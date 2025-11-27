पत्रिकायूज़्ड कार्स
महिंद्रा XEV 9S 7-सीट इलेक्ट्रिक एसयूवी लॉन्च, कीमत रु.19.95 लाख

कार निर्माता कंपनी का दावा है कि उनके लाइनअप की यह सबसे महंगी इलेक्ट्रिक कार XEV 9S, रु.70 लाख से कम कीमत वाली सबसे तेज 7-सीटर एसयूवी है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित नवंबर 27, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • महिंद्रा XEV 9S को, इंग्लो प्लेटफॉर्म पर आधारित तीसरी इलेक्ट्रिक कार के रूप में पेश किया गया है
  • इसका व्हीलबेस 2,762 मिमी और ग्राउंड क्लीयरेंस 219 मिमी है
  • इसमें XEV 9E से पावरट्रेन लिया गया है

अपनी पहली 'इलेक्ट्रिक ओरिजिन' एसयूवी के लॉन्च के ठीक एक साल बाद, महिंद्रा ने अपनी सबसे नई इलेक्ट्रिक (EV), महिंद्रा XEV 9S को लॉन्च कर दिया है, जिसकी शुरुआती कीमत पैक वन एबव वेरिएंट के लिए रु.19.95 लाख है. कार निर्माता के इलेक्ट्रिक एसयूवी पोर्टफोलियो में सबसे ऊपर, XEV 9S, महिंद्रा की अब तक की सबसे बड़ी बैटरी के साथ आती है, और इसके बीस्पोक EV आर्किटेक्चर पर आधारित तीसरा मॉडल है. महिंद्रा ने खुलासा किया है कि पैक टू एबव की कीमत क्रमशः रु.24.45 लाख (70 kWh) और रु.25.45 लाख (79 kWh), पैक थ्री की कीमत रु.27.35 लाख और पैक थ्री एबव की कीमत रु.29.45 लाख (सभी कीमतें, एक्स-शोरूम) है.

 

यह भी पढ़ें: महिंद्रा BE 6 फॉर्मूला ई वैरिएंट रु.23.69 लाख में हुआ लॉन्च

mahindra xev 9s front end

XEV 9S की टैस्ट ड्राइव 5 दिसंबर से शुरू होगी, बुकिंग 14 जनवरी से शुरू होगी और डिलेवरी 23 जनवरी से शुरू होगी.

mahindra xev 9s electric suv revealed with 7 seats 79 kwh battery carandbike 2

दिखने में, XEV 9S, पेट्रोल-डीज़ल वाली XUV700 जैसी लग सकती है, क्योंकि इसका आकार भी लगभग वैसा ही है. हालाँकि, इसकी स्टाइलिंग इसे XEV 9E से काफ़ी हद तक जोड़ती है.

mahindra xev 9s rear

अंदर से, XEV 9S लगभग XEV 9E जैसी ही है, क्योंकि यह उसी Inglo आर्किटेक्चर पर आधारित है और इसमें वही बैटरी विकल्प हैं, जो 59 kWh और 79 kWh है. हालाँकि, पैक टू एबव में एक तीसरा बैटरी विकल्प भी उपलब्ध है, जो एक 70 kWh यूनिट है.

mahindra xev 9s interior dashboard

XEV 9S में वही इंजन लगे हैं जो दूसरी इलेक्ट्रिक ओरिजिन SUVs में लगे हैं, जो 228 bhp और 282 bhp की ताकत बनाता है, जबकि सभी वेरिएंट्स में टॉर्क एक समान, 380 Nm है. महिंद्रा के अनुसार, यही वजह है कि XEV 9S रु.70 लाख से कम कीमत वाली सबसे तेज़ सात-सीटर SUV है, जिसकी टॉप स्पीड 202 किमी/घंटा है. 228 bhp वाले मॉडल के लिए 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ने में 7.9 सेकंड और 282 bhp वाले मॉडल के लिए 7 सेकंड का समय लगता है.

mahindra xev 9s third row

यह एक बनती हुई कहानी है. कृपया अधिक जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहें.

# Mahindra & Mahindra Ltd.# Mahindra# Mahindra Electric# Mahindra Electric SUVs# Mahindra Electric Automobile Limited# Mahindra XEV 9S# Mahindra XEV 9S images# XEV 9S# Mahindra XEV 9S range# Mahindra XEV 9S battery# Cars# Upcoming SUVs# Electric Cars# Latest News# Auto Industry# Cars# Cover Story
पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2022 ह्युंडई क्रेटा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.2
    2022 ह्युंडई क्रेटा
    1.5 SX Executive Trim | 44,525 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 12.25 लाख
    ₹ 25,905/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2019 ह्युंडई क्रेटा, Yozna Vihar, New Delhi
    7.9
    2019 ह्युंडई क्रेटा
    1.6 E Plus | 39,970 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 9.25 लाख
    ₹ 20,717/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 किया सॉनेट, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 किया सॉनेट
    HTX | 16,940 km | डीज़ल | आटोमेटिक
    Rs. 11.9 लाख
    ₹ 26,652/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 टोयोटा अर्बन क्रूजर टैसर, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 टोयोटा अर्बन क्रूजर टैसर
    G 1.0 | 23,740 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 10.5 लाख
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 महिंद्रा थार, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 महिंद्रा थार
    LX RWD 4 Seater Hard Top | 15,465 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 13.9 लाख
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 मारुति सुजुकी स्विफ्ट, Yozna Vihar, New Delhi
    8.6
    2022 मारुति सुजुकी स्विफ्ट
    VXI BS IV | 29,000 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 6.75 लाख
    ₹ 15,118/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.4
    2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा
    Alpha | 32,437 km | हाइब्रिड | मैन्युअल
    Rs. 13.5 लाख
    ₹ 30,235/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा, Yozna Vihar, New Delhi
    9
    2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा
    VXI | 6,199 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 10.25 लाख
    ₹ 22,956/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2016 मारुति सुजुकी अल्टो 800, Yozna Vihar, New Delhi
    7.9
    2016 मारुति सुजुकी अल्टो 800
    LXI | 67,123 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 2.15 लाख
    ₹ 4,815/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 महिंद्रा थार, Yozna Vihar, New Delhi
    8.6
    2022 महिंद्रा थार
    LX Hard Top 4 seater | 23,631 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 12.75 लाख
    ₹ 28,556/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi

