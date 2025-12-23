पत्रिकायूज़्ड कार्स
2026 किआ सेल्टॉस का रिव्यू: फॉर्मूला एकदम सही है, लेकिन क्या लाने में हुई देरी?

किआ सेल्टॉस की दूसरी पीढ़ी आ चुकी है, लेकिन इसे विक्टोरिस और सिएरा जैसी मजबूत प्रतिद्वंद्वी कारों का सामना करना पड़ेगा. सवाल सीधा सा है - क्या इसमें अभी भी वो दम है जो इसे आगे ले जा सकता है?
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

9 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित दिसंबर 23, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • नई किआ सेल्टॉस अब K3 प्लेटफॉर्म पर आधारित है
  • सेल्टॉस को नया स्टाइल, अधिक फीचर्स और बेहतर तकनीक मिली है
  • इंजन विकल्पों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन क्या यह अच्छा है या बुरा

छह साल पहले जब किआ ने भारत में कदम रखा, तो उसने एक सोची-समझी रणनीति अपनाई. न केवल वह एक कठिन बाज़ार में प्रवेश कर रही थी, बल्कि उसने बेहद प्रतिस्पर्धी मिडसाइज़ एसयूवी सेगमेंट को चुना, जिस पर उसकी सहयोगी ब्रांड ह्यून्दे क्रेटा का दबदबा था. यह दांव सफल साबित हुआ. सेल्टॉस जल्द ही घर-घर में जाना-पहचाना नाम बन गई और नए बाज़ार में प्रवेश के लिए एक मिसाल कायम की. अब 2025 की बात करें, तो किआ ने दूसरी पीढ़ी की सेल्टॉस लॉन्च कर दी है.

 

 

यह भी पढ़ें: 2026 किआ सेल्टॉस से वैश्विक स्तर पर उठा पर्दा, 2 जनवरी, को भारत में होगी लॉन्च

 

यह पहले से बड़ी, अधिक फीचर्स से लैस और बेहतर है, लेकिन इसका बाज़ार पहले से कहीं अधिक प्रतिस्पर्धी है. मारुति सुजुकी विक्टोरिस और टाटा सिएरा जैसे नए प्रतिद्वंद्वी पहले से ही बाज़ार में मौजूद हैं, और अगली पीढ़ी की रेनॉ डस्टर भी जल्द ही आने वाली है. सवाल सीधा सा है - क्या नई पीढ़ी की किआ सेल्टॉस में अभी भी वो दम है जो इसे टक्कर दे सकती है?

 

डिज़ाइन और आकार

21

नई K3 प्लेटफॉर्म की बदौलत दूसरी पीढ़ी की सेल्टॉस पहले से साफ तौर पर बड़ी है, लेकिन असली आकर्षण इसका डिज़ाइन है. किआ के अधिकांश मॉडलों की तरह, इसका डिज़ाइन भी लोगों की राय को बांटता है. या तो आपको यह पसंद आएगी या नहीं, और मैं तो इसे पसंद करने वालों में से हूं. इसका बॉक्सी लुक, चौड़ी ग्रिल और इंटीग्रेटेड LED DRLs बड़ी टेलुराइड से प्रेरित हैं और सेल्टॉस को सड़क पर एक दमदार मौजूदगी का एहसास देते हैं. चौड़े एयर इनटेक और बड़े बंपर इसके मस्कुलर लुक को और बढ़ाते हैं.

20

इस रेंज में ऑल-एलईडी लाइटिंग स्टैंडर्ड है. महंगे वैरिएंट के मॉडलों में अधिक जटिल डीआरएल डिज़ाइन और फुल एलईडी हेडलाइट्स मिलती हैं, जबकि स्टारमैप पैटर्न वाली कनेक्टेड एलईडी टेललाइट्स स्टैंडर्ड हैं और स्पष्ट रूप से नई कारेंज क्लैविस से प्रेरित हैं.

