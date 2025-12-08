महिंद्रा XUV 7XO (XUV700 फेसलिफ्ट) 5 जनवरी को होगी लॉन्च, देखें पहली झलक
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित दिसंबर 8, 2025
हाइलाइट्स
- फेसलिफ्ट लॉन्च के साथ महिंद्रा XUV700 का नाम बदलकर XUV 7XO कर दिया जाएगा
- 2026 की शुरुआत में बिक्री शुरू होने की उम्मीद है
- मौजूदा पावरट्रेन विकल्पों को बरकरार रखने की संभावना है
ऑल-इलेक्ट्रिक XEV 9S SUV लॉन्च करने के कुछ ही समय बाद, महिंद्रा एक और तीन-रो वाली SUV लॉन्च करने की तैयारी में है – इस बार, यह फेसलिफ़्टेड XUV700 है. महिंद्रा ने पहले प्रोमो में पुष्टि की है कि XUV700 फेसलिफ्ट का नाम बदलकर XUV 7XO कर दिया जाएगा (जैसे XUV300 का नाम बदलकर XUV 3XO कर दिया गया था), और इसका वर्ल्ड प्रीमियर 5 जनवरी, 2026 को होगा, जो ब्रांड की नई इलेक्ट्रिक SUV को पेश करने के बमुश्किल एक महीने बाद होगा. महिंद्रा XUV 7XO के अपने डेब्यू के तुरंत बाद बिक्री पर आने की उम्मीद है, क्योंकि यह कार निर्माता के लिए एक बेहद लोकप्रिय मॉडल है – लॉन्च के बाद से चार सालों में, महिंद्रा ने इस तीन-रो वाली SUV की 3 लाख से ज़्यादा यूनिट्स बेची हैं.
यह भी पढ़ें: महिंद्रा ने XEV 9S के साथ नया 70 kWh बैटरी पैक किया पेश
2026 महिंद्रा XUV 7XO: पहले टीज़र से क्या पता चलता है?
महिंद्रा ने पहले प्रोमो को छोटा और संक्षिप्त रखा है और अभी ज़्यादा जानकारी नहीं दी है. 14 सेकंड की इस क्लिप में XUV 7XO के नए LED ट्विन प्रोजेक्टर हेडलाइट्स, नए डिज़ाइन वाले डे-टाइम रनिंग लैंप्स, ब्रश्ड मेटैलिक इन्सर्ट वाली नई ग्रिल और XEV 9S जैसी हनीकॉम्ब पैटर्न वाली नई LED टेललाइट्स की झलक दिखाई गई है.
XUV 7XO के लिए नई LED प्रोजेक्टर हेडलाइट्स
प्रोमो के आखिरी हिस्से में XUV700 से XUV 7XO नाम बदलने की पुष्टि की गई है. प्रोमो में अलॉय व्हील्स नहीं दिख रहे हैं, जिनके नए डिज़ाइन में आने की उम्मीद है. हालाँकि, कुछ नए रंग विकल्पों के अलावा, बाहरी बदलाव सीमित ही रहने की उम्मीद है.
XUV 7XO में नइ ग्रिल होगी
2026 महिंद्रा XUV 7XO: अब तक हम क्या जानते हैं?
पहले लीक हुई तस्वीरों से पता चला है कि XUV 7XO में XEV 9S जैसा ही ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप और कई अन्य फ़ीचर्स दिए जाएँगे. महिंद्रा XEV 9S वाले वेंटिलेटेड रियर सीट्स और पावर्ड 'बॉस मोड' जैसे फ़ीचर्स 7XO में भी दे सकती है.
जासूसी तस्वीरों से पहले XUV 7XO में तीसरी स्क्रीन की मौजूदगी की पुष्टि हुई थी. (तस्वीर स्रोत: मोटरबीम)
हालांकि, पावरट्रेन विकल्प अपरिवर्तित रहने की उम्मीद है, पेट्रोल और डीजल दोनों विकल्प मैनुअल और स्वचालित ट्रांसमिशन के साथ उपलब्ध होंगे.
