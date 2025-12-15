पत्रिकायूज़्ड कार्स
महिंद्रा XUV 7XO का कैबिन लॉन्च से पहले दिखा, मिलेगा ट्रिपल स्क्रीन सेटअप

नए टीज़र वीडियो में फेसलिफ्ट XUV 700 के कैबिन की झलक मिलती है और कुछ फीचर्स की पुष्टि भी होती है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित दिसंबर 15, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • 7XO को XEV फैमिली से ट्रिपल-स्क्रीन डिस्प्ले मिलेगा जिसमें Adreno X+ होगा
  • पावर्ड बॉस मोड, मल्टी-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल और भी बहुत कुछ मिलने की पुष्टि हुई है
  • 5 जनवरी, 2026 को पेश होगी

महिंद्रा ने एक नए टीज़र वीडियो में पहली बार आने वाली XUV 7XO (XUV 700 फेसलिफ्ट) के कैबिन की झलक दिखाई है. 5 जनवरी, 2026 को लॉन्च होने वाली यह नई वीडियो इस बात की पुष्टि करती है कि इस पेट्रोल-डीज़ल SUV में ट्रिपल स्क्रीन डिस्प्ले मिलेगा, जिसे पहली बार महिंद्रा की नई 'बॉर्न इलेक्ट्रिक' XEV इलेक्ट्रिक SUV फैमिली में देखा गया था, साथ ही इसमें कुछ और फीचर्स भी होंगे.

 

यह भी पढ़ें: महिंद्रा XUV 7XO (XUV700 फेसलिफ्ट) 5 जनवरी को होगी लॉन्च, देखें पहली झलक

Mahindra XUV 7 XO 1

आने वाली महिंद्रा XUV 7XO में नया ट्रिपल स्क्रीन लेआउट

 

टीज़र वीडियो में आने वाली SUV के डैशबोर्ड की पहली साफ़ झलक मिलती है, जिससे पता चलता है कि इसका डिज़ाइन हाल ही में लॉन्च हुई XUV 9S से लिया गया है. डैशबोर्ड के ऊपर एक शेल्फ जैसे एलिमेंट पर लगभग किनारे से किनारे तक एक डिस्प्ले लगा है, जो टैन लेदर से रैप किया गया है. टीज़र से यह भी कन्फर्म होता है कि नई SUV में ब्रांड की लेटेस्ट एडरिनो X+ कनेक्ट टेक्नोलॉजी होगी. ड्राइवर डिस्प्ले को करीब से देखने पर एक ऐसा लेआउट दिखता है जो XUV ​​700 की तुलना में ज़्यादा नहीं बदला है और यह भी कन्फर्म करता है कि SUV में ड्राइव मोड मौजूद होंगे.

Mahindra XUV 7 XO 2

डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और सेंट्रल टचस्क्रीन; ड्राइव मोड्स, डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल और एलेक्सा इंटीग्रेशन कन्फर्म हो गए हैं

 

टचस्क्रीन की बात करें तो, कन्फर्म टेक्नोलॉजी में डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, एंड्रॉइड ऑट और ऐप्पल कारप्ले, अमेज़म एलेक्सा इंटीग्रेशन, WiFi सपोर्ट और ओवर-द-एयर सॉफ्टवेयर अपडेट की सुविधा शामिल है. वहीं, डेडिकेटेड को-ड्राइवर डिस्प्ले वीडियो स्ट्रीमिंग की सुविधा देता है और साथ ही यूज़र्स को सोशल मीडिया कंटेंट ब्राउज़ करने की भी सुविधा देता है.

Mahindra XUV 7 XO 3

को-ड्राइवर डिस्प्ले वीडियो स्ट्रीमिंग और सोशल मीडिया ब्राउज़िंग की सुविधा देता है

 

वीडियो में दिखने वाले दूसरे कन्फर्म फीचर्स में बॉस मोड वाली पावर्ड को-ड्राइवर सीट, दरवाजों और डैशबोर्ड पर एम्बिएंट लाइटिंग, चार्जिंग पोर्ट के साथ आगे की सीटों के पीछे टैबलेट लगाने के पॉइंट्स, पीछे के दरवाजों पर सनशेड, रियर AC वेंट और पैनोरमिक सनरूफ भी देखे जा सकते हैं. एक्सयूवी 7XO में डुअल-टोन अपहोल्स्ट्री फिनिश भी मिलेगी, जिसमें बेज या टैन कलर को हल्के सफेद या ग्रे के साथ पेयर किया गया है.

Mahindra XUV 7 XO 4

को-ड्राइवर सीट पावर एडजस्टेबल है और इसमें बॉस मोड मिलता है; सीट के पीछे टैबलेट होल्डर के लिए माउंटिंग पॉइंट दिख रहा है

 

बाहरी हिस्से की बात करें तो, पिछले टीज़र में अपडेटेड व्हील डिज़ाइन, नए लाइट क्लस्टर और ग्रिल के कुछ हिस्सों की झलक दिखाई गई थी.

Mahindra XUV 7 XO 5

कैबिन की बात करें तो, नई 7XO में XUV 700 वाले ही इंजन होंगे - जाना-पहचाना 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 2.2-लीटर डीज़ल यूनिट, दोनों मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स ऑप्शन के साथ आएंगे.

 

महिंद्रा ने भारत में नई XUV 7XO के लिए 15 दिसंबर से प्री-बुकिंग शुरू कर दी है. जनवरी में लॉन्च होने पर यह SUV हाल ही में लॉन्च हुई MG हेक्टर फेसलिफ्ट, टाटा हैरियर और सफारी को टक्कर देगी.

# Mahindra & Mahindra Ltd.# Mahindra# Mahindra XUV 700# Mahindra XUV700 facelift# Mahindra XUV 7XO facelift# Mahindra XUV 7XO# Cars# Upcoming Cars# Upcoming SUVs# Latest News# Auto Industry# Cars# Cover Story
  • चुने गए पावरट्रेन कॉम्बिनेशन की परवाह किए बिना, सभी टाटा सिएरा एक्म्प्लिश्ड+ ट्रिम्स की कीमत रु.20 लाख (एक्स-शोरूम) से ज़्यादा है.
    टाटा सिएरा के सबसे महंगे वैरिएंट की कीमतें आईं सामने
  • दोनों सेगमेंट में लगभग 20% की ग्रोथ देखी गई, हालांकि वित्त वर्ष 2026 में साल-दर-साल सेल्स ग्रोथ लगभग 3% पर काफी धीमी रही.
    नवंबर 2025 में पैसेंजर वाहनों और दोपहिया की बिक्री में आई तेज़ी: सियाम
  • आने वाली हेक्टर फेसलिफ्ट के लेटेस्ट टीज़र वीडियो से पता चलता है कि कैबिन में बहुत कम कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं और इसमें नए अलॉय-व्हील डिज़ाइन भी दिखाए गए हैं.
    2026 एमजी हेक्टर फेसलिफ्ट का कैबिन पेश होने से पहले दिखा
  • निसान द्वारा भारत के लिए तीन नए मॉडलों में से यह नई MPV पहला मॉडल होगी, इसके साथ टेक्टन और एक थ्री-रो SUV भी लॉन्च की जाएगी.
    निसान की एंट्री एमपीवी का डिज़ाइन 18 दिसंबर को किया जाएगा पेश
  • आइकॉनिक कूपर हैचबैक का ड्रॉप-टॉप वेरिएंट सिंगल कूपर S स्पेसिफिकेशन में उपलब्ध है.
    नई मिनी कन्वर्टिबल रु.58.50 लाख में हुई लॉन्च
