफील्डयामाहा YZF R7बेनेली 752 एस
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

नवंबर 2025 में दोपहिया वाहनों की बिक्री ने पकड़ी रफ्तार, ज़्यादातर कंपनियों हुआ फायदा

पिछले महीने में, प्रमुख दोपहिया वाहन निर्माताओं ने अलग-अलग प्रदर्शन की सूचना दी, जिसमें अधिकांश ब्रांडों ने घरेलू और निर्यात बाजारों में साल-दर-साल वृद्धि दर्ज की, जबकि कुछ में मामूली गिरावट देखी गई.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

4 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित दिसंबर 2, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • रॉयल एनफील्ड, हीरो, होंडा, सुजुकी और टीवीएस ने जबरदस्त वृद्धि दर्ज की
  • रॉयल एनफील्ड ने नवंबर 2025 में 1 लाख से ज़्यादा मोटरसाइकिलें बेचीं
  • हीरो ने 6 लाख से ज़्यादा यूनिट्स की डिस्पैच दर्ज की

भारत में दोपहिया वाहन निर्माताओं ने नवंबर 2025 के लिए अपनी बिक्री के आंकड़े जारी करना शुरू कर दिया है. भारत के कई प्रमुख दोपहिया वाहन निर्माताओं ने अलग-अलग बिक्री प्रदर्शन की सूचना दी है. पिछले महीने इन दोपहिया वाहन ब्रांडों का प्रदर्शन कैसा रहा, इस पर एक नज़र डालते हैं.

 

रॉयल एनफील्ड

Royal Enfield Himalayan 450 or Guerrilla 450 image 2

रॉयल एनफील्ड ने नवंबर 2025 में 1,00,670 मोटरसाइकिलों की मासिक बिक्री दर्ज की. कंपनी ने पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 22% की वृद्धि दर्ज की, जबकि पिछले वित्त वर्ष में इसी महीने 82,257 मोटरसाइकिलें बिकी थीं. रॉयल एनफील्ड ने इस महीने 10,265 मोटरसाइकिलों का निर्यात किया, जबकि पिछले साल इसी अवधि में 10,021 मोटरसाइकिलों का निर्यात किया गया था.

 

यह भी पढ़ें: नवंबर 2025 में कार बिक्री: अक्टूबर में बंपर बिक्री के बाद प्रमुख ब्रांडों की घरेलू बिक्री में आई गिरावट

 

घरेलू बिक्री 90,405 वाहनों की रही, जो पिछले साल की तुलना में 25% की वृद्धि है, जबकि निर्यात 2 प्रतिशत बढ़कर 10,265 वाहन हो गया. वर्ष-दर-वर्ष के आंकड़ों पर गौर करें तो घरेलू बिक्री 25% बढ़कर 7,28,731 यूनिट हो गई है, और निर्यात 42% बढ़कर 88,793 वाहन हो गया है.

 

हीरो मोटोकॉर्प

Hero Xpulse 210 Vs Kawasaki KLX 230 review comparison carandbike 33

हीरो मोटोकॉर्प ने नवंबर 2025 में कुल 6,04,490 स्कूटर-मोटरसाइकिलों की बिक्री दर्ज की, जो पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 31% की वृद्धि दर्शाती है. नवंबर में मोटरसाइकिलों की बिक्री 5,39,128 वाहन रही, जो पिछले साल की समान अवधि की 4,25,856 वाहनों से 26.6% अधिक है, जबकि स्कूटरों की बिक्री लगभग दोगुनी होकर 92.5% बढ़कर 65,362 वाहन हो गई, जो नवंबर 2024 में 33,949 वाहन थी.

 

वित्त वर्ष 26 में संचयी आधार पर, मोटरसाइकिलों की बिक्री 39,12,147 वाहन रही, जो पिछले वर्ष की 39,18,733 वाहनों से 0.17% की मामूली गिरावट है, जबकि स्कूटरों की बिक्री 3,85,923 यूनिट रही, जो वित्त वर्ष 25 की 2,75,003 यूनिट से 40.3% अधिक है. कुल मिलाकर, इस वर्ष दोपहिया वाहनों की बिक्री 41,93,736 यूनिट्स से 2.5% बढ़कर 42,98,070 यूनिट हो गई. घरेलू बिक्री 40,57,124 वाहन रही, जो पिछले वर्ष की 40,37,846 वाहन से 0.48% अधिक है, और निर्यात 54.6% बढ़कर 2,40,946 वाहन हो गया, जो पिछले वित्त वर्ष में 1,55,890 वाहन थी.

