महिंद्रा ने XEV 9S के साथ नया 70 kWh बैटरी पैक किया पेश

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
मारुति सुजुकी ई-विटाराकिया नई सेल्टोसएमजी 4 ईवीसिट्रॉन New Aircross
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
टीवीएस जेपलिनयामाहा YZF MT-07रॉयल एनफील्डट्रायंफबेनेली 752 एस
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

महिंद्रा ने XEV 9S के साथ नया 70 kWh बैटरी पैक किया पेश

महिंद्रा के नए बैटरी पैक के बारे में आपको जो कुछ भी जानना चाहिए, वह सब यहां है, जो नई लॉन्च हुई XEV 9s के साथ शुरू हुआ है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित नवंबर 27, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • 70kWh केवल पैक टू एबव वेरिएंट के साथ उपलब्ध है
  • पैक टू एबव 240bhp और 380Nm टॉर्क पैदा करता है
  • 160kW DC फ़ास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है और 600km की रेंज का दावा किया गया है

हम जानते हैं कि महिंद्रा इलेक्ट्रिक ओरिजिन एसयूवी – BE6 और XEV 9e – ने INGLO प्लेटफॉर्म पर दो बैटरी पैक लॉन्च किए थे, लेकिन नई लॉन्च हुई XEV 9s तीन बैटरी पैक के साथ आई है. 59kWh और 79kWh के अलावा, नया बैटरी पैक 70kWh यूनिट का है और यहाँ इसके बारे में एक थोड़ी जानकारी दी गई है.

 

यह भी पढ़ें: महिंद्रा XEV 9S 7-सीट इलेक्ट्रिक एसयूवी लॉन्च, कीमत रु.19.95 लाख

Mahindra XEV 9 S 3

नया 70kWh इंजन लिथियम आयरन फ़ॉस्फ़ेट (LFP) से बना है और एक ही ट्रिम - पैक टू एबव - में उपलब्ध है. यह पिछले पहियों पर लगे सिंगल मोटर को पावर देता है, जो लगभग 240bhp और मानक 380Nm पैदा करता है. 70kWh की MIDC रेंज 600 किमी बताई गई है. हालाँकि, हमें उम्मीद है कि यह वास्तविक ड्राइविंग रेंज के लिए 450 किमी के लिए पर्याप्त होगा.

Mahindra XEV 9 S 10

11.2kW एसी चार्जर से 70kWh बैटरी पैक को 0-100% तक चार्ज करने में 7 घंटे और 7.2kW एसी चार्जर से 10.2 घंटे लगेंगे. इसके अलावा, यह बैटरी पैक 400V आर्किटेक्चर के कारण 160kW डीसी फ़ास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है. भारतीय कार निर्माता का दावा है कि 160kW प्लग से 20-80% चार्ज होने में केवल 20 मिनट लगेंगे.

Mahindra XEV 9 S 3 1

बाकी दो बैटरी पैक की तरह, 70kWh यूनिट पर भी आजीवन वारंटी मिलेगी. 70kWh पैक टू एबव की कीमत रु.24.45 लाख (एक्स-शोरूम) है.

# mahindra xev 9s launch# mahindra xev 9s# mahindra xev 9s electric# mahindra xev 9s pictures# mahindra xev 9s battery# cars# New Cars# Electric Cars# Electric Mobility# Upcoming Cars# Upcoming SUVs# Latest News# Auto Industry# Cars# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2022 ह्युंडई क्रेटा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.2
    2022 ह्युंडई क्रेटा
    1.5 SX Executive Trim | 44,525 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 12.25 लाख
    ₹ 25,905/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2019 ह्युंडई क्रेटा, Yozna Vihar, New Delhi
    7.9
    2019 ह्युंडई क्रेटा
    1.6 E Plus | 39,970 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 9.25 लाख
    ₹ 20,717/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 किया सॉनेट, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 किया सॉनेट
    HTX | 16,940 km | डीज़ल | आटोमेटिक
    Rs. 11.9 लाख
    ₹ 26,652/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 टोयोटा अर्बन क्रूजर टैसर, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 टोयोटा अर्बन क्रूजर टैसर
    G 1.0 | 23,740 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 10.5 लाख
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 महिंद्रा थार, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 महिंद्रा थार
    LX RWD 4 Seater Hard Top | 15,465 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 13.9 लाख
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 मारुति सुजुकी स्विफ्ट, Yozna Vihar, New Delhi
    8.6
    2022 मारुति सुजुकी स्विफ्ट
    VXI BS IV | 29,000 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 6.75 लाख
    ₹ 15,118/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.4
    2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा
    Alpha | 32,437 km | हाइब्रिड | मैन्युअल
    Rs. 13.5 लाख
    ₹ 30,235/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा, Yozna Vihar, New Delhi
    9
    2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा
    VXI | 6,199 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 10.25 लाख
    ₹ 22,956/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2016 मारुति सुजुकी अल्टो 800, Yozna Vihar, New Delhi
    7.9
    2016 मारुति सुजुकी अल्टो 800
    LXI | 67,123 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 2.15 लाख
    ₹ 4,815/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 महिंद्रा थार, Yozna Vihar, New Delhi
    8.6
    2022 महिंद्रा थार
    LX Hard Top 4 seater | 23,631 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 12.75 लाख
    ₹ 28,556/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi

