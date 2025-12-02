पत्रिकायूज़्ड कार्स
नवंबर 2025 में कार बिक्री: अक्टूबर में बंपर बिक्री के बाद प्रमुख ब्रांडों की घरेलू बिक्री में आई गिरावट

अक्टूबर में रिकॉर्ड तोड़ बिक्री के बाद नवंबर में अधिकांश वाहन निर्माताओं ने कार बिक्री में गिरावट देखी, लेकिन फिर भी वे गति बनाए रखने में सक्षम रहे.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

4 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित दिसंबर 2, 2025

Story

हाइलाइट्स

  • ह्यून्दे ने बाज़ार में फिर से दूसरा स्थान हासिल किया
  • मारुति सुज़ुकी ने नवंबर में अपनी सर्वश्रेष्ठ बिक्री दर्ज की
  • किआ इंडिया ने नवंबर में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दर्ज किया

अक्टूबर में जीएसटी दरों में कमी और त्योहारी सीज़न के चलते शानदार बिक्री के बाद, प्रमुख कार निर्माता नवंबर में भी अपनी गति बनाए रखने में कामयाब रहे. महिंद्रा, स्कोडा और किआ जैसी कई कंपनियों ने अक्टूबर में अब तक की सबसे अच्छी बिक्री दर्ज की थी, लेकिन नवंबर में ये आंकड़े तुलनात्मक रूप से थोड़े कम रहे.

 

यह भी पढ़ें: 2026 किआ सेल्टॉस की सामने आई झलक, 10 दिसंबर को होगी लॉन्च

 

मारुति सुजुकी

Maruti Suzuki Victoris Web 42

देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने इस महीने कुल 2,29,021 वाहन बेचे, जो अब तक का उसका सर्वोच्च मासिक आंकड़ा है. इसमें 1,74,593 घरेलू बिक्री और 46,057 निर्यात वाहन शामिल हैं. दिलचस्प बात यह है कि घरेलू बिक्री के आंकड़े अक्टूबर 2025 की तुलना में थोड़े कम हैं, जब 1,76,318 यात्री वाहन बेचे गए थे. ब्रांड ने इस महीने अन्य ओईएम को भी 8,371 वाहन बेचे.

 

ह्यून्दे

Hyundai Venue 3

नवंबर में दूसरे स्थान पर ह्यून्दे रही, जिसने इस महीने कुल 66,840 कारों की बिक्री दर्ज की, जिसमें घरेलू बाजार में 50,340 कारें शामिल हैं. यह पिछले महीने की तुलना में कम है, जब देश में 53,792 कारें भेजी गई थीं. निर्यात में मामूली वृद्धि हुई और ब्रांड ने अक्टूबर में भेजी गई 16,102 कारों के मुकाबले 16,500 कारें भेजीं. ब्रांड ने यह भी बताया कि नवंबर की शुरुआत में लॉन्च की गई नई ह्यून्दे वेन्यू को अब तक 32,000 बुकिंग मिल चुकी हैं.

 

टाटा मोटर्स

Tata Harrier ev image 5

टाटा मोटर्स ने भी रिकॉर्ड तोड़ अक्टूबर के बाद मासिक बिक्री में गिरावट दर्ज की. घरेलू बाजार में कुल 57,436 कारें बेची गईं, जबकि पिछले महीने 61,134 कारें बेची गई थीं. कंपनी ने कुल 7,911 इलेक्ट्रिक वाहन बेचे, जिनमें घरेलू बिक्री के साथ-साथ निर्यात भी शामिल है.

 

महिंद्रा

Mahindra Thar 2025 20

महिंद्रा ने नवंबर में घरेलू बाजार में 56,336 वाहन बेचे, जो अक्टूबर में बेची गई 71,624 कारों से काफी कम है. ब्रांड ने इस महीने 24,843 कमर्शियल वाहन भी बेचे. नवंबर में 2923 कारों का निर्यात भी किया गया, जो 5% की मामूली वृद्धि है. कार निर्माता ने साल-दर-साल बिक्री में 18% की वृद्धि दर्ज की है और वित्त वर्ष 2026 में कुल घरेलू थोक बिक्री 425530 कारों की होगी.

 

किआ मोटर्स

KIA Clavis EV 34 96325f4555

किआ इंडिया ने नवंबर में 25,489 यूनिट बेचकर अपनी अब तक की सर्वश्रेष्ठ बिक्री दर्ज की. हालाँकि, यह अक्टूबर में बेची गई 29,556 यूनिट से कम थी, जो भारत में किसी भी कैलेंडर माह में ब्रांड का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था. इस साल कंपनी की घरेलू बिक्री में भी बढ़ोतरी हुई और कंपनी ने पिछले साल की तुलना में इस साल 261,627 यूनिट बेचीं, जो पिछले साल की तुलना में 236,043 यूनिट अधिक है.