 

होंडा टू-व्हीलर इंडिया

Honda H ness CB 350 RS

होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया ने नवंबर 2025 में कुल 5,91,136 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की, जिसमें 5,33,645 यूनिट्स घरेलू बाजार में बेची गईं और 57,491 यूनिट्स निर्यात की गईं. यह नवंबर 2024 की तुलना में साल-दर-साल 25% की वृद्धि दर्शाता है. वित्त वर्ष 26 (अप्रैल से नवंबर 2025) की वर्ष-दर-वर्ष अवधि के लिए, HMSI ने 42,32,748 यूनिट्स की कुल बिक्री दर्ज की, जिसमें 38,12,096 यूनिट्स घरेलू बिक्री और 4,20,652 यूनिट्स निर्यात की गईं.

 

सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया

Suzuki Access 125 30

सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने नवंबर 2025 में कुल 1,22,300 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की, जो नवंबर 2024 में बेची गई 94,370 यूनिट्स की तुलना में साल-दर-साल 30% की वृद्धि दर्शाती है. घरेलू बाजार में, बिक्री 96,360 यूनिट्स तक पहुँच गई, जो पिछले साल इसी महीने में 78,333 यूनिट्स की तुलना में 23% की वृद्धि दर्शाती है. निर्यात के मोर्चे पर, बिक्री 62% बढ़कर 25,940 यूनिट्स हो गई, जो नवंबर 2024 में 16,037 यूनिट्स थी.

 

टीवीएस मोटर कंपनी

TVS Orbiter Web 15

टीवीएस मोटर कंपनी ने नवंबर 2025 में 5,19,508 वाहनों की बिक्री दर्ज की, जो नवंबर 2024 में बेची गई 4,01,250 वाहनों की तुलना में 30% अधिक है. कुल दोपहिया वाहनों की बिक्री में 27% की वृद्धि हुई, जो पिछले साल नवंबर में 3,92,473 वाहनों से बढ़कर 4,97,841 वाहन हो गई. घरेलू दोपहिया वाहनों की बिक्री में 20% की वृद्धि हुई, जो एक साल पहले इसी महीने में 3,05,323 वाहनों की तुलना में 3,65,608 वाहन तक पहुँच गई.

2025 TVS Apache RTR 310 m1

मोटरसाइकिल की बिक्री में 34% की वृद्धि दर्ज की गई, जो नवंबर 2024 में 1,80,247 वाहनों से बढ़कर नवंबर 2025 में 2,42,222 वाहन हो गई, जबकि स्कूटर की बिक्री 27% बढ़कर 2,10,222 यूनिट हो गई, जो पिछले साल 1,65,535 यूनिट थी. इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में भी 46% की वृद्धि देखी गई, जो साल-दर-साल 26,292 यूनिट्स से बढ़कर 38,307 यूनिट्स हो गई.

 

अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, कंपनी ने 58% की वृद्धि दर्ज की, जिसमें बिक्री नवंबर 2024 में 93,755 यूनिट्स से बढ़कर नवंबर 2025 में 1,48,315 यूनिट्स हो गई. इसी अवधि में दोपहिया वाहनों का निर्यात 52% बढ़कर 87,150 वाहनों से 1,32,233 वाहनों का हो गया.

 

बजाज ऑटो

2025 Bajaj Dominar 400 m1

बजाज ऑटो ने नवंबर 2025 में 3,79,714 दोपहिया वाहनों की बिक्री की सूचना दी, जो नवंबर 2024 में बेची गई 3,68,076 वाहनों की तुलना में लगभग 3.2% की वृद्धि दर्शाती है. घरेलू दोपहिया वाहनों की बिक्री 2,02,510 वाहन रही, जो एक साल पहले 2,03,611 वाहनों की तुलना में लगभग 0.5% की मामूली गिरावट है, जबकि निर्यात 1,64,465 वाहनों से लगभग 7.7% बढ़कर 1,77,204 वाहन हो गया.

 

नवंबर 2025 में दोपहिया वाहनों की बिक्री ने पकड़ी रफ्तार, ज़्यादातर कंपनियों हुआ फायदा