 

व्हील के साइज 16 से 18 इंच तक हैं और इनमें से सबसे 18 इंच वाला डुअल-टोन मॉडल आपको यहां देखने को मिलेगा. हालांकि, नए नियॉन ग्रीन कैलिपर्स शायद सबको पसंद न आएं.

25

व्यक्तिगत तौर पर, मुझे लगता है कि यह रंग फ्रॉस्ट ब्लू या मॉर्निंग मिस्ट जैसे हल्के बॉडी कलर के साथ अच्छा लगेगा, लेकिन मैग्मा रेड के इस शेड पर नहीं. यहाँ दिख रहे डुअल रंगों की एक खासियत यह है कि ORVMs में भी यह दो-टोन ट्रीटमेंट दिया गया है, जो बेहद प्रीमियम लुक देता है.

Kia Seltos

नई तकनीक से लैस अपग्रेड में ऑटो पॉप-आउट वाले फ्लश-फिटिंग डोर हैंडल शामिल हैं, जो इस सेगमेंट में पहली बार पेश किया गया फीचर है, और प्रॉक्सिमिटी-बेस्ड कीलेस एंट्री भी दी गई है. बोनट में अब हाइड्रोलिक स्ट्रट्स दिए गए हैं, जो काफी उपयोगी हैं, हालांकि पावर्ड टेलगेट ज्यादा काम का होता. बूट स्पेस 14 लीटर बढ़कर 447 लीटर हो गया है. लोडिंग लिप थोड़ी ऊंची है, लेकिन फ्लैट फ्लोर और फुल-साइज़ स्पेयर व्हील इसे कुल मिलाकर एक व्यावहारिक सुधार बनाते हैं.

 

कैबिन और फीचर्स

Kia Seltos 17

अंदर कदम रखते ही आपको पुराने मॉडल से इसकी कोई समानता नज़र नहीं आएगी. नए कैबिन डिज़ाइन में जगह और आराम को प्राथमिकता दी गई है, जिसमें मजबूत हॉज़ान्टल लकीरें, पतले एयर-कंडीशनिंग वेंट और एक बड़ी मल्टी-स्क्रीन लेआउट है जो चौड़ाई के एहसास को बढ़ाता है. स्मोकी ब्लैक और व्हाइट के 2-टोन कैबिन से बड़े का एहसास होता है, जबकि नई सीटें अधिक आरामदायक हैं. सॉफ्ट-टच मटेरियल का भरपूर उपयोग किया गया है, और कुल मिलाकर फिटिंग और फिनिशिंग बेहतरीन है.

12

फीचर्स के लिहाज से, सेल्टॉस आज के खरीदार की सभी जरूरतों को पूरा करती है. इसमें डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस चार्जर, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें और कई टाइप-सी यूएसबी पोर्ट मिलते हैं. किआ ने इससे भी आगे बढ़कर मेमोरी फंक्शन के साथ 10 तरह से एडजस्ट होने वाली ड्राइवर सीट, रिवर्स-टिल्ट ओरिएंटल मिरर्स और नया डबल-डी मल्टीफंक्शन स्टीयरिंग व्हील दिया है. हालांकि, इसमें पावर से चलने वाली को-ड्राइवर सीट और लोगो प्रोजेक्शन वाली पडल लैंप्स की कमी है, जो क्रेटा में उपलब्ध हैं.

13

लंबे व्हीलबेस और बेहतर आकार की सीटों के कारण पीछे की सीटों का आराम बेहतर हुआ है, जिनमें अच्छी कुशनिंग और जांघों के नीचे सपोर्ट मिलता है. रियर एसी वेंट और दो टाइप-सी यूएसबी पोर्ट स्टैंडर्ड रूप में दिए गए हैं, लेकिन बॉस-मोड लीवर की कमी खलती है, जिससे आप पीछे से आगे की यात्री सीट को एडजस्ट कर सकते हैं. यह फीचर क्रेटा में उपलब्ध है, लेकिन इसमें नहीं. हालांकि, आपको रिट्रैक्टेबल सनब्लाइंड्स मिलते हैं, जो मेरी पसंदीदा फीचर्स में से एक है, और पैनोरमिक सनरूफ (HTK (O) ट्रिम से उपलब्ध) है.

