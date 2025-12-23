टाटा 2026 में अपनी पहली अविन्या इलेक्ट्रिक एसयूवी के साथ रु.40 लाख के पैसेंजर कार बाज़ार में देगा दस्तक

टाटा मोटर्स ने 2020 से अब तक 2.50 लाख से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) बेचकर 2026 में तीन नए ईवी लॉन्च करने की तैयारी शुरू कर दी है. इनमें से आखिरी ईवी कंपनी की अविन्या इलेक्ट्रिक वाहन सीरीज़ की पहली कार होगी. मुंबई में 2.50 लाख ईवी की बिक्री का आंकड़ा पार करने के उपलक्ष्य में आयोजित एक प्रेस कार्यक्रम में टाटा ने पुष्टि की कि पहली अविन्या ईवी 2026 के अंत तक लॉन्च हो जाएगी. इससे पहले सिएरा ईवी और पंच ईवी का नया वैरिएंट आ चुका है. अविन्या सीरीज़ के साथ टाटा रु.40 लाख से अधिक कीमत वाले यात्री कार बाजार में प्रवेश करेगी, जहां कंपनी ने अब तक कभी प्रवेश नहीं किया है. फिलहाल, टाटा की सबसे महंगी कार हैरियर ईवी है, जिसकी कीमत रु.29.48 लाख (एक्स-शोरूम) तक है.

पहली अविन्या एसयूवी ऑटो एक्सपो 2025 में पेश की गई अविन्या एक्स कॉन्सेप्ट पर आधारित होगी

टाटा अविन्या एसयूवी की पहली कड़ी: अब तक हमें क्या पता है

हालांकि टाटा ने मूल रूप से 2022 में एक अत्याधुनिक कॉन्सेप्ट के पेश होने के साथ अविन्या सीरीज़ की शुरुआत की थी, लेकिन निर्माण के लिए अंतिम रूप से तैयार की गई कार एक बड़े आकार की एसयूवी है, जिसको ऑटो एक्सपो 2025 में पेश की गई अविन्या एक्स कॉन्सेप्ट के माध्यम से किया दिखाया गया था. 2026 के अंत तक आने वाला प्रोडक्शन मॉडल अविन्या एक्स के अधिकांश डिजाइन और स्टाइलिंग एलिमेंट्स को बरकरार रखेगा, लेकिन बड़े पैमाने पर निर्माण की आवश्यकताओं के अनुरूप कुछ एलिमेंट्स को कम किया जाएगा.

टाटा ने अविन्या एक्स के लिए कोई आंकड़े साझा नहीं किए, लेकिन माना जाता है कि इस कॉन्सेप्ट में लगभग 5 मीटर लंबी एसयूवी दिखाई गई थी, जिसमें 22 इंच के पहिए और 285 सेक्शन के टायर लगे थे. टाटा मोटर्स के एमडी शैलेश चंद्र ने पुष्टि की है कि इसे "हैरियर ईवी से आगे" की श्रेणी में रखा जाएगा, इसलिए यह लगभग तय है कि पहली अविन्या ईवी टाटा की अब तक की सबसे बड़ी यात्री गाड़ी होगी. हालांकि, यह संभावना है कि सड़क पर चलने के लिए तैयार अविन्या पर टाटा का कोई लोगो नहीं होगा, बल्कि दिन में जलने वाली लाइटों का सिग्नेचर दोनों सिरों पर एक स्पष्ट 'T' आकार में दिखाई देगा.

इसकी लंबाई लगभग 5 मीटर होने की संभावना है; यह 22 इंच के पहियों पर चलती है



पहली टाटा अविन्या SUV: JLR तकनीक की मज़बूत नींव



टाटा मोटर्स ने पहले ही पुष्टि कर दी है कि अविन्या सीरीज़ जेएलआर के विशेष इलेक्ट्रीफाइड मॉड्यूलर आर्किटेक्चर (ईएमए) पर आधारित होगी. जेएलआर का ईएंडई आर्किटेक्चर लेवल 2 ऑटोनॉमस ड्राइविंग क्षमता देता है और टाटा को ओवर-द-एयर सॉफ्टवेयर और फीचर अपडेट में तेजी लाने में मदद करेगा. अविन्या मॉडल कम से कम 500 किलोमीटर की रेंज देने का वादा करते हैं और अल्ट्रा-फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेंगे.

टाटा अविन्या एसयूवी की पहली लॉन्चिंग: ‘हाइब्रिड’ मॉडल की बिक्री पर विचार किया जा रहा है



प्रेस मीट में टाटा मोटर्स के मुख्य कमर्शियल अधिकारी विवेक श्रीवत्स ने पुष्टि की कि कंपनी टाटा के मौजूदा डीलरशिप से अलग एक नई रिटेल चेन के माध्यम से अविन्या ईवी बेचेगी. श्रीवत्स ने बताया कि अविन्या के लिए अंतिम रणनीति अभी तय नहीं हुई है, लेकिन कंपनी एक 'हाइब्रिड' बिक्री मॉडल पर विचार कर रही है, जिसमें ग्राहक चाहें तो ऑनलाइन भी अविन्या ईवी को कॉन्फ़िगर और खरीद सकते हैं, यदि वे किसी स्टोर पर नहीं जाना चाहते हैं.

टाटा अब एग्रेटस के साणंद प्लांट से स्थानीय रूप से बने बैटरी सेल्स खरीदेगी

टाटा मोटर्स ने अपनी भावी योजनाओं के तहत पुष्टि की है कि वह समूह की कंपनी अग्रतास की साणंद स्थित आगामी गीगाफैक्ट्री में बने स्थानीय उच्च-वोल्टेज बैटरी सेल का उपयोग शुरू करेगी. हालांकि, इसके लिए कोई समयसीमा नहीं बताई गई है.

प्रेस ब्रीफिंग में टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के मुख्य उत्पाद अधिकारी, एचवी प्रोग्राम्स और ग्राहक सर्विस प्रमुख आनंद कुलकर्णी ने कहा कि कंपनी अविन्या सीरीज़ की इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरी केमिस्ट्री के मामले में खुली और लचीली नीति अपना रही है. वर्तमान में, टाटा अपने सभी इलेक्ट्रिक वाहनों में एलएफपी बैटरी सेल का उपयोग करती है, लेकिन एक बड़ी और अधिक शक्तिशाली इलेक्ट्रिक एसयूवी की आवश्यकताओं के कारण बैटरी तकनीक में बदलाव की आवश्यकता हो सकती है, जिसके लिए कार निर्माता कंपनी तैयार है.