 

टोयोटा 

TOYOTA INNOVA HYCROSS STATIC 6

टोयोटा किर्लोस्कर मोटर (टीकेएम) ने नवंबर 2025 में कुल 33,752 कारें बेचीं, जिनमें से 30,085 घरेलू बाजार में बेची गईं और 3,667 निर्यात की गईं. इसकी तुलना में, अक्टूबर में ब्रांड की घरेलू थोक बिक्री 40,257 कारों की रही, जबकि निर्यात 2,635 वाहनों का रहा.

 

स्कोडा

Skoda Octavia VRS web 9

काइलाक एसयूवी के दमदार प्रदर्शन के दम पर, स्कोडा इंडिया ने नवंबर 2025 में बाज़ार में 5,491 यूनिट्स की बिक्री की. अक्टूबर महीने में ब्रांड ने कुल 8,252 यूनिट्स बेची थीं. भारत में अपने रजत जयंती वर्ष में, चेक ब्रांड ने 5 लाख यूनिट्स की बिक्री का आंकड़ा भी पार कर लिया. स्कोडा ऑटो ने 2025 के पहले दस महीनों में अपनी अब तक की सबसे ज़्यादा वार्षिक बिक्री दर्ज कर ली है.

 

जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर्स

MG Cyberster image 40

जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया ने नवंबर 2025 में कुल 5754 यूनिट्स बेचीं, जो अक्टूबर 2025 में भेजी गई 6,397 यूनिट्स से कम थी. ब्रांड ने CY 2024 की इसी अवधि की तुलना में जनवरी-नवंबर 2025 के दौरान 32% साल-दर-साल (YTD) थोक वृद्धि हासिल की. ​​कंपनी के लक्जरी रिटेल चैनल, एमजी सेलेक्ट ने भी पिछले महीने 1,000 यूनिट्स की बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया.

 

रेनॉ

2025 Renault Kiger m44

रेनॉ इंडिया ने नवंबर 2025 में 3,662 कारों की थोक बिक्री दर्ज की, जबकि पिछले वर्ष इसी महीने में 2,811 कारें बिकी थीं, जो साल-दर-साल 30.27% की वृद्धि दर्शाता है. ब्रांड ने नई ट्राइबर की 2,064 कारें और नई काइगर की 1,151 यूनिट बेचीं, जबकि पिछले वर्ष इसी महीने में क्रमशः 1,486 यूनिट्स और 779 यूनिट्स बिकी थीं.

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • कंपनी ने मूल्य वृद्धि का कोई कारण नहीं बताया है, हालांकि, हमें संदेह है कि यह नए साल की शुरुआत में कीमतें बढ़ाने के ऑटो उद्योग के रुझान के अनुरूप है.
    बीवाईडी सीलियन 7 हो जाएगी महंगी, 1 जनवरी 2026 से बढ़ेंगी कीमतें
  • टीवीएस मोटर कंपनी और बीएमडब्ल्यू मोटरराड ने अपनी साझेदारी के तहत 200,000 यूनिट्स के निर्माण की ऐतिहासिक उपलब्धि की घोषणा की है.
    टीवीएस प्लांट में बीएमडब्ल्यू एफ 450 जीएस का निर्माण हुआ शुरू
  • महिंद्रा के नए बैटरी पैक के बारे में आपको जो कुछ भी जानना चाहिए, वह सब यहां है, जो नई लॉन्च हुई XEV 9s के साथ शुरू हुआ है.
    महिंद्रा ने XEV 9S के साथ नया 70 kWh बैटरी पैक किया पेश
  • कार निर्माता कंपनी का दावा है कि उनके लाइनअप की यह सबसे महंगी इलेक्ट्रिक कार XEV 9S, रु.70 लाख से कम कीमत वाली सबसे तेज 7-सीटर एसयूवी है.
    महिंद्रा XEV 9S 7-सीटर इलेक्ट्रिक एसयूवी भारत में हुई लॉन्च, कीमत रु. 19.95 लाख से शुरू
  • नई सिएरा एसयूवी के लॉन्च के समय, टाटा मोटर्स ने पुष्टि की है कि भविष्य में इस एसयूवी में ऑल-व्हील ड्राइव ट्रांसमिशन भी मिलेगा.
    नई टाटा सिएरा एसयूवी में मिलेगा ऑल-व्हील ड्राइव का विकल्प