19

इंफोटेनमेंट और तकनीक

16

टेक्नोलॉजी के दीवाने सेल्टॉस में मिलने वाले ढेर सारे फीचर्स को पसंद कर सकते हैं. 10.25 इंच और 10.5 इंच के डिजिटल क्लस्टर वाला डुअल स्क्रीन सेटअप स्टैंडर्ड है, लेकिन सबसे महंगे वैरिेंट में तीन स्क्रीन मिलती हैं. इसमें 12.3 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, AC कंट्रोल के लिए 5 इंच का टचस्क्रीन (Syros की तरह) और 12.3 इंच का HD ड्राइवर क्लस्टर शामिल है. अब आपको केबल ले जाने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि वायरलेस एंड्राइड ऑटो और ऐप्पल कारप्ले स्टैंडर्ड हैं, और हां, सब कुछ बिना किसी रुकावट के काम करता है.

6

लेकिन बात सिर्फ एचडी स्क्रीन तक ही सीमित नहीं है, किआ एक शानदार बोस सराउंड साउंड सिस्टम भी पेश करती है जिसमें सबवूफर शामिल है. इसमें कई नई और अपडेटेड कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी के साथ-साथ एयर प्यूरीफायर सिस्टम भी दिया गया है. यह फीचर दिल्ली-एनसीआर के खरीदारों के लिए एक बड़ा आकर्षण साबित होगा.

 

सुरक्षा फीचर्स

सुरक्षा नई सेल्टॉस की एक प्रमुख खूबी है. K3 प्लेटफॉर्म पर बनी, इसकी बॉडी शेल में उच्च-शक्ति वाले स्टील और हॉट-स्टैम्प्ड कंपोनेंट्स का उपयोग किया गया है, जिससे इसकी मजबूती और दुर्घटना से सुरक्षा में सुधार हुआ है. किआ ने इसमें 24 मानक सुरक्षा फीचर्स भी शामिल किए हैं, जिनमें छह एयरबैग, ABS, ब्रेक असिस्ट और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल शामिल हैं.

 

आपको अतिरिक्त आत्मविश्वास के लिए हिल-स्टार्ट असिस्ट, डाउनहिल ब्रेक कंट्रोल और व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट के साथ-साथ टायर प्रेशर मॉनिटरिंग, ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नलिंग, सेंसर के साथ रियर-व्यू कैमरा और आईएसओफिक्स माउंट भी स्टैंडर्ड रूप में मिलते हैं.

 


लेवल 2 ADAS भी उपलब्ध है, जो कैमरा और रडार आधारित सहायता देता है. एसयूवी के चारों ओर लगे 8 कैमरों के साथ, यह आगे की टक्कर की चेतावनी और बचाव, हस्तक्षेप के साथ रियर क्रॉस-ट्रैफिक अलर्ट और लेन-कीप असिस्ट जैसी सुविधाओं को सपोर्ट करता है. कुल मिलाकर, इसमें 21 ADAS फ़ंक्शन हैं, जिनमें इस सेगमेंट में सबसे स्पष्ट सराउंड व्यू वाला 360-डिग्री कैमरा सिस्टम शामिल है. ऑटो-डिमिंग IRVM भी स्पष्ट फ़ीड देता है और आपातकालीन बटनों को बरकरार रखता है.

 

हालांकि, ADAS हर किसी के लिए उपयुक्त नहीं होगा. भारतीय सड़कों की स्थिति इसकी उपयोगिता को सीमित कर सकती है, और मैं इसके अधिकांश फ़ंक्शन बंद रखना पसंद करता हूं. यदि आप भी यही सोचते हैं, तो यह ध्यान देने योग्य है कि सबसे महंगे टेक लाइन और GT लाइन ट्रिम्स - HTX और GTX - ADAS के बिना भी उपलब्ध हैं.

