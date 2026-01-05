भारत में महिंद्रा XUV 7XO हुई लॉन्च, कीमतें रु.13.66 लाख से शुरू
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित जनवरी 5, 2026
हाइलाइट्स
- यह छह वेरिएंट में उपलब्ध है - AX, AX3, AX5, AX7, AX7 T और AX7 L
- इंजन विकल्पों में 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 2.2-लीटर डीजल शामिल हैं
- इसमें XEV इलेक्ट्रिक SUV परिवार की तकनीक का इस्तेमाल किया गया है
महिंद्रा ने भारत में XUV 7XO को रु.13.66 लाख (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया है - जो मौजूदा XUV 700 की शुरुआती कीमत के लगभग बराबर है. लोकप्रिय XUV 700 का ही एक अपडेटेड वर्जन, 7XO में कुछ उल्लेखनीय स्टाइलिंग अपडेट किए गए हैं जो इसे थोड़ा और मस्कुलर लुक देते हैं, वहीं कैबिन में महिंद्रा की नई बोर्न इलेक्ट्रिक एसयूवी से ली गई नई तकनीक का इस्तेमाल किया गया है.
यह भी पढ़ें: महिंद्रा XUV 7XO के नए टीज़र से 540 डिग्री कैमरा, रियर सीट एंटरटेनमेंट और ADAS की हुई पुष्टि
डिज़ाइन
सबसे पहले लुक की बात करें तो, फ्रंट फेसिया अब पहले से ज़्यादा चौकोर दिखता है. ग्रिल को नया रूप दिया गया है और इसके दोनों ओर नए, ज़्यादा कोणीय डुअल-बैरल एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट्स और नए एलईडी डे-टाइम रनिंग लैंप्स लगे हैं. बंपर को भी नया रूप दिया गया है और इसमें सेंट्रल एयर इंटेक के दोनों ओर यूनिक ट्विन एलईडी फॉग लैंप्स दिए गए हैं.
साइड की बात करें तो, सबसे उल्लेखनीय बदलाव नए अलॉय व्हील डिजाइन हैं, जबकि पीछे की तरफ आपको नए सिरे से तैयार किए गए टेल लैंप और एक नया डिजाइन किया गया रियर बम्पर मिलता है.
कैबिन
कैबिन की बात करें तो सबसे बड़ा बदलाव नए डैशबोर्ड में देखने को मिलता है. सबसे महंगे वैरिएंट में XEV 9E और 9S में देखे गए वाइड-स्क्रीन ट्राई-डिस्प्ले सेटअप की सुविधा दी गई है. डिस्प्ले लेटेस्ट AdrenoX Plus पर चलेंगे, और को-ड्राइवर डिस्प्ले पर स्ट्रीमिंग कंटेंट भी देखा जा सकेगा. आगे की सीटें पावर एडजस्टेबल हैं, और ड्राइवर की सीट में मेमोरी फंक्शन भी है. को-ड्राइवर सीट में पावर बॉस मोड भी है, जिससे पीछे बैठने वाले यात्री सीट को स्लाइड करके आराम से पैर फैलाने के लिए जगह बना सकते हैं.
वहीं, पीछे की सीट पर बैठने वाले यात्रियों को सेंट्रल फ्लोर कंसोल के निचले हिस्से में वायरलेस चार्जिंग पैड, दरवाजों पर सन ब्लाइंड्स और सह-चालक की सीट के लिए टम्बल फंक्शन मिलता है, जिससे तीसरी रो तक आसानी से पहुंचा जा सकता है. वेरिएंट के आधार पर, खरीदार दूसरी रो में बेंच सीट या अलग-अलग कैप्टन चेयर में से किसी एक को चुन सकते हैं.
7XO कुल 6 ट्रिम लेवल - AX, AX3, AX5, AX7, AX7T और AX7 L में बिक्री के लिए उपलब्ध होगा
फीचर्स
तकनीकी दृष्टि से, 7XO में लेवल 2 ADAS तकनीक, ऑटो हेडलाइट्स और वाइपर, मल्टीज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, पावर से चलने वाली फ्रंट सीटें, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, पावर बॉस मोड, डॉल्बी एटमॉस के साथ हरमन कार्डन साउंड सिस्टम, 540-डिग्री कैमरे, महिंद्रा के 'ब्रिंग योर ओन डिवाइस' के माध्यम से मल्टी-डिवाइस स्ट्रीमिंग इंटीग्रेशन, मिड रो में 65W टाइप C USB आउटलेट, पैनोरमिक सनरूफ और बहुत कुछ मिलता है.
