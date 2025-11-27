महिंद्रा ने XEV 9S के साथ नया 70 kWh बैटरी पैक किया पेश

हम जानते हैं कि महिंद्रा इलेक्ट्रिक ओरिजिन एसयूवी – BE6 और XEV 9e – ने INGLO प्लेटफॉर्म पर दो बैटरी पैक लॉन्च किए थे, लेकिन नई लॉन्च हुई XEV 9s तीन बैटरी पैक के साथ आई है. 59kWh और 79kWh के अलावा, नया बैटरी पैक 70kWh यूनिट का है और यहाँ इसके बारे में एक थोड़ी जानकारी दी गई है.

यह भी पढ़ें: महिंद्रा XEV 9S 7-सीट इलेक्ट्रिक एसयूवी लॉन्च, कीमत रु.19.95 लाख

नया 70kWh इंजन लिथियम आयरन फ़ॉस्फ़ेट (LFP) से बना है और एक ही ट्रिम - पैक टू एबव - में उपलब्ध है. यह पिछले पहियों पर लगे सिंगल मोटर को पावर देता है, जो लगभग 240bhp और मानक 380Nm पैदा करता है. 70kWh की MIDC रेंज 600 किमी बताई गई है. हालाँकि, हमें उम्मीद है कि यह वास्तविक ड्राइविंग रेंज के लिए 450 किमी के लिए पर्याप्त होगा.

11.2kW एसी चार्जर से 70kWh बैटरी पैक को 0-100% तक चार्ज करने में 7 घंटे और 7.2kW एसी चार्जर से 10.2 घंटे लगेंगे. इसके अलावा, यह बैटरी पैक 400V आर्किटेक्चर के कारण 160kW डीसी फ़ास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है. भारतीय कार निर्माता का दावा है कि 160kW प्लग से 20-80% चार्ज होने में केवल 20 मिनट लगेंगे.

बाकी दो बैटरी पैक की तरह, 70kWh यूनिट पर भी आजीवन वारंटी मिलेगी. 70kWh पैक टू एबव की कीमत रु.24.45 लाख (एक्स-शोरूम) है.