महिंद्रा XUV 7XO के लिए प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण रणनीति अपनाने की संभावना है. XUV 7XO की कीमत 14 लाख रुपये से 24.50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच होने की उम्मीद है.
पुरानी कारों पर शानदार डीलसभी यूज़्ड कार देखें
लोकप्रिय महिंद्रा मॉडल्स
- महिंद्रा एक्सयूवी 3XOएक्स-शोरूम कीमत₹ 7.28 - 14.4 लाख
- महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिकएक्स-शोरूम कीमत₹ 12.98 - 16.7 लाख
- महिंद्रा स्कॉर्पियो-Nएक्स-शोरूम कीमत₹ 13.2 - 23.99 लाख
- महिंद्रा बोलेरो पिक-अपएक्स-शोरूम कीमत₹ 9.28 - 13.18 लाख
- महिंद्रा बोलेरो नियोएक्स-शोरूम कीमत₹ 8.49 - 10.49 लाख
- महिंद्रा बोलेरोएक्स-शोरूम कीमत₹ 7.99 - 9.69 लाख
- महिंद्रा एक्सयूवी700एक्स-शोरूम कीमत₹ 13.66 - 25.19 लाख
- महिंद्रा XUV400एक्स-शोरूम कीमत₹ 17.97 - 20.52 लाख
- महिंद्रा बोलेरो नियो प्लसएक्स-शोरूम कीमत₹ 10.77 - 11.8 लाख
- महिंद्रा बोलेरो बिग पिक-अपएक्स-शोरूम कीमत₹ 9.87 - 10.17 लाख
- महिंद्रा बोलेरो कैंपरएक्स-शोरूम कीमत₹ 9.96 - 12.51 लाख
- महिंद्रा मराज़ोएक्स-शोरूम कीमत₹ 14.06 लाख - 2.14 करोड़
- महिंद्रा थारएक्स-शोरूम कीमत₹ 9.99 - 16.99 लाख
- महिंद्रा थार रॉक्सएक्स-शोरूम कीमत₹ 12.25 - 22.06 लाख
- महिंद्रा एक्सईवी 9ईएक्स-शोरूम कीमत₹ 21.9 - 32 लाख
- महिंद्रा क्सइवी नाइनएसएक्स-शोरूम कीमत₹ 19.95 - 29.45 लाख
- महिंद्रा बी 6इएक्स-शोरूम कीमत₹ 18.9 - 28.4 लाख
अपकमिंग कार्स
- किया सेल्टोसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 21 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 10, 2025
- सिट्रॉन सी3 एयरक्रॉसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 15, 2025
- एमजी जेडएस एचईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 20, 2025
- फॉक्सवैगन टी-रॉकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 24 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 23, 2025
- फॉक्सवैगन टेरॉनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 24, 2025
- सिट्रॉन सी5 एयरक्रॉसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 32 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 24, 2025
- स्कोडा एन्याकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 55 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 25, 2025
- ऑडी ए5एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 60 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 29, 2025
- वॉल्वो ईए एक्स रिचार्जएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95 लाख - 1 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 30, 2025
- स्कोडा कॉमिकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 18 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 31, 2025
अपकमिंग बाइक्स
- रॉयल एनफील्ड स्क्रैम्बलर 450एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.6 - 2.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 15, 2025
- ट्रायंफ Tiger Sport 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11.5 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 15, 2025
- रॉयल एनफील्ड Himalayan 750एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4 - 4.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 15, 2025
- यामाहा YZF R7एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9.5 - 11 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 15, 2025
- बेनेली 752 एसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 6 - 7 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 15, 2025
- यामाहा एनएमएक्स 155एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.6 - 1.7 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 31, 2025
- बीएमडब्ल्यू F 450 GSएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.1 - 4.4 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 31, 2025
- ज़ीनो Emara ADVएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.1 - 1.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 30, 2026
- यामाहा YZF MT-07एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8.5 - 10 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 31, 2026
- होंडा एक्टिवा 7जीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 80,000 - 95,000 एक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 10, 2026
और ज्यादा खोजें
लेटेस्ट News
रिलेटेड आर्टिकल्स