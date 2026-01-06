महिंद्रा XUV 7XO की कीमतें, वैरिएंट्स और फीचर्स की विस्तार में जानकारी
- कीमतें रु.13.66 लाख से लेकर रु.24.92 लाख (एक्स-शोरूम) तक हैं
- छह वैरिएंट उपलब्ध हैं - AX, AX3, AX5, AX7, AX7 T और AX7 L
- ये 2.0 टर्बो-पेट्रोल और 2.2 डीजल इंजन विकल्पों के साथ उपलब्ध हैं
महिंद्रा ने हाल ही में भारत में XUV 7XO (XUV 700 का फेसलिफ्ट) लॉन्च किया है, जिसकी शुरुआती कीमत रु.13.66 लाख (एक्स-शोरूम) है. शुरुआती कीमत के मामले में यह मौजूदा XUV 700 के बराबर है, हालांकि इस एसयूवी में अपने पिछले मॉडल की तुलना में कई उल्लेखनीय अपग्रेड किए गए हैं, जिनमें नया स्टाइल, बेहतर सस्पेंशन और केबिन के अंदर अतिरिक्त तकनीक शामिल हैं.
|महिंद्रा XUV 7XO
|कीमत (एक्स-शोरूम)
|वैरिएंट्स
|पेट्रोल मैनुअल
|पेट्रोल ऑटोमेटिक
|डीज़ल मैनुअल
|डीज़ल ऑटोमेटिक
|डीज़ल ऑटोमेटिक AWD
|AX 7-सीटर
|रु.13.66 लाख
|---
|रु.14.96 लाख
|---
|---
|AX3 7-सीटर
|रु.16.02 लाख
|रु. 17.47 लाख
|रु.16.49 लाख
|रु.17.94 लाख
|---
|AX5 7-सीटर
|रु.17.52 लाख
|रु. 18.97 लाख
|रु.17.99 लाख
|रु. 19.44 लाख
|---
|AX7 7-सीटर
|रु.18.48 लाख
|रु. 19.93 लाख
|रु.18.95 लाख
|रु. 20.40 लाख
|---
|AX7 T 7-सीटर
|---
|रु. 21.97 लाख
|रु. 20.99 लाख
|रु. 22.44 लाख
|रु. 23.44 लाख
|AX7 T 6-सीटर
|---
|रु. 22.16 लाख
|रु.21.39 लाख
|रु. 22.84 लाख
|---
|AX7 L 7-सीटर
|---
|रु.23.45 लाख
|रु. 22.47 लाख
|रु. 23.92 लाख
|रु. 24.92 लाख
|AX7 L 6-सीटर
|---
|रु. 23.64 लाख
|---
|रु. 24.11 लाख
|---
7XO 6 वैरिएंट में उपलब्ध है - AX, AX3, AX5, AX7, AX7 T और AX7 L. महिंद्रा अब एड्रेनोएक्स से लैस मॉडल के अलावा कोई दूसरा मॉडल नहीं पेश कर रही है, जैसा कि पिछली SUV (XUV 700 MX) में था. आइए देखते हैं कि प्रत्येक वेरिएंट में क्या-क्या सुविधाएं हैं.
