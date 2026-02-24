नताशा स्टैनकोविक ने अपने बेटे अगस्त्य के साथ हार्दिक पांड्या द्वारा गिफ्ट गई लैंड रोवर डिफेंडर की डिलेवरी ली
द्वारा ऋषभ परमार
3 मिनट पढ़े
प्रकाशित फ़रवरी 24, 2026
हाइलाइट्स
- हार्दिक पांड्या ने बेटे अगस्त्य को ₹4 करोड़ की लैंड रोवर डिफेंडर गिफ्ट की
- डिलोवरी के समय हार्दिक की (एक्स-वाइफ) नताशा स्टेनकोविक भी मुंबई शोरूम में मौजूद थीं
- वीडियो लैंड रोवर डिफेंडर के आधिकारिक इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया
हार्दिक पांड्या और नताशा स्टैनकोविक भले ही अलग हो गए हों, लेकिन दोनों अपने बेटे अगस्त्य की परवरिश मिलकर करते आ रहे हैं. हार्दिक और नताशा दोनों ही सोशल मीडिया पर अपने बच्चे की तस्वीरें और वीडियो शेयर करते रहते हैं, जिससे दुनिया को पता चलता है कि उनका बेटा उनके लिए कितना मायने रखता है. एक दिल छू लेने वाले अंदाज में, हार्दिक ने अपने बेटे अगस्त्य को रु.4 करोड़ की लैंड रोवर डिफेंडर कार गिफ्ट की. मुंबई में शोरूम मालिक से कार की चाबी लेते हुए 5 वर्षीय अगस्त्य का वीडियो सामने आया, जिसमें नताशा भी नजर आ रही थीं.
इस लग्ज़री एसयूवी की डिलेवरी लेते हुए हार्दिक की (एक्स वाइफ) नताशा स्टेनकोविक और उनके बेटे अगस्त्या पांड्या दिखाई दिए, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर दिखाई दे रही हैं. वीडियो लैंड रोवर मुंबई के आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर साझा किए गए हैं.
लैंड रोवर मुंबई ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा “श्री हार्दिक पांड्या ने एक बार फिर अपनी डिफेंडर खरीदने के लिए नवनीत मोटर्स को चुना. यह भरोसे और अच्छे संबंधों पर बना रिश्ता है. मुंबई में उन्हें लैंड रोवर डिफेंडर सौंपी गई. यह गाड़ी अगस्त्य पांड्या और मिस स्टैंकोविक को दी गई. यह दमदार और शानदार गाड़ी है.”
अगर बात करें हार्दिक पांड्या कि तो दिग्गज ऑल-राउंडर मौजूदा वक्त में चल रहे 2026 टी-20 विश्व कप में भारतीय टीम का हिस्सा हैं और अपनी धार-दार गेंदबाज़ी और लाजवाब बल्लेबाजी से फैंस का दिल जीत रहे हैं.
