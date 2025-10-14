पत्रिकायूज़्ड कार्स
लैंड रोवर डिफेंडर ट्रॉफी, डिस्कवरी टेम्पेस्ट और जेमिनी एडिशन भारत में हुए लॉन्च

स्पेशल एडिशन को उन मानक एसयूवी की तुलना में कॉस्मेटिक बदलाव मिलते हैं जिन पर वे आधारित हैं.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित अक्तूबर 14, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • डिफेंडर ट्रॉफी की कीमत रु,1.30 करोड़ (एक्स-शोरूम) है
  • डिस्कवरी जेमिनी की शुरुआती कीमत रु.1.26 करोड़ (एक्स-शोरूम) है
  • डिस्कवरी टेम्पेस्ट की शुरुआती कीमत रु.1.39 करोड़ (एक्स-शोरूम) है

जेएलआर इंडिया – जिसे पहले जगुआर लैंड रोवर के नाम से जाना जाता था – ने डिफेंडर और डिस्कवरी पर आधारित तीन स्पेशल एडिशन एसयूवी की कीमतों का खुलासा किया है. ये स्पेशल एडिशन जेएलआर इंडिया के 2026 मॉडल वर्ष का हिस्सा हैं और इनकी शुरुआती कीमत रु.1.26 करोड़ (एक्स-शोरूम) है. ये तीन स्पेशल एडिशन डिफेंडर 100 ट्रॉफी एडिशन, डिस्कवरी टेम्पेस्ट एडिशन और डिस्कवरी जेमिनी एडिशन हैं.

 

लैंड रोवर डिफेंडर 110 ट्रॉफी एडिशन

Land Rover Defender Trophy Edition

केवल 5-डोर 110 बॉडीस्टाइल में उपलब्ध, डिफेंडर ट्रॉफी एडिशन, लैंड रोवर के पुराने कैमल ट्रॉफी एडिशन से प्रेरित है. यह स्पेशल एडिशन डिफेंडर दो बाहरी रंगों - डीप सैंडग्लो या केसविक ग्रीन - में उपलब्ध है, जिसे ब्लैक-आउट बोनट, लोअर बॉडी पैनल, रूफ और व्हील्स के साथ जोड़ा गया है. खरीदार पेंट फिनिश की सुरक्षा के लिए मैट प्रोटेक्टिव फिल्म का विकल्प भी चुन सकते हैं.

 

यह भी पढ़ें: लैंड रोवर डिफेंडर 110 ट्रॉफी एडिशन से पर्दा उठा

 

ट्रॉफी एडिशन के लिए खरीदारों को और भी एडवेंचर-सेंट्रिक एक्सेसरीज़ चुनने का विकल्प मिलता है, जैसे स्नोर्कल, मड फ्लैप्स, रूफ कैरियर, साइड-माउंटेड गियर कैरियर और रूफ कैरियर तक आसान पहुँच के लिए रूफ लैडर आदि. खरीदार इस एसयूवी के लिए ऑल-सीज़न और ऑल-टेरेन टायर्स में से भी चुन सकते हैं.

Land Rover Defender Trophy Edition 1

वहीं, कैबिन में ब्लैक लेदर अपहोल्स्ट्री के साथ ऑटो हेडलैम्प और वाइपर, थ्री-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, कॉन्फिगरेबल एम्बिएंट लाइटिंग, 13.1 इंच टचस्क्रीन, टेरेन रिस्पांस मोड, 360 डिग्री कैमरा और अन्य सुविधाएं शामिल हैं.

 

पावरट्रेन की बात करें तो, डिफेंडर ट्रॉफी एडिशन केवल डीजल इंजन के साथ उपलब्ध है - एक 3.0-लीटर छह-सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड इंजन जो 345 बीएचपी और 700 एनएम

पैदा करता है.

 

डिफेंडर ट्रॉफी एडिशन की कीमत रु.1.30 है.

 

लैंड रोवर डिस्कवरी टेम्पेस्ट, जेमिनी एडिशन

डिस्कवरी के दोनों स्पेशल एडिशन की बात करें तो, जेमिनी एडिशन ज़्यादा किफ़ायती है, जिसकी कीमत रु.1.26 करोड़ (एक्स-शोरूम) है. वहीं, टेम्पेस्ट एडिशन की कीमत रु.1.39 करोड़ (एक्स-शोरूम) है.

Land Rover Discovery Gemini

लैंड रोवर डिस्कवरी जेमिनी

 

स्पेशल एडिशन और स्टैंडर्ड मॉडल के बीच अंतर केवल कॉस्मेटिक्स तक सीमित है. जेमिनी एडिशन में अनोखा सेडोना रेड पेंट फिनिश, ग्लॉस ब्लैक रूफ और सिल्वर फिनिश वाले बाहरी ट्रिम एलिमेंट्स हैं. बाहरी को और भी बेहतर बनाने के लिए 21-इंच के अलॉय व्हील्स हैं. हालाँकि, खरीदारों को स्टैंडर्ड डिस्कवरी के कई बाहरी रंग विकल्प में से चुनने का विकल्प मिलता है, साथ ही कस्टमाइज़ेशन के लिए 20-इंच, 21-इंच और 22-इंच साइज़ के व्हील्स भी उपलब्ध हैं. वहीं, कैबिन में ब्लैक या आइवरी अपहोल्स्ट्री का विकल्प भी उपलब्ध है.

 

इस बीच, टेम्पेस्ट एडिशन, सबसे महंगी डिस्कवरी के रूप में आकार लेती है, जिसमें कॉपर हाइलाइट्स, कॉपर-टोन्ड 22-इंच के पहिये और कॉपर-रंग की छत जैसे अनूठे एलिमेंट्स शामिल हैं. टेम्पेस्ट के अंदर, मानक रूप से विस्तारित विंडसर लेदर अपहोल्स्ट्री काले, दोहरे रंग के काले और भूरे या काले और आइवरी रंग में उपलब्ध है.

Land Rover Discovery Tempest

लैंड रोवर डिस्कवरी टेम्पेस्ट

 

फीचर्स की बात करें तो, जेमिनी में पैनोरमिक ग्लास रूफ, पावर्ड टेलगेट, 12.3-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 3-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, 11.4-इंच टचस्क्रीन, मेरिडियन ऑडियो सिस्टम, अडैप्टिव क्रूज़ कंट्रोल और 3D सराउंड व्यू कैमरा जैसे फीचर्स दिए गए हैं. वहीं, टेम्पेस्ट में मैट्रिक्स एलईडी हेडलैंप, हेड-अप डिस्प्ले, पावर-फोल्डिंग थर्ड-रो सीटें, 4-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, हीटेड 7 वेंटिलेटेड सीटें (आगे और बीच वाली पंक्ति) और मेरिडियन सराउंड साउंड सिस्टम जैसे फीचर्स दिए गए हैं.

 

दोनों वैरिएंट 3.0-लीटर छह-सिलेंडर डीजल इंजन के साथ उपलब्ध हैं जो 345 बीएचपी और 700 एनएम टॉर्क बनाता है तथा इसमें मानक के रूप में ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिया गया है.