 

पॉवरट्रेन और परफॉर्मेंस

2

1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन

 

नई सेल्टॉस में जो चीज़ नहीं बदली है, वो हैं इंजन विकल्प. आपको अब भी वही जाना-पहचाना 1.5-लीटर नैचुरल पेट्रोल, 1.5-लीटर डीज़ल और 1.5-लीटर TGDi टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलते हैं. मैंने टर्बो-पेट्रोल इंजन वाला मॉडल चलाया और मुझे ये अब भी सबसे ज़्यादा पसंद आया. वैश्विक स्तर पर, किआ एक हाइब्रिड वर्ज़न भी पेश करती है, जिसके भारत में आने की उम्मीद थी, लेकिन फिलहाल कंपनी का कहना है कि यह लागत के लिहाज़ से फ़ायदेमंद नहीं है. किआ भारत में हाइब्रिड वर्ज़न उपलब्ध कराने पर काम कर रही है, इसलिए भविष्य में हाइब्रिड सेल्टॉस भी बाज़ार में आ सकती है.

 

ताकत: 158 बीएचपी और टॉर्क 253 एनएम

29

ताकत: 158 बीएचपी और टॉर्क 253 एनएम

 

प्रदर्शन की बात करें तो इंजन का स्वभाव काफी हद तक अपरिवर्तित है. 158 बीएचपी और 253 एनएम के साथ, यह एक बार गति पकड़ने पर काफी जोशीला महसूस होता है. कम आरपीएम पर टर्बो लैग स्पष्ट रूप से महसूस होता है, इसलिए संयमित ड्राइविंग शैली ही बेहतर परिणाम देती है. धीरे-धीरे गति बढ़ाएं, 1,800 आरपीएम पार करें, और इंजन पूरी तरह से सक्रिय हो जाता है, सुचारू रूप से खींचता है और तिहरे अंकों की गति को सहजता से हासिल कर लेता है.

 

मैंने जिस कार को चलाया, उसमें 7-स्पीड डीसीटी गियरबॉक्स लगा था, जो स्मूथ और सटीक गियर शिफ्टिंग देता है और पावर को प्रभावी ढंग से ट्रांसफर करता है. इसे आक्रामक ड्राइविंग के बजाय सहज ड्राइविंग के लिए ट्यून किया गया है, लेकिन पैडल शिफ्टर्स और स्पोर्ट मोड ड्राइविंग को और भी रोमांचक बनाते हैं. हालांकि, एक उचित मैनुअल गियरबॉक्स का न होना निराशाजनक है. क्रेटा और कारेंज के विपरीत, किआ अभी भी पारंपरिक मैनुअल गियरबॉक्स के बजाय 6-स्पीड आईएमटी गियरबॉक्स दे रही है, जो एक चूक जैसा लगता है.

 

कंफर्ट और डायनेमिक्स

किआ का कहना है कि दूसरी पीढ़ी की सेल्टॉस को आकार देने में ग्राहकों की प्रतिक्रिया ने अहम भूमिका निभाई और सड़क पर आराम को विशेष महत्व दिया गया. पिछले मॉडल का स्पोर्टी सेटअप थोड़ा सख्त महसूस होता था, इसलिए सस्पेंशन को नरम किया गया है. इसके परिणामस्वरूप, अब गाड़ी की सवारी अधिक सुगम है और सड़क की खामियों को बेहतर ढंग से संभालती है, जिससे केबिन में झटकों का अनुभव नहीं होता.

