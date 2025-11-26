पत्रिकायूज़्ड कार्स
महिंद्रा BE 6 फॉर्मूला ई वैरिएंट रु.23.69 लाख में हुआ लॉन्च

BE 6 के नये खास वैरिएंट में ब्रांड के मोटरस्पोर्ट रेसिपी से कुछ मसाले जोड़े गए हैं, साथ ही दिखने में कई बदलाव भी किए गए हैं.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित नवंबर 26, 2025

Story

हाइलाइट्स

  • नए लाइटिंग सेटअप के साथ बदला हुआ फ्रंट और रियर बंपर मिलता है
  • महिंद्रा के फॉर्मूला ई ग्राफिक्स के साथ
  • दो वैरिएंट में उपलब्ध; FE 2 और FE 3, 79 kWh बैटरी पैक के साथ आती है

महिंद्रा ऑटो ने BE 6 इलेक्ट्रिक एसयूवी का एक नया स्पेशल एडिशन, BE 6 फार्मूला ई लॉन्च किया है, जिसकी शुरुआती कीमत रु.23.69 लाख (एक्स-शोरूम) है. यह इस मॉडल का दूसरा स्पेशल एडिशन है, इससे पहले बिक चुके बैटमैन एडिशन के साथ. इस एडिशन में महिंद्रा रेसिंग का अपडेटेड फार्मूल ई डिज़ाइन है और महिंद्रा का अगला बड़ा लॉन्च, XEV 9S है, जो एक नई 7-सीट इलेक्ट्रिक एसयूवी है और इसको  27 नवंबर, 2025 को पेश किया जाना है, से ठीक एक दिन पहले इसे पेश किया गया है.

 

यह भी पढ़ें: 26 नवंबर को पेश होने से पहले नई महिंद्रा BE 6 वैरिएंट की दिखी झलक, प्रोडक्शन-स्पेक BE Rall-E?

 

महिंद्रा BE 6 फार्मूला E: बाहरी डिज़ाइन

Mahindra BE 6 Formula E Edition 1

BE 6 फ़ॉर्मूला E, महिंद्रा के जनरेशन 3.5 फ़ॉर्मूला E मॉडल से प्रेरित है, लेकिन बदलाव सिर्फ़ नए ग्राफ़िक्स और पेंटवर्क तक ही सीमित नहीं हैं. फ्रंट लाइटिंग सेटअप में भी बदलाव किया गया है, जिसमें मानक BE 6 के C-आकार के DRL की जगह पतले LED आइब्रो सिग्नेचर दिए गए हैं, जबकि मुख्य हेडलाइट्स गोलाकार प्रोजेक्टर यूनिट के रूप में बम्पर में नीचे की ओर जाती हैं.

Mahindra BE 6 Formula E Edition 4

इसमें गहरे लिक्विड मेटल पेंट की निचली क्लैडिंग है, जो आगे और पीछे की मोटी स्किड प्लेट्स से मेल खाती है, और साइड डोर, फेंडर और बोनट पर रेस से प्रेरित ग्राफ़िक्स हैं. 12-स्ट्राइप वाले ग्राफ़िक्स फ़िक्स्ड-ग्लास रूफ और बोनट पर फैले हुए हैं, जिन्हें फ़ॉर्मूला ई रियर बैजिंग, ऑरेंज ब्रेक कैलिपर्स, स्पोर्टी रियर बूट लिप और रूफ स्पॉइलर से जोड़ा गया है. विंडस्क्रीन और लोअर पैसेंजर-साइड क्लैडिंग पर FIA ब्रांडिंग भी है, साथ ही विंडशील्ड पर 'महिंद्रा फ़ॉर्मूला ई' सिरेमिक-पेंट ब्रांडिंग भी है.

Mahindra BE 6 Formula E Edition 2

फ़ॉर्मूला ई बैजिंग और डेकल्स आगे के क्वार्टर पैनल, फ़िक्स्ड-ग्लास रूफ और कार्पेट लैंप्स पर बिखरे हुए हैं. ग्राफ़िक्स और 20-इंच के अलॉय व्हील्स के साथ प्रोफ़ाइल में मोटरस्पोर्ट का प्रभाव बरकरार है. फ़ॉर्मूला ई एडिशन चार रंगों में उपलब्ध होगा: एवरेस्ट व्हाइट, फ़ायरस्टॉर्म ऑरेंज, टैंगो रेड और स्टील्थ ब्लैक. पीछे की ओर, सी-आकार के लाइटिंग सिग्नेचर की जगह एक साधारण लाइटबार लगाया गया है जो आगे के हिस्से जैसा दिखता है.


