टाटा 2026 में अपनी पहली अविन्या इलेक्ट्रिक एसयूवी के साथ रु.40 लाख के पैसेंजर कार बाज़ार में देगा दस्तक

टाटा मोटर्स द्वारा अगले साल लॉन्च की जाने वाली तीन इलेक्ट्रिक वाहनों में से एक, अविन्या सीरीज़ की पहली इलेक्ट्रिक वाहन पुणे स्थित कार निर्माता कंपनी को एक नए बाजार क्षेत्र में ले जाएगी, क्योंकि यह टाटा की अब तक की सबसे महंगी इलेक्ट्रिक वाहन होगी.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

4 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित दिसंबर 23, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • टाटा के एमडी शैलेश चंद्र के अनुसार, पहली अविन्या इलेक्ट्रिक एसयूवी को "हैरियर ईवी से आगे" की सेग्मेंट में रखा जाएगा
  • यह 2026 के अंत में अपनी शुरुआत करेगी
  • इसकी बिक्री मौजूदा टाटा शोरूमों से अलग एक नेटवर्क के माध्यम से की जाएगी

टाटा मोटर्स ने 2020 से अब तक 2.50 लाख से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) बेचकर 2026 में तीन नए ईवी लॉन्च करने की तैयारी शुरू कर दी है. इनमें से आखिरी ईवी कंपनी की अविन्या इलेक्ट्रिक वाहन सीरीज़ की पहली कार होगी. मुंबई में 2.50 लाख ईवी की बिक्री का आंकड़ा पार करने के उपलक्ष्य में आयोजित एक प्रेस कार्यक्रम में टाटा ने पुष्टि की कि पहली अविन्या ईवी 2026 के अंत तक लॉन्च हो जाएगी. इससे पहले सिएरा ईवी और पंच ईवी का नया वैरिएंट आ चुका है. अविन्या सीरीज़ के साथ टाटा रु.40 लाख से अधिक कीमत वाले यात्री कार बाजार में प्रवेश करेगी, जहां कंपनी ने अब तक कभी प्रवेश नहीं किया है. फिलहाल, टाटा की सबसे महंगी कार हैरियर ईवी है, जिसकी कीमत रु.29.48 लाख (एक्स-शोरूम) तक है.

Bharat Mobility Global Expo 2025 Tata Avinya X EV SUV Concept Showcased 1

पहली अविन्या एसयूवी ऑटो एक्सपो 2025 में पेश की गई अविन्या एक्स कॉन्सेप्ट पर आधारित होगी

 

टाटा अविन्या एसयूवी की पहली कड़ी: अब तक हमें क्या पता है

हालांकि टाटा ने मूल रूप से 2022 में एक अत्याधुनिक कॉन्सेप्ट के पेश होने के साथ अविन्या सीरीज़ की शुरुआत की थी, लेकिन निर्माण के लिए अंतिम रूप से तैयार की गई कार एक बड़े आकार की एसयूवी है, जिसको ऑटो एक्सपो 2025 में पेश की गई अविन्या एक्स कॉन्सेप्ट के माध्यम से किया दिखाया गया था. 2026 के अंत तक आने वाला प्रोडक्शन मॉडल अविन्या एक्स के अधिकांश डिजाइन और स्टाइलिंग एलिमेंट्स को बरकरार रखेगा, लेकिन बड़े पैमाने पर निर्माण की आवश्यकताओं के अनुरूप कुछ एलिमेंट्स को कम किया जाएगा.

 

यह भी पढ़ें: टाटा हैरियर और सफारी के पेट्रोल वैरिएंट की जानकारी आई सामने, मिलेगा सबसे महंगा अल्ट्रा ट्रिम

 

टाटा ने अविन्या एक्स के लिए कोई आंकड़े साझा नहीं किए, लेकिन माना जाता है कि इस कॉन्सेप्ट में लगभग 5 मीटर लंबी एसयूवी दिखाई गई थी, जिसमें 22 इंच के पहिए और 285 सेक्शन के टायर लगे थे. टाटा मोटर्स के एमडी शैलेश चंद्र ने पुष्टि की है कि इसे "हैरियर ईवी से आगे" की श्रेणी में रखा जाएगा, इसलिए यह लगभग तय है कि पहली अविन्या ईवी टाटा की अब तक की सबसे बड़ी यात्री गाड़ी होगी. हालांकि, यह संभावना है कि सड़क पर चलने के लिए तैयार अविन्या पर टाटा का कोई लोगो नहीं होगा, बल्कि दिन में जलने वाली लाइटों का सिग्नेचर दोनों सिरों पर एक स्पष्ट 'T' आकार में दिखाई देगा.

tata to enter 40 lakh car market with avinya electric suv in 2026 carandbike 2

इसकी लंबाई लगभग 5 मीटर होने की संभावना है; यह 22 इंच के पहियों पर चलती है

 


पहली टाटा अविन्या SUV: JLR तकनीक की मज़बूत नींव


टाटा मोटर्स ने पहले ही पुष्टि कर दी है कि अविन्या सीरीज़ जेएलआर के विशेष इलेक्ट्रीफाइड मॉड्यूलर आर्किटेक्चर (ईएमए) पर आधारित होगी. जेएलआर का ईएंडई आर्किटेक्चर लेवल 2 ऑटोनॉमस ड्राइविंग क्षमता देता है और टाटा को ओवर-द-एयर सॉफ्टवेयर और फीचर अपडेट में तेजी लाने में मदद करेगा. अविन्या मॉडल कम से कम 500 किलोमीटर की रेंज देने का वादा करते हैं और अल्ट्रा-फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेंगे.

