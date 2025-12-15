महिंद्रा XUV 7XO का कैबिन लॉन्च से पहले दिखा, मिलेगा ट्रिपल स्क्रीन सेटअप
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित दिसंबर 15, 2025
हाइलाइट्स
- 7XO को XEV फैमिली से ट्रिपल-स्क्रीन डिस्प्ले मिलेगा जिसमें Adreno X+ होगा
- पावर्ड बॉस मोड, मल्टी-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल और भी बहुत कुछ मिलने की पुष्टि हुई है
- 5 जनवरी, 2026 को पेश होगी
महिंद्रा ने एक नए टीज़र वीडियो में पहली बार आने वाली XUV 7XO (XUV 700 फेसलिफ्ट) के कैबिन की झलक दिखाई है. 5 जनवरी, 2026 को लॉन्च होने वाली यह नई वीडियो इस बात की पुष्टि करती है कि इस पेट्रोल-डीज़ल SUV में ट्रिपल स्क्रीन डिस्प्ले मिलेगा, जिसे पहली बार महिंद्रा की नई 'बॉर्न इलेक्ट्रिक' XEV इलेक्ट्रिक SUV फैमिली में देखा गया था, साथ ही इसमें कुछ और फीचर्स भी होंगे.
यह भी पढ़ें: महिंद्रा XUV 7XO (XUV700 फेसलिफ्ट) 5 जनवरी को होगी लॉन्च, देखें पहली झलक
आने वाली महिंद्रा XUV 7XO में नया ट्रिपल स्क्रीन लेआउट
टीज़र वीडियो में आने वाली SUV के डैशबोर्ड की पहली साफ़ झलक मिलती है, जिससे पता चलता है कि इसका डिज़ाइन हाल ही में लॉन्च हुई XUV 9S से लिया गया है. डैशबोर्ड के ऊपर एक शेल्फ जैसे एलिमेंट पर लगभग किनारे से किनारे तक एक डिस्प्ले लगा है, जो टैन लेदर से रैप किया गया है. टीज़र से यह भी कन्फर्म होता है कि नई SUV में ब्रांड की लेटेस्ट एडरिनो X+ कनेक्ट टेक्नोलॉजी होगी. ड्राइवर डिस्प्ले को करीब से देखने पर एक ऐसा लेआउट दिखता है जो XUV 700 की तुलना में ज़्यादा नहीं बदला है और यह भी कन्फर्म करता है कि SUV में ड्राइव मोड मौजूद होंगे.
डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और सेंट्रल टचस्क्रीन; ड्राइव मोड्स, डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल और एलेक्सा इंटीग्रेशन कन्फर्म हो गए हैं
टचस्क्रीन की बात करें तो, कन्फर्म टेक्नोलॉजी में डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, एंड्रॉइड ऑट और ऐप्पल कारप्ले, अमेज़म एलेक्सा इंटीग्रेशन, WiFi सपोर्ट और ओवर-द-एयर सॉफ्टवेयर अपडेट की सुविधा शामिल है. वहीं, डेडिकेटेड को-ड्राइवर डिस्प्ले वीडियो स्ट्रीमिंग की सुविधा देता है और साथ ही यूज़र्स को सोशल मीडिया कंटेंट ब्राउज़ करने की भी सुविधा देता है.
को-ड्राइवर डिस्प्ले वीडियो स्ट्रीमिंग और सोशल मीडिया ब्राउज़िंग की सुविधा देता है
वीडियो में दिखने वाले दूसरे कन्फर्म फीचर्स में बॉस मोड वाली पावर्ड को-ड्राइवर सीट, दरवाजों और डैशबोर्ड पर एम्बिएंट लाइटिंग, चार्जिंग पोर्ट के साथ आगे की सीटों के पीछे टैबलेट लगाने के पॉइंट्स, पीछे के दरवाजों पर सनशेड, रियर AC वेंट और पैनोरमिक सनरूफ भी देखे जा सकते हैं. एक्सयूवी 7XO में डुअल-टोन अपहोल्स्ट्री फिनिश भी मिलेगी, जिसमें बेज या टैन कलर को हल्के सफेद या ग्रे के साथ पेयर किया गया है.
को-ड्राइवर सीट पावर एडजस्टेबल है और इसमें बॉस मोड मिलता है; सीट के पीछे टैबलेट होल्डर के लिए माउंटिंग पॉइंट दिख रहा है
बाहरी हिस्से की बात करें तो, पिछले टीज़र में अपडेटेड व्हील डिज़ाइन, नए लाइट क्लस्टर और ग्रिल के कुछ हिस्सों की झलक दिखाई गई थी.