महिंद्रा बीई 6 फॉर्मूला ई: कैबिन

Mahindra BE 6 Formula E Edition 3

अंदर, BE 6 फ़ॉर्मूला E वैरिएंट में पूरे कैबिन में नारंगी रंग के इन्सर्ट के साथ मोटरस्पोर्ट थीम बरकरार है. कैबिन में FIA x फ़ॉर्मूला E पट्टिका है, साथ ही पैसेंजर-साइड डैशबोर्ड और सीटों पर अलग-अलग फ़ॉर्मूला E लोगो भी हैं. सीट बेल्ट पर भी FIA ब्रांडिंग है, और नारंगी रंग के एक्सेंट स्टीयरिंग व्हील, इन-टच कंट्रोलर, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, स्टार्ट/स्टॉप बटन और डोर स्ट्रैप जैसे एलिमेंट्स तक फैले हुए हैं. स्पीकर हाउसिंग और वायरलेस चार्जिंग डॉक भी उसी काले और नारंगी रंग के पैटर्न में हैं.

Mahindra BE 6 Formula E Edition 1

इसके अलावा, इस वैरिएंट में फ़ॉर्मूला ई से प्रेरित एक कस्टम स्टार्टअप एनीमेशन और सीरीज़ की रेस कारों पर आधारित बाहरी ध्वनि संकेत भी हैं. इसमें स्टार्ट/स्टॉप बटन के ऊपर रेस कार-स्टाइल फ्लैप भी है.

 

महिंद्रा BE 6 फॉर्मूला ई: वैरिएंट और कीमत

BE 6 फॉर्मूला ई दो वैरिएंट में उपलब्ध है, FE 2 और FE 3. पहले वैरिएंट की कीमत रु.23.69 लाख है, जबकि दूसरे वैरिएंट की कीमत रु.24.49 लाख (दोनों एक्स-शोरूम) है. प्रत्येक वैरिएंट में 79kWh की बैटरी (ARAI प्रमाणित रेंज 682 किमी) है. इस पैक में एक सिंगल इलेक्ट्रिक मोटर है जो 282 bhp और 380 Nm का अधिकतम टॉर्क बनाती है.

 

महिंद्रा BE 6 फॉर्मूला ई: बुकिंग और खास योजना

Mahindra BE 6 Formula E Edition 5

इस वैरिएंट की बुकिंग 14 जनवरी, 2026 से शुरू होगी, जबकि डिलेवरी 14 फ़रवरी, 2026 से शुरू होगी. महिंद्रा BE 6 फ़ॉर्मूला E वैरिएंट के पहले 999 खरीदारों के लिए कई शुरुआती लाभ मिलेगा. इनमें ड्राइवर कुश मैनी के साथ महिंद्रा प्रोविंग ट्रैक पर एक ट्रैक-डे सेशन और एक कलेक्टर बॉक्स शामिल है. शुरुआती खरीदार SUV पर एक डीकल के रूप में इस्तेमाल करने के लिए अपनी पसंद का दो अंकों का नंबर (0 से 99 तक) भी चुन सकते हैं, और महिंद्रा का कहना है कि ग्राहक का पहला नाम लंदन ई-प्रिक्स के लिए टीम की फ़ॉर्मूला E कार पर दिखाई देगा.

 

इसके अलावा, ड्रॉ के माध्यम से चुने गए तीन ग्राहकों को 2026 लंदन ई-प्रिक्स के लिए पैडॉक एक्सेस के साथ टिकट मिलेंगे, साथ ही महिंद्रा रेसिंग टीम के सदस्यों के साथ मुलाकात का अवसर भी मिलेगा.

  रिलेटेड आर्टिकल्स

  • अपने नये इलेक्ट्रिक वाहन XEV 9s के लॉन्च से कुछ दिन पहले, महिंद्रा ने पूरे भारत में चार्जिंग स्टेशनों के अपने नेटवर्क की घोषणा की है.
    महिंद्रा ने अपना फास्ट चार्जिंग नेटवर्क लॉन्च किया, दो स्टेशन हुए शुरू
  • झलक से पता चलता है कि मानक BE 6 की तुलना में आगे और पीछे अलग लाइटिंग सेटअप है.
    26 नवंबर को पेश होने से पहले नई महिंद्रा BE 6 वैरिएंट की दिखी झलक, प्रोडक्शन-स्पेक BE Rall-E?
  • यह लाभ इलेक्ट्रिक महिंद्रा जोड़ी की पहली वर्षगांठ के अवसर पर दिया जा रहा है.
    महिंद्रा BE 6 और XEV 9e पर मिल रही रु.1.55 लाख तक की छूट
  • पिछले नवंबर में XEV 9e और BE 6 इलेक्ट्रिक एसयूवी को पेश करने के बाद, महिंद्रा नवंबर के अंत में अपने विश्व प्रीमियर के लिए INGLO प्लेटफॉर्म पर आधारित तीन-रो मॉडल तैयार कर रही है.
    महिंद्रा XEV 9S 7-सीटर इलेक्ट्रिक एसयूवी 27 नवंबर को होगी लॉन्च
  • स्कॉर्पियो-एन भारत में 2022 के मध्य से बिक्री पर है और इसका फेसलिफ्ट वैरिएंट 2026 की दूसरी छमाही में आने की संभावना है.
    महिंद्रा स्कॉर्पियो-एन फेसलिफ्ट टैस्टिंग के दौरान दिखी