 

टाटा अविन्या एसयूवी की पहली लॉन्चिंग: ‘हाइब्रिड’ मॉडल की बिक्री पर विचार किया जा रहा है


प्रेस मीट में टाटा मोटर्स के मुख्य कमर्शियल अधिकारी विवेक श्रीवत्स ने पुष्टि की कि कंपनी टाटा के मौजूदा डीलरशिप से अलग एक नई रिटेल चेन के माध्यम से अविन्या ईवी बेचेगी. श्रीवत्स ने बताया कि अविन्या के लिए अंतिम रणनीति अभी तय नहीं हुई है, लेकिन कंपनी एक 'हाइब्रिड' बिक्री मॉडल पर विचार कर रही है, जिसमें ग्राहक चाहें तो ऑनलाइन भी अविन्या ईवी को कॉन्फ़िगर और खरीद सकते हैं, यदि वे किसी स्टोर पर नहीं जाना चाहते हैं.

tata to enter 40 lakh car market with avinya electric suv in 2026 carandbike 3

टाटा अब एग्रेटस के साणंद प्लांट से स्थानीय रूप से बने बैटरी सेल्स खरीदेगी

 

टाटा मोटर्स ने अपनी भावी योजनाओं के तहत पुष्टि की है कि वह समूह की कंपनी अग्रतास की साणंद स्थित आगामी गीगाफैक्ट्री में बने स्थानीय उच्च-वोल्टेज बैटरी सेल का उपयोग शुरू करेगी. हालांकि, इसके लिए कोई समयसीमा नहीं बताई गई है.

 

प्रेस ब्रीफिंग में टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के मुख्य उत्पाद अधिकारी, एचवी प्रोग्राम्स और ग्राहक सर्विस प्रमुख आनंद कुलकर्णी ने कहा कि कंपनी अविन्या सीरीज़ की इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरी केमिस्ट्री के मामले में खुली और लचीली नीति अपना रही है. वर्तमान में, टाटा अपने सभी इलेक्ट्रिक वाहनों में एलएफपी बैटरी सेल का उपयोग करती है, लेकिन एक बड़ी और अधिक शक्तिशाली इलेक्ट्रिक एसयूवी की आवश्यकताओं के कारण बैटरी तकनीक में बदलाव की आवश्यकता हो सकती है, जिसके लिए कार निर्माता कंपनी तैयार है.

  सिएरा के प्योर ट्रिम की कीमत पावरट्रेन ऑप्शन के आधार पर रु.12.49 लाख से रु.17.49 लाख (एक्स-शोरूम) तक है. इसमें क्या-क्या मिलता है, उसकी पूरी जानकारी यहाँ दी गई है.
टाटा सिएरा प्योर और प्योर+ वैरिएंट के फीचर्स आए सामने देखें तस्वीरें
    टाटा सिएरा प्योर और प्योर+ वैरिएंट के फीचर्स आए सामने देखें तस्वीरें
  चुने गए पावरट्रेन कॉम्बिनेशन की परवाह किए बिना, सभी टाटा सिएरा एक्म्प्लिश्ड+ ट्रिम्स की कीमत रु.20 लाख (एक्स-शोरूम) से ज़्यादा है.
टाटा सिएरा के सबसे महंगे वैरिएंट की कीमतें आईं सामने
    टाटा सिएरा के सबसे महंगे वैरिएंट की कीमतें आईं सामने
  • पंच फेसलिफ्ट की पिछली स्पाईशॉट्स की तुलना में, यहां सीएनजी कार में कुछ अतिरिक्त फीचर्स की कमी दिख रही है.
    टाटा पंच सीएनजी फेसलिफ्टेड मॉडल लॉन्च से पहले टैस्टिंग के दौरान दिखा
  एक आश्चर्यजनक कदम के तहत टाटा ने नई सिएरा के सबसे महंगे वेरिएंट की कीमतों को कुछ और दिनों तक गुप्त रखने का निर्णय लिया है.
टाटा सिएरा की वैरिएंट के हिसाब से कीमतें यहां जानें
    टाटा सिएरा की वैरिएंट के हिसाब से कीमतें यहां जानें
  टाटा सिएरा फिर लौट आई है. 90 के दशक की वह यादगार एसयूवी जिसने कार प्रेमियों के दिल जीत लिए थे अब बिल्कुल नए रूप में पेश हुई है. टाटा मोटर्स ने इसे आर्गोस प्लेटफॉर्म पर तैयार किया है जो ऑल व्हील ड्राइव हाइब्रिड और सीएनजी जैसे भविष्य के विकल्पों के लिए तैयार माना जा रहा है.
टाटा सिएरा का रिव्यू : पुरानी पहचान और आधुनिक फीचर्स का संगम
    टाटा सिएरा का रिव्यू : पुरानी पहचान और आधुनिक फीचर्स का संगम