कैबिन की बात करें तो, नई 7XO में XUV 700 वाले ही इंजन होंगे - जाना-पहचाना 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 2.2-लीटर डीज़ल यूनिट, दोनों मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स ऑप्शन के साथ आएंगे.
महिंद्रा ने भारत में नई XUV 7XO के लिए 15 दिसंबर से प्री-बुकिंग शुरू कर दी है. जनवरी में लॉन्च होने पर यह SUV हाल ही में लॉन्च हुई MG हेक्टर फेसलिफ्ट, टाटा हैरियर और सफारी को टक्कर देगी.
पुरानी कारों पर शानदार डीलसभी यूज़्ड कार देखें
लोकप्रिय महिंद्रा मॉडल्स
- महिंद्रा एक्सयूवी 3XOएक्स-शोरूम कीमत₹ 7.28 - 14.4 लाख
- महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिकएक्स-शोरूम कीमत₹ 12.98 - 16.71 लाख
- महिंद्रा स्कॉर्पियो-Nएक्स-शोरूम कीमत₹ 13.2 - 23.99 लाख
- महिंद्रा बोलेरो पिक-अपएक्स-शोरूम कीमत₹ 9.28 - 13.18 लाख
- महिंद्रा बोलेरो नियोएक्स-शोरूम कीमत₹ 8.49 - 10.49 लाख
- महिंद्रा बोलेरोएक्स-शोरूम कीमत₹ 7.99 - 9.69 लाख
- महिंद्रा एक्सयूवी700एक्स-शोरूम कीमत₹ 13.66 - 25.19 लाख
- महिंद्रा XUV400एक्स-शोरूम कीमत₹ 15.49 - 17.69 लाख
- महिंद्रा बोलेरो नियो प्लसएक्स-शोरूम कीमत₹ 10.77 - 11.8 लाख
- महिंद्रा बोलेरो बिग पिक-अपएक्स-शोरूम कीमत₹ 9.87 - 10.17 लाख
- महिंद्रा बोलेरो कैंपरएक्स-शोरूम कीमत₹ 9.96 - 12.51 लाख
- महिंद्रा मराज़ोएक्स-शोरूम कीमत₹ 14.06 - 16.38 लाख
- महिंद्रा थारएक्स-शोरूम कीमत₹ 9.99 - 16.99 लाख
- महिंद्रा थार रॉक्सएक्स-शोरूम कीमत₹ 12.25 - 22.06 लाख
- महिंद्रा एक्सईवी 9ईएक्स-शोरूम कीमत₹ 21.9 - 32 लाख
- महिंद्रा क्सइवी नाइनएसएक्स-शोरूम कीमत₹ 19.95 - 29.45 लाख
- महिंद्रा बी 6इएक्स-शोरूम कीमत₹ 18.9 - 28.4 लाख
अपकमिंग कार्स
- निसान बी-सेगमेंट एमपीवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 5.5 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 18, 2025
- एमजी जेडएस एचईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 20, 2025
- फॉक्सवैगन टी-रॉकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 24 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 23, 2025
- फॉक्सवैगन टेरॉनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 24, 2025
- सिट्रॉन सी5 एयरक्रॉसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 32 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 24, 2025
- स्कोडा एन्याकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 55 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 25, 2025
- ऑडी ए5एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 60 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 29, 2025
- वॉल्वो ईए एक्स रिचार्जएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95 लाख - 1 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 30, 2025
- स्कोडा कॉमिकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 18 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 31, 2025
- एमजी 4 ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 27 - 32 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 31, 2025
अपकमिंग बाइक्स
- रॉयल एनफील्ड स्क्रैम्बलर 450एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.6 - 2.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 15, 2025
- ट्रायंफ Tiger Sport 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11.5 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 15, 2025
- रॉयल एनफील्ड Himalayan 750एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4 - 4.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 15, 2025
- यामाहा YZF R7एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9.5 - 11 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 15, 2025
- बेनेली 752 एसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 6 - 7 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 15, 2025
- यामाहा एनएमएक्स 155एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.6 - 1.7 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 31, 2025
- बीएमडब्ल्यू F 450 GSएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.1 - 4.4 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 31, 2025
- ज़ीनो Emara ADVएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.1 - 1.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 30, 2026
- यामाहा YZF MT-07एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8.5 - 10 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 31, 2026
- होंडा एक्टिवा 7जीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 80,000 - 95,000 एक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 10, 2026
और ज्यादा खोजें
लेटेस्ट News
रिलेटेड आर्टिकल्स