लोकप्रिय महिंद्रा मॉडल्स

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • कार निर्माता कंपनी का दावा है कि उनके लाइनअप की यह सबसे महंगी इलेक्ट्रिक कार XEV 9S, रु.70 लाख से कम कीमत वाली सबसे तेज 7-सीटर एसयूवी है.
    महिंद्रा XEV 9S 7-सीटर इलेक्ट्रिक एसयूवी भारत में हुई लॉन्च, कीमत रु. 19.95 लाख से शुरू
  • नई सिएरा एसयूवी के लॉन्च के समय, टाटा मोटर्स ने पुष्टि की है कि भविष्य में इस एसयूवी में ऑल-व्हील ड्राइव ट्रांसमिशन भी मिलेगा.
    नई टाटा सिएरा एसयूवी में मिलेगा ऑल-व्हील ड्राइव का विकल्प
  • अपने नये इलेक्ट्रिक वाहन XEV 9s के लॉन्च से कुछ दिन पहले, महिंद्रा ने पूरे भारत में चार्जिंग स्टेशनों के अपने नेटवर्क की घोषणा की है.
    महिंद्रा ने अपना फास्ट चार्जिंग नेटवर्क लॉन्च किया, दो स्टेशन हुए शुरू
  • पहली सिएरा के बंद होने के 22 साल बाद टाटा सिएरा नाम भारतीय बाजार में वापस आ गया है.
    भारत में नई टाटा सिएरा एसयूवी हुई लॉन्च, कीमत रु.11.49 लाख से शुरू
  • फोक्सवैगन समूह ने भारतीय बाज़ार में 2001 में कारों का स्थानीय निर्माण शुरू किया था.
    स्कोडा ऑटो फोक्सवैगन इंडिया ने 20 लाख कारें बनाने का आंकड़ा पार किया
  • कार निर्माता कंपनी का दावा है कि उनके लाइनअप की यह सबसे महंगी इलेक्ट्रिक कार XEV 9S, रु.70 लाख से कम कीमत वाली सबसे तेज 7-सीटर एसयूवी है.
    महिंद्रा XEV 9S 7-सीटर इलेक्ट्रिक एसयूवी भारत में हुई लॉन्च, कीमत रु. 19.95 लाख से शुरू
  • नई सिएरा एसयूवी के लॉन्च के समय, टाटा मोटर्स ने पुष्टि की है कि भविष्य में इस एसयूवी में ऑल-व्हील ड्राइव ट्रांसमिशन भी मिलेगा.
    नई टाटा सिएरा एसयूवी में मिलेगा ऑल-व्हील ड्राइव का विकल्प
  • अपने नये इलेक्ट्रिक वाहन XEV 9s के लॉन्च से कुछ दिन पहले, महिंद्रा ने पूरे भारत में चार्जिंग स्टेशनों के अपने नेटवर्क की घोषणा की है.
    महिंद्रा ने अपना फास्ट चार्जिंग नेटवर्क लॉन्च किया, दो स्टेशन हुए शुरू
  • पहली सिएरा के बंद होने के 22 साल बाद टाटा सिएरा नाम भारतीय बाजार में वापस आ गया है.
    भारत में नई टाटा सिएरा एसयूवी हुई लॉन्च, कीमत रु.11.49 लाख से शुरू
  • फोक्सवैगन समूह ने भारतीय बाज़ार में 2001 में कारों का स्थानीय निर्माण शुरू किया था.
    स्कोडा ऑटो फोक्सवैगन इंडिया ने 20 लाख कारें बनाने का आंकड़ा पार किया
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • महिंद्रा ने XEV 9S के साथ नया 70 kWh बैटरी पैक किया पेश