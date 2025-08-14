जगुआर लैंड रोवर ने सस्पेंशन जोखिम के चलते अमेरिका में रु.1.21 लाख अधिक वाहन वापस मंगाए

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
महिंद्रा एक्सयूवी.ई8एमजी जेडएस एचईवीरेनो किगरविनफ़ास्ट वीएफ3
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
बेनेली न्यू बीएन 302आरसुज़ुकी वी-स्ट्रॉम 1050सुज़ुकीरॉयल एनफील्डबेनेली लिओसीनो 800
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

जगुआर लैंड रोवर ने सस्पेंशन जोखिम के चलते अमेरिका में रु.1.21 लाख अधिक वाहन वापस मंगाए

समय के साथ फ्रंट सस्पेंशन नकल टूट सकता है, जिससे दुर्घटना का खतरा बढ़ सकता है. इसलिए, NHTSA ने अमेरिकी बाजार में बेचे गए 1.2 लाख से ज़्यादा वाहनों को वापस बुलाने का निर्देश दिया है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित अगस्त 14, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • जेएलआर ने अमेरिका में 1.21 लाख से ज़्यादा रेंज रोवर और रेंज रोवर स्पोर्ट एसयूवी को वापस बुलाया है
  • खराब एल्युमीनियम पुर्जा टूटने से स्टीयरिंग और ब्रेकिंग की स्थिरता को खतरा हो सकता है
  • NHTSA की जाँच के बाद यह रिकॉल किया गया है; बिक्री में गिरावट और अमेरिका में बढ़ते आयात शुल्क के बीच

जगुआर लैंड रोवर (जेएलआर) ने संयुक्त राज्य अमेरिका में बड़े पैमाने पर रिकॉल जारी किया है, जिसमें 1,21,500 से ज़्यादा रेंज रोवर और रेंज रोवर स्पोर्ट एसयूवी शामिल हैं. सुरक्षा नियामकों ने सस्पेंशन में संभावित खराबी की सूचना दी थी.  इस रिकॉल का मुख्य कारण एक छोटा लेकिन बेहद अहम हिस्सा है—फ्रंट सस्पेंशन नकल. प्रभावित वाहनों में, ये एल्युमीनियम के पुर्जे समय के साथ टूट सकते हैं. सुनने में मामूली लग रहा है? बिलकुल नहीं. यहाँ एक भी फ्रैक्चर स्टीयरिंग और ब्रेकिंग की स्थिरता को प्रभावित कर सकता है, जिससे दुर्घटना का खतरा काफी बढ़ जाता है.

 

यह भी पढ़ें: जगुआर लैंड रोवर इंडिया ने वित्त वर्ष 2025 में अब तक की सबसे अधिक बिक्री दर्ज की, चौथी तिमाही की बिक्री में ऑडी इंडिया को पीछे छोड़ा

Range Rover Sport SV Edition Two 2

इस साल जून में, अमेरिकी राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात सुरक्षा प्रशासन (NHTSA) ने 2014 और 2017 के बीच निर्मित लगभग 92,000 रेंज रोवर स्पोर्ट SUVs की जाँच शुरू की, जिसमें स्टीयरिंग नकल्स में फ्रैक्चर की शिकायतें मिलीं. अब तक, इसका दायरा बढ़कर 1.21 लाख से ज़्यादा SUVs तक पहुँच गया है, जिससे पता चलता है कि यह समस्या पहले अनुमान से ज़्यादा मॉडल वर्षों या ट्रिम्स तक फैली हो सकती है.

Range Rover Sport Stealth Pack

समय इससे बुरा नहीं हो सकता था. भारत की टाटा मोटर्स के स्वामित्व वाली जेएलआर पहले से ही कम माँग और आयातित वाहनों पर नए अमेरिकी टैरिफ से जूझ रही है. अपनी नई तिमाही परिणामों में, टाटा मोटर्स ने शुद्ध लाभ में साल-दर-साल 62 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की, जिसके लिए जेएलआर की वैश्विक बिक्री में कमी और कम बिक्री को ज़िम्मेदार ठहराया गया. डीलरों को माल की आपूर्ति में 11 प्रतिशत की गिरावट आई, और उत्तरी अमेरिका, यूरोप और ब्रिटेन में भी गिरावट देखी गई.

Land Rover Range Rover Sport SV Unveiled Performance SUV Now Makes 59 Bhp More Than Its Predecessor 2

प्रभावित रेंज रोवर या रेंज रोवर स्पोर्ट मालिकों के लिए, जेएलआर मुफ़्त निरीक्षण और खराब सस्पेंशन नकल को बदलने के लिए संपर्क करेगा. ब्रिटिश कार निर्माता ने अभी तक सटीक सर्विस शेड्यूल का खुलासा नहीं किया है, लेकिन अभियान के आधिकारिक रूप से शुरू होने के बाद डीलर इसे ठीक कर देंगे.

