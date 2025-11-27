महिंद्रा XEV 9S 7-सीट इलेक्ट्रिक एसयूवी लॉन्च, कीमत रु.19.95 लाख

अपनी पहली 'इलेक्ट्रिक ओरिजिन' एसयूवी के लॉन्च के ठीक एक साल बाद, महिंद्रा ने अपनी सबसे नई इलेक्ट्रिक (EV), महिंद्रा XEV 9S को लॉन्च कर दिया है, जिसकी शुरुआती कीमत पैक वन एबव वेरिएंट के लिए रु.19.95 लाख है. कार निर्माता के इलेक्ट्रिक एसयूवी पोर्टफोलियो में सबसे ऊपर, XEV 9S, महिंद्रा की अब तक की सबसे बड़ी बैटरी के साथ आती है, और इसके बीस्पोक EV आर्किटेक्चर पर आधारित तीसरा मॉडल है. महिंद्रा ने खुलासा किया है कि पैक टू एबव की कीमत क्रमशः रु.24.45 लाख (70 kWh) और रु.25.45 लाख (79 kWh), पैक थ्री की कीमत रु.27.35 लाख और पैक थ्री एबव की कीमत रु.29.45 लाख (सभी कीमतें, एक्स-शोरूम) है.

XEV 9S की टैस्ट ड्राइव 5 दिसंबर से शुरू होगी, बुकिंग 14 जनवरी से शुरू होगी और डिलेवरी 23 जनवरी से शुरू होगी.

दिखने में, XEV 9S, पेट्रोल-डीज़ल वाली XUV700 जैसी लग सकती है, क्योंकि इसका आकार भी लगभग वैसा ही है. हालाँकि, इसकी स्टाइलिंग इसे XEV 9E से काफ़ी हद तक जोड़ती है.

अंदर से, XEV 9S लगभग XEV 9E जैसी ही है, क्योंकि यह उसी Inglo आर्किटेक्चर पर आधारित है और इसमें वही बैटरी विकल्प हैं, जो 59 kWh और 79 kWh है. हालाँकि, पैक टू एबव में एक तीसरा बैटरी विकल्प भी उपलब्ध है, जो एक 70 kWh यूनिट है.

XEV 9S में वही इंजन लगे हैं जो दूसरी इलेक्ट्रिक ओरिजिन SUVs में लगे हैं, जो 228 bhp और 282 bhp की ताकत बनाता है, जबकि सभी वेरिएंट्स में टॉर्क एक समान, 380 Nm है. महिंद्रा के अनुसार, यही वजह है कि XEV 9S रु.70 लाख से कम कीमत वाली सबसे तेज़ सात-सीटर SUV है, जिसकी टॉप स्पीड 202 किमी/घंटा है. 228 bhp वाले मॉडल के लिए 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ने में 7.9 सेकंड और 282 bhp वाले मॉडल के लिए 7 सेकंड का समय लगता है.

