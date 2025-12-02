नवंबर 2025 में दोपहिया वाहनों की बिक्री ने पकड़ी रफ्तार, ज़्यादातर कंपनियों हुआ फायदा

भारत में दोपहिया वाहन निर्माताओं ने नवंबर 2025 के लिए अपनी बिक्री के आंकड़े जारी करना शुरू कर दिया है. भारत के कई प्रमुख दोपहिया वाहन निर्माताओं ने अलग-अलग बिक्री प्रदर्शन की सूचना दी है. पिछले महीने इन दोपहिया वाहन ब्रांडों का प्रदर्शन कैसा रहा, इस पर एक नज़र डालते हैं.

रॉयल एनफील्ड

रॉयल एनफील्ड ने नवंबर 2025 में 1,00,670 मोटरसाइकिलों की मासिक बिक्री दर्ज की. कंपनी ने पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 22% की वृद्धि दर्ज की, जबकि पिछले वित्त वर्ष में इसी महीने 82,257 मोटरसाइकिलें बिकी थीं. रॉयल एनफील्ड ने इस महीने 10,265 मोटरसाइकिलों का निर्यात किया, जबकि पिछले साल इसी अवधि में 10,021 मोटरसाइकिलों का निर्यात किया गया था.

घरेलू बिक्री 90,405 वाहनों की रही, जो पिछले साल की तुलना में 25% की वृद्धि है, जबकि निर्यात 2 प्रतिशत बढ़कर 10,265 वाहन हो गया. वर्ष-दर-वर्ष के आंकड़ों पर गौर करें तो घरेलू बिक्री 25% बढ़कर 7,28,731 यूनिट हो गई है, और निर्यात 42% बढ़कर 88,793 वाहन हो गया है.

हीरो मोटोकॉर्प

हीरो मोटोकॉर्प ने नवंबर 2025 में कुल 6,04,490 स्कूटर-मोटरसाइकिलों की बिक्री दर्ज की, जो पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 31% की वृद्धि दर्शाती है. नवंबर में मोटरसाइकिलों की बिक्री 5,39,128 वाहन रही, जो पिछले साल की समान अवधि की 4,25,856 वाहनों से 26.6% अधिक है, जबकि स्कूटरों की बिक्री लगभग दोगुनी होकर 92.5% बढ़कर 65,362 वाहन हो गई, जो नवंबर 2024 में 33,949 वाहन थी.

वित्त वर्ष 26 में संचयी आधार पर, मोटरसाइकिलों की बिक्री 39,12,147 वाहन रही, जो पिछले वर्ष की 39,18,733 वाहनों से 0.17% की मामूली गिरावट है, जबकि स्कूटरों की बिक्री 3,85,923 यूनिट रही, जो वित्त वर्ष 25 की 2,75,003 यूनिट से 40.3% अधिक है. कुल मिलाकर, इस वर्ष दोपहिया वाहनों की बिक्री 41,93,736 यूनिट्स से 2.5% बढ़कर 42,98,070 यूनिट हो गई. घरेलू बिक्री 40,57,124 वाहन रही, जो पिछले वर्ष की 40,37,846 वाहन से 0.48% अधिक है, और निर्यात 54.6% बढ़कर 2,40,946 वाहन हो गया, जो पिछले वित्त वर्ष में 1,55,890 वाहन थी.

होंडा टू-व्हीलर इंडिया

होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया ने नवंबर 2025 में कुल 5,91,136 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की, जिसमें 5,33,645 यूनिट्स घरेलू बाजार में बेची गईं और 57,491 यूनिट्स निर्यात की गईं. यह नवंबर 2024 की तुलना में साल-दर-साल 25% की वृद्धि दर्शाता है. वित्त वर्ष 26 (अप्रैल से नवंबर 2025) की वर्ष-दर-वर्ष अवधि के लिए, HMSI ने 42,32,748 यूनिट्स की कुल बिक्री दर्ज की, जिसमें 38,12,096 यूनिट्स घरेलू बिक्री और 4,20,652 यूनिट्स निर्यात की गईं.

सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया

सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने नवंबर 2025 में कुल 1,22,300 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की, जो नवंबर 2024 में बेची गई 94,370 यूनिट्स की तुलना में साल-दर-साल 30% की वृद्धि दर्शाती है. घरेलू बाजार में, बिक्री 96,360 यूनिट्स तक पहुँच गई, जो पिछले साल इसी महीने में 78,333 यूनिट्स की तुलना में 23% की वृद्धि दर्शाती है. निर्यात के मोर्चे पर, बिक्री 62% बढ़कर 25,940 यूनिट्स हो गई, जो नवंबर 2024 में 16,037 यूनिट्स थी.

टीवीएस मोटर कंपनी

टीवीएस मोटर कंपनी ने नवंबर 2025 में 5,19,508 वाहनों की बिक्री दर्ज की, जो नवंबर 2024 में बेची गई 4,01,250 वाहनों की तुलना में 30% अधिक है. कुल दोपहिया वाहनों की बिक्री में 27% की वृद्धि हुई, जो पिछले साल नवंबर में 3,92,473 वाहनों से बढ़कर 4,97,841 वाहन हो गई. घरेलू दोपहिया वाहनों की बिक्री में 20% की वृद्धि हुई, जो एक साल पहले इसी महीने में 3,05,323 वाहनों की तुलना में 3,65,608 वाहन तक पहुँच गई.

मोटरसाइकिल की बिक्री में 34% की वृद्धि दर्ज की गई, जो नवंबर 2024 में 1,80,247 वाहनों से बढ़कर नवंबर 2025 में 2,42,222 वाहन हो गई, जबकि स्कूटर की बिक्री 27% बढ़कर 2,10,222 यूनिट हो गई, जो पिछले साल 1,65,535 यूनिट थी. इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में भी 46% की वृद्धि देखी गई, जो साल-दर-साल 26,292 यूनिट्स से बढ़कर 38,307 यूनिट्स हो गई.

अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, कंपनी ने 58% की वृद्धि दर्ज की, जिसमें बिक्री नवंबर 2024 में 93,755 यूनिट्स से बढ़कर नवंबर 2025 में 1,48,315 यूनिट्स हो गई. इसी अवधि में दोपहिया वाहनों का निर्यात 52% बढ़कर 87,150 वाहनों से 1,32,233 वाहनों का हो गया.

बजाज ऑटो

बजाज ऑटो ने नवंबर 2025 में 3,79,714 दोपहिया वाहनों की बिक्री की सूचना दी, जो नवंबर 2024 में बेची गई 3,68,076 वाहनों की तुलना में लगभग 3.2% की वृद्धि दर्शाती है. घरेलू दोपहिया वाहनों की बिक्री 2,02,510 वाहन रही, जो एक साल पहले 2,03,611 वाहनों की तुलना में लगभग 0.5% की मामूली गिरावट है, जबकि निर्यात 1,64,465 वाहनों से लगभग 7.7% बढ़कर 1,77,204 वाहन हो गया.