# jaguar# jaguar land rover# jaguar land rover annual sales# jaguar india# land rovers# land rover# land rover range rover# land rover range rover sports# JLR Recall# Latest News# Auto Industry# Cars# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2018 ह्युंडई ईलाइट आई20, Rohini Courts, New Delhi
    8
    2018 ह्युंडई ईलाइट आई20
    1.2 Magna Executive | 44,012 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 4.49 लाख
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2020 किया सेल्टोस, Rohini Courts, New Delhi
    8
    2020 किया सेल्टोस
    GTX Plus | 40,482 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 12.49 लाख
    ₹ 27,971/माह emi
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2016 ह्युंडई क्रेटा, Rohini Courts, New Delhi
    7
    2016 ह्युंडई क्रेटा
    1.6 SX Plus | 74,493 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 7.49 लाख
    ₹ 15,839/माह emi
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2017 मारुति सुजुकी बलेनो, Rohini Courts, New Delhi
    7.8
    2017 मारुति सुजुकी बलेनो
    Zeta BS IV | 38,911 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 4.49 लाख
    ₹ 10,054/माह emi
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 मारुति सुजुकी वैगन आर, Rohini Courts, New Delhi
    8.6
    2022 मारुति सुजुकी वैगन आर
    VXI 1.0 | 52,620 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 5.49 लाख
    ₹ 12,293/माह emi
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 महिंद्रा थार, Rohini Courts, New Delhi
    8.3
    2022 महिंद्रा थार
    LX 4 Seater Hard Top | 40,017 km | डीज़ल | मैन्युअल
    Rs. 12.5 लाख
    ₹ 26,440/माह emi
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2019 मारुति सुजुकी अर्टिगा, Rohini Courts, New Delhi
    7.9
    2019 मारुति सुजुकी अर्टिगा
    ZXI BS IV | 32,878 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 8.49 लाख
    ₹ 19,012/माह emi
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2015 ह्युंडई ग्रैंड आई10, Rohini Courts, New Delhi
    7.5
    2015 ह्युंडई ग्रैंड आई10
    1.2 Sportz BS IV | 34,500 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 2.99 लाख
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2018 जीप कम्पास, Yozna Vihar, New Delhi
    7.5
    2018 जीप कम्पास
    Limited 1.4 Multi AIR D BS IV | 16,400 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 9.75 लाख
    ₹ 21,837/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2017 होंडा अमेज़, Rohini Courts, New Delhi
    7.9
    2017 होंडा अमेज़
    S BS IV | 51,759 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 4.25 लाख
    ₹ 9,519/माह emi
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi

लोकप्रिय लैंड रोवर मॉडल्स

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • बालाजी 2017 से टाटा मोटर्स समूह के मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं.
    जेएलआर ने पहले भारतीय सीईओ की नियुक्ति की, टाटा मोटर्स के पी. बी. बालाजी नवंबर से कार्यभार संभालेंगे
  • नए लोगो का उपयोग ब्रांडिंग गतिविधियों के लिए किए जाने की उम्मीद है, तथा वाहनों पर रेंज रोवर शब्द चिह्न बरकरार रखा जाएगा.
    जेएलआर ने रेंज रोवर ब्रांड लोगो पेश किया
  • एसयूवी का यह वैरिएंट लैंड रोवर के पुराने कैमल ट्रॉफी एडिशन को ट्रिब्यूट देता है.
    लैंड रोवर डिफेंडर 110 ट्रॉफी एडिशन से पर्दा उठा
  • लाइन-अप के अपडेट में नए मेट्रोपोलिटन और लैंडमार्क वैरिएंट के साथ-साथ नए क्यूरेटेड एक्सेसरी पैकेज शामिल हैं.
    2026 लैंड रोवर डिस्कवरी स्पोर्ट को नए वैरिएंट और एक्सेसरी पैकेज मिले
  • प्रमुख अपडेट में 13.1 इंच का टचस्क्रीन, नया ड्राइवर ड्राउजीनेस डिटेक्टर, नए एक्सेसरी पैक और छोटे कॉस्मेटिक बदलाव शामिल हैं.
    2026 लैंड रोवर डिफेंडर से उठा पर्दा, बड़ी टचस्क्रीन के साथ मिलेगा एडेप्टिव ऑफ-रोड क्रूज़ कंट्रोल
  • बालाजी 2017 से टाटा मोटर्स समूह के मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं.
    जेएलआर ने पहले भारतीय सीईओ की नियुक्ति की, टाटा मोटर्स के पी. बी. बालाजी नवंबर से कार्यभार संभालेंगे
  • नए लोगो का उपयोग ब्रांडिंग गतिविधियों के लिए किए जाने की उम्मीद है, तथा वाहनों पर रेंज रोवर शब्द चिह्न बरकरार रखा जाएगा.
    जेएलआर ने रेंज रोवर ब्रांड लोगो पेश किया
  • एसयूवी का यह वैरिएंट लैंड रोवर के पुराने कैमल ट्रॉफी एडिशन को ट्रिब्यूट देता है.
    लैंड रोवर डिफेंडर 110 ट्रॉफी एडिशन से पर्दा उठा
  • लाइन-अप के अपडेट में नए मेट्रोपोलिटन और लैंडमार्क वैरिएंट के साथ-साथ नए क्यूरेटेड एक्सेसरी पैकेज शामिल हैं.
    2026 लैंड रोवर डिस्कवरी स्पोर्ट को नए वैरिएंट और एक्सेसरी पैकेज मिले
  • प्रमुख अपडेट में 13.1 इंच का टचस्क्रीन, नया ड्राइवर ड्राउजीनेस डिटेक्टर, नए एक्सेसरी पैक और छोटे कॉस्मेटिक बदलाव शामिल हैं.
    2026 लैंड रोवर डिफेंडर से उठा पर्दा, बड़ी टचस्क्रीन के साथ मिलेगा एडेप्टिव ऑफ-रोड क्रूज़ कंट्रोल
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • जगुआर लैंड रोवर ने सस्पेंशन जोखिम के चलते अमेरिका में रु.1.21 लाख अधिक वाहन वापस मंगाए