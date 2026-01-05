पत्रिकायूज़्ड कार्स
भारत में महिंद्रा XUV 7XO हुई लॉन्च, कीमतें रु.13.66 लाख से शुरू

फेसलिफ्टेड XUV 700 में उल्लेखनीय डिज़ाइन और फीचर अपडेट किए गए हैं, हालांकि इंजन में कोई बदलाव नहीं हुआ है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित जनवरी 5, 2026

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • यह छह वेरिएंट में उपलब्ध है - AX, AX3, AX5, AX7, AX7 T और AX7 L
  • इंजन विकल्पों में 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 2.2-लीटर डीजल शामिल हैं
  • इसमें XEV इलेक्ट्रिक SUV परिवार की तकनीक का इस्तेमाल किया गया है

महिंद्रा ने भारत में XUV 7XO को रु.13.66 लाख (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया है - जो मौजूदा XUV 700 की शुरुआती कीमत के लगभग बराबर है. लोकप्रिय XUV 700 का ही एक अपडेटेड वर्जन, 7XO में कुछ उल्लेखनीय स्टाइलिंग अपडेट किए गए हैं जो इसे थोड़ा और मस्कुलर लुक देते हैं, वहीं कैबिन में महिंद्रा की नई बोर्न इलेक्ट्रिक एसयूवी से ली गई नई तकनीक का इस्तेमाल किया गया है.

 

यह भी पढ़ें: महिंद्रा XUV 7XO के नए टीज़र से 540 डिग्री कैमरा, रियर सीट एंटरटेनमेंट और ADAS की हुई पुष्टि

Mahindra XUV 7 XO 1

डिज़ाइन

सबसे पहले लुक की बात करें तो, फ्रंट फेसिया अब पहले से ज़्यादा चौकोर दिखता है. ग्रिल को नया रूप दिया गया है और इसके दोनों ओर नए, ज़्यादा कोणीय डुअल-बैरल एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट्स और नए एलईडी डे-टाइम रनिंग लैंप्स लगे हैं. बंपर को भी नया रूप दिया गया है और इसमें सेंट्रल एयर इंटेक के दोनों ओर यूनिक ट्विन एलईडी फॉग लैंप्स दिए गए हैं.

Mahindra XUV 7 XO 2

साइड की बात करें तो, सबसे उल्लेखनीय बदलाव नए अलॉय व्हील डिजाइन हैं, जबकि पीछे की तरफ आपको नए सिरे से तैयार किए गए टेल लैंप और एक नया डिजाइन किया गया रियर बम्पर मिलता है.

 

कैबिन

कैबिन की बात करें तो सबसे बड़ा बदलाव नए डैशबोर्ड में देखने को मिलता है. सबसे महंगे वैरिएंट में XEV 9E और 9S में देखे गए वाइड-स्क्रीन ट्राई-डिस्प्ले सेटअप की सुविधा दी गई है. डिस्प्ले लेटेस्ट AdrenoX Plus पर चलेंगे, और को-ड्राइवर डिस्प्ले पर स्ट्रीमिंग कंटेंट भी देखा जा सकेगा. आगे की सीटें पावर एडजस्टेबल हैं, और ड्राइवर की सीट में मेमोरी फंक्शन भी है. को-ड्राइवर सीट में पावर बॉस मोड भी है, जिससे पीछे बैठने वाले यात्री सीट को स्लाइड करके आराम से पैर फैलाने के लिए जगह बना सकते हैं.

Mahindra XUV 7 XO 3

वहीं, पीछे की सीट पर बैठने वाले यात्रियों को सेंट्रल फ्लोर कंसोल के निचले हिस्से में वायरलेस चार्जिंग पैड, दरवाजों पर सन ब्लाइंड्स और सह-चालक की सीट के लिए टम्बल फंक्शन मिलता है, जिससे तीसरी रो तक आसानी से पहुंचा जा सकता है. वेरिएंट के आधार पर, खरीदार दूसरी रो में बेंच सीट या अलग-अलग कैप्टन चेयर में से किसी एक को चुन सकते हैं.

Mahindra XUV 7 XO 4

7XO कुल 6 ट्रिम लेवल - AX, AX3, AX5, AX7, AX7T और AX7 L में बिक्री के लिए उपलब्ध होगा

 

फीचर्स

तकनीकी दृष्टि से, 7XO में लेवल 2 ADAS तकनीक, ऑटो हेडलाइट्स और वाइपर, मल्टीज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, पावर से चलने वाली फ्रंट सीटें, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, पावर बॉस मोड, डॉल्बी एटमॉस के साथ हरमन कार्डन साउंड सिस्टम, 540-डिग्री कैमरे, महिंद्रा के 'ब्रिंग योर ओन डिवाइस' के माध्यम से मल्टी-डिवाइस स्ट्रीमिंग इंटीग्रेशन, मिड रो में 65W टाइप C USB आउटलेट, पैनोरमिक सनरूफ और बहुत कुछ मिलता है.

Mahindra XUV 7 XO 5

पॉवरट्रेन

मैकेनिकल रूप से, 7XO में 700 मॉडल के 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 2.2-लीटर डीजल इंजन विकल्प दिए गए हैं. दोनों इंजन मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स विकल्पों के साथ उपलब्ध हैं, जबकि सबसे डीजल वैरिएंट में ऑल-व्हील ड्राइव का विकल्प भी मिलता है. महिंद्रा का कहना है कि उसने 7XO के सस्पेंशन सेटअप पर काम किया है, और SUV में नए 'दा विंची' डैम्पर लगाए गए हैं, जिनसे राइड क्वालिटी में सुधार होने का दावा किया गया है.

# Mahindra XUV 7XO# Mahindra XUV 7XO facelift# XUV 7XO# XUV 7XO prices# XUV 7XO bookings# Latest News# Auto Industry# Cars# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • क्या आप नए साल की शुरुआत अपने गैराज में एक नई कार के साथ करना चाहते हैं? आइए देखते हैं कि जनवरी 2026 में भारत में कौन-कौन सी कारें लॉन्च होने वाली हैं.
    जनवरी 2026 में लॉन्च होने वाली नई कारें
  • नए टीज़र वीडियो में फेसलिफ्ट XUV 700 के कैबिन की झलक मिलती है और कुछ फीचर्स की पुष्टि भी होती है.
    महिंद्रा XUV 7XO का कैबिन लॉन्च से पहले दिखा, मिलेगा ट्रिपल स्क्रीन सेटअप
  • मूल मॉडल के लॉन्च के चार साल बाद, XUV700 फेसलिफ्ट एक नए नाम के साथ आएगी और इसमें हाल ही में लॉन्च हुई XEV 9S इलेक्ट्रिक एसयूवी से लिए गए कुछ संकेत भी होंगे.
    महिंद्रा XUV 7XO (XUV700 फेसलिफ्ट) 5 जनवरी को होगी लॉन्च, देखें पहली झलक
  • डिज़ाइन से अलग, बदलाव XUV 700 को 'XUV 7XO' नाम से री-बैज किए जाने की उम्मीद है और संभवतः इसमें महिंद्रा की XEV 9e पर देखे गए ट्रिपल-स्क्रीन लेआउट को अपनाया जाएगा.
    महिंद्रा XUV700 फेसलिफ्ट में होंगे नए हेडलाइट्स, जासूसी तस्वीरों में हुआ खुलासा
  
    
  
    
  
    
  
    
