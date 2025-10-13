पत्रिकायूज़्ड कार्स
सुजुकी ई-वैनवैन इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल कॉन्सेप्ट को जापान मोबिलिटी शो 2025 में किया जाएगा पेश

1970 के दशक की मूल वैनवैन लीजर मोटरसाइकिल से प्रेरणा लेते हुए, सुजुकी की नई दोपहिया वाहन कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर एक अलग मोड़ लाने का वादा करती है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित अक्तूबर 13, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • सुजुकी ई-वैन वैन, ईवी पावरट्रेन वाली मोटरसाइकिल के 'मज़े और नियंत्रण' का वादा करती है
  • 125 सीसी मोटरसाइकिल के बराबर परफॉर्मेंस देने के लिए डिज़ाइन किया गया
  • लगभग होंडा नेवी के आकार की है

आगामी जापान मोबिलिटी शो 2025 में कुछ नई इलेक्ट्रिक कारों के साथ, सुजुकी कई दोपहिया वाहन भी पेश करेगी. पेश होने वाले नए दोपहिया वाहनों में सुजुकी ई-वैनवैन कॉन्सेप्ट भी शामिल होगा, जो शहरी परिवेश के लिए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का एक नया रूप है. सुजुकी के शब्दों में, ई-वैनवैन के पीछे का उद्देश्य 'उन ग्राहकों की इच्छाओं को पूरा करना है जो मोटरसाइकिल चलाने का आनंद और उसे चलाने का रोमांच अनुभव करना चाहते हैं', भले ही यह एक इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन हो.

suzuki e vanvan electric motorcycle concept to be unveiled at japan mobility show 2025 carandbike 2

ई-वैनवैन को एक हल्की, इलेक्ट्रिक सिटी बाइक के रूप में बनाया गया है

 

ई-वैनवैन का नाम 1970 के दशक की एक सुजुकी लीजर मोटरसाइकिल से लिया गया है, और इसकी डिज़ाइन और स्टाइलिंग भी कुछ ऐसी ही है. इसमें हल्के वज़न वाले मूल मॉडल की खासियतों को ध्यान में रखते हुए, न्यूनतम बॉडीवर्क, सिंगल बेंच सीट और मोटे टायरों को एक नया रूप दिया गया है.

 

यह भी पढ़ें: GST 2.0 का प्रभाव: सुजुकी हायाबुसा, GSX-8R और V-स्ट्रॉम 800 DE की कीमतें रु.1.16 लाख तक बढ़ीं

 

1,810 मिमी लंबाई, 825 मिमी चौड़ाई और 1,050 मिमी ऊंचाई के साथ, यह मोटे तौर पर होंडा नेवी के समान आकार का है, और 1970 के दशक के वैनवैन के आयामों के अनुरूप भी है.

suzuki e vanvan electric motorcycle concept to be unveiled at japan mobility show 2025 carandbike 4

इंजन के स्थान पर बड़ा बैटरी पैक रखा गया है

 

इस कॉन्सेप्ट में पूरी तरह से एलईडी लाइटिंग, बार-एंड मिरर, डिस्क-टाइप व्हील और एक गोलाकार डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है. एक बड़ा बैटरी पैक डुअल क्रैडल फ्रेम में लगा है, और ऐसा प्रतीत होता है कि ई-वैनवैन में एक मिड-ड्राइव मोटर है, जिसके बारे में सुजुकी का कहना है कि यह 125 सीसी मोटरसाइकिल जैसा परफॉर्मेंस देगी. इस कॉन्सेप्ट में दोनों तरफ डिस्क ब्रेक, एक पारंपरिक टेलीस्कोपिक फोर्क और डुअल रियर शॉक एब्जॉर्बर भी हैं.

suzuki e vanvan electric motorcycle concept to be unveiled at japan mobility show 2025 carandbike 5

ई-वैनवैन के लिए बार-एंड मिरर और गोलाकार डिजिटल डैश

 

ई-वैन के साथ-साथ सुजुकी ई-एक्सेस (विदेशों में ई-एड्रेस के रूप में बेची जाने वाली) का भी प्रदर्शन करेगी, जिसे जनवरी में 2025 ऑटो एक्सपो में पेश किया गया था, लेकिन भारत में इसकी बिक्री अभी भी शुरू होनी है.

  • EICMA 2025 में इसके पहली बार पेश होने के बाद, उम्मीद है कि रॉयल एनफील्ड नवंबर में मोटोवर्स में हिमालयन 750 का प्रदर्शन करेगी.
    रॉयल एनफील्ड हिमालयन 750 से EICMA 2025 में उठा पर्दा
  • रॉयल एनफील्ड की 350 सीसी मोटरसाइकिलें अब अमेज़न और फ्लिपकार्ट दोनों पर उपलब्ध हैं, जो भारत भर के 10 प्रमुख शहरों में उपलब्ध हैं.
    रॉयल एनफील्ड 350 सीसी मोटरसाइकिलें अब अमेज़न पर उपलब्ध
  • टीवीएस मोटर कंपनी ने सोशल मीडिया पर एक नई मोटरसाइकिल का टीज़र जारी किया है जिसको इटली के मिलान में होने वाले EICMA 2025 शो में पेश किया जाएगा. क्या यह एक कॉन्सेप्ट या नई प्रोडक्शन मोटरसाइकिल हो सकती है?
    टीवीएस ने नई मोटरसाइकिल की दिखाई झलक, नई 450 एडवेंचर कॉन्सेप्ट या कुछ और?
  • ब्रिक्सटन 5 नवंबर 2025 तक क्रॉसफायर 500 XC की चुनिंदा यूनिट्स को विशेष मूल्य पर पेश कर रहा है.
    ब्रिक्सटन क्रॉसफायर 500XC की कीमत रु.1.20 लाख तक घटी, नई कीमत रु.3.99 लाख
  • रिंकू सिंह ने एशिया कप 2025 में भारत की जीत के बाद अपनी बहन को ₹1 लाख का इलेक्ट्रिक स्कूटर उपहार में दिया.
    स्टार क्रिकेटर रिंकू सिंह ने बहन को गिफ्ट किया नया विडा VX2 इलेक्ट्रिक स्कूटर