पॉवरट्रेन
मैकेनिकल रूप से, 7XO में 700 मॉडल के 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 2.2-लीटर डीजल इंजन विकल्प दिए गए हैं. दोनों इंजन मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स विकल्पों के साथ उपलब्ध हैं, जबकि सबसे डीजल वैरिएंट में ऑल-व्हील ड्राइव का विकल्प भी मिलता है. महिंद्रा का कहना है कि उसने 7XO के सस्पेंशन सेटअप पर काम किया है, और SUV में नए 'दा विंची' डैम्पर लगाए गए हैं, जिनसे राइड क्वालिटी में सुधार होने का दावा किया गया है.
पुरानी कारों पर शानदार डीलसभी यूज़्ड कार देखें
लोकप्रिय महिंद्रा मॉडल्स
- महिंद्रा एक्सयूवी 3XOएक्स-शोरूम कीमत₹ 7.28 - 14.4 लाख
- महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिकएक्स-शोरूम कीमत₹ 12.98 - 16.71 लाख
- महिंद्रा स्कॉर्पियो-Nएक्स-शोरूम कीमत₹ 13.2 - 23.99 लाख
- महिंद्रा बोलेरो पिक-अपएक्स-शोरूम कीमत₹ 9.28 - 13.18 लाख
- महिंद्रा बोलेरो नियोएक्स-शोरूम कीमत₹ 8.49 - 10.49 लाख
- महिंद्रा बोलेरोएक्स-शोरूम कीमत₹ 7.99 - 9.69 लाख
- महिंद्रा एक्सयूवी700एक्स-शोरूम कीमत₹ 13.66 - 25.19 लाख
- महिंद्रा XUV400एक्स-शोरूम कीमत₹ 15.49 - 17.69 लाख
- महिंद्रा बोलेरो नियो प्लसएक्स-शोरूम कीमत₹ 10.77 - 11.8 लाख
- महिंद्रा बोलेरो बिग पिक-अपएक्स-शोरूम कीमत₹ 9.87 - 10.17 लाख
- महिंद्रा बोलेरो कैंपरएक्स-शोरूम कीमत₹ 9.96 - 12.51 लाख
- महिंद्रा मराज़ोएक्स-शोरूम कीमत₹ 14.06 - 16.38 लाख
- महिंद्रा थारएक्स-शोरूम कीमत₹ 9.99 - 16.99 लाख
- महिंद्रा थार रॉक्सएक्स-शोरूम कीमत₹ 12.25 - 22.06 लाख
- महिंद्रा एक्सईवी 9ईएक्स-शोरूम कीमत₹ 21.9 - 32 लाख
- महिंद्रा क्सइवी नाइनएसएक्स-शोरूम कीमत₹ 19.95 - 29.45 लाख
- महिंद्रा बी 6इएक्स-शोरूम कीमत₹ 18.9 - 28.4 लाख
- महिंद्रा एक्सयूवी 7XOएक्स-शोरूम कीमत₹ 18.95 - 22.47 लाख
अपकमिंग कार्स
- मारुति सुजुकी ई-विटाराएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 13, 2026
- टाटा पंचएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 5.9 - 10.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 13, 2026
- फॉक्सवैगन तेराएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 40 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 15, 2026
- एमजी महामहिमएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 38 - 43 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 15, 2026
- निसान ग्रेवाइटएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 5.5 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 21, 2026
- फॉक्सवैगन टेरॉनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 23, 2026
- रेनो डस्टरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 15 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 26, 2026
- बीयेडी एटो 2 ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 40 - 45 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 27, 2026
- मारुति सुजुकी वैगन आर इलेक्ट्रिकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8.5 - 10 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 27, 2026
- लीपमोटर टी03एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 28, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- ज़ीनो Emara ADVएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.1 - 1.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 30, 2026
- ट्रायंफ Tracker 400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.1 - 2.35 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 31, 2026
- यामाहा YZF MT-07एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8.5 - 10 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 31, 2026
- होंडा एक्टिवा 7जीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 80,000 - 95,000 एक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 10, 2026
- हीरो करिज्मा XMR 250एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2 - 2.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 28, 2026
- सुज़ुकी Hayabusa 2026एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 28, 2026
- यामाहा YZF R9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12.2 - 13.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 15, 2026
- हीरो Xpulse 421एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.9 - 4 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 21, 2026
- रॉयल एनफील्ड फ्लाइंग पिस्सू S6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 7.5 - 8.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 31, 2026
- बेनेली 752 एसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 6 - 7 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 31, 2026
और ज्यादा खोजें
लेटेस्ट News
रिलेटेड आर्टिकल्स