सुजुकी ई-वैनवैन इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल कॉन्सेप्ट को जापान मोबिलिटी शो 2025 में किया जाएगा पेश

आगामी जापान मोबिलिटी शो 2025 में कुछ नई इलेक्ट्रिक कारों के साथ, सुजुकी कई दोपहिया वाहन भी पेश करेगी. पेश होने वाले नए दोपहिया वाहनों में सुजुकी ई-वैनवैन कॉन्सेप्ट भी शामिल होगा, जो शहरी परिवेश के लिए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का एक नया रूप है. सुजुकी के शब्दों में, ई-वैनवैन के पीछे का उद्देश्य 'उन ग्राहकों की इच्छाओं को पूरा करना है जो मोटरसाइकिल चलाने का आनंद और उसे चलाने का रोमांच अनुभव करना चाहते हैं', भले ही यह एक इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन हो.

ई-वैनवैन को एक हल्की, इलेक्ट्रिक सिटी बाइक के रूप में बनाया गया है

ई-वैनवैन का नाम 1970 के दशक की एक सुजुकी लीजर मोटरसाइकिल से लिया गया है, और इसकी डिज़ाइन और स्टाइलिंग भी कुछ ऐसी ही है. इसमें हल्के वज़न वाले मूल मॉडल की खासियतों को ध्यान में रखते हुए, न्यूनतम बॉडीवर्क, सिंगल बेंच सीट और मोटे टायरों को एक नया रूप दिया गया है.

1,810 मिमी लंबाई, 825 मिमी चौड़ाई और 1,050 मिमी ऊंचाई के साथ, यह मोटे तौर पर होंडा नेवी के समान आकार का है, और 1970 के दशक के वैनवैन के आयामों के अनुरूप भी है.

इंजन के स्थान पर बड़ा बैटरी पैक रखा गया है

इस कॉन्सेप्ट में पूरी तरह से एलईडी लाइटिंग, बार-एंड मिरर, डिस्क-टाइप व्हील और एक गोलाकार डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है. एक बड़ा बैटरी पैक डुअल क्रैडल फ्रेम में लगा है, और ऐसा प्रतीत होता है कि ई-वैनवैन में एक मिड-ड्राइव मोटर है, जिसके बारे में सुजुकी का कहना है कि यह 125 सीसी मोटरसाइकिल जैसा परफॉर्मेंस देगी. इस कॉन्सेप्ट में दोनों तरफ डिस्क ब्रेक, एक पारंपरिक टेलीस्कोपिक फोर्क और डुअल रियर शॉक एब्जॉर्बर भी हैं.

ई-वैनवैन के लिए बार-एंड मिरर और गोलाकार डिजिटल डैश

ई-वैन के साथ-साथ सुजुकी ई-एक्सेस (विदेशों में ई-एड्रेस के रूप में बेची जाने वाली) का भी प्रदर्शन करेगी, जिसे जनवरी में 2025 ऑटो एक्सपो में पेश किया गया था, लेकिन भारत में इसकी बिक्री अभी भी शुरू होनी है.