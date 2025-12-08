पत्रिकायूज़्ड कार्स
महिंद्रा XUV 7XO (XUV700 फेसलिफ्ट) 5 जनवरी को होगी लॉन्च, देखें पहली झलक

मूल मॉडल के लॉन्च के चार साल बाद, XUV700 फेसलिफ्ट एक नए नाम के साथ आएगी और इसमें हाल ही में लॉन्च हुई XEV 9S इलेक्ट्रिक एसयूवी से लिए गए कुछ संकेत भी होंगे.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित दिसंबर 8, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • फेसलिफ्ट लॉन्च के साथ महिंद्रा XUV700 का नाम बदलकर XUV 7XO कर दिया जाएगा
  • 2026 की शुरुआत में बिक्री शुरू होने की उम्मीद है
  • मौजूदा पावरट्रेन विकल्पों को बरकरार रखने की संभावना है

ऑल-इलेक्ट्रिक XEV 9S SUV लॉन्च करने के कुछ ही समय बाद, महिंद्रा एक और तीन-रो वाली SUV लॉन्च करने की तैयारी में है – इस बार, यह फेसलिफ़्टेड XUV700 है. महिंद्रा ने पहले प्रोमो में पुष्टि की है कि XUV700 फेसलिफ्ट का नाम बदलकर XUV 7XO कर दिया जाएगा (जैसे XUV300 का नाम बदलकर XUV 3XO कर दिया गया था), और इसका वर्ल्ड प्रीमियर 5 जनवरी, 2026 को होगा, जो ब्रांड की नई इलेक्ट्रिक SUV को पेश करने के बमुश्किल एक महीने बाद होगा. महिंद्रा XUV 7XO के अपने डेब्यू के तुरंत बाद बिक्री पर आने की उम्मीद है, क्योंकि यह कार निर्माता के लिए एक बेहद लोकप्रिय मॉडल है – लॉन्च के बाद से चार सालों में, महिंद्रा ने इस तीन-रो वाली SUV की 3 लाख से ज़्यादा यूनिट्स बेची हैं.

 

यह भी पढ़ें: महिंद्रा ने XEV 9S के साथ नया 70 kWh बैटरी पैक किया पेश

undefined

2026 महिंद्रा XUV 7XO: पहले टीज़र से क्या पता चलता है?

महिंद्रा ने पहले प्रोमो को छोटा और संक्षिप्त रखा है और अभी ज़्यादा जानकारी नहीं दी है. 14 सेकंड की इस क्लिप में XUV 7XO के नए LED ट्विन प्रोजेक्टर हेडलाइट्स, नए डिज़ाइन वाले डे-टाइम रनिंग लैंप्स, ब्रश्ड मेटैलिक इन्सर्ट वाली नई ग्रिल और XEV 9S जैसी हनीकॉम्ब पैटर्न वाली नई LED टेललाइट्स की झलक दिखाई गई है.

mahindra xuv 7xo 1

XUV 7XO के लिए नई LED प्रोजेक्टर हेडलाइट्स

 

प्रोमो के आखिरी हिस्से में XUV700 से XUV 7XO नाम बदलने की पुष्टि की गई है. प्रोमो में अलॉय व्हील्स नहीं दिख रहे हैं, जिनके नए डिज़ाइन में आने की उम्मीद है. हालाँकि, कुछ नए रंग विकल्पों के अलावा, बाहरी बदलाव सीमित ही रहने की उम्मीद है.

mahindra xuv 7xo 3

XUV 7XO में नइ ग्रिल होगी

 

2026 महिंद्रा XUV 7XO: अब तक हम क्या जानते हैं?

पहले लीक हुई तस्वीरों से पता चला है कि XUV 7XO में XEV 9S जैसा ही ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप और कई अन्य फ़ीचर्स दिए जाएँगे. महिंद्रा XEV 9S वाले वेंटिलेटेड रियर सीट्स और पावर्ड 'बॉस मोड' जैसे फ़ीचर्स 7XO में भी दे सकती है.

Mahindra XUV 700 Facelift Interior Spotted

जासूसी तस्वीरों से पहले XUV 7XO में तीसरी स्क्रीन की मौजूदगी की पुष्टि हुई थी. (तस्वीर स्रोत: मोटरबीम)

 

हालांकि, पावरट्रेन विकल्प अपरिवर्तित रहने की उम्मीद है, पेट्रोल और डीजल दोनों विकल्प मैनुअल और स्वचालित ट्रांसमिशन के साथ उपलब्ध होंगे.

 

महिंद्रा XUV 7XO के लिए प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण रणनीति अपनाने की संभावना है. XUV 7XO की कीमत 14 लाख रुपये से 24.50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच होने की उम्मीद है.

# Mahindra & Mahindra Ltd.# Mahindra# Mahindra XUV700# Mahindra XUV 7XO# XUV 7XO# XUV700# XUV700 SUV# Mahindra XUV700 Facelift# XUV700 Facelift# SUVs in India# Cars# Upcoming Cars# Upcoming SUVs# Latest News# Auto Industry# Cars# Cover Story
  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • FADA के अनुसार, त्योहारी सीजन के लिए वाहनों का पंजीकरण अक्टूबर 2025 में समाप्त हो रहा है, जबकि पिछले साल नवंबर 2024 में यह आंकड़ा बढ़ा है.
    नवंबर 2025 में GST लाभ, डिस्काउंट ऑफर से त्योहारी सीजन के बाद भी बिक्री बढ़ी; ऑटो उद्योग ने देखा 2% का फायदा
  • एक आश्चर्यजनक कदम के तहत टाटा ने नई सिएरा के सबसे महंगे वेरिएंट की कीमतों को कुछ और दिनों तक गुप्त रखने का निर्णय लिया है.
    टाटा सिएरा की वैरिएंट के हिसाब से कीमतें यहां जानें
  • नई LFA कॉन्सेप्ट नई टोयोटा जीआर जीटी पर आधारित एक फुल इलेक्ट्रिक सुपर स्पोर्ट्स कार को दिखाती है.
    लेक्सस LFA को इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार कॉन्सेप्ट के रूप में किया गया पेश
  • रेड बुल, टाटा मोटर्स के साथ हाल ही में हुए सहयोग के तहत टाटा हैरियर ईवी को कुछ चरम स्टंट से गुजार रहा है.
    टाटा हैरियर ईवी फोर्ड ने रेड बुल में ब्यास नदी पर किया एक्सट्रीम स्टंट
  • नई लेक्सस आरएक्स 350एच में कुछ विशेष फीचर्स और कैबिन में अलग थीम दी गई है.
    लेक्सस RX को मिला अधिक किफायती एक्सक्लूसिव वैरिएंट, कीमत रु.90 लाख से शुरू