 

इससे ड्राइविंग पर कोई असर नहीं पड़ा है. नए K3-प्लेटफ़ॉर्म स्टीयरिंग सेटअप की बदौलत, सेल्टॉस अब भी संतुलित और भरोसेमंद महसूस होती है. स्टीयरिंग हल्की है, जो शहर में ड्राइविंग के लिए बढ़िया है, और हाईवे पर भी यह आत्मविश्वास से भरी रहती है। तेज़ गति पर, एसयूवी स्थिर और आश्वस्त महसूस होती है, जिससे ड्राइवर को नियंत्रण का मज़बूत एहसास होता है.

 

निर्णय

पिछली पीढ़ी के मॉडल की तुलना में, नई पीढ़ी की सेल्टॉस ने मानकों को और भी ऊंचा कर दिया है. यह अधिक बोल्ड और खास है, जिसमें वैश्विक डिजाइन की झलक और बॉक्सी लुक इसकी सड़क पर मौजूदगी को काफी बढ़ा देता है. हालांकि, इसकी असली खासियत है बेहतर आराम और अधिक स्मार्ट और उपयोगी तकनीक का तालमेल है.

 

हालांकि, अगर आपके पास पहले से ही किआ सेल्टॉस या क्रेटा का अपडेटेड मॉडल है, तो नई सेल्टॉस के फीचर्स आपको मामूली ही लगेंगे, कोई क्रांतिकारी बदलाव नहीं. लेकिन हैचबैक या सबकॉम्पैक्ट सेडान से अपग्रेड करने वालों के लिए यह एक आदर्श विकल्प है. वैसे भी, अगर आप नई सेल्टॉस चुनते हैं, तो यह आपको निराश नहीं करेगी, लेकिन कीमत आपके लिए महत्वपूर्ण होगी. 2 जनवरी, 2026 को इसकी कीमतें घोषित होने वाली हैं, जिससे हमें जल्द ही पता चल जाएगा कि यह सेगमेंट में मौजूद नए प्रतिद्वंद्वियों के मुकाबले कितनी बेहतर साबित होती है.

  • नई टाटा हैरियर और सफारी पेट्रोल में नया 1.5-लीटर टीजीडीआई हाइपरियन इंजन दिया गया है, लेकिन क्या यह डीजल वैरिएंट का एक आदर्श विकल्प है?
    2026 टाटा हैरियर और सफारी 1.5 लीटर पेट्रोल एसयूवी का रिव्यू, नए इंजन के साथ ताज़ा जोश
  • छह एयरबैग वाले मॉडल को बड़ों के लिए 3-स्टार और बच्चों के लिए 2-स्टार सुरक्षा रेटिंग मिली; डुअल एयरबैग वाले मॉडल को 2-स्टार रेटिंग दी गई है.
    मारुति सुजुकी सिलेरियो को ग्लोबल एनकैप क्रैश टैस्ट में मिली 3-स्टार की सुरक्षा रेटिंग
  • बहुप्रतीक्षित हैरियर और सफारी के पेट्रोल वैरिएंट में सिएरा के 1.5 टर्बो-पेट्रोल इंजन का अधिक शक्तिशाली बनाकर लगाया गया है.
    टाटा हैरियर और सफारी के पेट्रोल वैरिएंट की जानकारी आई सामने, मिलेगा सबसे महंगा अल्ट्रा ट्रिम
  • तीसरी पीढ़ी की Q3 ने 2025 के बीच में ग्लोबल डेब्यू किया, जिसमें कई खास टेक अपग्रेड और इलेक्ट्रिक पावरट्रेन ऑप्शन दिए गए हैं.
    2026 में लॉन्च से पहले भारत में अगली-पीढ़ी की ऑडी Q3 टैस्टिंग के दौरान दिखी
  • जिस MPV के साथ यह अपना बेस शेयर करती है, उसके लॉन्च के लगभग सात साल बाद निसान का एंट्री-लेवल 7-सीटर मॉडल आ रहा है; जो जनवरी में लॉन्च होगा.
    रेनॉ ट्राइबर पर आधारित निसान मॉडल का नाम होगा Gravite, 2026 की शुरुआत में लॉन्च होगी एमपीवी