# Two-wheeler sales# Two-Wheeler Sales November 2025# Two-Wheeler Sales# Bike Sales November 2025# Royal Enfield# TVS Motor Company# Hero MotoCorp# Bajaj Auto# Suzuki Motorcycle India# Bikes# Two Wheelers# Sales Figures# Latest News# Auto Industry# Bikes# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2024 किया सॉनेट, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 किया सॉनेट
    HTX | 16,940 km | डीज़ल | आटोमेटिक
    Rs. 11.9 लाख
    ₹ 26,652/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 ह्युंडई क्रेटा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.2
    2022 ह्युंडई क्रेटा
    1.5 SX Executive Trim | 44,525 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 12.25 लाख
    ₹ 25,905/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2019 ह्युंडई क्रेटा, Yozna Vihar, New Delhi
    7.9
    2019 ह्युंडई क्रेटा
    1.6 E Plus | 39,970 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 9.25 लाख
    ₹ 20,717/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 टोयोटा अर्बन क्रूजर टैसर, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 टोयोटा अर्बन क्रूजर टैसर
    G 1.0 | 23,740 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 10.5 लाख
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा, Yozna Vihar, New Delhi
    9
    2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा
    VXI | 6,199 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 10.25 लाख
    ₹ 22,956/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.4
    2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा
    Alpha | 32,437 km | हाइब्रिड | मैन्युअल
    Rs. 13.5 लाख
    ₹ 30,235/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 मारुति सुजुकी स्विफ्ट, Yozna Vihar, New Delhi
    8.6
    2022 मारुति सुजुकी स्विफ्ट
    VXI BS IV | 29,000 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 6.75 लाख
    ₹ 15,118/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 महिंद्रा थार, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 महिंद्रा थार
    LX RWD 4 Seater Hard Top | 15,465 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 13.9 लाख
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2016 मारुति सुजुकी अल्टो 800, Yozna Vihar, New Delhi
    7.9
    2016 मारुति सुजुकी अल्टो 800
    LXI | 67,123 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 2.15 लाख
    ₹ 4,815/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 महिंद्रा थार, Yozna Vihar, New Delhi
    8.6
    2022 महिंद्रा थार
    LX Hard Top 4 seater | 23,631 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 12.75 लाख
    ₹ 28,556/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi

लोकप्रिय हीरो मॉडल्स

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • X440T में बदला हुआ रियर-एंड है और इसका लुक X440 मोटरसाइकिल जैसा ही है.
    नई हार्ली डेविडसन X440T लॉन्च से पहले आई सामने
  • कई सप्ताह की अनिश्चितता के बाद, 2025 IBW 19, 20 दिसंबर को एक नई जगह पर आयोजित किया जाएगा.
    2025 इंडिया बाइक वीक की बदली जगह, अब पंचगनी में होगा आयोजित
  • कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बोमन आर. ईरानी और क्लासिक लीजेंड्स प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में येजदी ट्रेडमार्क को बहाल कर दिया है, और फैसला सुनाया है कि आइडियल जावा (इंडिया) लिमिटेड ने ट्रेडमार्क "येजदी" का उपयोग "त्याग" कर दिया था.
    बोमन ईरानी, ​​क्लासिक लीजेंड्स ने येज़्दी ट्रेडमार्क केस जीता
  • टीवीएस मोटर कंपनी और बीएमडब्ल्यू मोटरराड ने अपनी साझेदारी के तहत 200,000 यूनिट्स के निर्माण की ऐतिहासिक उपलब्धि की घोषणा की है.
    टीवीएस प्लांट में बीएमडब्ल्यू एफ 450 जीएस का निर्माण हुआ शुरू
  • 2025 डुकाटी स्ट्रीटफाइटर वी2, डुकाटी द्वारा निर्मित अब तक का सबसे हल्की स्ट्रीटफाइटर है, जिसका सूखा वजन मात्र 175 किलोग्राम है.
    2025 डुकाटी स्ट्रीटफाइटर V2 भारत में हुई लॉन्च, कीमत रु.17.50 लाख
  • X440T में बदला हुआ रियर-एंड है और इसका लुक X440 मोटरसाइकिल जैसा ही है.
    नई हार्ली डेविडसन X440T लॉन्च से पहले आई सामने
  • कई सप्ताह की अनिश्चितता के बाद, 2025 IBW 19, 20 दिसंबर को एक नई जगह पर आयोजित किया जाएगा.
    2025 इंडिया बाइक वीक की बदली जगह, अब पंचगनी में होगा आयोजित
  • कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बोमन आर. ईरानी और क्लासिक लीजेंड्स प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में येजदी ट्रेडमार्क को बहाल कर दिया है, और फैसला सुनाया है कि आइडियल जावा (इंडिया) लिमिटेड ने ट्रेडमार्क "येजदी" का उपयोग "त्याग" कर दिया था.
    बोमन ईरानी, ​​क्लासिक लीजेंड्स ने येज़्दी ट्रेडमार्क केस जीता
  • टीवीएस मोटर कंपनी और बीएमडब्ल्यू मोटरराड ने अपनी साझेदारी के तहत 200,000 यूनिट्स के निर्माण की ऐतिहासिक उपलब्धि की घोषणा की है.
    टीवीएस प्लांट में बीएमडब्ल्यू एफ 450 जीएस का निर्माण हुआ शुरू
  • 2025 डुकाटी स्ट्रीटफाइटर वी2, डुकाटी द्वारा निर्मित अब तक का सबसे हल्की स्ट्रीटफाइटर है, जिसका सूखा वजन मात्र 175 किलोग्राम है.
    2025 डुकाटी स्ट्रीटफाइटर V2 भारत में हुई लॉन्च, कीमत रु.17.50 लाख
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • नवंबर 2025 में दोपहिया वाहनों की बिक्री ने पकड़ी रफ्तार, ज़्यादातर कंपनियों हुआ फायदा