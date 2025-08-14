जगुआर लैंड रोवर ने सस्पेंशन जोखिम के चलते अमेरिका में रु.1.21 लाख अधिक वाहन वापस मंगाए

जगुआर लैंड रोवर (जेएलआर) ने संयुक्त राज्य अमेरिका में बड़े पैमाने पर रिकॉल जारी किया है, जिसमें 1,21,500 से ज़्यादा रेंज रोवर और रेंज रोवर स्पोर्ट एसयूवी शामिल हैं. सुरक्षा नियामकों ने सस्पेंशन में संभावित खराबी की सूचना दी थी. इस रिकॉल का मुख्य कारण एक छोटा लेकिन बेहद अहम हिस्सा है—फ्रंट सस्पेंशन नकल. प्रभावित वाहनों में, ये एल्युमीनियम के पुर्जे समय के साथ टूट सकते हैं. सुनने में मामूली लग रहा है? बिलकुल नहीं. यहाँ एक भी फ्रैक्चर स्टीयरिंग और ब्रेकिंग की स्थिरता को प्रभावित कर सकता है, जिससे दुर्घटना का खतरा काफी बढ़ जाता है.

इस साल जून में, अमेरिकी राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात सुरक्षा प्रशासन (NHTSA) ने 2014 और 2017 के बीच निर्मित लगभग 92,000 रेंज रोवर स्पोर्ट SUVs की जाँच शुरू की, जिसमें स्टीयरिंग नकल्स में फ्रैक्चर की शिकायतें मिलीं. अब तक, इसका दायरा बढ़कर 1.21 लाख से ज़्यादा SUVs तक पहुँच गया है, जिससे पता चलता है कि यह समस्या पहले अनुमान से ज़्यादा मॉडल वर्षों या ट्रिम्स तक फैली हो सकती है.

समय इससे बुरा नहीं हो सकता था. भारत की टाटा मोटर्स के स्वामित्व वाली जेएलआर पहले से ही कम माँग और आयातित वाहनों पर नए अमेरिकी टैरिफ से जूझ रही है. अपनी नई तिमाही परिणामों में, टाटा मोटर्स ने शुद्ध लाभ में साल-दर-साल 62 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की, जिसके लिए जेएलआर की वैश्विक बिक्री में कमी और कम बिक्री को ज़िम्मेदार ठहराया गया. डीलरों को माल की आपूर्ति में 11 प्रतिशत की गिरावट आई, और उत्तरी अमेरिका, यूरोप और ब्रिटेन में भी गिरावट देखी गई.

प्रभावित रेंज रोवर या रेंज रोवर स्पोर्ट मालिकों के लिए, जेएलआर मुफ़्त निरीक्षण और खराब सस्पेंशन नकल को बदलने के लिए संपर्क करेगा. ब्रिटिश कार निर्माता ने अभी तक सटीक सर्विस शेड्यूल का खुलासा नहीं किया है, लेकिन अभियान के आधिकारिक रूप से शुरू होने के बाद डीलर इसे ठीक कर देंगे.