महिंद्रा XUV 7XO AX
- बाय-एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैंप के साथ फॉलो-मी-होम फंक्शन
- एलईडी टेल लैंप
- 17-इंच स्टील व्हील के साथ कवर
- ट्रिपल 12.3-इंच डिस्प्ले के साथ फ्रंट पैसेंजर टचस्क्रीन
- एडरेनोक्स
- वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और ऐप्प्ल कारप्ले
- स्मार्ट वॉच कंपैबिलिटी
- एलेक्सा बिल्ट-इन के साथ Chat GPT
- क्रूज़ कंट्रोल
- ड्राइव मोड्स (डीज़ल केवल)
- इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल
- हिल स्टार्ट असिस्ट और हिल डिसेंट कंट्रोल
- ट्रैक्शन कंट्रोल
- 6 एयरबैग
- स्मार्ट डोर हैंडल
- की-लेस गो
- टायर पॉजिशन डिस्प्ले
- हाइट-एडजेस्टेबल ड्राइवर और फ्रंट पैसेंजर सीट
महिंद्रा XUV 7XO AX3
AX के अलावा फीचर्स
- रियर व्यू कैमरा
- ऑटो फोल्डिंग के साथ पावर फोल्डिंग विंग मिरर
- रियर वाइपर और वॉशर
- रियर डिफॉगर
महिंद्रा XUV 7XO AX5
AX3 के अलावा फीचर्स
- पैनोरमिक सनरूफ
- फ्रंट पार्किंग सेंसर
- टेलिस्कोपिक-एडजेस्ट स्टीयरिंग
- 17-इंच अलॉय व्हील्स
- प्रॉक्सिमिटी सेंसर-बेस्ड व्हीकल लॉक/अनलॉक
महिंद्रा XUV 7XO AX7
AX5 के अलावा फीचर्स
- 18-इंच डायमंड-कट अलॉय व्हील
- एडोनक्सएक्स+
- लैदरेट अपहोल्स्ट्री
- पावर्ड ड्राइवर सीट के साथ मेमोरी और वेलकम फंक्शन
- को-ड्राइवर अर्गो लीवर (बॉस मोड)
- फ्रंट सीटबैक पर 65W टाइप C आउटलेट के साथ अपना डिवाइस लाने की सुविधा उपलब्ध है
- 2 स्पोक स्टीयरिंग
- 540-डिग्री कैमरा
- ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर
- डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर
- डुअल ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल
- एयर प्यूरीफायर के साथ कार्बन फिल्टर और AQI रीडआउट
- विंग मिरर के लिए मेमोरी फंक्शन
- ऑटो हेडलैंप और वाइपर
- रिमोट की-बेस्ड AC, विंडो ऑपरेशन (ऑटोमेटिक केवल)
- टायर प्रेशर मॉनिटरिंग
महिंद्रा XUV 7XO AX7 T
AX7 के अलावा फीचर्स
- लेवल 2 ADAS तकनीक
- एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल (ऑटोमेटिक केवल)
- 16-स्पीकर्स हरमन कार्डन ऑडियो सिस्टम
- डॉल्बी एटमस
- ,स्टूडियो एंड 3D-इमर्सिव साउंड
- व्हीकल नॉइस कंपसशेट
- वेंटिलेटेड फ्रंट सीट
- फॉग लैंप और कॉर्नरिंग लैंप
- ड्राइवर ड्राउज़िनेश डिटेक्टर
- पैसिव कीलेस एंट्री
- इलेक्ट्रिक पॉर्किंग ब्रेक
- इलेक्ट्रिक स्मार्ट डोर हैंडल
- वायरलेस फोन चार्जिंग पेड (फ्रंट)
- डायनेमिक इंडिकेटर्स (फ्रंट और रियर)
महिंद्रा XUV 7XO AX7 L
AX7 T के अलावा मिलने वाले फीचर्स
- 19-इंच डायमंड कंट अलॉय व्हील
- मल्टी-ज़ोन एंबियंट लाइटिंग
- डॉल्बी विज़न और डॉल्बी एटमस
- पावर्ड को-ड्राइवर सीट के साथ बॉस मोड
- वेंटिलेटेड रियर सीट्स (दूसरी रो)
- रियर विंडो सनब्लाइंड
- वायरलेस चार्जिंग पेड (दूसरी रो)
- प्लस सीट पैड्स (फ्रंट और रियर)
महिंद्रा का कहना है कि मैकेनिकल रूप से, उसने 7XO के सस्पेंशन को पिछले मॉडलों की तुलना में अपग्रेड किया है, जिसमें नए फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव डैम्पर्स के साथ ऑल-व्हील इंडिपेंडेंट सस्पेंशन दिया गया है. इंजन विकल्प पिछले मॉडल के समान ही हैं, जिसमें 200 bhp का 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 182 bhp का 2.2-लीटर डीजल इंजन उपलब्ध हैं. महिंद्रा ने 700 के बेस ट्रिम में उपलब्ध कम पावर वाले डीजल इंजन का विकल्प हटा दिया है.
नई 7XO का मुकाबला टाटा सफारी, एमजी हेक्टर प्लस और ह्यून्दे अल्काज़ार जैसी प्रतिद्वंद्वी कारों से है.
