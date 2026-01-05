भारत में महिंद्रा XUV 7XO हुई लॉन्च, कीमतें रु.13.66 लाख से शुरू

महिंद्रा ने भारत में XUV 7XO को रु.13.66 लाख (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया है - जो मौजूदा XUV 700 की शुरुआती कीमत के लगभग बराबर है. लोकप्रिय XUV 700 का ही एक अपडेटेड वर्जन, 7XO में कुछ उल्लेखनीय स्टाइलिंग अपडेट किए गए हैं जो इसे थोड़ा और मस्कुलर लुक देते हैं, वहीं कैबिन में महिंद्रा की नई बोर्न इलेक्ट्रिक एसयूवी से ली गई नई तकनीक का इस्तेमाल किया गया है.

डिज़ाइन

सबसे पहले लुक की बात करें तो, फ्रंट फेसिया अब पहले से ज़्यादा चौकोर दिखता है. ग्रिल को नया रूप दिया गया है और इसके दोनों ओर नए, ज़्यादा कोणीय डुअल-बैरल एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट्स और नए एलईडी डे-टाइम रनिंग लैंप्स लगे हैं. बंपर को भी नया रूप दिया गया है और इसमें सेंट्रल एयर इंटेक के दोनों ओर यूनिक ट्विन एलईडी फॉग लैंप्स दिए गए हैं.

साइड की बात करें तो, सबसे उल्लेखनीय बदलाव नए अलॉय व्हील डिजाइन हैं, जबकि पीछे की तरफ आपको नए सिरे से तैयार किए गए टेल लैंप और एक नया डिजाइन किया गया रियर बम्पर मिलता है.

कैबिन

कैबिन की बात करें तो सबसे बड़ा बदलाव नए डैशबोर्ड में देखने को मिलता है. सबसे महंगे वैरिएंट में XEV 9E और 9S में देखे गए वाइड-स्क्रीन ट्राई-डिस्प्ले सेटअप की सुविधा दी गई है. डिस्प्ले लेटेस्ट AdrenoX Plus पर चलेंगे, और को-ड्राइवर डिस्प्ले पर स्ट्रीमिंग कंटेंट भी देखा जा सकेगा. आगे की सीटें पावर एडजस्टेबल हैं, और ड्राइवर की सीट में मेमोरी फंक्शन भी है. को-ड्राइवर सीट में पावर बॉस मोड भी है, जिससे पीछे बैठने वाले यात्री सीट को स्लाइड करके आराम से पैर फैलाने के लिए जगह बना सकते हैं.

वहीं, पीछे की सीट पर बैठने वाले यात्रियों को सेंट्रल फ्लोर कंसोल के निचले हिस्से में वायरलेस चार्जिंग पैड, दरवाजों पर सन ब्लाइंड्स और सह-चालक की सीट के लिए टम्बल फंक्शन मिलता है, जिससे तीसरी रो तक आसानी से पहुंचा जा सकता है. वेरिएंट के आधार पर, खरीदार दूसरी रो में बेंच सीट या अलग-अलग कैप्टन चेयर में से किसी एक को चुन सकते हैं.

7XO कुल 6 ट्रिम लेवल - AX, AX3, AX5, AX7, AX7T और AX7 L में बिक्री के लिए उपलब्ध होगा

फीचर्स

तकनीकी दृष्टि से, 7XO में लेवल 2 ADAS तकनीक, ऑटो हेडलाइट्स और वाइपर, मल्टीज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, पावर से चलने वाली फ्रंट सीटें, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, पावर बॉस मोड, डॉल्बी एटमॉस के साथ हरमन कार्डन साउंड सिस्टम, 540-डिग्री कैमरे, महिंद्रा के 'ब्रिंग योर ओन डिवाइस' के माध्यम से मल्टी-डिवाइस स्ट्रीमिंग इंटीग्रेशन, मिड रो में 65W टाइप C USB आउटलेट, पैनोरमिक सनरूफ और बहुत कुछ मिलता है.

पॉवरट्रेन

मैकेनिकल रूप से, 7XO में 700 मॉडल के 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 2.2-लीटर डीजल इंजन विकल्प दिए गए हैं. दोनों इंजन मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स विकल्पों के साथ उपलब्ध हैं, जबकि सबसे डीजल वैरिएंट में ऑल-व्हील ड्राइव का विकल्प भी मिलता है. महिंद्रा का कहना है कि उसने 7XO के सस्पेंशन सेटअप पर काम किया है, और SUV में नए 'दा विंची' डैम्पर लगाए गए हैं, जिनसे राइड क्वालिटी में सुधार होने का दावा किया गया है.